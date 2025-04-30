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Арсеналъ и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 227 15
|Чеглаков Андрей 57 14
|Кирсанов Алексей 24 12
|Кривенко Виталий 23 12
|Давидан Александр 16 11
|Савюк Виктор 40 11
|Доброхотов Алексей 14 5
|Щеглов Петр 61 4
|Басов Алексей 115 3
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 2
|Цуприк Василий 12 2
|Тимченко Александр 14 2
|Татаринов Кирилл 42 2
|Мазуренко Сергей 7 2
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 27 2
|Хлунов Александр 9 2
|Биленкина Инна 3 2
|Эйгес Павел 98 1
|Михайлов Сергей 53 1
|Березкин Григорий 40 1
|Свиридов Алексей 2 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Путин Владимир 3231 1
|Андреев Владимир 99 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Кочаров Армен 24 1
|Гребнев Егор 41 1
|Мыскин Роман 38 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Лобанов Максим 46 1
|Палладин Алексей 10 1
|Мишин Глеб 70 1
|Бодягин Иван 9 1
|Фаенов Кирилл 8 1
|Артизов Андрей 7 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Макаров Станислав 117 1
|Аникин Леонид 61 1
|Пертенава Лилиана 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357313, в очереди разбора - 758214.
Создано именных указателей - 173970.
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