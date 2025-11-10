Volkswagen Group - VW

Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов ерландских властей в деятельность компании. Спровоцированная захватом Nexperia ситуация грозила остановкой ряда европейских предприятий отрасли автомобилестроения, считали топ-менеджеры Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Volvo и General Motors. По информации CNews, большинство ее участников извлекло уроки из дефицита автомобильных чипов времен пандемии Сovid-19 и обеспечило себя соответствующим

Volvo и Volkswagen под угрозой остановки из-за дефицита микросхем после захвата Европой китайского производителя чипов Volvo и Volkswagen предупреждают Компании Volvo Cars и Volkswagen предупредили о риске временн

Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей тенциальный злоумышленник сможет запустить в системе произвольный код. Уязвимость затрагивает автомобильные бортовые системы нескольких крупных автопроизводителей, в числе которых - Mercedes-Benz AG, Volkswagen и Skoda. Компания OpenSynergy признала существование проблемы еще в июне прошлого года, а патчи выпустила в сентябре 2024 г. Однако далеко не все автопроизводители с тех пор опублико

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors Нарушение производственной цепочки Производство автомобилей в США и Европе может остановиться уже в ноябре 2025 г. из-за нехватки чипов у автопроизводителей General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen и Hyundai, пишет Reuters. Ведь власти Нидерландов неожиданно взяли под контроль в октябре 2025 г. одного из ключевых европейских производителей микрочипов. Автопроизводители в Соедин

Volkswagen снижает мощность своих электромобилей, если не подписаться на ежемесячный платеж Подписка на скорость Владельцам некоторых электромобилей Volkswagen придется с августа 2025 г. доплачивать за полную мощность авто, пишет Electrek. Хоть и платное увеличение мощности не будет влиять на запас хода. В Великобритании компания Volkswa

Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики ь в открытом доступе, пишет Der Spiegel. Всему виной масштабный сбой в ИТ-системе компании-разработчика программного обеспечения (ПО) Cariad, которая является дочерней компанией немецкого автогиганта Volkswagen. Персональные данные о водителях электромобилей, в том числе о немецких политиках, бизнесменах, полицейских и сотрудниках разведывательных служб несколько месяцев находилась без долж

Volkswagen лишил свое мобильное приложение техподдержки в России. Оно мгновенно сломалось Антицифровизация Volkswagen Немецкий автогигант Volkswagen ввел дополнительные санкции против россиян и

Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге Каршеринг-сервис «Ситидрайв» продолжает развивать направление электромобилей. Парк в Москве и Санкт-Петербурге пополнился новыми Tesla и Volkswagen. В Москве пользователям стали доступны две новые модели электромобилей, ранее недоступные в сервисах каршеринга, эксклюзивные Tesla Model S и Volkswagen ID.4. Tesla Model S –

Компания «Синимекс» реализовала проект по обновлению личного кабинета IDP для клиентов Volkswagen Group Rus вития проекта по созданию единой точки авторизации пользователей в приложениях и на сайтах концерна Volkswagen Group Rus компания «Синимекс» произвела работы по повышению производительности и м

Huawei заключила лицензионное соглашение с поставщиком Volkswagen Huawei объявила о заключении лицензионного соглашения с поставщиком концерна Volkswagen Group. Соглашение включает лицензию на использование существенных для стандарта 4G

Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности азвитию зарядной инфраструктуры в России и привлечение к содействию органов государственной власти. Volkswagen Group Rus в рамках соглашения ставит своей задачей выведение на рынок новых электр

Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar ком на один год, а в перспективе ожидается введение краткосрочных тарифов. Программы мобильности от Volkswagen Group Rus и BelkaCar позволят пользоваться автомобилями с максимальными преимущест

Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов ных компонентов вынуждает компании сокращать объемы производства новых авто, а в некоторых случаях – полностью останавливать свои заводы. По сообщению ABC News, проблему недостатка чипов уже признали Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и др. Микрочипы являются неотъемлемой частью современного транспортного средства. Они могут использоваться для выполнения как самых простых опера

«Сименс» стала партнером Volkswagen в создании промышленной облачной платформы Компания «Сименс» выступит интеграционным партнером в знаковом проекте группы Volkswagen (VW) по созданию отраслевой облачной платформы Volkswagen Industrial Cloud.

Volkswagen: Внедряйте облачные цифровые сервисы для своих клиентов то, что я тут увидел?» Трансформируйте свой бизнес Чтобы понять, как создавать собственные сервисы, Volkswagen обратился именно к специалистам Microsoft. После проведенных исследований был выне

Volkswagen и Microsoft создадут облачную платформу подключенных автомобилей Microsoft и Volkswagen сообщили о совместной разработке специализированной облачной платформы Volkswag

Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе неразглашении сведений. Как выяснили эксперты Upguard, все эти данные лежали на сервере производителя промышленных роботов Level One Robotics, чья продукция используется на заводах Toyota, Ford, GM, VW, Fiat Chrysler и Tesla. Сервер был сконфигурирован таким образом, что принимал так называемые rsync-соединения с любого IP-адреса, не запрашивая никакой авторизации. Иными словами, любой обл

Gett из-за Volkswagen недосчитался $620 млн ies Леонарда Блаватника, фонд Barring Vostok, американский фонд MCI Capital и немецкий авто-конферн Volkswagen Group. В общей сложности за время своего существования Gett привлек инвестиций на

Volkswagen представил свой первый концепт-кар с функцией беспилотного управления Концерн Volkswagen представил новое видение индивидуальной мобильности и комплексную концепцию мобильности будущего. Ее главным элементом стал концепт-кар, в котором реализована функция беспилотного уп

Volkswagen и LG создадут платформу для доступа к системам «умного дома» из автомобиля Концерн Volkswagen и компания LG Electronics подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного исследования и разработки сетевой автомобильной платформы следующего поколения. Об этом CNews

Volkswagen Group выбрала ПО Mirantis OpenStack для своего «облака» следующего поколения стандарта для частного «облака» нового поколения. Об этом CNews сообщили в Mirantis. Таким образом, Volkswagen Group решает задачу внедрения инноваций в области разработки бизнес- и потребитель

Volkswagen купил R&D-отдел BlackBerry Автомобильный концерн Volkswagen приобрел отдел исследований и разработок BlackBerry, расположенный в немецком Бохуме. Об этом сообщило издание Financial Post. Российское представительство Volkswagen, компани

Volkswagen анонсировал первого 10-ступенчатого «робота» Немецкий автоконцерн Volkswagen Group собирается представить первую в мире 10-ступенчатую роботизированную коробку

Samsung подключится к электронике BMW и Volkswagen Корпорация Samsung Electronics ведет переговоры с BMW и Volkswagen по поводу поддержки программного обеспечения Drive Link в автомобилях этих немецких производителей. Данную информацию корейское издание The Korea Herald получило от осведомленных ист

Автодилер Hyundai и Volkswagen в России автоматизировал управленческий учет вместе с «Инталев» Компании «Инталев» и «Шанс-Авто», автодилер Hyundai и Volkswagen в России, подвели итоги автоматизации управленческого учета в рамках совместного проекта по автоматизации бюджетирования. Компания «Шанс-Авто» обратилась к экспертам «Инталев» для ре

Panasonic хочет сотрудничать с Volkswagen и Daimler е выстроились хорошие отношения с немецкими автопроизводителями», — заявил глава Panasonic. По его словам, компания могла бы стать поставщиком аккумуляторных батарей и охранных систем для автомобилей Volkswagen, Audi, Daimler или Porsche. Создание совместных предприятий с этими компаниями также возможно, добавил Цуга. «Как только автоконцерны пожелают работать с нами, мы начнем серьезно дум

Volkswagen запустил собственную соцсеть Созданный немецким автоконцерном Volkswagen AG и интернет-корпорацией Google сервис под названием SmileDrive стал доступен чер

Volkswagen запретил рассказывать о взломе иммобилайзеров смогли расшифровать код в системе безопасности Megamos Crypto, используемой в автомобилях концерна Volkswagen Group, включая люксовые модели Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche. Таким образом

«Инталев» автоматизировал систему бюджетирования для автодилера Hyundai и Volkswagen в России (Hyundai Motor Company) по коммерческой технике на территории РФ, а также разветвленная структура дилерских центров по продаже и сервисному обслуживанию легковых и коммерческих автомобилей Hyundai и Volkswagen. Общая численность сотрудников группы составляет более 500 человек. С момента образования компании руководство всегда уделяло большое внимание системам управления. Масштабы деятельно

«Инталев» разработал и автоматизировал систему KPI для автодилера Hyundai и Volkswagen в России (Hyundai Motor Company) по коммерческой технике на территории РФ, а также разветвленная структура дилерских центров по продаже и сервисному обслуживанию легковых и коммерческих автомобилей Hyundai и Volkswagen. Общая численность сотрудников группы компаний «Шанс-Авто» составляет более 500 человек. Руководство компании всегда уделяло большое внимание системам управления, понимая и осознавая

Дилер Volkswagen доверил Optima техобслуживание периферийной и офисной техники Компания Optima сообщила о подписании договора с компанией «Рус-Лан», официальным дилером концерна Volkswagen, на техническое обслуживание периферийной и офисной техники сроком на один год. Согласно договору, услуга распространяется на копировально-множительные аппараты, принтеры и многофунк

Volkswagen Group оптимизирует работу дилерской сети в Италии с помощью Dealer Management System Компании Volkswagen Group Italia S.p.A. и T-Systems сообщили о заключении контракта на внедрение Deale

Volkswagen в России внедрил факс-сервер Smartphone Компания Suptel сообщила о внедрении в российском представительстве автомобильного концерна Volkswagen факс-сервера Smartphone швейцарского производителя Novavox и интеграции его с системой телефонной связи на базе оборудования Avaya. Система Smartphone представляет собой профессионал

VW Beetle работает на метане Выпущена специальная модификация автомобиля VW Beetle, работающая на метане. Транспортное средство Bio-Bug представляет собой доработанный вариант "жука", который заправляется газом, получаемым из отходов. В автомобиле 2-литровый бак для

Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen , мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделия, объявила о том, что концерн Volkswagen сделал крупный заказ на поставку и внедрение PDM-системы Teamcenter. Приняв решени

Что же все-так Apple делает для Volkswagen?! Некоторое время назад мы сообщали о том, что руководители Apple и VW тайно провели встречу. В идеале результатом может стать iCar, но это пока лишь мечты. А вот это изорбажение уже более приближено к реальности. На нем элементы управления новнйшими машина нем