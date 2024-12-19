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Extron Electronics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 63, упоминаний - 72
Extron Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|Новикова Елена 105 2
|Есилевский Петр 16 2
|Петров Михаил 139 2
|Фролов Александр 40 1
|Тарновский Александр 12 1
|Чернов Александр 18 1
|Сысоев Александр 50 1
|Пивоваров Александр 5 1
|Забусов Николай 11 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Солопова Ольга 7 1
|Пауков Сергей 18 1
|Демидов Руслан 10 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Бойко Павел 7 1
|Черникова Алевтина 51 1
|Губарев Валентин 21 1
|Суворов Роман 2 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Соловьев Игорь 53 1
|Тураева Александра 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Зенкин Денис 263 1
|Капцов Сергей 12 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Пасынков Владимир 15 1
|Сударева Галина 7 1
|Кораблев Сергей 6 1
|Гусев Кирилл 7 1
|Саютин Сергей 4 1
|Степочкин Андрей 3 1
|Каплий Сергей 8 1
|Педченко Сергей 8 1
|Факеев Павел 1 1
|Рухлов Олег 2 1
|Гарагатый Юрий 4 1
|Кузьменко Игорь 1 1
|Сладкова Ольга 2 1
|Мялькин Евгений 1 1
|Молодцов Евгений 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.