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World Bank Group WBG Всемирный банк

World Bank Group - WBG - Всемирный банк


25.10.2016 Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве

Отчетная встреча На мероприятии присутствовали Джим Брамби, директор практики государственного управления Всемирного Банка, Амит Мукхерджи, ведущий специалист по вопросам управления в государственном секторе Всемирного Банка, Андраш Хорваи, директор и постоянный представитель Всемирного Б
11.10.2016 Всемирному банку понравились темпы внедрения электронного правосудия в Москве

Инспекция Всемирного Банка Делегация Всемирного Банка проинспектировала ход реализации проекта по созданию в Москве «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Группу эк
21.01.2015 Всемирный банк назвал планы России по развитию ШПД самыми амбициозными

й, Францией, Канадой, Германией, США, Японией и Италией. В 2013 г. абонентская база ШПД в России выросла на 14,64%. В Великобритании этот показатель составил 4,35%, а в США — 1,11%, следует из отчета Всемирного банка (ссылка на PDF). В 2013 г. Россия, тем не менее, отставала от всех из указанных государств по уровню проникновения ШПД, он составил 16,62%. Для сравнения, уровень проникновения
17.10.2014 Всемирный банк вложил $30 млн. в систему ID в Гане

карты хранится уникальный национальный идентификационный номер гражданина. На деньги, полученные от Всемирного банка, планируется отпечатать 12 млн. карт. Из них 3 млн. уже отпечатаны, и еще 9

04.09.2014 Всемирный банк призвал страны «большой двадцатки» переходить на смарт-карты в социальной сфере

ованности граждан в финансовой системе, в частности, малоимущих и сельских жителей. Согласно отчету Всемирного банка, всего 23% взрослых жителей развивающихся стран с доходом ниже среднего имею
06.08.2014 Всемирный банк обдумывает использование e-Procurement

На сайте Всемирного банка для широкого обсуждения опубликован документ под названием Proposed New Proc
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки

щие компании не могут рисковать деньгами, - говорит старший менеджер горнодобывающего подразделения Всемирного банка Пауло де Са (Paulo de Sa). - Цены на сырье сегодня низкие, и компании сокращ
23.11.2012 Всемирный банк: без климатической политики Земле конец

Заявление Всемирного банка опирается на сведения ученых из Потсдамского института исследований воздействия на климат и климатического анализа. По их оценкам, беднейшие страны мира больше других пострадаю
17.02.2011 СЭД «Евфрат» поможет реализовать проект «Всемирного банка» по реконструкции очистных сооружений в Узбекистане

й городов Бухара и Самарканд» (Bukhara and Samarkand Sewerage Project), осуществляемого под эгидой «Всемирного банка». Основными целями проекта обозначены: реставрация канализационных систем го
22.06.2010 Расследование: Главная ИТ-система Казначейства РФ «зависла» на 2 года

деральном Казначействе. Средства, выделенные с 2005 по 2010 гг. Статьи расходования средств Кредиты Всемирного Банка Федеральный бюджет ERP-система Oracle (2006-2013) $65 млн   Прочее финансиро
25.03.2010 Всемирный банк: Повторная рецессия в России маловероятна

го спроса и инвестиций. Повторная рецессия в России маловероятна. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике России, представленном 24 марта 2010 года в Москве. Его авторы

03.02.2010 Всемирный банк выделил Украине еще $60 млн. на модернизацию ГЭС

К. Соглашение об этом подписали сегодня в Киеве министр топлива и энергетики Юрий Продан и директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии Мартин Райзер. Средства получит государств
07.12.2009 Структура Всемирного банка вложилась в российского интегратора

5% акций «Астерос». Сумма сделки составила $2,5 млн. В дальнейшем по условиям сделки доля структуры Всемирного банка может быть увеличена до 12%. Акции должны быть проданы по той же цене, что и
24.06.2009 Всемирный банк и ФАО нашли африканскую целину

ективах коммерческого сельскохозяйственного производства в так называемой «гвинейской саванне». Она написана экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирного банка. «Гвинейской саванной» специалисты называют территорию, протянувшуюся от атлантического побережья Сенегала до Южного Судана. Ширина ее составляет примерно 400 километров, а с в
25.12.2008 Индийские аутсорсеры теряют репутацию

должным образом обеспечить управление документацией. «Сообщение правдиво», - заявили представители Всемирного банка в Нью Дели, отказавшись сообщить подробности журналистам издания. В Satyam з
11.04.2008 Всемирный банк приглашает на семинары: ИКТ как катализатор роста экономики и реформ госуправления

в открытом доступе в интернете (на английском языке). После окончания мероприятий по этому же адресу будут доступны их видеозаписи. Семинары организованы Тематической группой по электронному развитию Всемирного банка и освещают вопросы развития национальных ИТ-индустрий и роль информационных технологий в государственном управлении. Так, 15 апреля, с 20:30 по 22:00 по московскому времени, пр
04.04.2007 Интернет дойдет до последнего

строение широкополосной сети в трех странах континента — Кении, Бурунди и Мадагаскара. В дальнейшем Всемирный Банк намерен увеличить объем инвестиций до $424 млн. и подключить к Сети все столиц
17.01.2007 Всемирный банк представляет семинар «Электронное правительство и борьба с коррупцией»

инар «Электронное правительство и борьба с коррупцией». Семинар пройдет сегодня, 17 января, в офисе Всемирного банка в Вашингтоне с 17:30 до 19:30 по московскому времени и будет транслироваться
02.03.2005 Карли Фиорина может стать президентом Всемирного банка

В США активно выдвигаются кандидаты на пост нового президента Всемирного банка, сообщает The New York Times. Среди кандидатов присутствует и Карли Фиорина, которая покинула пост генерального директора компании Hewlett-Packard около двух недель назад. Кром
14.11.2003 Всемирный банк выделит МНС и ГТК РФ $290 млн. на информатизацию

В 2004 г. Всемирный банк выделит Министерству РФ по налогам и сборам РФ $150 млн., а Государственный таможенный комитет РФ – $140 млн. на реализацию проектов в сфере информатизации. Займы будут предостав
14.11.2003 Всемирный банк выделит МНС и ГТК РФ $290 млн. на информатизацию

В 2004 г. Всемирный банк выделит Министерству РФ по налогам и сборам РФ $150 млн., а Государственный таможенный комитет РФ – $140 млн. на реализацию проектов в сфере информатизации. Займы будут предостав
21.10.2003 "ФОРС-Центр разработки" победил в тендере Мирового Банка

Вслед за IBS компания ”ФОРС-Центр разработки” сообщила о своей победе в открытом тендере, который проводился «Центром реализации проекта Laris» в рамках подготовки нового проекта Мирового Банка «Развитие систем государственного учета и регистрации прав». Компанией был выигран лот «Обзор используемых организациями учетно-регистрационной системы существующих информационны
09.10.2003 IBS победил в тендере Мирового Банка

Компания IBS победила в тендере Мирового Банка и правительства Российской Федерации по проекту регистрации и кадастра. На территории РФ проектами Мирового Банка в области осуществления земельной реформы руководит специ
08.10.2002 Всемирный банк: хакеры атакуют финансовые институты

величение доли онлайновых банковских услуг в индустриально развитых странах с 8,5% до 50%. В этой связи вопросы обеспечения безопасности приобретают все большую актуальность. В представленном недавно Всемирным банком документе «Электронная безопасность: уменьшение рисков в финансовых операциях» («E-Security: Risk Mitigation in Financial Transactions»), авторами которого являются Томас Глэсс
16.07.2002 "Прайм Груп" выиграла тендер по жилищному проекту Всемирного Банка

рых других организаций, участвующих в процессе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Тендер является частью Жилищного проекта Российской Федерации, финансируемого из средств займа Всемирного Банка. Стоимость контракта составляет около 1,3 млн. Проект предусматривает комплексное оснащение 20 учреждений Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа компьютерно
22.01.2002 Филиппинcкий проект e-commerce удостоен награды Мирового Банка

зирующаяся на Филиппинах электронная платформа, позволяющая сельскохозяйственным кооперативам по всей стране осуществлять электронную торговлю через посредство SMS-сообщений, удостоена высшей награды Мирового Банка в номинации B2B. Проект под названием Ecommerce for Farmers, запущенный в действие В2В платформой b2bpricenow.com оказался впереди, обойдя 2400 международных претендентов и выигр
03.10.2001 Exteria стала официальным вендором комплексных информационных решений Всемирного Банка

В соответствии с действующей практикой статус вендора получают компании, удовлетворяющие критериям Всемирного Банка в следующих основных областях:контроль качества разработок;владение передовы
27.07.2001 "Соник Дуо" рассчитывает на кредит Всемирного банка в размере $40 млн.

Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC, дочерняя структура Всемирного банка) 29 июля прибудут в Россию с целью изучения вопроса о предоставлении сотовом
27.06.2001 Интернет-конференция Всемирного Банка прошла успешно

Конференция Всемирного Банка, которая должна была состояться в Барселоне, была, как сообщалось ранее, пер
21.06.2001 Всемирный Банк вынужден скрываться от протестов в Сеть

нформации. В мае 2000 г. группа французских активистов создала чат, который заваливал почтовый ящик Всемирного Банка пачками писем всякий раз, как его участники набирали слова "бедность", "фина
06.03.2001 Россия присоединилась к программе Всемирного Банка "Портал развития"

форуму для обмена опытом и сотрудничества.     Программа находится под личным патронажем Президента Всемирного Банка г-на Дж. Вульфенсона.     Глобальное партнерство в рамках программы должно б
21.02.2001 Всемирный банк и РБК создают Русский портал развития

По инициативе Всемирного банка начато создание Глобального портала развития - проекта, призванного наладить
06.09.2000 Открылся сайт Представительства Группы Всемирного банка в России

В целях предоставления жителям России информации о деятельности Группы Всемирного банка Представительство Группы Всемирного банка в России открыло собственны
22.04.1999 Госкомсвязи и Всемирный банк реконструкции и развития провели в Москве конференцию по "проблеме 2000 года"

Государственный комитет РФ по связи и информатизации совместно с Всемирным банком реконструкции и развития провели 19-20 апреля в Москве международную конференцию, посвященную решению "проблемы 2000 года". В ней приняли участие представители федеральных и ре
28.01.1999 Всемирный банк предоставляет развивающимся странам займы для решения "проблемы 2000 года"

Согласно оценке Всемирного банка, лишь немногие из развивающихся стран приняли меры по защите своих компьютерных систем от "ошибки 2000 года". Поведенный недавно банком обзор среди 139 развивающихся стран пока
13.11.1998 ESRI Inc, OOO ДАТА+ и ЕLSI Tech выиграли тендер Мирового банка

ESRI Inc, OOO ДАТА+ и их региональный дистрибьютор компания ЕLSI Tech выиграли тендер Мирового банка по созданию пилотного проекта по регистрации прав на землю и недвижимое имущество с использованием ГИС (лот N 3). В рамках этого проекта республиканский ГИС - центр Министерства


Публикаций - 224, упоминаний - 243

World Bank Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6393 20
Microsoft Corporation 23877 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10082 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1552 16
Цифра ГК 2225 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8127 11
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 591 10
Прогноз 1233 9
SAP SE 4901 9
HP Inc. 5560 9
Крок - Croc 1706 9
IBM - International Business Machines Corp 9210 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8847 7
АФК Система ПАО 1743 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 7
Ситроникс - Sitronics 813 7
Cisco Systems 4918 7
ФОРС - Центр разработки 570 7
HP - Hewlett-Packard 3509 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 6
Компьюлинк ГК - Compulink 419 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 686 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4283 6
Восход ФГБУ НИИ 580 6
7352 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 201 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7403 5
Yandex - Яндекс 6147 5
АйТи 1311 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 358 5
Verysell - Верисел 308 5
Philips 2033 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2964 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 5
NVision Group - Энвижн Груп 614 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 5
Intel Corporation 11757 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 257 4
Ростелеком - Связьинвест 1650 4
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 86 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 111 12
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 33 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6396 11
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 95 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 234 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5654 7
Газпром ПАО 1180 6
Почта России ПАО 1941 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 628 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 136 6
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 1 6
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 17 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 5
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 28 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2369 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 718 3
Intel Capital 149 3
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 7 3
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 10 3
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 11 3
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 1 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 3
Альфа-Банк 1552 3
Bombardier Inc 25 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 28 2
Сургутнефтегаз - СНГ 239 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 30 2
РВК - Российская венчурная компания 484 2
Евросеть 1397 2
Visa International 1841 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 84 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 2
МКБ - Московский кредитный банк 461 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 111 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 176 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2018 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4551 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7949 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1613 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 407 27
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 26
Федеральное казначейство России 1592 22
Судебная власть - Judicial power 539 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2821 13
Президент Российской Федерации 3376 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 12
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 640 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 700 10
Правительство Москвы 1872 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3882 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 9
Верховный суд Российской Федерации 707 8
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 533 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 891 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1824 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1463 6
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 70 6
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 153 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1921 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2567 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2809 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 46 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 6
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 3 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 261 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 531 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 26 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 3
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 2
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 21 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 91 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 3 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 3 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
Международная академия связи - МАС 25 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 4 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 4 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 129 1
4CIO 743 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 15 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Greenpeace - Гринпис 73 1
OpenChain 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
Единая Россия - Политическая партия 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех 52 1
ЛДПР 100 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20405 128
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21841 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3979 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10186 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1287 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8160 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10210 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 998 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4764 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7148 20
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 854 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6178 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2086 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7845 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6102 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 863 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3755 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3868 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3441 14
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 243 13
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2564 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 426 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15548 12
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8063 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 960 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1050 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1911 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3807 23
Microsoft Windows 2000 940 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 14
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 31 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 465 8
Age of Kings 3459 8
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 54 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 7
Apple iPhone 6 597 6
Microsoft Windows 14714 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 5
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 1 5
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 18 5
Яндекс.Телемост 109 5
Apple iOS 6915 4
Google Android 13010 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 1 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 990 4
Oracle СУБД 602 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 100 4
NVision Барьер 570 4
Apple - App Store 2703 3
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 64 3
Apple iPad 3624 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 5 3
ВГТРК - Смотрим 555 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 193 3
1С:Медицина 34 2
Обращения граждан 217 2
Microsoft SQL Server 1259 2
Интерфакс СПАРК 172 2
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 5 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 212 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 186 2
Форсайт Prognoz Platform 80 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 388 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 2
Microsoft Office Excel 721 2
Linux OS 8539 2
Шалманов Сергей 201 9
Рейман Леонид 1031 8
Путин Владимир 2839 7
Дворкович Аркадий 209 6
Бяхов Олег 59 6
Медведев Дмитрий 1637 5
Верещагин Нил 10 5
Краснов Михаил 80 5
Ускова Ольга 155 5
Мацоцкий Сергей 176 4
Милованцев Дмитрий 110 4
Лучин Александр 5 4
Толстова Татьяна 37 4
Аммосов Юрий 46 4
Фурсенко Андрей 128 4
Шаронов Андрей 58 4
Казак Максим 146 4
Попов Алексей 322 4
Гуральников Сергей 156 4
Ермолаев Артем 361 4
Эренбург Михаил 39 4
Никифоров Николай 1162 4
Касимов Игорь 16 3
Левин Леонид 126 3
Вьюгин Олег 6 3
Бяков Юрий 42 3
Соловьев Игорь 44 3
Дмитриев Кирилл 102 3
Марголит Геннадий 7 3
Гамзин Михаил 10 3
Селютин Александр 50 3
Гостомельский Алексей 14 3
Смирнов Анатолий 9 3
Волож Аркадий 235 3
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Сапельников Сергей 92 3
Дубинский Илья 6 3
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Россия - РФ - Российская федерация 127247 213
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39475 92
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Европа 11995 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14118 35
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13424 32
Индия - Bharat 4477 26
Украина 6788 25
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Азия - Азиатский регион 4269 21
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Канада 3014 17
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Сингапур - Республика 1637 15
Япония 10469 15
Франция - Французская Республика 5485 14
Европа Восточная 3028 13
Нидерланды 2226 13
Бразилия - Федеративная Республика 1965 12
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Россия - СФО - Новосибирск 3791 11
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 606 19
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Английский язык 3948 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7837 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5272 12
Финансовые показатели - Financial indicators 1016 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 11
Энергетика - Energy - Energetically 2437 11
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 617 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10518 17
Прайм - Агентство экономической информации 797 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 580 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 3
Bloomberg 1117 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1160 3
TerraDaily 103 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 862 2
NYT - The New York Times 972 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 2
AP - Associated Press 1976 1
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Gartner - Гартнер 3320 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 2 3
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 2 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 2
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IoT Analytics 4 1
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TMR - Transparency Market Research 14 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 60 1
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DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 1 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 1 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 1
Microsoft Research 129 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 50 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 71 1
Forrester Research 801 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 191 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 4
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 4
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 39 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 165 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 14 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 29 1
РГБ - Российская государственная библиотека 73 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 1 1
Открытое образование 7 1
University of Oxford - Оксфордский университет 177 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 7 1
ФТС РФ - Российская таможенная академия 2 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 2 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 3 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 12 1
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 13 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 13 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 64 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 35 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 386 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 197 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 99 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 106 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 694 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 1 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 43 1
Венчурная ярмарка 11 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 4 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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