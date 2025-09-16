Разделы

Корнев Владимир


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Один против всех. Российские банки гурьбой банкротят крупный отечественный ИТ-холдинг 1
18.09.2024 3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями 1
15.03.2024 Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей 1
09.02.2024 Под Москвой начало работать крупное производство ноутбуков и серверов 1
22.11.2023 Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли 1
13.11.2023 Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства 1
18.10.2023 Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца 2
11.09.2023 У Android большие проблемы в России. Мгновенно появились сотни тысяч приложений для ОС «Аврора» 1
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» 1
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» 2
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
05.08.2022 «Марвел» купил российский бизнес производителя принтеров вместе с сотрудниками 1
05.04.2022 Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией 2

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Корнев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 324 12
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 325 9
Yandex - Яндекс 8113 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2269 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 464 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 29 3
Xiaomi 1892 2
Huawei 4112 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 933 2
Базальт СПО - BaseALT 741 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 2
Lexmark Int 294 2
Google LLC 12089 2
Ростелеком 10112 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4348 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 6 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5141 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
LG Electronics 3656 1
Lenovo Group 2324 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
Код Безопасности 668 1
HP Inc. 5728 1
Acer Group - Acer Inc 2619 1
Softline - Софтлайн 3121 1
Крок - Croc 1791 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 875 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1406 1
Canon 1410 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 447 1
8739 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 486 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 679 1
ИКС 359 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 229 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1676 1
Xerox 1147 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7901 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 22 4
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 16 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2939 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 136 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 76 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1302 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 185 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12534 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3271 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 718 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25173 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12556 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26636 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1208 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6019 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1973 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3120 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 705 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11932 2
Google Android - приложения и разработчики 631 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9890 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 645 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14809 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 415 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 630 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 1
Маркировка - Marking 1179 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11685 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6516 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 601 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1348 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1038 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2659 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12697 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2121 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12136 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11089 1
Эмулятор - Emulation 278 1
Application store - магазин приложений 1335 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 649 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2602 1
Моноблок - Monoblock PC 1022 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1355 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 904 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 259 3
Google Android 14485 2
Новые облачные технологии - МойОфис 845 2
Google YouTube - Видеохостинг 2850 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5665 1
Microsoft Windows 16134 1
Linux OS 10637 1
Apple iOS 8122 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1176 1
Kaspersky OS 134 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1936 1
FreePik 1286 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1874 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7247 1
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 490 1
Google Gmail 971 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 132 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 943 1
Google Cloud Services 230 1
VK RuStore - Рустор 456 1
Vobis Highscreen 69 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 143 1
Мельников Алексей 71 11
Калинин Александр 172 3
Комиссаров Дмитрий 233 2
Мельников Александр 93 2
Батанов Эдуард 18 2
Делицын Леонид 133 1
Усманов Алишер 301 1
Гирдин Сергей 3 1
Забежинский Леонид 2 1
Маримонт Ефим 2 1
Боровиков Игорь 134 1
Ким Дмитрий 70 1
Кочаров Григорий 20 1
Нуралиев Борис 293 1
Бобровников Борис 104 1
Черепенников Антон 84 1
Касперский Евгений 326 1
Гольденберг Леонид 62 1
Лачков Евгений 39 1
Фролов Денис 59 1
Генс Филипп 43 1
Максимов Юрий 33 1
Мангутов Владислав 32 1
Карчев Олег 34 1
Абрамов Алексей 48 1
Карачинский Анатолий 94 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Сорокин Максим 16 1
Шакиров Шамиль 22 1
Дроздов Лев 2 1
Уваров Сергей 39 1
Макаров Валентин 238 1
Мылицын Роман 111 1
Потанин Владимир 72 1
Зинченко Валерий 4 1
Шляхов Константин 3 1
Барабанов Олег 4 1
Волков Михаил 69 1
Симулин Алексей 2 1
Белокопыт Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17819 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 3
Белиз 72 3
Азия - Азиатский регион 5685 2
Америка Центральная 79 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1366 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7936 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 1
Ближний Восток 3010 1
Европа 24513 1
Африка - Африканский регион 3543 1
Монголия 361 1
Кипр - Республика 576 1
Европа Восточная 3115 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 499 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 475 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 49 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 120 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 738 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 8 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6532 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3144 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5150 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17071 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4840 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5373 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2964 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2635 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5863 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3547 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7165 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2027 1
Visionary - Визионер - Визионерство 123 1
Аудит - аудиторский услуги 2957 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1218 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8168 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5187 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 455 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7222 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2413 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2071 6
TAdviser - Центр выбора технологий 418 1
Ведомости 1152 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3411 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8305 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 589 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1244 1
