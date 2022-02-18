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Вентилятор Fan

Вентилятор - Fan


18.02.2022 Как долго служат охлаждающие вентиляторы в ПК
23.03.2021 Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM
23.07.2020 Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?
15.06.2020 Вентилятор или кондиционер: что лучше?
27.06.2016 Создан способ похищения данных с ПК через вентилятор
31.05.2013 Лучшие мобильные кондиционеры и вентиляторы. Выбор ZOOM.CNews
22.06.2012 Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM
28.07.2011 Club.CNews: Dyson предостерегает от покупки низкокачественных аналогов
23.05.2011 Экспресс-обзор: вентиляторы Dyson Air Multiplier
11.01.2011 Systemair представляет потолочный вентилятор Blandovent
15.12.2010 Soler&Palau обновила модельный ряд вентиляторов серии Decor
09.12.2010 VKT представляет крышные вентиляторы дымоудаления
03.12.2010 Soler&Palau обновила линейку вентиляторов высокой производительности TGT
11.11.2010 Meyda Custom Lighting выпустила люстру-вентилятор Lady Slipper
08.11.2010 Ebm-papst предлагает энергосберегающие ЕС-вентиляторы GreenТech для тепловых насосов
28.09.2010 Systemair предлагает новые вентиляторы для бытовых помещений
13.09.2010 «Аэрэко» объявила о выходе новой модели центрального вентилятора для дома
06.09.2010 Компания Soler&Palau представляет осевые вентиляторы с раздвоенным воздушным потоком серии TET
09.08.2010 Rite-Hite представила вентиляторы Revolution SP
28.07.2010 Soler&Palau предлагает новые центробежные вентиляторы серии BSP
14.07.2010 Soler&Palau представила потолочные и переносные вентиляторы
30.06.2010 Soler&Palau запустила в серийное производство вентиляторы SILENT-200 DESIGN
21.04.2010 До летней жары осталось недолго: выбираем кондиционер
24.02.2009 Владельцы нетбука Lenovo S10 жалуются на постоянно включенный вентилятор
16.10.2008 Разработаны малошумные вентиляторы для МКС
16.08.2007 Напольный вентилятор: обыкновенное чудо
07.06.2007 LED-вентилятор
17.01.2007 Epson EMP-S4 – хороший проектор за малые деньги
22.12.2003 Gigabyte представил новое решение для охлаждения

Публикаций - 892, упоминаний - 1084

Вентилятор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
BBK Electronics Corp 277 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 10
Самолёт ГК 1649 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 46
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 42
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 35
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 22
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 19
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 16
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 12
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 2
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 792 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 5
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 4
Apple iPod 1531 4
WD HGST Ultrastar 47 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 2
AMD Mobility Radeon 232 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
Fujitsu PrimePower 27 1
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 22 1
Merlion iRU Novia 13 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 1
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 16
Австрия - Австрийская Республика 1110 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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