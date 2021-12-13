Индексная книга CNews*
Транспорт Транспортный сектор экономики Транспортные услуги Дорожная инфраструктура Автодороги Transport Road infrastructure Highways
Публикаций - 7314, упоминаний - 11233
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 251
|Мишустин Михаил 376 50
|Акимов Максим 170 46
|Чернышенко Дмитрий 320 43
|Солодовников Денис 93 12
|Сергунина Наталья 223 12
|Садовенко Илья 63 12
|Мантуров Денис 66 10
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 9
|Мартынова Елена 35 9
|Иванов Александр 83 8
|Добродеев Борис 92 8
|Бокова Людмила 80 8
|Рылов Дмитрий 45 8
|Бондаренко Игорь 9 7
|Журавлев Дмитрий 12 7
|Покровский Иван 67 7
|Абрамов Сергей 69 7
|Клишас Андрей 45 7
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 6
|Хасис Лев 103 5
|Носков Константин 221 5
|Шингарев Павел 10 5
|Иревли Сергей 21 5
|Савицкий Андрей 12 5
|Мельникова Анастасия 197 4
|Чибис Андрей 23 4
|Емельянов Станислав 67 4
|Шипелов Андрей 21 4
|Бычков Николай 7 4
|Гусев Александр 28 4
|Мерзляков Антон 8 4
|Кузьмин Сергей 33 4
|Ликсутов Максим 39 4
|Сковородников Олег 3 3
|Силкина Елена 11 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Кисляков Евгений 91 3
|Обухов Александр 18 3
|Малых Дмитрий 28 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru