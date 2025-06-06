Получите все материалы CNews по ключевому слову
ISE Integrated Systems Europe
УПОМИНАНИЯ
ISE и организации, системы, технологии, персоны:
|Новикова Елена 89 2
|Чуб Александр 43 2
|Соловьева Мария 6 1
|Shih Maverick - Ши Маверик 2 1
|Одинцов Дмитрий 116 1
|Walter Thomas - Уолтер Томас 3 1
|Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
|Лукацкий Алексей 123 1
|Краснов Михаил 84 1
|Ремизов Алексей 20 1
|Власкин Павел 6 1
|Сидоренко Михаил 5 1
|Давыдовская Екатерина 4 1
|Гаврилина Елена 1 1
|Ларионова Ирина 3 1
|Забусов Николай 10 1
|Wang David - Ванг Дэвид 7 1
|Мишин Глеб 70 1
|Михеев Петр 2 1
|Мурашкин Роман 2 1
|Жук Федор 1 1
|Галич Андрей 1 1
|Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
|Гиркин Игорь 2 1
|Камзеев Денис 2 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Аксенов Олег 46 1
|Шадаев Максут 1054 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Врацкий Андрей 145 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Ульянов Николай 124 1
|Калякин Павел 66 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аникин Дмитрий 48 1
|Нальский Максим 36 1
|Левашов Михаил 9 1
|Милованов Андрей 31 1
|Каушанский Александр 33 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
|Mercury Center 309 1
|InformationWeek 241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.