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Индексная книга CNews*
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Транспорт Транспортный сектор экономики Транспортные услуги Дорожная инфраструктура Автодороги Transport Road infrastructure Highways

Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways


13.12.2021 aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону
04.03.2021 «Мегафон» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»
15.02.2021 Сервис «Тракмаркет» начал предоставлять транспорт в лизинг
21.02.2020 «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» объединились в одно приложение
19.11.2019 Сбербанк и Mail.ru Group расширят сотрудничество в сфере транспорта и фудтеха
14.11.2019 «Яндекс.Карты» представили новый раздел «Транспорт»
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира
24.12.2018 Softline и «Технезис» реализуют совместные проекты в сфере транспорта
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт
01.10.2018 Московский транспорт перейдет на большие данные
14.06.2017 «Яндекс.Транспорт» поможет найти машину в аренду
09.09.2016 Мобильный «Яндекс.Транспорт» разрешил пользователям делиться короткими сообщениями
21.12.2015 «Яндекс.Транспорт» научился строить маршруты
03.12.2015 «ГЛОНАСС» и ГТЛК договорились о сотрудничестве с целью использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в сфере транспорта и лизинговых услуг
22.10.2015 «Умный транспорт» в Уфе работает на мобильном интернете «МегаФона»
09.07.2015 Новое решение «Поиск при угоне» от ГК «Скаут» поможет найти похищенный транспорт
22.01.2015 На карте «Мой Новосибирск» появился раздел «Транспорт»
15.10.2013 ГИС на базе Google Maps позволит контролировать общественный транспорт
19.06.2013 Правильно выбирай транспорт - спаси окружающую среду
07.06.2013 Приложение «Транспорт Москвы» предупредит о камерах фиксации нарушений
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС
27.08.2012 Армия США выбирает транспорт для захвата Арктики
25.01.2012 Транспорт будущего оторвется от земли
01.12.2011 «Яндекс» изучил поисковые запросы про транспорт в России
16.08.2011 Транспорт Регионального координационного центра поиска и спасания оснастили ГЛОНАСС
02.02.2011 Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы ГЛОНАСС
18.03.2010 Softline внедрила корпоративный портал DeskWork в НТЦ «Транспорт»
15.12.2009 Весь пассажирский транспорт Барнаула переведут на Глонасс-мониторинг
14.11.2007 Общественный транспорт Барнаула оснащают спутниковой системой навигации
26.10.2004 "Телеком Транспорт" представил новую базовую станцию Wi-Fi
19.03.2004 "Телеком Транспорт" получил патент на технологию прокладки оптического кабеля
05.08.2003 "Телеком Транспорт" получил авторизацию компании Optelecom
11.06.2003 "Телеком Транспорт" запатентовал технологию прокладки волоконно-оптического кабеля по ЛЭП
18.12.2002 "Телеком Транспорт" представил технологию навивки ВОЛС на ЛЭП
05.09.2001 "Атлант-Информ" и "Телеком Транспорт" достигли договоренности о стратегическом партнерстве
21.06.2000 На сайте Fastener Exchange.com можно будет не только зафрахтовать транспорт для доставки товара, но и внести все таможенные платежи

Публикаций - 7314, упоминаний - 11233

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 649
Yandex - Яндекс 5015 463
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 407
Microsoft Corporation 22497 353
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 340
Apple Inc 10683 256
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 255
Huawei 3222 254
IBM - International Business Machines Corp 8941 221
Элемент ГК - Elementec 1523 178
Samsung Electronics 9333 176
М2М телематика 223 169
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 147
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 146
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 134
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 130
Крок - Croc 1616 125
Intel Corporation 11262 122
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 117
SAP SE 4595 92
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 91
Amazon Inc - Amazon.com 2650 87
VK - Mail.ru Group 3057 85
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 83
Nvidia Corp 3118 80
Softline - Софтлайн 1870 76
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 70
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 68
Oracle Corporation 6035 57
СКАУТ 71 56
Cisco Systems 4720 50
LG Electronics 3372 48
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 43
Meta Platforms - Facebook 4267 43
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 41
Telegram Group 805 40
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 40
Xiaomi 1095 36
Vocord - Вокорд 127 34
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 467
РЖД - Российские железные дороги 1458 285
Почта России ПАО 1853 164
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 155
Газпром ПАО 1008 85
Альфа-Банк 1476 63
Самолёт ГК 216 55
Лента - Сеть розничной торговли 912 54
Ситимобил - Служба такси 136 31
Яндекс.Еда 490 29
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 29
X5 Group 709 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 27
Роснефть НК 434 24
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 22
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 21
CyberPlat - КиберПлат 339 21
Hyundai Motor 316 20
Avito - Авито 237 19
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 19
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 17
Татнефть 182 17
Открытие ФК - Росгосстрах 266 17
ПСБ - Промсвязьбанк 682 17
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 17
О2О Delivery club 171 16
Мегаполис ТК 152 15
Mary Kay - Мэри Кэй 88 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 14
Сургутнефтегаз - СНГ 193 13
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 13
Мосводоканал МГУП 53 13
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 12
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 12
Русагро Группа Компаний 182 12
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 12
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 11
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 10
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1692
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 624
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 366
Президент Российской Федерации 3770 356
Правительство РФ 8292 287
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 244
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 234
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 192
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 177
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 164
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 152
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 132
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 126
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 117
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 113
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 108
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 97
Таможня - Таможенная служба 421 85
Счётная палата РФ 628 80
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 75
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 58
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 57
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 54
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 49
Администрация Президента РФ 904 47
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 46
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 46
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 40
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 38
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 37
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 35
Верховный суд Российской Федерации 709 34
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 33
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 32
Правительство Москвы 1640 25
Петербургский метрополитен ГУП 73 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 21
Совет при президенте Российской Федерации 55 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 64
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 27
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 20
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 8
Web development - Веб-разработка 0 4
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
OpenCAPI Consortium 13 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
WiMAX Forum 66 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Linux Foundation 167 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1117
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 931
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 885
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 839
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 690
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 674
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 633
Мобильное приложение - Mobile app 4966 603
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 591
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 588
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 557
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 510
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 420
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 419
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 391
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 370
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 360
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 357
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 343
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 327
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 327
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 320
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 313
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 284
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 280
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 278
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 253
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 252
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 244
Website - Вебсайт 9736 235
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 234
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 233
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 231
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 218
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 211
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 211
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 207
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 205
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 200
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 196
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 558
Google Android 11959 549
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 527
Microsoft Windows 2000 2856 270
Linux OS 7669 158
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 146
Apple iOS 6422 131
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 101
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 69
Microsoft Office 3247 69
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 55
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 52
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 52
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 51
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 49
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 43
1С:Бухгалтерия 647 42
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 41
Microsoft SQL Server 1416 40
Oracle Java - язык программирования 2554 39
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 38
Nokia Symbian OS 1388 34
1С:ERP Управление предприятием 268 33
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 28
Microsoft Windows 2104 27
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 25
Microsoft Windows 7 1780 25
Apple macOS 1457 24
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 23
Depositphotos - фотобанк 385 23
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 23
Python - высокоуровневый язык программирования 486 23
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 23
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 23
Huawei AppGallery 131 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 21
Apache Hadoop 356 19
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 17
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 16
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 16
Путин Владимир 2542 251
Мишустин Михаил 376 50
Акимов Максим 170 46
Чернышенко Дмитрий 320 43
Солодовников Денис 93 12
Сергунина Наталья 223 12
Садовенко Илья 63 12
Мантуров Денис 66 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 9
Мартынова Елена 35 9
Иванов Александр 83 8
Добродеев Борис 92 8
Бокова Людмила 80 8
Рылов Дмитрий 45 8
Бондаренко Игорь 9 7
Журавлев Дмитрий 12 7
Покровский Иван 67 7
Абрамов Сергей 69 7
Клишас Андрей 45 7
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 6
Хасис Лев 103 5
Носков Константин 221 5
Шингарев Павел 10 5
Иревли Сергей 21 5
Савицкий Андрей 12 5
Мельникова Анастасия 197 4
Чибис Андрей 23 4
Емельянов Станислав 67 4
Шипелов Андрей 21 4
Бычков Николай 7 4
Гусев Александр 28 4
Мерзляков Антон 8 4
Кузьмин Сергей 33 4
Ликсутов Максим 39 4
Сковородников Олег 3 3
Силкина Елена 11 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Кисляков Евгений 91 3
Обухов Александр 18 3
Малых Дмитрий 28 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 2461
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1570
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 864
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 588
Япония 10069 363
Земля - планета Солнечной системы 7427 355
Казахстан - Республика 4467 345
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 323
Беларусь - Белоруссия 3525 291
Россия - ПФО - Казань 2085 268
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 267
Россия - СФО - Новосибирск 3269 258
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 224
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 213
Россия - РФ - Российская федерация 108428 201
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 198
Азия - Азиатский регион 3803 190
Россия - ЦФО - Тульская область 965 160
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 155
Россия - Сибирь 1579 134
Австралия - Австралийский Союз 2791 126
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 117
Германия - Федеративная Республика 8903 116
Швеция - Королевство 2072 115
Нидерланды 2197 106
Бразилия - Федеративная Республика 1945 103
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 103
Африка - Африканский регион 2928 96
Китай - Тайвань 2115 91
Россия - СФО - Омская область 517 87
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 85
Армения - Республика 1112 84
Америка 2011 61
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 58
Россия - УФО - Тюменская область 838 57
Россия - УФО - Свердловская область 1102 55
Чехия - Чешская Республика 1053 55
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 54
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 53
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 52
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1808
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1192
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 766
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 454
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 409
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 326
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 307
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 307
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 276
Юриспруденция 1629 238
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 218
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 180
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 165
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 105
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 101
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 88
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 82
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 77
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 75
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 73
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 72
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 70
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 69
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 65
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 65
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 58
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 55
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 54
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 45
Эргономика 840 44
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 43
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 42
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 40
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 39
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 39
Образование в России 460 38
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 37
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 34
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 32
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 206
Коммерсантъ - Издательский дом 888 79
Thomson Reuters - Рейтер 5731 61
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 48
Forbes - Форбс 591 34
РИА Новости 766 34
TAdviser - Центр выбора технологий 243 30
FT - Financial Times 1118 14
Nanotechweb 92 6
The Register 1286 4
CNews - ZOOM.CNews 1609 4
Из рук в руки - irr.ru 41 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
Cellular News 231 3
Nature 770 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
Associated Press 1975 2
Der Spiegel 143 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
Ведомости 375 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
CNews Мировой океан 41 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
MIT Technology Review 64 1
Российская газета 228 1
Phys.org 972 1
Tom’s Hardware 127 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
EurekAlert 270 1
Times 500 1
91Mobiles 590 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Discovery Networks 0 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Juniper Research 468 20
CNews Инновация года - награда 41 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 11
IDC - International Data Corporation 4671 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 8
Gartner - Гартнер 3301 8
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 8
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Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 3
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Omdia 18 2
Fortune Global 1000 50 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Allied Business Intelligence 16 1
Yankee Group 166 1
Berg Insight 19 1
Technavio 24 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
IBM X-Force Security 1 1
IHS Infonetics Research 90 1
Strategy Analytics 283 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Markets&Markets Research 97 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 30
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 24
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 21
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 9
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 6
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 0 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 15 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 4 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
UF - University of Florida - MagLab - National High Magnetic Field Laboratory - Национальная лаборатория сильных магнитных полей 0 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 100
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Новый год - Новогодние каникулы 0 39
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