Индексная книга CNews*
Volkswagen Group VW
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Публикаций - 260, упоминаний - 310
Volkswagen Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минаев Андрей 12 9
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 5
|Василевский Андрей 20 5
|Кутаков Павел 6 4
|Сыкулев Андрей 69 4
|Рубин Дмитрий 43 4
|Юдин Дмитрий 17 4
|Беляев Алексей 27 4
|Верещагин Руслан 4 4
|Дружинин Станислав 20 4
|Носенко Артем 30 3
|Шпак Василий 127 3
|Путин Владимир 2782 3
|Морозов Константин 10 3
|Казарин Станислав 132 3
|Чаркин Евгений 242 3
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 3
|Шадаев Максут 676 3
|Агапкин Алексей 39 3
|Козак Николай 69 3
|Сардар Лориана 6 3
|Натрусов Артем 200 3
|Михайлов Михаил 9 2
|Софонов Андрей 4 2
|Мордовенко Дмитрий 2 2
|Тоскин Алексей 28 2
|Главчев Владимир 21 2
|Шуткин Николай 4 2
|Пухов Евгений 12 2
|Заянц Илья 29 2
|Шипов Савва 86 2
|Медведев Дмитрий 1634 2
|Гурзов Константин 19 2
|Мишустин Михаил 508 2
|Горохов Евгений 39 2
|Кузьмичев Виталий 4 2
|Галкин Николай 53 2
|Петухов Михаил 6 2
|Никитин Андрей 30 2
|Михайлик Константин 11 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231111, в очереди разбора - 866141.
Создано именных указателей - 116983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231111, в очереди разбора - 866141.
Создано именных указателей - 116983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.