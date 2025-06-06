Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176244
ИКТ 13722
Организации 10691
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3459
Системы 25704
Персоны 75630
География 2861
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 855

ISE Integrated Systems Europe


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 1
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий 1
02.11.2020 Cisco представила новые платформы для работы в публичных и частных облаках 1
25.08.2020 STEP LOGIC и Cisco помогут компаниям организовать безопасный сервис удаленного доступа 1
19.05.2020 Райффайзенбанк усилил защиту корпоративной беспроводной сети с помощью Cisco ISE 1
22.02.2019 ISE 2019: фокус на 8К 2
14.02.2019 Acer Cloud Technology представила платформу управления устройствами BDM 2
13.02.2019 ViewSonic представила решения для совместной работы 2
05.02.2019 Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев 3
05.02.2019 NEC анонсировала новую серию решений для ритейла 1
20.03.2018 Проекторы Ricoh показывают картинку размером с киноэкран 1
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач 1
21.02.2018 Самые интересные новинки выставки ISE 2018 3
15.02.2018 Новинки Samsung на выставке ISE 2018 1
11.02.2018 Самые интересные новинки выставки ISE 2018 3
31.01.2018 TrueConf объявил об интеграции со Skype for Business 1
09.02.2017 NEC Display представила лазерные инсталляционные проекторы PA803UL и PA653UL 1
02.02.2017 MMD представила новые мониторы Philips для бизнеса 1
30.01.2017 Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления 1
24.01.2017 NEC представила новые дисплеи серии P и V на базе Raspberry Pi 1
10.02.2016 Samsung демонстрирует решения для цифровой наружной рекламы и визуального оформления на ISE 2016 2
03.02.2016 TrueConf покажет видеозвонки в сверхвысоком разрешении UltraHD на Integrated Systems Europe 2016 2
04.11.2014 Что такое система межведомственного взаимодействия NIEM 1
29.07.2014 HGST расширила ассортимент твердотельных SAS-накопителей для обработки больших объемов данных 1
18.07.2014 HGST начала поставку новых высокопроизводительных жестких дисков для дата-центров 1
28.02.2014 HGST выпустила жесткие диски корпоративного класса со скоростью вращения шпинделя 15 тыс. об/мин 1
18.02.2014 TrueConf заявил о поддержке 4К видеоконференций 2
15.07.2013 Seagate представила два новых жестких диска корпоративного класса для облачных инфраструктур и крупных ЦОДов 1
10.12.2012 Тату расскажет о проблемах со здоровьем 1
11.06.2010 Polymedia привезла в Россию лазерно-фосфорные экраны Prysm 1
06.02.2009 Лучшие новинки ISE 2009: проекторы и телевизоры высокого разрешения 2
18.11.2008 Deutsche Telekom расширяет широкополосную инфраструктуру с помощью Cisco ISE 1
28.10.2008 В Google Android найдена серьезная уязвимость 1
07.11.2007 8 ноября начнется выставка Integrated Systems Russia 1
01.11.2007 8 ноября откроется выставка Integrated Systems Russia 1
25.10.2007 8 ноября откроется выставка Integrated Systems Russia 1
19.01.2007 «Ай-Теко» стала обладателем наград HP 1
28.04.2006 Госсектор наращивает инвестиции в ИТ 1

Публикаций - 47, упоминаний - 60

ISE и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10385 7
Cisco Systems 5158 6
HP Inc. 5717 6
Crestron 100 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 4
Microsoft Corporation 24867 3
TrueConf - ТруКонф 409 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 89 3
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 3
HP - Hewlett-Packard 3628 3
Western Digital Corporation - WDC 558 3
SAS Institute 996 3
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 143 3
Extron Electronics 62 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2579 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Dell EMC 5053 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Polymedia - Полимедиа 140 2
Hitachi - Хитачи 1470 2
Intel Corporation 12320 2
AMD - Advanced Micro Devices 4320 2
Seiko Epson Corporation 898 2
Oracle Corporation 6761 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
ViewSonic 312 1
Acer - AOpen 54 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Cisco - AppDynamics 38 1
IBASE Technology 7 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Philips 2065 1
Seagate Technology 745 1
IBM Global Services 128 1
Google LLC 11965 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
TPV MMD 43 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
Газпром ПАО 1369 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1449 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7629 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1693 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 479 1
Uber 333 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 1
Абсолют Банк 235 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 298 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 471 1
Федеральное казначейство России 1817 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4978 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6087 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1559 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12080 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1990 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3135 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3427 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
TCG - Trusted Computing Group 31 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 222 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 17
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3567 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12653 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24889 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12606 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4523 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10267 8
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 301 8
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 284 7
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1016 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21878 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29153 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5603 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11498 7
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1154 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3910 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1082 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7191 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8896 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30637 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10131 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16258 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15087 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26067 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24746 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6482 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21225 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14634 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14043 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17401 5
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 724 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6126 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8390 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20869 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6136 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2523 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2602 4
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 19 6
Samsung The Wall 25 4
Samsung Flip - интерактивный цифровой флипчарт 8 4
Linux OS 10259 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 3
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 3
Western Digital - WD HGST Ultrastar 49 3
Microsoft Windows 15915 3
Google Android 14292 2
Samsung Knox 99 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 2
Cisco Intersight 8 2
Samsung ITM - Samsung Inverse Tone Mapping 2 2
Samsung Color Mapping 2 2
Samsung Ambient 36 2
Cisco Nexus Dashboard 2 2
Ricoh PJ - серия проекторов 5 2
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 199 2
Samsung 8K AI Upscaling 9 2
Samsung Multi-Link HDR 2 2
Samsung OMN/OMN-D Series In-Window Displays 2 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1766 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5040 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4720 2
Google YouTube - Видеохостинг 2816 1
Microsoft Office 365 955 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 140 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 91 1
Cisco SecureX 10 1
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 64 1
ViewSonic myViewBoard Ecosystem 10 1
Cisco Intersight Workload Optimizer 3 1
Cisco Security 15 1
Microsoft Skype for Business 180 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 1
Новикова Елена 89 2
Чуб Александр 43 2
Соловьева Мария 6 1
Shih Maverick - Ши Маверик 2 1
Одинцов Дмитрий 116 1
Walter Thomas - Уолтер Томас 3 1
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Лукацкий Алексей 123 1
Краснов Михаил 84 1
Ремизов Алексей 20 1
Власкин Павел 6 1
Сидоренко Михаил 5 1
Давыдовская Екатерина 4 1
Гаврилина Елена 1 1
Ларионова Ирина 3 1
Забусов Николай 10 1
Wang David - Ванг Дэвид 7 1
Мишин Глеб 70 1
Михеев Петр 2 1
Мурашкин Роман 2 1
Жук Федор 1 1
Галич Андрей 1 1
Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
Гиркин Игорь 2 1
Камзеев Денис 2 1
Кирьянова Александра 140 1
Аксенов Олег 46 1
Шадаев Максут 1054 1
Абакумов Евгений 206 1
Врацкий Андрей 145 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 145 1
Ульянов Николай 124 1
Калякин Павел 66 1
Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 48 1
Нальский Максим 36 1
Левашов Михаил 9 1
Милованов Андрей 31 1
Каушанский Александр 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 149451 16
Европа 24396 8
Нидерланды - Амстердам 609 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44279 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52614 4
Словакия - Словацкая Республика 474 2
Африка - Африканский регион 3519 2
Греция - Греческая Республика 986 2
Европа Восточная 3109 2
Нидерланды 3561 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5257 2
Европа Западная 1484 2
Ближний Восток 2983 1
Турция - Турецкая республика 2421 1
Ирландия - Республика 1018 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Германия - Федеративная Республика 12789 1
Беларусь - Белоруссия 5846 1
Украина 7672 1
Казахстан - Республика 5652 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Азия - Азиатский регион 5618 1
Европа Центральная 275 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5181 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30263 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10204 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52725 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49320 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6451 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6074 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5025 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5602 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9099 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2781 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5118 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11269 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7043 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2209 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5769 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14166 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4144 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1575 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2570 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19284 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6012 1
Аренда 2499 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6297 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7394 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 591 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2497 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16743 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Mercury Center 309 1
InformationWeek 241 1
IDC - International Data Corporation 4921 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
Futuresource Consulting 16 1
CNews Инновация года - награда 112 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 3
РАН - Российская академия наук 1933 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 886 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 2
Embedded World 5 1
InAVation Awards 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1145 1
CNews FORUM Кейсы 246 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
CNews AWARDS - награда 527 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще