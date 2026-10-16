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Индексная книга (каталог) CNews*
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UMD University of Maryland College Park Мэрилендский университет в Колледж-Парке

UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке

СОБЫТИЯ


16.10.2026 Почти каждая пятая статья в российских СМИ имеет признаки ИИ-генерации 1
15.10.2025 Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки» 1
24.04.2024 Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить 1
26.07.2023 Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом 1
24.08.2022 Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек 1
20.09.2021 Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах 1
24.11.2020 Робопылесосы Xiaomi можно заставить подслушивать хозяев 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 2
19.09.2019 IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих 2
08.01.2019 IBM создала первый «персональный» квантовый компьютер 2
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 2
07.03.2018 Google создала сверхмощный квантовый компьютер 2
04.12.2017 Создан самый большой квантовый компьютер в истории 3
05.06.2017 Умерла автор языка COBOL 2
05.12.2016 Загадочный лед на Плутоне: столкновение с Хароном ни при чем 1
07.12.2015 До чего дошёл прогресс: какие профессии предпочитают роботы? 1
28.08.2015 Субатомные частицы бросили вызов Стандартной модели 1
22.07.2015 Большие данные толкают R вперёд 1
03.02.2015 Робот учится готовит по YouTube 1
18.11.2013 Создана первая в мире подробная карта лесов планеты 1
18.10.2013 Инновационный набор для тестирования почвы 1
17.10.2013 «Живые» роботы имитируют природу 2
20.06.2013 Аккумулятор из дерева: экологичный и мощный 1
12.11.2012 В Москве прошла международная конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2012»: итоги 1
09.07.2012 Взрослые стволовые клетки способны превращаться в органы 1
25.06.2012 Дорогой Сикорского 1
18.05.2012 Земля - живой организм. Доказано серой 2
27.03.2012 Рождение сверхновых: подозреваются два белых карлика? 1
21.02.2012 Камни из Костомукши были свидетелями рождения Луны 1
01.02.2012 Личные данные 8 тыс. абитуриентов выложили в свободный доступ в Сеть 2
19.10.2011 В Канаде высыхают озера: экологи в недоумении 1
20.09.2011 Приложения для Facebook приносят американской экономике более $15 млрд в год 1
29.08.2011 Сосуды можно лечить здоровым смехом 1
18.08.2011 В ранней Вселенной вакуум мог быть метаматериалом 1
16.11.2010 Новый метод обнаружит бессимптомные заболевания сердца 1
13.11.2010 Антитеррор: "грязую бомбу" увидят издалека 1
07.06.2010 Lockheed Martin и университет Мэриленда: стратегическое партнёрство 1
19.06.2009 ЛЕНД будет искать водяной лед на Луне 1
23.01.2009 Сверхдальняя атомная телепортация: новый рекорд 1

Публикаций - 95, упоминаний - 114

UMD и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9719 9
Google LLC 12824 9
Intel Corporation 12884 6
Microsoft Corporation 25887 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 2
Amazon Inc - Amazon.com 3310 2
Oracle Corporation 7111 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 963 2
Галактика - Корпорация 1554 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 301 2
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
Amazon Leo - Amazon Kuiper Systems - Amazon Project Kuiper - Amazon KuiperSat 15 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
IonQ 10 1
D-Wave Systems 26 1
Quantum AI lab - Quantum Artificial Intelligence Lab 2 1
Epicor Software Corporation 166 1
Ecovacs Robotics - Ecovacs Group 18 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics - Яскава Еуропа холдинг АБ 12 1
Fastbrick Robotics 3 1
Тинфотоника 1 1
iRobot - 62 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 48 1
Wave Systems - Safend 12 1
Sycamore Networks - SCMR 57 1
Центр-БЭСТ НПФ - БЕСТ НПФ 1 1
Инфострой - Infostroy 9 1
Samsung Electronics 11156 1
Ростелеком 11067 1
SAP SE 5631 1
Dell EMC 5207 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5383 1
Alibaba Group 482 1
Yandex - Яндекс 9410 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 8
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9111 2
РВК - Российская венчурная компания 572 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Газпром ПАО 1498 2
Honda Motor Company - HND 241 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 778 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Резонанс НПП 408 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Hitachi Metals 1 1
Биочип-ИМБ - Лаборатория биологических микрочипов 1 1
CalPERS - California Public Employees' Retirement System - Калифорнийский пенсионный фонд 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
РЖД - Российские железные дороги 2110 1
eBay Inc 1642 1
ГПБ - Газпромбанк 1297 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 935 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1093 1
Северсталь ПАО - Severstal 643 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Татнефть 246 1
Volkswagen Group - VW 312 1
Газпром нефть 748 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 510 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 528 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Транснефть 338 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Runa Capital 158 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6027 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1934 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2381 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1583 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 83 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3701 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1568 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2147 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 788 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3472 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 791 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 91 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 390 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 394 1
Национальная квантовая лаборатория 9 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Agile Russia 4 1
АНВУЗ - Ассоциация негосударственных вузов России 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ЛДПР 116 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
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NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 23 3
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1859 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5094 3
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7987 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36887 3
Microsoft Windows 2000 8678 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 4
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 4
IBM Quantum Experience 8 4
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 3
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 2
Rescuecom System One 5 2
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 80 2
NASA LAGEOS - Laser Geodynamics Satellite or Laser Geometric Environmental Observation Survey 5 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
OpenAI - ChatGPT 782 2
NASA Gravity Probe 10 2
РАН ИКИ - LEND - Lunar Exploration Neutron Detector 4 2
Oracle Java - язык программирования 3504 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5883 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Polycom PDMS - Polycom Device Management Service 15 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 126 2
Intel Tangle Lake - Intel Tanglewood - 49-кубитный квантовый процессор 6 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 179 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 2
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 1
Microsoft Windows CFA - Controlled Folder Access - Контролируемый доступ к папкам 22 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 1
NASA Landsat 83 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
NASA Constellation - NASA CxP - Космическая программа развития пилотируемой космонавтики в США 2004 по 2010 годы 4 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
РАН ИКИ - ЛЕНД российский нейтронный телескоп 4 1
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 235 1
Eiffel - Эйфель - язык программирования 4 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 156 1
Cornell University - arXiv.org 54 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1337 1
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 3
Смолянинов Игорь 2 2
Aloimonos Yiannis - Алоймонос Яннис 2 2
Pavlis Erricos - Павлис Эрикос 4 2
Everrit Francis - Эверрит Фрэнсис 4 2
Quintier Jim - Квинтьер Джим 2 2
Rubincam David - Рубинкем Дэвид 4 2
Fermüller Cornelia - Фермюллер Корнелия 2 2
Clark Robert - Кларк Роберт 4 2
Salamon Michael - Саламон Майкл 2 2
Ciufolini Ignazio - Кьюфолини Игнацио 4 2
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 2
Parker Joel - Паркер Джоэл 2 2
Ghodssi Reza - Годси Реза 2 2
Becker Rachel - Becker Rachel 2 2
Blatt Rainer - Блатт Райнер 2 2
McFadden Lucy - МакФедден Люси 2 2
Kane Bruce - Кен Брюс 4 2
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 2
Meyer Bertrand - Мейер Бертран 4 1
Sammet Jean - Саммет Джин 5 1
Шалманов Сергей 202 1
Meszaros Peter - Мезарос Питер 1 1
Константинов Константин 32 1
Пунтиков Николай 26 1
Кравченко Рано 10 1
Капица Сергей 8 1
Гуляев Юрий 8 1
Тихомиров Виктор 1 1
Черномырдин Виктор 3 1
Cantor Charles - Кантор Чарльз 1 1
Смолин Олег 4 1
Perez-Rosado Ariel - Перес-Росадо Ариэль 1 1
Жучков Андрей 4 1
Мирзабеков Андрей 1 1
Цителов Дмитрий 1 1
Дубограев Дмитрий 1 1
Литвинов Виталий 1 1
США - Мэриленд 300 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 43
Земля - планета Солнечной системы 10921 19
Россия - РФ - Российская федерация 168902 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5527 7
Европа 25038 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 6
Солнечная система - Solar system 2575 6
США - Калифорния 4846 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 4
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 3
Япония 13864 3
Дания - Королевство 1346 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 3
США - Нью-Йорк 3198 3
Африка - Африканский регион 3651 3
Италия - Итальянская Республика 4528 3
Египет - Арабская Республика 1111 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
США - Мичиган 276 2
Израиль - Хайфа 58 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
Юпитер - планета Солнечной системы 557 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 2
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 2
США - Мэриленд - Гринбелт 13 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3168 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8700 2
Канада 5098 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 687 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 469 2
США - Техас 1063 2
США - Вашингтон - Сиэтл 408 2
Куба - Республика 422 2
Австралия - Сидней 276 2
США - Массачусетс 520 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 69 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10581 10
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2036 8
Физика - Physics - область естествознания 2972 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1811 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16395 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6889 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5869 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1259 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11789 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2318 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6853 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9278 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1029 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11527 4
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 223 4
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 993 4
Образование в России 2987 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5064 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9164 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11006 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 3
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8338 3
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 836 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3081 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5978 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 620 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1248 3
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 145 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5584 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1720 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1321 3
New Scientist 1448 10
Phys.org 973 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
EurekAlert 291 3
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 3
9to5Mac 70 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11611 2
The Register - The Register Hardware 1803 2
9to5Google 61 2
Nature 835 2
TechSpot 193 1
Silicon.com 364 1
Scientific American 81 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
FT - Financial Times 1305 1
NYT - The New York Times 1104 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
23ABC News 186 1
Wired - Издание 278 1
IBM Research 111 2
eMarketer 206 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
Tractica 7 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 7
РАН - Российская академия наук 2147 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 107 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
BU - Boston University - Бостонский университет 63 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 471 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 13 2
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 68 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 609 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 263 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 30 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 19 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 8 1
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 1
Открытое образование 12 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 172 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2698 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 406 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
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