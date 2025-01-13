Калинин Алексей
Калинин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 154 38
|Фролов Денис 54 26
|Гольденберг Леонид 61 25
|Лачков Евгений 38 25
|Степанов Владимир 76 22
|Бланкет Надежда 13 12
|Ефремов Антон 17 11
|Кот Олег 23 11
|Лифшиц Евгений 11 6
|Ионкин Сергей 5 4
|Емельченков Сергей 140 3
|Калининых Алексей 3 3
|Пискунов Владимир 14 3
|Кувшинников Дмитрий 3 3
|Полищук Николай 3 3
|Путин Владимир 3171 2
|Тенишев Андрей 15 2
|Первяков Владимир 2 2
|Греков Антон 2 2
|Козлов Кирилл 6 2
|Курбанов Тимур 13 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Мельников Алексей 61 2
|Комаров Михаил 20 2
|Голышкин Андрей 5 2
|Комягин Дмитрий 5 2
|Клешнин Дмитрий 7 2
|Черненко Александр 2 2
|Кумпель Артем 34 2
|Дунайцев Владимир 4 2
|Цыценко Антон 8 2
|Григоренко Дмитрий 72 2
|Черепенников Антон 83 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Макаров Валентин 220 1
|Соколов Дмитрий 66 1
|Никулин Игорь 23 1
|Икоев Артем 15 1
|Шелобков Алексей 32 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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