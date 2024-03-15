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Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей

«Аквариус» обратился в суд сразу с двумя исками к «дочке» Fplus в сумме более чем на 108 млн руб. Официальная причина разногласий не совпадает с той, что озвучивают знакомые с ситуацией источники. Возможно, все дело в поставке товара, качество которого не соответствовало заявленному.

Арбитраж рассудит

В столичный Арбитражный суд поступило два иска против компании ООО «МКТ», входящей в состав российского ИТ-холдинга Fplus, который в конце 2023 г. провел масштабный ребрендинг. Истцом выступила компания ООО «Производственная компания Аквариус».

Оба иска поступили почти одновременно 7 марта 2024 г. – по одному из них сумма требований превышает 98,4 млн руб., по второму – приближается 9,7 млн руб., что в сумме составляет около 108,1 млн руб. Первыми внимание на это обратили «Ведомости».

По обоим искам на момент выхода материала любая дополнительная информация, включая суть претензий, была недоступна. Редакция CNews обратилась в «Аквариус» с вопросам о причинах обращения в суд.

«Данные иски носят исключительно операционный характер и связаны с неисполнением ООО "МКТ" своих обязательств по соглашениям к договорам поставки, заключенным между ООО "ПК Аквариус" и ООО "МКТ" в прошлом году (в 2023 г. – прим. CNews)», – сообщили CNews представители «Аквариуса».

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Фото: «Аквариус»
«Аквариус» требует у Fplus более 108 миллионов рублей

В Fplus от комментариев отказались.

«Аквариус» – это один из крупнейших отечественных производителей компьютеров, серверов, систем хранения данных, ноутбуков, сетевого оборудования и периферии. Располагает собственными заводами в Твери и Шуе.

Fplus – крупный российский ИТ-холдинг. Тоже выпускает компьютерную и мобильную технику, а также серверы. Входящая в состав холдинга ООО «МКТ», по данным «Контур.Фокуса», на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» (юрлицо Fplus) и на 5% Владимиру Корневу (5%). С февраля 2024 г. холдингом Fplus владеют Алексей Мельников (90%) и Олег Барабанов (10%).

Данные о владельцах ООО «ПК Аквариус» на момент выхода материала были засекречены.

Возможная причина

По информации, предоставленной осведомленными о ситуации источниками «Ведомостей», претензии «Аквариуса» связаны с поставкой некоего некачественного товара, осуществленной силами «МКТ». В ответ на нее «Аквариус» предъявил поставщику несколько замечаний, которые в итоге были устранены «но не полностью».

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Перечень исковых заявлений
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Какой именно товар стал причиной раздора, этот собеседник издания не сообщил. Более детальная информация нашлась у другого, на этот раз приближенного к одной из сторон конфликта. По его словам, «МКТ» отгрузила «Аквариусу» товары, которые она выкупила у Highscreen.

Highscreen – это бренд российской компании «Вобис Компьютер». Под этой маркой выпускались, в частности, смартфоны.

«В 2023 г. "Аквариус" испытывал финансовые трудности, и "Марвел" (Fplus – прим. CNews) помог устранить кассовый разрыв, приобретя товар у компании Highscreen, – сказал собеседник «Ведомостей». – По условиям договоренности товар позже должен был выкупить "Аквариус". Но он пролежал на складе дистрибутора год, и "Марвелу" (Fplus – прим. CNews) пришлось принуждать партнера выкупить его». После того, как товар был выкуплен, «Аквариус» признал его «некачественным и теперь пытается вернуть деньги через суд», добавил источник.

Потенциальная связь с Highscreen

Сторонние эксперты полагают, что иск «Аквариус» связан с «претензиям по устройствам китайского производства. «Highscreen заказывала оригинальный промышленный дизайн устройств на китайских фабриках», – заявил «Ведомостям» аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.

Стоит отметить, что в начале 2023 г. CNews писал о планах основателя «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина по инвестированию 10 млрд руб. в производство планшетных компьютеров и смартфонов, для чего было создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг», учредители которого скрыты. Проектированием устройств занимался основатель «Вобис Компьютер» Вадим Копин.

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Александр Калинин приходится отцом Алексею Калинину, одному из нынешних владельцев «ПК Аквариус».

Как заявил CNews в начале 2023 г. президент «Аквариуса» Владимир Степанов, «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» представляет собой отдельный и самостоятельный проект Александра Калинина и его партнеров, не имеющий к «Аквариусу» никакого отношения.

Геннадий Ефремов

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