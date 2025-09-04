Вентилятор - Fan

Bloody выпустил новые вентиляторы для компьютерных корпусов – CF-11, CF-12 и CF-13 тическое давление (max): 2,4 мм H2O, уровень шума: < 32 дБ. CF-13 – без подсветки, воздушный поток (max): 60 cfm, статическое давление (max): 2,13 мм H2O, уровень шума: < 35 дБ. Производитель дает на вентиляторы два года гарантии.

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM ные модели более безопасны, так как у них нет открытых лопастей. Несмотря на название, безлопастной вентилятор все же содержит лопасти. Они присутствуют у турбины, скрытой в основании прибора.

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой ото самого вентилятора с подсветкой. На комплектации не экономили. В нее входит не только фирменный вентилятор Zalman и радиатор, но и все необходимые крепления и кабели для подключения вентиля

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж инцип работы, отличный от старших «коллег» - напольных кондиционеров и сплит-систем. Фактически это вентилятор с баком для воды — такая конструкция позволяет дополнительно охладить воздух за сч

Как долго служат охлаждающие вентиляторы в ПК ольшей вероятностью ломаются. Но этот процесс ускоряется из-за накопления пыли и частиц на лопастях вентилятора и внутри вращающегося механизма. При воздействии тепла и влаги пыль может даже сл

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM Мойка воздуха — довольно простой прибор. Встроенный вентилятор забирает воздух из помещения и прогоняет его через увлажняющие элементы — обычно э

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры? м. На последнем этапе скорость воздуха достигает 30-35 км/ч – снижается по сравнению с той, которую вентилятор обеспечивает на выходе, но все равно остается выше начальной, на входе. В итоге, р

Вентилятор или кондиционер: что лучше? зу кондиционера. Если же вам достаточно ощущения прохлады, а не ее температурного подтверждения, то вентилятор поможет ее обеспечить.Нагрев воздуха При необходимости использования кондиционера

Создан способ похищения данных с ПК через вентилятор рости вращения вентилятора на процессоре. Они установили на компьютер приложение, которое заставило вентилятор изменять скорость вращения с одного заданного значения на другое и обратно в соотв

Лучшие мобильные кондиционеры и вентиляторы. Выбор ZOOM.CNews а значит, так или иначе, следует обеспечить адекватный уровень притока в помещение нового воздуха. Вентилятор — он и в России вентилятор. Впрочем, в этом обзоре собраны вентиляторы, кот

Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM необычно, даже футуристично. Между тем, реализованная здесь технология довольно проста. Настольный вентилятор Dyson АМ 01*. Есть две версии этой модели: с диаметром кольца 25 и 30 см. Стоимост

Club.CNews: Dyson предостерегает от покупки низкокачественных аналогов и Dyson! Команда инженеров, ученых, физиков (в общей сложности более 350 человек) разрабатывали наш вентилятор в течение 4 лет. В процессе разработки вентилятора, компания Dyson оформила 11 па

Экспресс-обзор: вентиляторы Dyson Air Multiplier ые вентиляторы, хотя с первого взгляда они больше похоже на некие инопланетные аппараты. Настольный вентилятор Dyson AM01. Прогоняя воздушный поток через свою рамку, он усиливает его в 15 раз.

Systemair представляет потолочный вентилятор Blandovent температуры без применения специальных мер может быть значительным. Другие преимущества потолочного вентилятор Blandovent: имеется возможность регулирования скорости, а при работе даже на макси

Soler&Palau обновила модельный ряд вентиляторов серии Decor ектованы также обратными клапанами, которые препятствуют обратному потоку воздуха, в то время когда вентилятор не работает.

VKT представляет крышные вентиляторы дымоудаления требования». При этом при выборе системы дымоудаления основной акцент делается на расчет параметров вентилятора и подбор соответствующей модели из предложенного на климатическом рынке ассортиме

Soler&Palau обновила линейку вентиляторов высокой производительности TGT с алюминиевыми лопатками. Угол их наклона устанавливается на заводе, это дает возможность настроить вентилятор максимально близко к требуемой рабочей точке. Также новая конструкция ступицы крыл

Meyda Custom Lighting выпустила люстру-вентилятор Lady Slipper тящей меди. Лопасти встроенного в нее вентилятора покрыты составом Oiled Bronze. Кроме того, люстра-вентилятор Chandel-Air изначально задумана как энергоэкономичный электроприбор. Летом он може

Ebm-papst предлагает энергосберегающие ЕС-вентиляторы GreenТech для тепловых насосов шума снижен на 3 дБ(A). Для достижения этой цели была существенно измена геометрия рабочего колеса вентилятора согласно последним достижениям в области аэродинамики. Инновационный стиль всего

Systemair предлагает новые вентиляторы для бытовых помещений т.ч. для оконной установки, а также модели имеют встроенный обратный клапан (для сравнения, к BF необходимо заказывать отдельно обратный клапан BDS). Улучшение параметров позволяет рекомендовать эти вентиляторы к использованию в системах «умный» дом. все новости iqhouse.cnews.ru »

«Аэрэко» объявила о выходе новой модели центрального вентилятора для дома а потребление энергии снижено с 25 до 22 Вт при расходе воздуха 160 м3/ч. Двигатель с максимальной скоростью вращения 1350 об/мин контролируется электронным управлением от сети 230В/50Гц. Потребление вентилятора только 12,5 Вт при расходе воздуха 40 м3/ч. Вес модели всего 6,7 кг. Предусмотрено до 4 внешних соединений диаметром 125 мм, которые обеспечивают центральную вентиляцию дома из 4-х

Компания Soler&Palau представляет осевые вентиляторы с раздвоенным воздушным потоком серии TET потока перемещаемого воздуха. Охлаждение электродвигателя осуществляется наружным воздухом. Корпус вентилятора изготовлен из листовой стали и защищен от коррозии эпоксидно-полиэфирной краской.

Rite-Hite представила вентиляторы Revolution SP Компания Rite-Hite разработала четырехлопастной потолочный вентилятор Revolution SP. По мнению разработчика, устройство должно способствовать обеспечени

Soler&Palau предлагает новые центробежные вентиляторы серии BSP Компания Soler&Palau запустила в серийное производство центробежные вентиляторы новой серии. Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом серии BSP разработаны для создания систем общеобменной вентиляции и систем дымоудаления, ч

Soler&Palau представила потолочные и переносные вентиляторы Компания Soler&Palau представляет широкий модельный ряд вентиляторов для принудительной циркуляции воздуха в жилых и общественных помещениях. Высокопроизводительные потолочные вентиляторы серий HTB и HTS разработаны для помещений с большой высотой потолков. В летний период потолочные вентиляторы создают комфортный воздушный поток в рабочей зоне, а в зимнее вре

Soler&Palau запустила в серийное производство вентиляторы SILENT-200 DESIGN лических втулок, которые предотвращают передачу шума и вибраций от двигателя к корпусу вентилятора. Вентилятор укомплектован обратным клапаном, который препятствует обратному потоку воздуха при

До летней жары осталось недолго: выбираем кондиционер тобы оно было теплым и солнечным. При этом дома жары не хочется. Что делать? Можно, конечно, купить вентилятор – дешево и сердито. Но он как веер – вчерашний день. Вентилятор не охлаждае

Владельцы нетбука Lenovo S10 жалуются на постоянно включенный вентилятор ых температур процессора. Его максимальная рабочая температура составляет 90 градусов по Цельсию, а вентилятор начинает включаться даже если она не достигает 50 градусов. Тема была поднята в ян

Разработаны малошумные вентиляторы для МКС ГИ, специалисты Центрального аэрогидродинамического института разработали и испытали два малошумных вентилятора системы жизнеобеспечения международной космической станции. Применение новых мало

Хит продаж: напольный вентилятор BORK SF TOR 2760 SI ольных вентиляторов. Есть в его линейке и достаточно простой BORK SF TON 1040 — трёхскоростной вентилятор с минимумом функций. Есть и стильный BORK SF TOR 2960 BK, самый дорогой продукт в

Напольный вентилятор: обыкновенное чудо оде у моря собираются провести зимнюю Олимпиаду. Купить кондиционер или «Волгу» стало легко… А вентилятор за эти годы со своей орбиты не сошёл, а наоборот, вышел на новый виток развития. С

LED-вентилятор За $350 можно стать обладателем этого вентилятора, который обладает LED-экраном, расположенным за лопастями. Красиво, но функционально, конечно же, практически бесполезно.

Epson EMP-S4 – хороший проектор за малые деньги опытке сдвинуть крышку в рабочем состоянии, проектор выключает лампу, и приглушает электродвигатель вентилятора, что предельно удобно для презентаций, когда вы проецируете картинку на цифровую

Проектор NEC LT20 – ультрапортативность превыше всего ьно отразить картинку в горизонтальной плоскости. Далее следует счетчик лампы, выбор типа входящего сигнала (видео или RGB), включение (выключение) режима автопоиска сигнала, установка режимов работы вентилятора (нормальный и ускоренный), режима работы лампы (экономичный и нормальный), сброс счетчика лампы и сброс настроек (возврат к заводским параметрам). Из перечисленных опций мне понрави

Gigabyte выпустил 3D Cooler-ULTRA 2004 GT Edition дного основания, которое выполняет функции теплопроводника и теплопередатчика, а также центрального вентилятора, обеспечивающего активное рассеяние тепла. Радиатор имеет множество плотно распол