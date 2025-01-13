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Калинин Алексей



13.01.2025 «Аквариус» предоставил свои устройства для прямой линии с Президентом России 1
26.11.2024 Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства 1
22.11.2024 Доля производителя ИТ-оборудования «Аквариус» перешла к Сбербанку 1
13.11.2024 «Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой 1
15.10.2024 «Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
28.06.2024 В России разворачивается новое производство отечественных роутеров с Wi-Fi 1
07.06.2024 «Россети Урал» и «Аквариус» будут совместно работать над созданием отечественной облачной платформы Центра хранения и обработки данных 1
07.06.2024 «Аквариус» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве 1
06.06.2024 «Аквариус» и «Почта России» протестируют российское ИТ-оборудование 1
06.06.2024 «Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области 1
05.06.2024 «Сколково» и «Аквариус» договорились о создании центра разработки ИТ-решений 1
05.06.2024 «Аквариус» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области 1
18.03.2024 «Аквариус» будет выпускать игровые ПК 1
18.03.2024 ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства 1
15.03.2024 Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей 2
31.01.2024 У «Аквариуса» появилось два новых совладельца 2
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов 1
08.12.2023 «Ланит» меняет форму собственности. Это подготовка к IPO? 1
17.11.2023 «Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК 2
10.10.2023 Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов 1
02.08.2023 Российский ИТ-гигант перешел под персональный контроль одного из учредителей 2
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге 1
06.06.2023 ЦБТ и «Аквариус» договорились о развитии решений по биометрии 1
24.03.2023 «Дочку» сбежавшей из России IBM наказали рублем за отказ обслуживать Linux в Центробанке 1
19.10.2022 ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE 1
14.10.2022 Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер 1
30.09.2022 Крупнейшая ИТ-компания страны стала полностью российской 2
21.09.2022 Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза 1
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
19.07.2022 Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту 1
11.07.2022 Российский смартфон для спецслужб и военных остался без защищенной ОС «Касперского» 1
26.05.2022 Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода 2
31.03.2022 «РВМ капитал» продала ГК «Аквариус» логистический комплекс в Тверской области 1
31.03.2022 Российский производитель серверов и СХД купил огромный завод электроники 2
18.02.2022 Сменивший владельцев «Аквариус» увеличит выпуск ПК, серверов и ноутбуков в два раза 3
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель 2
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое 2

Публикаций - 65, упоминаний - 93

Калинин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 54
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 39
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 23
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 18
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 13
HP - Hewlett-Packard 3623 10
НКК - Национальная платформа - 50 10
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 10
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 9
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 9
Крок - Croc 1777 8
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 7
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 7
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 7
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 7
Ростелеком 9700 5
Jabil - Джейбил 29 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 4
МегаФон 8804 3
Cisco Systems 5114 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Merlion - Мерлион 793 3
Smart Technologies - Aquarius - Nemifist - Немифист 3 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Microsoft Corporation 24624 2
Apple Inc 12100 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Intel Corporation 12197 2
Softline - Софтлайн 2810 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 7
Почта России ПАО 2112 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
BLF Partners 13 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Альфа-Банк 1769 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Цезарь Сателлит 39 1
Транснефть 299 1
Связной ГК 1369 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Связной Банк 104 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Капитал ООО 4 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Абсолют Банк 230 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Tesla Motors 396 1
Логопарк Тверь 1 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 16
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 10
Судебная власть - Judicial power 2309 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 23
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 17
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 2
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RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 2
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 10
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 10
Linux OS 9936 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 4
FreePik 980 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Apple iPhone 6 4862 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Abbyy Мониторинг 8 2
Google Android 13994 2
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 1
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 1
Numa Technology - Numa Edge 5 1
AltEll Trust 8 1
AltEll Neo 10 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 16 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Microsoft RemoteFX 25 1
Яндекс Помощь рядом 25 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 1
Kaspersky OS 124 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
Калинин Александр 154 38
Фролов Денис 54 26
Гольденберг Леонид 61 25
Лачков Евгений 38 25
Степанов Владимир 76 22
Бланкет Надежда 13 12
Ефремов Антон 17 11
Кот Олег 23 11
Лифшиц Евгений 11 6
Ионкин Сергей 5 4
Емельченков Сергей 140 3
Калининых Алексей 3 3
Пискунов Владимир 14 3
Кувшинников Дмитрий 3 3
Полищук Николай 3 3
Путин Владимир 3171 2
Тенишев Андрей 15 2
Первяков Владимир 2 2
Греков Антон 2 2
Козлов Кирилл 6 2
Курбанов Тимур 13 2
Трошенков Дмитрий 5 2
Мишустин Михаил 676 2
Мельников Алексей 61 2
Комаров Михаил 20 2
Голышкин Андрей 5 2
Комягин Дмитрий 5 2
Клешнин Дмитрий 7 2
Черненко Александр 2 2
Кумпель Артем 34 2
Дунайцев Владимир 4 2
Цыценко Антон 8 2
Григоренко Дмитрий 72 2
Черепенников Антон 83 1
Рубанов Владимир 75 1
Макаров Валентин 220 1
Соколов Дмитрий 66 1
Никулин Игорь 23 1
Икоев Артем 15 1
Шелобков Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 27
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 7
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 7
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Кипр - Республика 550 3
Европа 21767 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Украина 7608 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 31 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
США - Мичиган 267 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 29 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 11 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 21
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 5
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 11
Ведомости 996 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
Незыгарь - Telegram-канал 5 3
Руспрофайл 3 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Forbes - Форбс 816 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 1
Просвещение Академия 3 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Dell EMC Forum 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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