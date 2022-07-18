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Volkswagen Group VW

Volkswagen Group - VW


18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге
07.02.2022 Компания «Синимекс» реализовала проект по обновлению личного кабинета IDP для клиентов Volkswagen Group Rus
09.07.2021 Huawei заключила лицензионное соглашение с поставщиком Volkswagen
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности
30.03.2021 Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar
11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов
05.10.2020 «Сименс» стала партнером Volkswagen в создании промышленной облачной платформы
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре
26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов
21.03.2019 Volkswagen: Внедряйте облачные цифровые сервисы для своих клиентов
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen
05.10.2018 Volkswagen и Microsoft создадут облачную платформу подключенных автомобилей
25.07.2018 Секретная документация Toyota, Ford, Volkswagen и Tesla оказалась в открытом доступе
08.06.2018 Gett из-за Volkswagen недосчитался $620 млн
10.03.2017 Volkswagen представил свой первый концепт-кар с функцией беспилотного управления
07.07.2016 Volkswagen и LG создадут платформу для доступа к системам «умного дома» из автомобиля
12.04.2016 Volkswagen Group выбрала ПО Mirantis OpenStack для своего «облака» следующего поколения
04.07.2014 Volkswagen купил R&D-отдел BlackBerry
03.06.2014 «Инфосистемы Джет» построили ИТ-платформу для «Фольксваген Груп Рус»
14.05.2014 Volkswagen анонсировал первого 10-ступенчатого «робота»
07.03.2014 Samsung подключится к электронике BMW и Volkswagen
06.11.2013 Автодилер Hyundai и Volkswagen в России автоматизировал управленческий учет вместе с «Инталев»
13.09.2013 Panasonic хочет сотрудничать с Volkswagen и Daimler
27.08.2013 «МегаФон» обеспечит связью «Фольксваген Груп Рус»
13.08.2013 Volkswagen запустил собственную соцсеть
02.08.2013 Volkswagen запретил рассказывать о взломе иммобилайзеров
11.06.2013 «Инлайн Груп» внедрила систему учета гарантийных запчастей для «Фольксваген Груп Рус»
04.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему бюджетирования для автодилера Hyundai и Volkswagen в России
13.11.2012 «Фольксваген Груп Рус» перешел на новую версию Abbyy Lingvo
14.08.2012 «Инталев» разработал и автоматизировал систему KPI для автодилера Hyundai и Volkswagen в России
28.02.2012 «АйТи» построила систему учета и инвентаризации имущества для «Фольксваген Груп Рус»
13.04.2011 «Белтел» обеспечивает сервисную поддержку ИТ-инфраструктуры завода «Фольксваген» в Калуге
22.03.2011 Дилер Volkswagen доверил Optima техобслуживание периферийной и офисной техники
17.02.2011 Volkswagen Group оптимизирует работу дилерской сети в Италии с помощью Dealer Management System
29.11.2010 Volkswagen в России внедрил факс-сервер Smartphone
05.08.2010 VW Beetle работает на метане
26.02.2008 Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen
19.11.2007 Что же все-так Apple делает для Volkswagen?!
03.09.2007 Московский дилер Volkswagen переходит на RS-Balance 3
30.08.2007 Apple и VW готовят iCar?

Публикаций - 260, упоминаний - 310

Volkswagen Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11321 32
Microsoft Corporation 23672 29
Google LLC 11067 24
IBM - International Business Machines Corp 9231 18
Samsung Electronics 9804 16
Siemens AG - Siemens Group 2551 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6361 13
Yandex - Яндекс 5870 13
1С-ИжТиСи 6454 12
Intel Corporation 11720 12
SAP SE 4952 12
7142 12
Oracle Corporation 6366 12
Huawei 3558 11
Sony 6491 10
Cisco Systems 4911 8
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 8
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 323 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8145 8
LG Electronics 3548 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7121 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9722 7
HP Inc. 5577 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4262 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 921 5
Nvidia Corp 3233 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10206 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 180 5
Amazon Inc - Amazon.com 2828 5
Naumen - Наумен 530 5
Прогноз 1672 5
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
SAS Institute 915 4
Lenovo Motorola 3505 4
Lenovo Group 2186 4
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 4
BMW Group 414 68
Volkswagen Audi Group 196 58
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 425 51
Ford 399 38
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 36
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 35
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 31
GM - General Motors 448 30
Hyundai Motor Company 344 30
Volvo Cars 250 28
Skoda - Škoda Auto 41 25
Renault Groupe 147 24
Tesla Motors 350 22
Honda Motor Company 230 18
KIA Motors 100 15
Jaguar Land Rover 91 15
Mazda Motor Corporation 54 14
Porsche - Порше Руссланд 97 14
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2537 14
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5993 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6680 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2457 9
Jaguar Cars 124 9
Toyota - Lexus 63 9
Subaru - Субару Мотор 49 8
Bentley Motors 70 8
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 8
Ford Motor 166 8
X5 Group 844 7
Uber 311 7
ГПБ - Газпромбанк 957 7
Gett 72 7
Stellantis PSA - Opel 33 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 388 6
Chevrolet 37 6
РЖД - Российские железные дороги 1657 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18336 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9410 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10547 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1921 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3810 5
Правительство Москвы 2073 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4633 4
Президент Российской Федерации 3788 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 892 3
Федеральное казначейство России 1580 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1193 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1590 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1446 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1609 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 258 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 274 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1216 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2992 2
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 2
Судебная власть - Judicial power 2127 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2483 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1759 2
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 2
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 78 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 201 1
Правительство Удмуртской Республики 94 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 72 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2594 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 2
РусБренд 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 259 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
АФТ - Ассоциация Финтех 61 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 1
Linux Foundation 174 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 82 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 251 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 217 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54558 71
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80072 59
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6218 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21052 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14330 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24664 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10779 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11005 17
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 847 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10141 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4771 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5525 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3284 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4925 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5253 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9432 13
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 687 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8444 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2210 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6968 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4751 10
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3530 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4483 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5018 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6532 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4343 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3535 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3996 8
Инвестиции венчурные - Venture investments 2009 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4267 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3078 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4313 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8080 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2245 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6949 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5328 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6573 7
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FT - Financial Times 1176 2
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CNews RND - R&D.CNews 2274 1
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Nikkei Electronics 78 1
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23ABC News 167 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 26 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 192 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 29 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 4 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 3 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 20 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 681 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 127 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 493 1
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КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 81 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 5 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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