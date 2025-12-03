Разделы

Faraday Michael Фарадей Майкл


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Будущее современных российских литографов в опасности: Минпромторг отменил критически важные работы 1
21.07.2024 Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную 1
09.08.2023 10 технологических мифов, в которые все еще верят 1
30.05.2023 В МТУСИ исследуют воздействие сильных электромагнитных полей на квантовую связь 1
19.10.2021 Как уберечь электронный ключ автомобиля от взлома 1
12.10.2021 Саркофаг для смартфона – лучшее средство от мошенников? 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
16.06.2020 Разработан способ прослушки разговоров с помощью лампочек 1
11.07.2019 Придуман способ взлома ПК с помощью лампочек Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Видео 1
29.04.2019 «Швабе» запатентовал оптический измеритель тока 1
23.10.2018 «Швабе» запатентовал устройство для измерения тока в высоковольтных сетях 1
08.02.2018 Ученые научились «угонять» данные, запертые внутри «клетки Фарадея». Видео 1
12.05.2017 Toshiba представила оптопары для автомобильных систем 1
14.03.2017 Россияне выпустили наночехол, «защищающий» iPhone от хакеров и спецслужб 1
09.08.2016 Российские рестораны угрожают отключить Wi-Fi 1
24.08.2015 Три резидента кластера ядерных технологий «Сколково» получат гранты по 5 млн руб. 1
16.04.2013 Механическая электроника в часах Ressence Type 3 1
27.06.2011 Новый сплав переводит тепло прямо в электричество 1
05.04.2011 Создан первый оптический транзистор на эффекте Фарадея 1
11.03.2011 Ультразвук передает энергию и данные сквозь стальные стены 1
29.04.2010 Выбор ZOOM: индукционные плиты и варочные панели 2
18.07.2008 Предложена новая гипотеза возникновения магнитных полей галактик 1
03.08.2007 История кондиционера: от пальмовой ветви до наших дней 1
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень 1
14.06.2005 Позитроний: новая загадка нашей Галактики 1
06.08.2004 Wi-Fi-обои сохранят корпоративные тайны 1
09.08.2002 Американцы могут бомбить Ирак электронными бомбами 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Faraday Michael и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1505 4
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Toshiba Corporation 2955 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 2
Google LLC 12255 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 210 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 1
Технологии Будущего 158 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
BAE Systems 172 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
ASKO 35 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Electrolux AB - Zanussi 60 1
Gresso 28 1
Microsoft Corporation 25236 1
SAP SE 5426 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 1
Samsung Electronics 10625 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Hansa - Ханса 114 1
Daikin Industries 46 1
Ardo - Ардо 36 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
UK Ofcom - Office of Communications 31 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
Вентилятор - Fan 1028 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 4
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 273 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 3
Аксессуары 4132 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1121 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 138 3
Odini 2 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 519 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 2
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители - квантовый скачок - квантовое туннелирование 48 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 264 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2295 2
Телепортация 75 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 3
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 3
Google Android 14679 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Shazam 39 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston KIO 1 1
Infinix Note 32 1
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 1
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 18 1
Apple iPhone 7 286 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
Microsoft Windows 16327 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 185 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 1
Apple - App Store 3008 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Google Android Package Kit - APK 230 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
Apple iPhone 6 4862 1
NVision Барьер 734 1
Пименов Андрей 5 1
Коньков Андрей 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Бухаров Игорь 3 1
Ломоносов Михаил 12 1
Головин Даниил 34 1
Караваев Игорь 12 1
Медичи Екатерина 2 1
Шабаннес Жан 1 1
Шуваев Алексей 2 1
Броун Федор 1 1
Lawry Tristan - Лори Тристан 1 1
Залманов Дмитрий 22 1
Гинятуллин Роман 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 7
Европа 24634 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Франция - Французская Республика 7975 4
Сатурн - Титан (спутник) 504 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 3
Израиль 2784 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Франция - Тулуза 77 2
Дания - Королевство 1318 2
США - Огайо 289 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Ирак - Республика 700 2
США - Миннесота 196 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Швейцария - Цюрих 272 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Солнечная система - Solar system 2545 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Япония 13547 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Америка - Американский регион 2188 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Азербайджан - Баку 134 1
Куба - Республика 395 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 495 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 8
Физика - Physics - область естествознания 2835 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 4
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 3
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Английский язык 6876 2
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 219 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 30 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 2
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 2
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 2
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 135 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
New Scientist 1448 3
Nature 821 2
Universe Today 34 2
Telegraph 196 1
Российская газета 275 1
Physical Review Letters 153 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Чудо техники 60 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
CSU - Cleveland State University - Кливлендский государственный университет 4 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
День молодёжи - 27 июня 998 2
МТС - Телеком Идея 52 1
