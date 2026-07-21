Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways

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Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей s сообщили представители «1С-Рарус». Отраслевые решения в экосистеме «1С» продолжают развиваться, и транспорт остается одним из приоритетов. Растет спрос на решения, которые не ограничиваются ф

Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации уктов российской компании «Симанитрон» пополнил управляемый коммутатор L3 SWMGR-84XG-MD, который предназначен для эксплуатации в жестких промышленных условиях, в первую очередь, в сферах энергетики и транспортной автоматизации. Новинка сочетает гигабитные медные интерфейсы с высокоскоростными портами SFP+, функционал маршрутизации третьего уровня и поддержку протоколов бесшовного резервиров

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Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры листы внедрили в «СберТранспорт» для внутренних перевозок, инкассации и пр. В итоге процесс вывода транспорта на рейс ускорился в два раза. Тренд 2. 3D-модели товаров и дополненная реальность

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«СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и компанией «Цифровизация транспорта» – разработчиком цифровой логистической платформы «Каргоран» (Cargo.Run). Документ

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«Урал» представил штатное головное устройство для коммерческого транспорта включая более 3,6 млн грузовых автомобилей и около 376 тыс. автобусов. Таким образом, коммерческий транспорт остается одним из крупнейших сегментов автомобильного парка страны. Урал RU/MP3-223

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МТС и «Транстелематика» займутся цифровизацией городского транспорта центр Транстелематика» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации городского транспорта и грузоперевозок. Компании займутся проработкой создания и внедрения совместных ре

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Разработчик «ЭвоКарго» выпустил обновленную ИИ-модель для навигации беспилотных грузовиков в сложных погодных условиях Российский разработчик беспилотных грузовиков «ЭвоКарго» представил новый релиз нейросети для автономного транспорта, направленный на повышение устойчивости навигации в сложных погодных условиях – в снег, туман и дождь. Технологическое решение расширяет сценарии эксплуатации автономного транспор

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«СберТех» и «МТТЕХ» будут развивать решения для высоконагруженных ИТ-систем транспортной отрасли Российский разработчик программного обеспечения (ПО) СберТех и ИТ-компания Правительства Москвы «МТТЕХ» договорились о сотрудничестве в сфере решений для управления данными столичного городского транспорта. Компании подписали соглашение, направленное на продвижение, внедрение и поддержку совместимости своих программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Одна из

«СберТех» и «ЗащитаИнфоТранс» будут развивать цифровые решения для транспортной отрасли эффективном сотрудничестве в области развития отечественных программных продуктов для цифровизации транспортной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Партнерство позволит о

VK Tech и «Транснависофт» договорились о совместном развитии цифровых решений для транспортной отрасли цию профильных мероприятий. «Транснависофт» разрабатывает навигационные и диспетчерские системы для транспорта. Платформы компании в реальном времени обрабатывают данные тысяч единиц техники в

Отечественный комплекс видеофиксации «Метеор» начал следить за безопасностью на дорогах Ставропольского края о-аппаратный комплекс (ПАК) «Метеор». Отечественная разработка стала важной частью интеллектуальной транспортной системы города. Об этом CNews сообщили представители РИР. Комплекс предназначен

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МТС и Горьковская железная дорога займутся цифровизацией транспортной отрасли МТС и Горьковская железная дорога объявляют о стратегическом партнерстве в области цифровизации транспортной отрасли. Первые совместные проекты сторон посвящены мониторингу паводков и контр

«МТ-Интеграция» повысит безопасность автономного транспорта с помощью ИИ жения препятствий на путях для автономного подвижного состава, детекторы транспорта на базе лидарной технологии и ИИ-агенты для работы в закрытых ИТ-контурах. «“МТ-Интеграция” модернизирует городской транспортный комплекс, например, развивает решение для контроля технического состояния подвижного состава с помощью алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, а также использован