Разработан способ прослушки разговоров с помощью лампочек

Описана новая экзотичная методика подслушивания чужих разговоров в другом помещении — с помощью телескопа и электронно-оптического сенсора.

Лампочки для шпионажа

Исследователи из университета Бен-Гуриона в Негеве и Научного института Вайцманна (Израиль) описали новую неочевидную технику шпионажа, точнее, подслушивания чужих разговоров на расстоянии. Для реализации метода достаточно ноутбука, телескопа и электронно-оптического сенсора. С помощью этого набора можно различать звуки с расстояния в сотни метров.

Ничего сверхъестественного в этом приеме нет, одна только физика. Звуковые волны, распространяясь, наводят микроколебания на любые поверхности, включая стекло электрических лампочек. Эти вибрации, в свою очередь, вызывают едва уловимые колебания в яркости осветительных приборов. Измеряя с помощью электронно-оптического сенсора эти колебания, можно воссоздать звуковой сигнал их вызвавший, причем с довольно высокой точностью — содержание разговора будет вполне доступно пониманию. Возможно даже опознать звучащую музыку. Никаких устройств внутри помещения не нужно.

В ходе своих экспериментов исследователи разместили вокруг целевого помещения, внутри которого воспроизводилась музыка и голосовые записи. Несколько телескопов, укомплектованных электронно-оптическими сенсорами Thorlabs PDA100A2 и аналого-цифровым конвертером, который преобразовывал световые волны в цифровой сигнал.

Исследователи научились подслушивать разговоры через электрические лампочки

Получаемая информация требовала также очистки от шума — для этого использовалось специальное ПО. Достаточно было колебаний в несколько сотен микрон, чтобы таким образом реконструировать звук из помещения с высокой точностью. Например, Google Cloud Speech API смог транскрибировать в текст считанный таким образом фрагмент записи речи президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В свою очередь, сервис распознавания музыки Shazam корректно идентифицировал композицию Beatles «Let It Be», чья запись воспроизводилась в помещении в рамках эксперимента.

Неуниверсальный метод

У метода, однако, есть свои ограничения. Например, в ходе исследования использовалась подвесная лампочка. Осталось неизвестным, применим ли такой подход с лампами в зафиксированном или потолочном светильнике. Вдобавок, записи голоса и музыки воспроизводились на максимальной громкости использовавшейся стереосистемы, соответственно, и колебания были намного интенсивнее, чем при обычном разговоре. С другой стороны, исследователи указывают, что они использовали не слишком дорогие сенсор и АЦП. Более дорогое оборудование позволило бы считывать намного менее громкий звук.

«Такой метод косвенного получения информации представляется вполне практичным, — указывает Дмитрий Залманов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — К тому же этот метод работает в реальном времени, что, несмотря на все ограничения, делает его довольно опасным... Но только при условии незавешенных окон. Кроме того, скорее всего, будет достаточно завесить сами светильники каким-то пропускающим, но мягким материалом, который глушит и рассеивает звуковые волны, чтобы защититься от такого вида подслушивания».

Исследователи из Университета Бен-Гуриона регулярно описывают новые и, как правило, экзотичные методики вывода данных и кибератак. В прошлом году они описали способ взлома с помощью лампочек ПК, годом ранее — кражи данных, запертых внутри «клетки Фарадея», еще раньше разработали ПО для прослушки жертвы через наушники и описали способ похищения данных с ПК через вентилятор. Все эти методики в принципе являются рабочими, но их практическая применимость обыкновенно вызывает вопросы.