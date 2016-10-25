World Bank Group - WBG - Всемирный банк

Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве Отчетная встреча На мероприятии присутствовали Джим Брамби, директор практики государственного управления Всемирного Банка, Амит Мукхерджи, ведущий специалист по вопросам управления в государственном секторе Всемирного Банка, Андраш Хорваи, директор и постоянный представитель Всемирного Б

Всемирному банку понравились темпы внедрения электронного правосудия в Москве Инспекция Всемирного Банка Делегация Всемирного Банка проинспектировала ход реализации проекта по созданию в Москве «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Группу эк

Всемирный банк назвал планы России по развитию ШПД самыми амбициозными й, Францией, Канадой, Германией, США, Японией и Италией. В 2013 г. абонентская база ШПД в России выросла на 14,64%. В Великобритании этот показатель составил 4,35%, а в США — 1,11%, следует из отчета Всемирного банка (ссылка на PDF). В 2013 г. Россия, тем не менее, отставала от всех из указанных государств по уровню проникновения ШПД, он составил 16,62%. Для сравнения, уровень проникновения

Всемирный банк вложил $30 млн. в систему ID в Гане карты хранится уникальный национальный идентификационный номер гражданина. На деньги, полученные от Всемирного банка, планируется отпечатать 12 млн. карт. Из них 3 млн. уже отпечатаны, и еще 9

Всемирный банк призвал страны «большой двадцатки» переходить на смарт-карты в социальной сфере ованности граждан в финансовой системе, в частности, малоимущих и сельских жителей. Согласно отчету Всемирного банка, всего 23% взрослых жителей развивающихся стран с доходом ниже среднего имею

Всемирный банк обдумывает использование e-Procurement На сайте Всемирного банка для широкого обсуждения опубликован документ под названием Proposed New Proc

Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки щие компании не могут рисковать деньгами, - говорит старший менеджер горнодобывающего подразделения Всемирного банка Пауло де Са (Paulo de Sa). - Цены на сырье сегодня низкие, и компании сокращ

Всемирный банк: без климатической политики Земле конец Заявление Всемирного банка опирается на сведения ученых из Потсдамского института исследований воздействия на климат и климатического анализа. По их оценкам, беднейшие страны мира больше других пострадаю

СЭД «Евфрат» поможет реализовать проект «Всемирного банка» по реконструкции очистных сооружений в Узбекистане й городов Бухара и Самарканд» (Bukhara and Samarkand Sewerage Project), осуществляемого под эгидой «Всемирного банка». Основными целями проекта обозначены: реставрация канализационных систем го

Расследование: Главная ИТ-система Казначейства РФ «зависла» на 2 года деральном Казначействе. Средства, выделенные с 2005 по 2010 гг. Статьи расходования средств Кредиты Всемирного Банка Федеральный бюджет ERP-система Oracle (2006-2013) $65 млн Прочее финансиро

Всемирный банк: Повторная рецессия в России маловероятна го спроса и инвестиций. Повторная рецессия в России маловероятна. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике России, представленном 24 марта 2010 года в Москве. Его авторы

Всемирный банк выделил Украине еще $60 млн. на модернизацию ГЭС К. Соглашение об этом подписали сегодня в Киеве министр топлива и энергетики Юрий Продан и директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии Мартин Райзер. Средства получит государств

Структура Всемирного банка вложилась в российского интегратора 5% акций «Астерос». Сумма сделки составила $2,5 млн. В дальнейшем по условиям сделки доля структуры Всемирного банка может быть увеличена до 12%. Акции должны быть проданы по той же цене, что и

Всемирный банк и ФАО нашли африканскую целину ективах коммерческого сельскохозяйственного производства в так называемой «гвинейской саванне». Она написана экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирного банка. «Гвинейской саванной» специалисты называют территорию, протянувшуюся от атлантического побережья Сенегала до Южного Судана. Ширина ее составляет примерно 400 километров, а с в

Индийские аутсорсеры теряют репутацию должным образом обеспечить управление документацией. «Сообщение правдиво», - заявили представители Всемирного банка в Нью Дели, отказавшись сообщить подробности журналистам издания. В Satyam з

Всемирный банк приглашает на семинары: ИКТ как катализатор роста экономики и реформ госуправления в открытом доступе в интернете (на английском языке). После окончания мероприятий по этому же адресу будут доступны их видеозаписи. Семинары организованы Тематической группой по электронному развитию Всемирного банка и освещают вопросы развития национальных ИТ-индустрий и роль информационных технологий в государственном управлении. Так, 15 апреля, с 20:30 по 22:00 по московскому времени, пр

Интернет дойдет до последнего строение широкополосной сети в трех странах континента — Кении, Бурунди и Мадагаскара. В дальнейшем Всемирный Банк намерен увеличить объем инвестиций до $424 млн. и подключить к Сети все столиц

Всемирный банк представляет семинар «Электронное правительство и борьба с коррупцией» инар «Электронное правительство и борьба с коррупцией». Семинар пройдет сегодня, 17 января, в офисе Всемирного банка в Вашингтоне с 17:30 до 19:30 по московскому времени и будет транслироваться

Карли Фиорина может стать президентом Всемирного банка В США активно выдвигаются кандидаты на пост нового президента Всемирного банка, сообщает The New York Times. Среди кандидатов присутствует и Карли Фиорина,

Всемирный банк выделит МНС и ГТК РФ $290 млн. на информатизацию В 2004 г. Всемирный банк выделит Министерству РФ по налогам и сборам РФ $150 млн., а Государственный таможенный комитет РФ – $140 млн. на реализацию проектов в сфере информатизации. Займы будут предостав

Всемирный банк выделит МНС и ГТК РФ $290 млн. на информатизацию В 2004 г. Всемирный банк выделит Министерству РФ по налогам и сборам РФ $150 млн., а Государственный таможенный комитет РФ – $140 млн. на реализацию проектов в сфере информатизации. Займы будут предостав

"ФОРС-Центр разработки" победил в тендере Мирового Банка Вслед за IBS компания ”ФОРС-Центр разработки” сообщила о своей победе в открытом тендере, который проводился «Центром реализации проекта Laris» в рамках подготовки нового проекта Мирового Банка «Развитие систем государственного учета и регистрации прав». Компанией был выигран лот «Обзор используемых организациями учетно-регистрационной системы существующих информационны

IBS победил в тендере Мирового Банка Компания IBS победила в тендере Мирового Банка и правительства Российской Федерации по проекту регистрации и кадастра. На тер

Всемирный банк: хакеры атакуют финансовые институты величение доли онлайновых банковских услуг в индустриально развитых странах с 8,5% до 50%. В этой связи вопросы обеспечения безопасности приобретают все большую актуальность. В представленном недавно Всемирным банком документе «Электронная безопасность: уменьшение рисков в финансовых операциях» («E-Security: Risk Mitigation in Financial Transactions»), авторами которого являются Томас Глэсс

"Прайм Груп" выиграла тендер по жилищному проекту Всемирного Банка рых других организаций, участвующих в процессе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Тендер является частью Жилищного проекта Российской Федерации, финансируемого из средств займа Всемирного Банка. Стоимость контракта составляет около 1,3 млн. Проект предусматривает комплексное оснащение 20 учреждений Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа компьютерно

Филиппинcкий проект e-commerce удостоен награды Мирового Банка зирующаяся на Филиппинах электронная платформа, позволяющая сельскохозяйственным кооперативам по всей стране осуществлять электронную торговлю через посредство SMS-сообщений, удостоена высшей награды Мирового Банка в номинации B2B. Проект под названием Ecommerce for Farmers, запущенный в действие В2В платформой b2bpricenow.com оказался впереди, обойдя 2400 международных претендентов и выигр

Exteria стала официальным вендором комплексных информационных решений Всемирного Банка В соответствии с действующей практикой статус вендора получают компании, удовлетворяющие критериям Всемирного Банка в следующих основных областях:контроль качества разработок;владение передовы

Мировой Банк и Австралия запустили программу интернет-помощи беднейшим странам мира возможности образования и обучения через Сеть, стартовала на прошедшей неделе совместными усилиями Всемирного Банка и правительства Австралии. Пятилетняя программа стоимостью в $750 млн. являе

"Соник Дуо" рассчитывает на кредит Всемирного банка в размере $40 млн. Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC, дочерняя структура Всемирного банка) 29 июля прибудут в Россию с целью изучения вопроса о предоставлении сотовом

Интернет-конференция Всемирного Банка прошла успешно Конференция Всемирного Банка, которая должна была состояться в Барселоне, была, как сообщалось ранее, пер

Всемирный Банк вынужден скрываться от протестов в Сеть нформации. В мае 2000 г. группа французских активистов создала чат, который заваливал почтовый ящик Всемирного Банка пачками писем всякий раз, как его участники набирали слова "бедность", "фина

Россия присоединилась к программе Всемирного Банка "Портал развития" форуму для обмена опытом и сотрудничества. Программа находится под личным патронажем Президента Всемирного Банка г-на Дж. Вульфенсона. Глобальное партнерство в рамках программы должно б

Всемирный банк и РБК создают Русский портал развития По инициативе Всемирного банка начато создание Глобального портала развития - проекта, призванного наладить

Мировой Банк рекомендует странам-кандидатам в ЕС развивать электронную коммерцию Электронная коммерция может сыграть важную роль в экономическом развитии стран, претендующих на вступление в ЕС, сообщает Mercury Center со ссылкой на Мировой Банк. По мнению представителя Мирового Банка по центральной Европе Роджера Гроува (Roger Grawe), нельзя недооценивать роль электронной коммерции при приеме стран в Европейский Союз. На

Открылся сайт Представительства Группы Всемирного банка в России В целях предоставления жителям России информации о деятельности Группы Всемирного банка Представительство Группы Всемирного банка в России открыло собственны

Госкомсвязи и Всемирный банк реконструкции и развития провели в Москве конференцию по "проблеме 2000 года" Государственный комитет РФ по связи и информатизации совместно с Всемирным банком реконструкции и развития провели 19-20 апреля в Москве международную конференцию, посвященную решению "проблемы 2000 года". В ней приняли участие представители федеральных и ре

Всемирный банк предоставляет развивающимся странам займы для решения "проблемы 2000 года" Согласно оценке Всемирного банка, лишь немногие из развивающихся стран приняли меры по защите своих компьютерных систем от "ошибки 2000 года". Поведенный недавно банком обзор среди 139 развивающихся стран пока