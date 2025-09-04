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Вентилятор Fan

Вентилятор - Fan

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.09.2025 Bloody выпустил новые вентиляторы для компьютерных корпусов – CF-11, CF-12 и CF-13

тическое давление (max): 2,4 мм H2O, уровень шума: < 32 дБ. CF-13 – без подсветки, воздушный поток (max): 60 cfm, статическое давление (max): 2,13 мм H2O, уровень шума: < 35 дБ. Производитель дает на вентиляторы два года гарантии.
10.06.2025 Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

ные модели более безопасны, так как у них нет открытых лопастей. Несмотря на название, безлопастной вентилятор все же содержит лопасти. Они присутствуют у турбины, скрытой в основании прибора.

21.09.2024 Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

ото самого вентилятора с подсветкой. На комплектации не экономили. В нее входит не только фирменный вентилятор Zalman и радиатор, но и все необходимые крепления и кабели для подключения вентиля
03.06.2024 Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

инцип работы, отличный от старших «коллег» - напольных кондиционеров и сплит-систем. Фактически это вентилятор с баком для воды — такая конструкция позволяет дополнительно охладить воздух за сч
18.02.2022 Как долго служат охлаждающие вентиляторы в ПК

ольшей вероятностью ломаются. Но этот процесс ускоряется из-за накопления пыли и частиц на лопастях вентилятора и внутри вращающегося механизма. При воздействии тепла и влаги пыль может даже сл
23.03.2021 Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Мойка воздуха — довольно простой прибор. Встроенный вентилятор забирает воздух из помещения и прогоняет его через увлажняющие элементы — обычно э
23.07.2020 Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

м. На последнем этапе скорость воздуха достигает 30-35 км/ч – снижается по сравнению с той, которую вентилятор обеспечивает на выходе, но все равно остается выше начальной, на входе. В итоге, р
15.06.2020 Вентилятор или кондиционер: что лучше?

зу кондиционера. Если же вам достаточно ощущения прохлады, а не ее температурного подтверждения, то вентилятор поможет ее обеспечить.Нагрев воздуха При необходимости использования кондиционера

27.06.2016 Создан способ похищения данных с ПК через вентилятор

рости вращения вентилятора на процессоре. Они установили на компьютер приложение, которое заставило вентилятор изменять скорость вращения с одного заданного значения на другое и обратно в соотв
31.05.2013 Лучшие мобильные кондиционеры и вентиляторы. Выбор ZOOM.CNews

а значит, так или иначе, следует обеспечить адекватный уровень притока в помещение нового воздуха. Вентилятор — он и в России вентилятор. Впрочем, в этом обзоре собраны вентиляторы, кот
22.06.2012 Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM

необычно, даже футуристично. Между тем, реализованная здесь технология довольно проста. Настольный вентилятор Dyson АМ 01*. Есть две версии этой модели: с диаметром кольца 25 и 30 см. Стоимост
28.07.2011 Club.CNews: Dyson предостерегает от покупки низкокачественных аналогов

и Dyson! Команда инженеров, ученых, физиков (в общей сложности более 350 человек) разрабатывали наш вентилятор в течение 4 лет. В процессе разработки вентилятора, компания Dyson оформила  11 па
23.05.2011 Экспресс-обзор: вентиляторы Dyson Air Multiplier

ые вентиляторы, хотя с первого взгляда они больше похоже на некие инопланетные аппараты. Настольный вентилятор Dyson AM01. Прогоняя воздушный поток через свою рамку, он усиливает его в 15 раз.

11.01.2011 Systemair представляет потолочный вентилятор Blandovent

температуры без применения специальных мер может быть значительным. Другие преимущества потолочного вентилятор Blandovent: имеется возможность регулирования скорости, а при работе даже на макси
15.12.2010 Soler&Palau обновила модельный ряд вентиляторов серии Decor

ектованы также обратными клапанами, которые препятствуют обратному потоку воздуха, в то время когда вентилятор не работает.
09.12.2010 VKT представляет крышные вентиляторы дымоудаления

требования». При этом при выборе системы дымоудаления основной акцент делается на расчет параметров вентилятора и подбор соответствующей модели из предложенного на климатическом рынке ассортиме
03.12.2010 Soler&Palau обновила линейку вентиляторов высокой производительности TGT

с алюминиевыми лопатками. Угол их наклона устанавливается на заводе, это дает возможность настроить вентилятор максимально близко к требуемой рабочей точке. Также новая конструкция ступицы крыл
11.11.2010 Meyda Custom Lighting выпустила люстру-вентилятор Lady Slipper

тящей меди. Лопасти встроенного в нее вентилятора покрыты составом Oiled Bronze. Кроме того, люстра-вентилятор Chandel-Air изначально задумана как энергоэкономичный электроприбор. Летом он може
08.11.2010 Ebm-papst предлагает энергосберегающие ЕС-вентиляторы GreenТech для тепловых насосов

шума снижен на 3 дБ(A). Для достижения этой цели была существенно измена геометрия рабочего колеса вентилятора согласно последним достижениям в области аэродинамики. Инновационный стиль всего

28.09.2010 Systemair предлагает новые вентиляторы для бытовых помещений

т.ч. для оконной установки, а также модели имеют встроенный обратный клапан (для сравнения, к BF необходимо заказывать отдельно обратный клапан BDS). Улучшение параметров позволяет рекомендовать эти вентиляторы к использованию в системах «умный» дом. все новости iqhouse.cnews.ru »
13.09.2010 «Аэрэко» объявила о выходе новой модели центрального вентилятора для дома

а потребление энергии снижено с 25 до 22 Вт при расходе воздуха 160 м3/ч. Двигатель с максимальной скоростью вращения 1350 об/мин контролируется электронным управлением от сети 230В/50Гц. Потребление вентилятора только 12,5 Вт при расходе воздуха 40 м3/ч. Вес модели всего 6,7 кг. Предусмотрено до 4 внешних соединений диаметром 125 мм, которые обеспечивают центральную вентиляцию дома из 4-х

06.09.2010 Компания Soler&Palau представляет осевые вентиляторы с раздвоенным воздушным потоком серии TET

потока перемещаемого воздуха. Охлаждение электродвигателя осуществляется наружным воздухом. Корпус вентилятора изготовлен из листовой стали и защищен от коррозии эпоксидно-полиэфирной краской.
09.08.2010 Rite-Hite представила вентиляторы Revolution SP

Компания Rite-Hite разработала четырехлопастной потолочный вентилятор Revolution SP. По мнению разработчика, устройство должно способствовать обеспечени
28.07.2010 Soler&Palau предлагает новые центробежные вентиляторы серии BSP

Компания Soler&Palau запустила в серийное производство центробежные вентиляторы новой серии. Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом серии BSP разработаны для создания систем общеобменной вентиляции и систем дымоудаления, ч
14.07.2010 Soler&Palau представила потолочные и переносные вентиляторы

Компания Soler&Palau представляет широкий модельный ряд вентиляторов для принудительной циркуляции воздуха в жилых и общественных помещениях. Высокопроизводительные потолочные вентиляторы серий HTB и HTS разработаны для помещений с большой высотой потолков. В летний период потолочные вентиляторы создают комфортный воздушный поток в рабочей зоне, а в зимнее вре
30.06.2010 Soler&Palau запустила в серийное производство вентиляторы SILENT-200 DESIGN

лических втулок, которые предотвращают передачу шума и вибраций от двигателя к корпусу вентилятора. Вентилятор укомплектован обратным клапаном, который препятствует обратному потоку воздуха при
21.04.2010 До летней жары осталось недолго: выбираем кондиционер

тобы оно было теплым и солнечным. При этом дома жары не хочется. Что делать? Можно, конечно, купить вентилятор – дешево и сердито. Но он как веер – вчерашний день. Вентилятор не охлаждае
24.02.2009 Владельцы нетбука Lenovo S10 жалуются на постоянно включенный вентилятор

ых температур процессора. Его максимальная рабочая температура составляет 90 градусов по Цельсию, а вентилятор начинает включаться даже если она не достигает 50 градусов. Тема была поднята в ян
16.10.2008 Разработаны малошумные вентиляторы для МКС

ГИ, специалисты Центрального аэрогидродинамического института разработали и испытали два малошумных вентилятора системы жизнеобеспечения международной космической станции. Применение новых мало
30.10.2007 Хит продаж: напольный вентилятор BORK SF TOR 2760 SI

ольных вентиляторов. Есть в его линейке и достаточно простой BORK SF TON 1040 — трёхскоростной вентилятор с минимумом функций. Есть и стильный BORK SF TOR 2960 BK, самый дорогой продукт в 
16.08.2007 Напольный вентилятор: обыкновенное чудо

оде у моря собираются провести зимнюю Олимпиаду. Купить кондиционер или «Волгу» стало легко… А вентилятор за эти годы со своей орбиты не сошёл, а наоборот, вышел на новый виток развития. С
07.06.2007 LED-вентилятор

За $350 можно стать обладателем этого вентилятора, который обладает LED-экраном, расположенным за лопастями. Красиво, но функционально, конечно же, практически бесполезно.
17.01.2007 Epson EMP-S4 – хороший проектор за малые деньги

опытке сдвинуть крышку в рабочем состоянии, проектор выключает лампу, и приглушает электродвигатель вентилятора, что предельно удобно для презентаций, когда вы проецируете картинку на цифровую

18.10.2006 Проектор NEC LT20 – ультрапортативность превыше всего

ьно отразить картинку в горизонтальной плоскости. Далее следует счетчик лампы, выбор типа входящего сигнала (видео или RGB), включение (выключение) режима автопоиска сигнала, установка режимов работы вентилятора (нормальный и ускоренный), режима работы лампы (экономичный и нормальный), сброс счетчика лампы и сброс настроек (возврат к заводским параметрам). Из перечисленных опций мне понрави
09.03.2004 Gigabyte выпустил 3D Cooler-ULTRA 2004 GT Edition

дного основания, которое выполняет функции теплопроводника и теплопередатчика, а также центрального вентилятора, обеспечивающего активное рассеяние тепла. Радиатор имеет множество плотно распол
22.12.2003 Gigabyte представил новое решение для охлаждения

адиатора, которые выполняют функции теплопроводника и теплопередатчика, соответственно. Центральный вентилятор обеспечивает активное рассеивание тепла. Благодаря уникальной конструкции вентилят

Публикаций - 1076, упоминаний - 1300

Вентилятор и организации, системы, технологии, персоны:

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Nvidia Corp 4002 125
Samsung Electronics 11064 83
LG Electronics 3735 73
AMD - Advanced Micro Devices 4641 63
Acer Group - Acer Inc 2776 63
Apple Inc 13154 62
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 60
Microsoft Corporation 25774 59
HP Inc. 5883 51
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 45
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 44
Dell EMC 5180 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 42
Sony 6739 38
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 37
Toshiba Corporation 2980 33
Siemens AG - Siemens Group 2673 32
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 31
Xiaomi - Сяоми 2231 29
Lenovo Group 2446 27
Fujitsu 2105 27
Ballu Industrial Group 50 26
Electrolux AB - Zanussi 61 21
SAS Institute 1082 21
Dell Technologies - Dell Computer 2219 20
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 19
Synology Inc - SLMP PTE 141 19
Hitachi - Хитачи 1501 18
Huawei 4675 17
Philips 2099 17
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 17
Google LLC 12687 17
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 16
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 15
Seiko Epson Corporation 908 15
Yandex - Яндекс 9215 14
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 14
Broadcom - VMware 2610 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 28
Dyson 157 28
Hansa - Ханса 114 25
Daikin Industries 64 21
Miele - Миле 139 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 17
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
Haier - Candy Group - Канди 101 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 14
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 13
Beko - Beko Electronics 83 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Композит 99 12
Ardo - Ардо 36 11
Daewoo 103 10
Hyundai Motor Company 436 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 8
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 8
Эра HD - Эра ХД 54 8
Bosch - Gaggenau 36 8
Groupe SEB - Tefal 108 7
Kärcher - Karcher - Керхер 74 7
Bork - Борк-Ритейл 45 6
TÜV Rheinland Group 181 6
101Hotels.com 456 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Boeing 1031 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Smeg 19 4
Mitsubishi Heavy Industries 37 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
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AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
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Microsoft Windows 2000 8678 52
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 47
Nvidia GeForce GTX 525 45
Linux OS 11533 44
Microsoft Windows 10 1938 37
Apple iPhone 6 4861 37
Intel Core i - Cерия процессоров 534 29
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 29
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 28
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 28
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 26
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Apple iOS 8583 25
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 24
Microsoft Windows 7 2007 23
Acer Predator 224 22
Apple MacBook Pro 559 22
Microsoft Office 4170 21
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Intel Celeron - Серия процессоров 979 21
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 21
Intel HD Graphics - графический процессор 233 21
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 20
Intel Turbo Boost Technology 216 19
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 18
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 18
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 17
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 17
Наумов Максим 100 20
Ширшов Павел 76 16
Головин Даниил 34 8
Ксенин Алекс 311 7
Князева Мария 16 5
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 5
Тимкина Александра 10 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 4
Guri Mordechai - Гури Мордехай 4 3
An Wayne - Эн Уэйн 5 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Lin James - Лин Джеймс 15 3
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 3
Малафеев Андрей 52 3
Борушевский Денис 37 3
Кульченко Роман 14 3
Марфин Алексей 13 3
Михина Наталья 7 3
Агуреева Ольга 9 3
Старикова Евгения 11 3
Прямов Кирилл 21 2
Рашид Карим 8 2
Amraly Stefan - Амрэли Стефан 2 2
Семин Вячеслав 3 2
Вагнер Андрей 2 2
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 2
Lin Darren - Лин Даррен 4 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Knigge Matthias - Книгг Матиас 2 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Кабанов Владимир 178 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Вексельберг Виктор 155 2
Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
Колмычек Павел 17 2
Акопян Алексей 16 2
Fan Jason - Фан Джейсон 8 2
Сергеев Иван 74 2
Агеев Сергей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 389
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 103
Европа 24962 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 65
Япония 13807 63
Германия - Федеративная Республика 13220 55
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 55
Южная Корея - Республика 7051 40
Китай - Тайвань 4245 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 25
Италия - Итальянская Республика 4508 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 15
Швеция - Королевство 3781 15
Азия - Азиатский регион 5920 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Индия - Bharat 5869 10
Франция - Французская Республика 8176 10
Испания - Королевство 3839 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 9
Ближний Восток 3154 9
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Украина 7928 9
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