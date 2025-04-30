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Индексная книга (каталог) CNews*
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Арсеналъ Лексикон Верба Вычислительный центр Академии наук СССР Лексикон текстовый редактор



30.04.2025 Количество ВКС на основе ИИ в ближайшие три года вырастет в три раза 1
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» 2
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
20.02.2019 «Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС 1
01.02.2019 Обзор ноутбука IRBIS NB245 1
03.09.2018 Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис» 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
16.02.2017 «Мой офис» выпустил гибрид мессенджера и редактора текстов 1
23.11.2016 «Мой офис» подешевел для школ и вузов в 10 раз, и планирует отдаваться им бесплатно 1
06.10.2016 «Мой офис» для Android и iPhone стал бесплатным 1
24.08.2016 «МойОфис» получил сертификат для работы в госорганах 1
16.08.2016 «Убийца» Google Docs проник в российские школы: «Мой офис» установят на 10 тыс. ПК 1
14.07.2016 «Мой офис» задумал зарубежную экспансию 1
20.06.2016 Российский «убийца» Google Docs строит решение специально для госструктур 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1
30.11.2015 Промсвязьбанк расширяет практику краудсорсинга 1
08.07.2015 Опубликован рейтинг CNewsInfrastructure 2014: Есть ли жизнь после катастрофы 2013 г.? 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 1
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства 1
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs 1
31.10.2014 Госархивы: от бумажных хранилищ к электронным ресурсам 1
03.03.2014 Электронное правительство РФ как система систем: новый сценарий 1
05.07.2011 Microsoft: Российские программисты пишут для нас ERP, Windows и IE 1
28.02.2011 Стоит ли ждать конца "облачной лихорадки"? 1
14.01.2011 Как новый ГОСТ изменит рынок СЭД 1
26.12.2008 Слово «нетбук» под запретом 1
17.07.2008 Вышел новый номер журнала CNews 1
23.10.2007 Сколько стоит DoS-атака в России 1
03.08.2007 История кондиционера: от пальмовой ветви до наших дней 1
18.07.2007 World of Chaos по-русски 1
30.03.2007 "The Settlers. Наследие королей: Золотое издание" 1
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень 1
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень 1
27.03.2006 Россия: частных инвесторов привлекли к финансированию инноваций 1
27.03.2006 Россия: частных инвесторов привлекли к финансированию инноваций 1
15.03.2006 CeBIT: Logitech анонсировала новую версию цифровой ручки 1
20.10.2003 Японские собаки смогут общаться с людьми по телефону 1
14.02.2002 "АрсеналЪ" начал работу по локализации программных продуктов на башкирский язык 1

Публикаций - 50, упоминаний - 62

Арсеналъ и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 455 15
Ростелеком 9882 14
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 11
Арсеналъ 43 10
Microsoft Corporation 24805 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 4
Google LLC 11921 4
Softline - Софтлайн 2948 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
АйТи 1378 3
Крок - Croc 1784 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2186 3
Merlion iRU - Деловой офис 316 2
Интеркорп 5 2
Сервис Плюс 184 2
Oracle Corporation 6753 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 2
IBM - International Business Machines Corp 9466 2
Toshiba Corporation 2934 2
Intel Corporation 12289 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13100 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1330 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Jolla - Sailfish Holding 83 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Dell EMC 5047 1
Lenovo Group 2305 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2067 1
HP Inc. 5713 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2572 1
Volvo Cars 253 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7538 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 2
Вотрон 20 1
Газпром бурение 30 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 168 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1061 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
РЖД - Российские железные дороги 1937 1
Газпром нефть 633 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Транснефть 307 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 606 1
Mattel 32 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 132 1
Резонанс НПП 372 1
Daikin Industries 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11962 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4334 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1414 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5047 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3028 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3199 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 259 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67490 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20406 19
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2043 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13991 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16319 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12778 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11831 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52317 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12237 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25888 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30389 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1158 5
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24666 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14588 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9611 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11302 4
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 241 4
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 225 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13638 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21110 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28695 3
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1869 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 454 2
Microsoft Windows 15857 22
Новые облачные технологии - МойОфис 804 16
Linux OS 10184 15
Google Android 14208 14
Apple iOS 7934 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 14
Google QuickOffice 53 14
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 11
Microsoft Office 3803 8
Microsoft Office Word 831 6
Microsoft Office 365 954 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2093 4
Microsoft Office Excel 1217 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 856 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 121 2
Microsoft Windows XP 2406 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 2
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Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 126 2
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5398 2
Microsoft Windows 10 1798 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 554 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 169 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
INOI R - Серия смартфонов 25 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Комиссаров Дмитрий 227 15
Чеглаков Андрей 57 14
Кирсанов Алексей 24 12
Кривенко Виталий 23 12
Давидан Александр 16 11
Савюк Виктор 40 11
Доброхотов Алексей 14 5
Щеглов Петр 61 4
Басов Алексей 115 3
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
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Цуприк Василий 12 2
Тимченко Александр 14 2
Татаринов Кирилл 42 2
Мазуренко Сергей 7 2
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Хлунов Александр 9 2
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Эйгес Павел 98 1
Михайлов Сергей 53 1
Березкин Григорий 40 1
Свиридов Алексей 2 1
Смирнов Алексей 243 1
Путин Владимир 3231 1
Андреев Владимир 99 1
Карачинский Анатолий 93 1
Кочаров Армен 24 1
Гребнев Егор 41 1
Мыскин Роман 38 1
Сушкевич Антон 67 1
Лобанов Максим 46 1
Палладин Алексей 10 1
Мишин Глеб 70 1
Бодягин Иван 9 1
Фаенов Кирилл 8 1
Артизов Андрей 7 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Макаров Станислав 117 1
Аникин Леонид 61 1
Пертенава Лилиана 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148020 35
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 8
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Казахстан - Республика 5622 2
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Африка - Африканский регион 3512 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 2
Азия - Азиатский регион 5602 2
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ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4019 2
Физика - Physics - область естествознания 2680 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 474 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10099 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2239 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1823 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2170 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2550 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 901 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2459 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6829 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3330 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4967 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16641 2
Металлы - Золото - Gold 1153 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 351 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1949 2
Nature 814 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1004 1
Чудо техники 60 1
Cellular News 234 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 5
Gartner - Гартнер 3568 3
IDC - International Data Corporation 4915 2
CNews Tenders 18 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 392 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 64 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 981 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 555 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2474 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1229 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2059 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
CeBIT 612 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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