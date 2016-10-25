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World Bank Group WBG Всемирный банк

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СОБЫТИЯ


25.10.2016 Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве

Отчетная встреча На мероприятии присутствовали Джим Брамби, директор практики государственного управления Всемирного Банка, Амит Мукхерджи, ведущий специалист по вопросам управления в государственном секторе Всемирного Банка, Андраш Хорваи, директор и постоянный представитель Всемирного Б
11.10.2016 Всемирному банку понравились темпы внедрения электронного правосудия в Москве

Инспекция Всемирного Банка Делегация Всемирного Банка проинспектировала ход реализации проекта по созданию в Москве «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Группу эк
21.01.2015 Всемирный банк назвал планы России по развитию ШПД самыми амбициозными

й, Францией, Канадой, Германией, США, Японией и Италией. В 2013 г. абонентская база ШПД в России выросла на 14,64%. В Великобритании этот показатель составил 4,35%, а в США — 1,11%, следует из отчета Всемирного банка (ссылка на PDF). В 2013 г. Россия, тем не менее, отставала от всех из указанных государств по уровню проникновения ШПД, он составил 16,62%. Для сравнения, уровень проникновения
17.10.2014 Всемирный банк вложил $30 млн. в систему ID в Гане

карты хранится уникальный национальный идентификационный номер гражданина. На деньги, полученные от Всемирного банка, планируется отпечатать 12 млн. карт. Из них 3 млн. уже отпечатаны, и еще 9

04.09.2014 Всемирный банк призвал страны «большой двадцатки» переходить на смарт-карты в социальной сфере

ованности граждан в финансовой системе, в частности, малоимущих и сельских жителей. Согласно отчету Всемирного банка, всего 23% взрослых жителей развивающихся стран с доходом ниже среднего имею
06.08.2014 Всемирный банк обдумывает использование e-Procurement

На сайте Всемирного банка для широкого обсуждения опубликован документ под названием Proposed New Proc
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки

щие компании не могут рисковать деньгами, - говорит старший менеджер горнодобывающего подразделения Всемирного банка Пауло де Са (Paulo de Sa). - Цены на сырье сегодня низкие, и компании сокращ
23.11.2012 Всемирный банк: без климатической политики Земле конец

Заявление Всемирного банка опирается на сведения ученых из Потсдамского института исследований воздействия на климат и климатического анализа. По их оценкам, беднейшие страны мира больше других пострадаю
17.02.2011 СЭД «Евфрат» поможет реализовать проект «Всемирного банка» по реконструкции очистных сооружений в Узбекистане

й городов Бухара и Самарканд» (Bukhara and Samarkand Sewerage Project), осуществляемого под эгидой «Всемирного банка». Основными целями проекта обозначены: реставрация канализационных систем го
22.06.2010 Расследование: Главная ИТ-система Казначейства РФ «зависла» на 2 года

деральном Казначействе. Средства, выделенные с 2005 по 2010 гг. Статьи расходования средств Кредиты Всемирного Банка Федеральный бюджет ERP-система Oracle (2006-2013) $65 млн   Прочее финансиро
25.03.2010 Всемирный банк: Повторная рецессия в России маловероятна

го спроса и инвестиций. Повторная рецессия в России маловероятна. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике России, представленном 24 марта 2010 года в Москве. Его авторы

03.02.2010 Всемирный банк выделил Украине еще $60 млн. на модернизацию ГЭС

К. Соглашение об этом подписали сегодня в Киеве министр топлива и энергетики Юрий Продан и директор Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии Мартин Райзер. Средства получит государств
07.12.2009 Структура Всемирного банка вложилась в российского интегратора

5% акций «Астерос». Сумма сделки составила $2,5 млн. В дальнейшем по условиям сделки доля структуры Всемирного банка может быть увеличена до 12%. Акции должны быть проданы по той же цене, что и
24.06.2009 Всемирный банк и ФАО нашли африканскую целину

ективах коммерческого сельскохозяйственного производства в так называемой «гвинейской саванне». Она написана экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирного банка. «Гвинейской саванной» специалисты называют территорию, протянувшуюся от атлантического побережья Сенегала до Южного Судана. Ширина ее составляет примерно 400 километров, а с в
25.12.2008 Индийские аутсорсеры теряют репутацию

должным образом обеспечить управление документацией. «Сообщение правдиво», - заявили представители Всемирного банка в Нью Дели, отказавшись сообщить подробности журналистам издания. В Satyam з
11.04.2008 Всемирный банк приглашает на семинары: ИКТ как катализатор роста экономики и реформ госуправления

в открытом доступе в интернете (на английском языке). После окончания мероприятий по этому же адресу будут доступны их видеозаписи. Семинары организованы Тематической группой по электронному развитию Всемирного банка и освещают вопросы развития национальных ИТ-индустрий и роль информационных технологий в государственном управлении. Так, 15 апреля, с 20:30 по 22:00 по московскому времени, пр
04.04.2007 Интернет дойдет до последнего

строение широкополосной сети в трех странах континента — Кении, Бурунди и Мадагаскара. В дальнейшем Всемирный Банк намерен увеличить объем инвестиций до $424 млн. и подключить к Сети все столиц
17.01.2007 Всемирный банк представляет семинар «Электронное правительство и борьба с коррупцией»

инар «Электронное правительство и борьба с коррупцией». Семинар пройдет сегодня, 17 января, в офисе Всемирного банка в Вашингтоне с 17:30 до 19:30 по московскому времени и будет транслироваться
02.03.2005 Карли Фиорина может стать президентом Всемирного банка

В США активно выдвигаются кандидаты на пост нового президента Всемирного банка, сообщает The New York Times. Среди кандидатов присутствует и Карли Фиорина,
14.11.2003 Всемирный банк выделит МНС и ГТК РФ $290 млн. на информатизацию

В 2004 г. Всемирный банк выделит Министерству РФ по налогам и сборам РФ $150 млн., а Государственный таможенный комитет РФ – $140 млн. на реализацию проектов в сфере информатизации. Займы будут предостав
14.11.2003 Всемирный банк выделит МНС и ГТК РФ $290 млн. на информатизацию

В 2004 г. Всемирный банк выделит Министерству РФ по налогам и сборам РФ $150 млн., а Государственный таможенный комитет РФ – $140 млн. на реализацию проектов в сфере информатизации. Займы будут предостав
21.10.2003 "ФОРС-Центр разработки" победил в тендере Мирового Банка

Вслед за IBS компания ”ФОРС-Центр разработки” сообщила о своей победе в открытом тендере, который проводился «Центром реализации проекта Laris» в рамках подготовки нового проекта Мирового Банка «Развитие систем государственного учета и регистрации прав». Компанией был выигран лот «Обзор используемых организациями учетно-регистрационной системы существующих информационны
09.10.2003 IBS победил в тендере Мирового Банка

Компания IBS победила в тендере Мирового Банка и правительства Российской Федерации по проекту регистрации и кадастра. На тер
08.10.2002 Всемирный банк: хакеры атакуют финансовые институты

величение доли онлайновых банковских услуг в индустриально развитых странах с 8,5% до 50%. В этой связи вопросы обеспечения безопасности приобретают все большую актуальность. В представленном недавно Всемирным банком документе «Электронная безопасность: уменьшение рисков в финансовых операциях» («E-Security: Risk Mitigation in Financial Transactions»), авторами которого являются Томас Глэсс
16.07.2002 "Прайм Груп" выиграла тендер по жилищному проекту Всемирного Банка

рых других организаций, участвующих в процессе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Тендер является частью Жилищного проекта Российской Федерации, финансируемого из средств займа Всемирного Банка. Стоимость контракта составляет около 1,3 млн. Проект предусматривает комплексное оснащение 20 учреждений Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа компьютерно
22.01.2002 Филиппинcкий проект e-commerce удостоен награды Мирового Банка

зирующаяся на Филиппинах электронная платформа, позволяющая сельскохозяйственным кооперативам по всей стране осуществлять электронную торговлю через посредство SMS-сообщений, удостоена высшей награды Мирового Банка в номинации B2B. Проект под названием Ecommerce for Farmers, запущенный в действие В2В платформой b2bpricenow.com оказался впереди, обойдя 2400 международных претендентов и выигр
03.10.2001 Exteria стала официальным вендором комплексных информационных решений Всемирного Банка

В соответствии с действующей практикой статус вендора получают компании, удовлетворяющие критериям Всемирного Банка в следующих основных областях:контроль качества разработок;владение передовы
06.08.2001 Мировой Банк и Австралия запустили программу интернет-помощи беднейшим странам мира

возможности образования и обучения через Сеть, стартовала на прошедшей неделе совместными усилиями Всемирного Банка и правительства Австралии. Пятилетняя программа стоимостью в $750 млн. являе
27.07.2001 "Соник Дуо" рассчитывает на кредит Всемирного банка в размере $40 млн.

Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC, дочерняя структура Всемирного банка) 29 июля прибудут в Россию с целью изучения вопроса о предоставлении сотовом
27.06.2001 Интернет-конференция Всемирного Банка прошла успешно

Конференция Всемирного Банка, которая должна была состояться в Барселоне, была, как сообщалось ранее, пер
21.06.2001 Всемирный Банк вынужден скрываться от протестов в Сеть

нформации. В мае 2000 г. группа французских активистов создала чат, который заваливал почтовый ящик Всемирного Банка пачками писем всякий раз, как его участники набирали слова "бедность", "фина
06.03.2001 Россия присоединилась к программе Всемирного Банка "Портал развития"

форуму для обмена опытом и сотрудничества.     Программа находится под личным патронажем Президента Всемирного Банка г-на Дж. Вульфенсона.     Глобальное партнерство в рамках программы должно б
21.02.2001 Всемирный банк и РБК создают Русский портал развития

По инициативе Всемирного банка начато создание Глобального портала развития - проекта, призванного наладить
15.12.2000 Мировой Банк рекомендует странам-кандидатам в ЕС развивать электронную коммерцию

Электронная коммерция может сыграть важную роль в экономическом развитии стран, претендующих на вступление в ЕС, сообщает Mercury Center со ссылкой на Мировой Банк. По мнению представителя Мирового Банка по центральной Европе Роджера Гроува (Roger Grawe), нельзя недооценивать роль электронной коммерции при приеме стран в Европейский Союз. На

06.09.2000 Открылся сайт Представительства Группы Всемирного банка в России

В целях предоставления жителям России информации о деятельности Группы Всемирного банка Представительство Группы Всемирного банка в России открыло собственны
22.04.1999 Госкомсвязи и Всемирный банк реконструкции и развития провели в Москве конференцию по "проблеме 2000 года"

Государственный комитет РФ по связи и информатизации совместно с Всемирным банком реконструкции и развития провели 19-20 апреля в Москве международную конференцию, посвященную решению "проблемы 2000 года". В ней приняли участие представители федеральных и ре
28.01.1999 Всемирный банк предоставляет развивающимся странам займы для решения "проблемы 2000 года"

Согласно оценке Всемирного банка, лишь немногие из развивающихся стран приняли меры по защите своих компьютерных систем от "ошибки 2000 года". Поведенный недавно банком обзор среди 139 развивающихся стран пока
13.11.1998 ESRI Inc, OOO ДАТА+ и ЕLSI Tech выиграли тендер Мирового банка

ESRI Inc, OOO ДАТА+ и их региональный дистрибьютор компания ЕLSI Tech выиграли тендер Мирового банка по созданию пилотного проекта по регистрации прав на землю и недвижимое имущество с использованием ГИС (лот N 3). В рамках этого проекта республиканский ГИС - центр Министерства


Публикаций - 314, упоминаний - 408

World Bank Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 21
Oracle Corporation 7074 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Крок - Croc 1964 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 9
SAP SE 5601 9
HP Inc. 5883 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Ростелеком 10948 7
Cisco Systems 5372 7
Компьюлинк ГК - Compulink 456 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
ФОРС - Центр разработки 703 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Квазар-Микро - КМ 166 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Intel Corporation 12811 6
9594 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 5
МегаФон 10742 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Philips 2099 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 5
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 13
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 11
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 11
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 8
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 8
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Почта России ПАО 2370 7
Газпром ПАО 1493 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Delta Capital International 16 4
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 4
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 4
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Банк 1979 4
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 3
Intel Capital 148 3
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 3
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 3
ВЭБ.РФ - ИнфраВЭБ - ВЭБ Инфраструктура - ФЦПФ - Федеральный центр проектного финансирования 13 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Bombardier Inc 27 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Просвещение ФГУП - издательство 30 2
Резонанс НПП 407 2
Eclipse Aviation 22 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 26
Федеральное казначейство России 1949 19
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 6
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 5
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
OpenChain 1 1
4CIO 20 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 97
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
Microsoft Windows 2000 8678 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 9
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 8
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 6
Apple iPhone 6 4861 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 5
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 5
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Microsoft Windows 16882 5
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 4
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Форсайт Prognoz Platform 97 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 3
Apple iPad 4012 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Портал открытых данных судов общей юрисдикции Москвы - Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы - Единый информационный портал судов общей юрисдикции Москвы 8 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 2
GFG - Lamoda LM Express 11 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 2
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 9 2
AMD Phenom 127 2
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 23 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Шалманов Сергей 202 10
Рейман Леонид 1065 9
Путин Владимир 3454 8
Бяхов Олег 59 6
Толстова Татьяна 37 5
Краснов Михаил 87 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Милованцев Дмитрий 110 5
Ускова Ольга 174 5
Дворкович Аркадий 216 5
Фурсенко Андрей 128 4
Эренбург Михаил 39 4
Аммосов Юрий 46 4
Лучин Александр 5 4
Верещагин Нил 10 4
Никифоров Николай 1138 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Егорова Ольга 13 3
Ермолаев Артем 379 3
Слизень Виталий 244 3
Селютин Александр 60 3
Шаронов Андрей 60 3
Попов Алексей 339 3
Шварц Ольга 3 3
Касимов Игорь 21 3
Назарбаев Нурсултан 85 3
Соловьев Игорь 53 3
Сапельников Сергей 109 3
Вьюгин Олег 8 3
Карась Сергей 12 3
Гостомельский Алексей 14 3
Гамзин Михаил 10 3
Смирнов Анатолий 10 3
Дубинский Илья 6 3
Ершова Татьяна 6 3
Марголит Геннадий 7 3
Кулиш Дмитрий 5 3
Скатерщиков Сергей 3 3
Рябюк Владислав 3 3
Калмыков Максим 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 42
Европа 24964 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Индия - Bharat 5870 30
Казахстан - Республика 6048 28
Украина 7928 26
Азия - Азиатский регион 5920 25
Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
Швеция - Королевство 3782 21
Япония 13807 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Сингапур - Республика 1953 19
Канада 5082 19
Африка - Африканский регион 3641 19
Франция - Французская Республика 8177 17
Нидерланды 3746 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Европа Восточная 3138 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Дания - Королевство 1337 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Эстония - Эстонская Республика 764 11
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Китай - Тайвань 4245 10
Узбекистан - Республика 2005 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 174
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 139
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 52
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 35
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 30
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 22
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 21
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 21
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 14
Английский язык 7030 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 14
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 12
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Times 661 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Bloomberg 1627 3
Известия ИД 770 2
TerraDaily 141 2
AIN.UA 103 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
NYT - The New York Times 1100 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
IDG - International Data Group 117 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Российская газета 290 1
Россия К - телеканал 30 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Mercury Center 309 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNews Северо-Запад 24 1
PhysicsWorld 90 1
Scientific American 81 1
The Economist 49 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
Fox News Channel - FNC 42 1
FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
Ведомости 1466 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
IDC - International Data Corporation 4975 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 8
The Economist Intelligence Unit 41 5
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
Gartner - Гартнер 3658 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Fortune Global 500 295 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
Microsoft Research 144 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IoT Analytics 5 1
Global Market Insights 16 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 9
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 8
РАН - Российская академия наук 2122 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Открытое образование 12 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
ФТС РФ - Российская таможенная академия 8 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 6 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
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