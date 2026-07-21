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Транспорт Транспортный сектор экономики Транспортные услуги Дорожная инфраструктура Автодороги Transport Road infrastructure Highways

Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways

 

Вера Ермолаева, иллюстрация к книге Николая Асеева "Топ-топ-топ" (1925) Вера Ермолаева, иллюстрация к книге Николая Асеева "Топ-топ-топ" (1925)
Владимир Куфко "Дорога" (1988) Владимир Куфко "Дорога" (1988)
Юрий Пименов "Новая дорога" (1964) Юрий Пименов "Новая дорога" (1964)
Людмила Гольцева "Дорожники" (1964) Людмила Гольцева "Дорожники" (1964)
Виктор Бабицын "Рабочие-Дорожники" (1961) Виктор Бабицын "Рабочие-Дорожники" (1961)
Орест Верейский "Переход" (1972) Орест Верейский "Переход" (1972)
Мы с бездорожьем мириться не можем! (Хейфиц М.) 1983 год Советский, сатирический плакат поднимает проблему качественного дорожного строительства в СССР. Мы с бездорожьем мириться не можем! (Хейфиц М.) 1983 год Советский, сатирический плакат поднимает проблему качественного дорожного строительства в СССР.
Николай Аристов "Ремонт улицы" (1957) Николай Аристов "Ремонт улицы" (1957)
Джумадурды Бекдурдыев "Новая улица" (1972) Джумадурды Бекдурдыев "Новая улица" (1972)
Алексей Пахомов "Асфальтоукладчицы" (1947) Алексей Пахомов "Асфальтоукладчицы" (1947)
Анатолий Ненартович "Асфальтировщики" (1965) Анатолий Ненартович "Асфальтировщики" (1965)
Вера Ермолаева, иллюстрация к книге Николая Асеева "Топ-топ-топ" (1925)

СОБЫТИЯ


21.07.2026 ТК «Кит» запустила систему автоматической маршрутизации на базе технологии Veeroute

и математических моделей. Это позволит точнее соблюдать временные интервалы, эффективнее загружать транспорт, сокращать непроизводительный пробег и освобождать логистов от рутинных расчетов дл
21.07.2026 Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей

s сообщили представители «1С-Рарус». Отраслевые решения в экосистеме «1С» продолжают развиваться, и транспорт остается одним из приоритетов. Растет спрос на решения, которые не ограничиваются ф
20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации

уктов российской компании «Симанитрон» пополнил управляемый коммутатор L3 SWMGR-84XG-MD, который предназначен для эксплуатации в жестких промышленных условиях, в первую очередь, в сферах энергетики и транспортной автоматизации. Новинка сочетает гигабитные медные интерфейсы с высокоскоростными портами SFP+, функционал маршрутизации третьего уровня и поддержку протоколов бесшовного резервиров
20.07.2026 Cargo.Run и «Контур» запустили интеграцию для перевозчиков и экспедиторов

боты с перевозочными документами. На практике у многих компаний заявки оформляются в одной системе, транспорт контролируется в другой, а документы обрабатываются в третьей. Это увеличивает объе
14.07.2026 Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

листы внедрили в «СберТранспорт» для внутренних перевозок, инкассации и пр. В итоге процесс вывода транспорта на рейс ускорился в два раза. Тренд 2. 3D-модели товаров и дополненная реальность

09.07.2026 ИИ-системы «Когнитив Пилот» повышают безопасность рельсового транспорта

и наиболее простым путем решения этой задачи является использование цифровых карт и системы навигации. Однако в реальных условиях города данные, получаемые с карт могут отличаться от истинной позиции транспортного средства в следствие неточностей при их составлении, из-за устаревания информации и т.п. Аналогично, инерциальная система может давать неточности (на поворотах одометр ускоряет ил
09.07.2026 «СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и компанией «Цифровизация транспорта» – разработчиком цифровой логистической платформы «Каргоран» (Cargo.Run). Документ
09.07.2026 Ученые ПНИПУ создали цифрового двойника парковки, который предсказывает ее заполняемость по интенсивности транспортного потока на дороге

могут стать государственные и муниципальные учреждения, обладающие полномочиями в сфере организации дорожного движения и развития парковочного пространства. Использование имитационной модели по
08.07.2026 «Урал» представил штатное головное устройство для коммерческого транспорта

включая более 3,6 млн грузовых автомобилей и около 376 тыс. автобусов. Таким образом, коммерческий транспорт остается одним из крупнейших сегментов автомобильного парка страны. Урал RU/MP3-223
07.07.2026 ФРП профинансирует производство «умных» трекеров для транспорта и промышленности

иональный ФРП Пермского края предоставят совместный льготный заем компании «ГалилеоСкай» на создание импортозамещающего производства промышленно-логистических контроллеров Galileosky для цифровизации транспорта. Эти устройства позволяют владельцам автопарков и предприятий в режиме реального времени контролировать и дистанционно управлять автомобилями, спецтехникой и оборудованием. Об этом C
03.07.2026 «Первый Бит» объединила учет лекарств, питания, кадров и автотранспорта Приволжского окружного медцентра

нансового планирования, управления договорами и согласования документов. Главным итогом проекта стала сквозная интеграция непрофильных, но критичных для ежедневной работы контуров: питания пациентов, автотранспорта и перевозок, кадров и финансов. Переход на «1С:БГУ» позволил оптимизировать работу планово-экономической службы, обеспечить оперативный план-фактный анализ по центрам финансовой

01.07.2026 Система «Биорг.Умный транспорт» включена в реестр отечественного ПО

автоматического контроля логистики и анализа расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) «Биорг.Умный транспорт» включена в реестр отечественного ПО. Она помогает экономить до 30% топлива по отде
30.06.2026 Российский производитель ГК «Итэлма» впервые стал поставщиком аккумуляторов для водного транспорта — скоростных судов Flymar

Группа компаний «Итэлма» расширяет присутствие в сегменте электрического транспорта и выходит на рынок водных решений. Входящая в группу компания «Системы автономной

24.06.2026 Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта

та отмечены Тверь, Нижний Новгород, Самара, Воронеж и Краснодар и другие. Общее потребление топлива транспортом за май 2026 г. составило 1,5 млн литров, указано в списке. Bidzaar Ozon ищет пост
23.06.2026 «Авито Реклама» и «Авито Авто»: гидроциклы почти догнали по популярности моторные и надувные лодки

ако гидроциклы отстают совсем немного: их рассматривают 32% респондентов. Для многих россиян водный транспорт уже не только про рыбалку и спокойные прогулки, но и про активный отдых, скорость и
18.06.2026 МТС обеспечила бесшовное покрытие LTE на участке федеральной автодороги «Урал»

и городов, в том числе Ульяновск, Рязань, Пензу и Самару. Дорога активно используется пассажирским транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественниками. Развитие сети МТС на федеральной маг
18.06.2026 МТС обеспечила инфраструктурой систему фиксации нарушений ПДД в Воронежской области

ю полосу движения, непристегнутый ремень безопасности, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. Для обеспечения бесперебойной передачи данных МТС применила комплексное техническ
17.06.2026 РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, обеспечил комплексной отказоустойчивой инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр». ИТ-компания разместила оборудование заказчика на площадке своего московского дата-центра, организовала защищенные каналы связи

16.06.2026 СЗАО «Белджи» и холдинг «Горизонт» запускают проект по локализации производства автомобильной электроники

х холдинга «Горизонт» уже в ближайшее время будет налажено изготовление ключевых элементов цифровой автомобильной архитектуры: панелей приборов, мультимедийных дисплеев и блоков управления. Вых
11.06.2026 Международный аэропорт Жуковский стал одной из первых площадок для тестирования беспилотной грузовой платформы на перроне

ии наземной логистики. Проект реализован аэропортом Жуковский, российским разработчиком автономного транспорта «ЭвоКарго», при консультационной поддержке экспертов аэропортового холдинга «Аэрод
09.06.2026 «Яндекс» увеличил парк безопасных электровелосипедов до 30 тыс. и расширил географию их аренды

«Яндекс Байк» стали доступны курьерам более чем в 20 городах России. Компания увеличила парк такого транспорта с 20 до 30 тыс. единиц и удвоила число городов, где его можно арендовать. Об этом

08.06.2026 Сервис «Авито» запустил биржу грузоперевозок для малого и среднего бизнеса

е и эффективнее работает с заказами», — отметила Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах. Грузовладелец размещает заказ вручную или через автома
05.06.2026 Сбербанк и Санкт-Петербург расширят применение биометрии для оплаты проезда в общественном транспорте

рмализует партнерство и закладывает основу для масштабирования успешного опыта на весь общественный транспорт города. Для этого власти Санкт-Петербурга планируют использовать лизинговые финансо
05.06.2026 За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики

ужбы. Полномочия регионов В новой редакции изменена статья о вводимых ограничениях для беспилотного транспорта. Российское Правительство будет устанавливать запреты и ограничения на федеральных
04.06.2026 В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы

еля правления Сбербанка, сказал: «Аэропорт Пулково — визитная карточка Санкт-Петербурга и важнейший транспортный хаб. Важно, чтобы он был комфортным и технологически передовым. У «Сбера» есть у
04.06.2026 МТС усилила мобильную сеть на участке федеральной автодороги «Колыма»

соединяющая город Магадан с северными районами области. Совершая остановку для отдыха или заправки, водители могут обновить данные о маршруте, узнать прогноз погоды или связаться со пунктом тех
03.06.2026 МТС и «Транстелематика» займутся цифровизацией городского транспорта

центр Транстелематика» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации городского транспорта и грузоперевозок. Компании займутся проработкой создания и внедрения совместных ре
01.06.2026 Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

реализуются там, где заранее выстроено межведомственное взаимодействие по земле, электроснабжению и транспортной инфраструктуре. «В текущих рыночных условиях, когда спрос на бесшовное покрытие

29.05.2026 «Корус Консалтинг» добавил в KONCRIT | YMS новый инструмент для повышения пропускной способности двора

ия в системе. Новый инструмент полезен на производственных и складских площадках, где за один визит транспорт проходит несколько точек маршрута внутри территории и разные этапы обработки рейса:
27.05.2026 Разработчик «ЭвоКарго» выпустил обновленную ИИ-модель для навигации беспилотных грузовиков в сложных погодных условиях

Российский разработчик беспилотных грузовиков «ЭвоКарго» представил новый релиз нейросети для автономного транспорта, направленный на повышение устойчивости навигации в сложных погодных условиях – в снег, туман и дождь. Технологическое решение расширяет сценарии эксплуатации автономного транспор
21.05.2026 Наличные не нужны: система для безналичной оплаты в общественном транспорте от «Миранды»

ежуточные итоги работы с перевозчиками по обеспечению связи для бесконтактной оплаты в общественном транспорте Севастополя. Компания за два года обеспечила связью для бесконтактной оплаты в гор
21.05.2026 «СберТех» и «МТТЕХ» будут развивать решения для высоконагруженных ИТ-систем транспортной отрасли

Российский разработчик программного обеспечения (ПО) СберТех и ИТ-компания Правительства Москвы «МТТЕХ» договорились о сотрудничестве в сфере решений для управления данными столичного городского транспорта. Компании подписали соглашение, направленное на продвижение, внедрение и поддержку совместимости своих программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Одна из
21.05.2026 «СберТех» и «ЗащитаИнфоТранс» будут развивать цифровые решения для транспортной отрасли

эффективном сотрудничестве в области развития отечественных программных продуктов для цифровизации транспортной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Партнерство позволит о
20.05.2026 VK Tech и «Транснависофт» договорились о совместном развитии цифровых решений для транспортной отрасли

цию профильных мероприятий. «Транснависофт» разрабатывает навигационные и диспетчерские системы для транспорта. Платформы компании в реальном времени обрабатывают данные тысяч единиц техники в

20.05.2026 Отечественный комплекс видеофиксации «Метеор» начал следить за безопасностью на дорогах Ставропольского края

о-аппаратный комплекс (ПАК) «Метеор». Отечественная разработка стала важной частью интеллектуальной транспортной системы города. Об этом CNews сообщили представители РИР. Комплекс предназначен

19.05.2026 Сервис спутниковой связи «Бюро 1440» приходит в промышленность, транспорт и акваторию Северного морского пути

ическая компания «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) подписала соглашения с Российским университетом транспорта (МИИТ), ПАО ГМК «Норильский никель» и Министерством цифрового развития Мурманской

19.05.2026 «МТТех» и ИТ-холдинг «Т1» договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте

эффективность и безопасность проектов для конечных пользователей — миллионов пассажиров городского транспорта. Наша задача, которую поставил заммэра Москвы по вопросам транспорта и пром
19.05.2026 МТС и Горьковская железная дорога займутся цифровизацией транспортной отрасли

МТС и Горьковская железная дорога объявляют о стратегическом партнерстве в области цифровизации транспортной отрасли. Первые совместные проекты сторон посвящены мониторингу паводков и контр
19.05.2026 «МТ-Интеграция» повысит безопасность автономного транспорта с помощью ИИ

жения препятствий на путях для автономного подвижного состава, детекторы транспорта на базе лидарной технологии и ИИ-агенты для работы в закрытых ИТ-контурах. «“МТ-Интеграция” модернизирует городской транспортный комплекс, например, развивает решение для контроля технического состояния подвижного состава с помощью алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, а также использован
19.05.2026 ИТ-холдинг «Т1» и «Когнитив Солюшнс» развивают технологии компьютерного зрения в транспортной отрасли

мпьютерного зрения и видеоаналитики, которая способна верно идентифицировать 99,9% объектов (людей, транспорт, вагоны, оборудование, аномалии и т. д.). По оценкам отраслевых аналитиков, мировой

Публикаций - 21642, упоминаний - 32192

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1638
МегаФон 10742 956
Ростелеком 10948 942
Yandex - Яндекс 9216 917
9594 837
Microsoft Corporation 25775 711
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 679
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 501
Google LLC 12688 481
SAP SE 5601 451
IBM - International Business Machines Corp 9699 391
Apple Inc 13154 379
Huawei 4676 376
Oracle Corporation 7074 344
Intel Corporation 12811 330
Samsung Electronics 11064 306
Cisco Systems 5372 302
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 271
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 263
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 248
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 242
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 239
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 234
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 226
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 219
ГЛОНАСС АО 278 216
Siemens AG - Siemens Group 2673 203
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 194
Softline - Софтлайн 3743 193
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 186
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 183
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 181
М2М телематика - НИС М2М 236 181
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 177
Крок - Croc 1964 176
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 175
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 172
Sony 6739 169
VK - Mail.ru Group 3602 168
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 156
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 830
РЖД - Российские железные дороги 2096 527
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 327
Почта России ПАО 2370 313
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 285
BMW Group 482 210
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 196
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 192
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 189
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 185
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 173
Газпром ПАО 1493 173
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 170
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 166
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 162
Ford 434 162
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 151
Volvo Cars 262 148
X5 Group - Перекрёсток 640 147
Tesla Motors 461 144
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 137
ГПБ - Газпромбанк 1273 135
Volkswagen Group - VW 308 135
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 135
Газпром нефть 725 134
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 131
Связной ГК 1401 130
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 130
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 128
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 125
Volkswagen Audi Group 232 125
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 121
Uber 357 120
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 114
Visa International 1993 112
Hyundai Motor Company 436 108
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 108
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 107
Альфа-Банк 1979 104
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 104
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1386
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 877
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 748
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 742
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 729
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 661
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 621
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 542
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 512
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 459
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 411
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 410
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 378
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 372
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 363
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 337
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 329
Федеральное казначейство России 1949 313
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 312
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 308
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 284
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 279
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 242
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 233
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 222
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 220
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 212
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 206
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 206
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 198
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 187
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 168
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 167
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 166
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 164
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 151
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 150
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 451
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 122
ГосИнформСистемы 160 90
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 68
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 60
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 60
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 57
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 53
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 45
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 44
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 43
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 41
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 37
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 33
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 30
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 30
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 30
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 29
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 22
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 21
Единая Россия - Политическая партия 321 19
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 18
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 17
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 16
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 15
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 14
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 14
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 14
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 13
Международная академия связи - МАС 46 11
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 11
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
OWASP - Open Web Application Security Project 146 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 4898
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3562
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3329
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2645
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2396
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2114
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2095
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1829
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1809
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1795
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1719
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1705
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1572
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1562
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1476
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1378
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1377
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1305
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 1286
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1248
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1240
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1190
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1157
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1136
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1059
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1031
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1005
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 997
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 989
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 982
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 975
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 968
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 944
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 925
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 878
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 874
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 867
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 864
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 842
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 833
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1147
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 925
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 886
Google Android 15243 814
Apple iOS 8583 535
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 421
Microsoft Windows 16882 382
Linux OS 11533 368
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 315
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 293
Microsoft Windows 2000 8678 292
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 276
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 267
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 267
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 260
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 241
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 226
Apple - App Store 3109 225
Apple iPhone 6 4861 202
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 189
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 168
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 158
Microsoft Office 4170 153
FreePik 1841 151
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 139
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 129
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 128
Apple iPad 4011 120
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 119
Oracle Java - язык программирования 3469 108
1С:ERP Управление предприятием 841 108
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 106
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 106
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 105
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 103
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 99
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 99
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 97
Intel x86 - архитектура процессора 2151 92
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 92
Путин Владимир 3454 452
Шадаев Максут 1210 267
Собянин Сергей 538 226
Ликсутов Максим 245 215
Медведев Дмитрий 1665 158
Мишустин Михаил 787 122
Попов Алексей 339 110
Лысенко Эдуард 317 108
Никифоров Николай 1138 107
Райкевич Алексей 129 106
Гурко Александр 139 102
Шпак Василий 279 90
Албычев Александр 168 90
Чернышенко Дмитрий 581 89
Сергеев Сергей 179 89
Натрусов Артем 313 87
Дегтев Геннадий 271 85
Ульянов Николай 176 84
Гарбузов Анатолий 167 82
Ермолаев Артем 379 72
Чаркин Евгений 317 69
Сотин Денис 216 67
Овчинский Владислав 230 67
Тятюшев Максим 215 66
Иванов Сергей 405 64
Петрушин Андрей 110 64
Чурсин Дмитрий 87 64
Чудинов Дмитрий 103 64
Вильде Святослав 78 62
Емельянов Станислав 67 61
Сергунина Наталья 375 61
Семенов Александр 166 61
Ускова Ольга 174 59
Куртяник Надежда 441 59
Орловский Виктор 408 58
Козырев Алексей 328 57
Александров Александр 86 56
Рейман Леонид 1065 56
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 56
Катамадзе Анна 133 55
Россия - РФ - Российская федерация 166167 12406
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5045
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2601
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1917
Европа 24964 1686
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1253
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1148
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1060
Германия - Федеративная Республика 13221 885
Земля - планета Солнечной системы 10865 835
Беларусь - Белоруссия 6289 692
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 672
Япония 13807 664
Казахстан - Республика 6048 607
Россия - СФО - Новосибирск 4876 519
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 514
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 514
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 512
Украина 7928 507
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 444
Франция - Французская Республика 8177 438
Азия - Азиатский регион 5920 423
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 378
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 359
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 350
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 349
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 335
Индия - Bharat 5869 334
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 330
Южная Корея - Республика 7052 324
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 321
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 309
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 308
Армения - Республика 2449 307
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 298
Италия - Итальянская Республика 4508 279
Финляндия - Финляндская Республика 3697 273
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 269
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 267
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 264
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5865
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2754
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Frost & Sullivan 207 22
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 20
Internet Stock Report 994 18
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 16
BCG - Boston Consulting Group 117 14
TrendForce 187 14
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 13
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 13
Fortune Global 500 295 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 13
Рустелеком ТК 305 12
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Strategy Analytics 285 11
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 11
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 11
CNews Рынок ИТ-услуг 171 11
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 11
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 11
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 10
Juniper Research 131 9
IBM Research 111 9
Informa - Ovum - Omdia 155 9
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 9
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 9
РАН - Российская академия наук 2122 137
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 113
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 109
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 102
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 67
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 66
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 57
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 56
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 54
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 48
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 44
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 41
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 36
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 34
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