Индексная книга (каталог) CNews*
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UMD University of Maryland College Park Мэрилендский университет в Колледж-Парке
СОБЫТИЯ
Публикаций - 95, упоминаний - 114
UMD и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 10
|Phys.org 973 9
|CNews RND - R&D.CNews 2274 4
|EurekAlert 291 3
|Sky and Telescope - Space and Telescope 61 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 3
|9to5Mac 70 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11611 2
|The Register - The Register Hardware 1803 2
|9to5Google 61 2
|Nature 835 2
|TechSpot 193 1
|Silicon.com 364 1
|Scientific American 81 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|FT - Financial Times 1305 1
|NYT - The New York Times 1104 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|23ABC News 186 1
|Wired - Издание 278 1
|IBM Research 111 2
|eMarketer 206 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
|Tractica 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.