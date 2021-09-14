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Extron Electronics


14.09.2021 Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 2
07.10.2020 «Инфосистемы джет» и Extron оснастят agile-офисы мультимедиа решениями 4
13.06.2019 «Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity 1
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 1
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 1
21.09.2018 КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы 1
04.06.2018 Технологии или люди: что делает ИТ-компанию успешной 1
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD 1
26.10.2017 В Москве открыли «умный» отель с ИТ-начинкой на 5 миллиардов 1
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий 1
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford 1
12.07.2016 «Делайт 2000» оснастила учебный класс Главгосэкспертизы России аудиовизуальным оборудованием 1
05.07.2016 «Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса» 2
14.04.2016 «Астерос» создал мультимедиа-системы для «зеленого» офиса JTI в России 1
25.11.2015 Tegrus оснастил мультимедийным оборудованием клиентский центр для IBM в России 1
06.08.2015 «Крок» стал единственным российским интегратором в Global Presence Alliance 1
14.05.2015 «Делайт 2000» оснастил аудитории Горного института НИТУ МИСиС мультимедийными комплексами 1
09.10.2014 «Крок» оснастил комплексом медиасистем «Главный центр специальной связи» 1
02.07.2014 «Астерос» развернула мультимедийный комплекс в российском научном центре атомных технологий 1
28.04.2014 «Белтел» создал ИТ-инфраструктуру «Российского международного олимпийского университета» 1
14.04.2014 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России» 1
13.11.2012 iCore расширяет компетенции в области мультимедиа 1
22.10.2012 «Промсвязьбанк» внедрил мультимедийную систему ВКС 1
03.10.2012 Лазерно-светодиодные проекторы Casio: экономично, экологично, удобно 1
26.10.2011 8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011 1
19.07.2011 «АйТи» оснастила мультимедийным комплексом конференц-зал Росстата 1
05.08.2010 Определены самые "умные" дома США 1
27.07.2010 «Умные» системы аудио-видео-конференций инсталлированы в деловом центре «Нойдорф» 1
15.10.2009 «ДеЛайт 2000» создала аудио-визуальную среду в новом офисе «Тойота Мотор» 2
07.04.2009 «ДеЛайт 2000» создал аудиовизуальную систему для «Трубной Металлургической Компании» 1
18.03.2009 Новинка от Extron Electronics: кабельный компенсатор Dual Link DVI 1
23.01.2009 Корпоративная аудиовизуальная среда: выбор "Уралсиба" 1
22.10.2008 30 октября откроется выставка Integrated Systems Russia 2008 1
16.10.2008 30 октября откроется выставка Integrated Systems Russia 2008 1
05.03.2007 В МИСиС создана первая интерактивная мультимедийная аудитория 1

Публикаций - 37, упоминаний - 43

Extron Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5759 9
Crestron 68 6
Polycom - Поликом Раша 301 5
Астерос - Asteros 531 4
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 3
Microsoft Corporation 11253 3
Casio 62 2
LG Electronics 1890 2
IBM 3586 2
Sennheiser 33 2
Cisco Systems 2074 2
Vivitek - Вивитек 16 2
Крок 1223 2
Biamp Systems 5 2
Siemens AG - Сименс Россия 688 2
Shure 10 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 171 1
SAP SE 3230 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
NetApp 486 1
АйТи 755 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Beltel - Белтел 97 1
РосКомпьютинг 1 1
Barco 18 1
Digis - Дигис 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Делайт 2000 - DeLight 30 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell EMC 2433 1
Huawei 2736 1
HP Inc. 2959 1
Oracle Corporation 3389 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Инфосистемы Джет 678 1
HPE Aruba Networks 68 1
Schneider Electric 409 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Uber Technologies 258 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Uber 257 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Accor Hotels 11 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 3
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 808 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 853 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
PMS - Property Management System - Система управления отелем 7 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
HDBaseT - Стандарт передачи данных 13 1
Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Management - Управление в индустрии гостеприимства 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 438 1
BMS - Building Management System 31 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Apple iPad 3263 2
Microsoft Skype for Business 116 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 1
Avaya Equinox 12 1
Avaya Aura 41 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Siemens Simatic 10 1
Собянин Сергей 211 1
Лямин Александр 59 1
Толстова Татьяна 35 1
Шаповаленко Денис 1 1
Вайсблюм Игорь 7 1
Фролов Александр 26 1
Тарновский Александр 3 1
Забусов Николай 3 1
Солопова Ольга 2 1
Демидов Руслан 10 1
Соловьев Игорь 35 1
Тураева Александра 1 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Европа 3804 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 1
Украина 3431 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - Мирный 21 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771731, в очереди разбора - 675413.
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