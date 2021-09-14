Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Extron Electronics
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 43
Extron Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5759 9
|Crestron 68 6
|Polycom - Поликом Раша 301 5
|Астерос - Asteros 531 4
|Bosch - БСХ бытовые приборы 247 3
|Avaya Inc - Avaya СНГ 559 3
|Microsoft Corporation 11253 3
|Casio 62 2
|LG Electronics 1890 2
|IBM 3586 2
|Sennheiser 33 2
|Cisco Systems 2074 2
|Vivitek - Вивитек 16 2
|Крок 1223 2
|Biamp Systems 5 2
|Siemens AG - Сименс Россия 688 2
|Shure 10 2
|APC by Schneider Electric - American Power Conversion 171 1
|SAP SE 3230 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
|NetApp 486 1
|АйТи 755 1
|Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
|Beltel - Белтел 97 1
|РосКомпьютинг 1 1
|Barco 18 1
|Digis - Дигис 16 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
|Делайт 2000 - DeLight 30 1
|Cisco Systems - Tandberg 94 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Dell EMC 2433 1
|Huawei 2736 1
|HP Inc. 2959 1
|Oracle Corporation 3389 1
|Стэп лоджик - Step Logic 103 1
|Инфосистемы Джет 678 1
|HPE Aruba Networks 68 1
|Schneider Electric 409 1
|ХайТэк - Hi-Tech 66 1
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Тверской районный суд города Москвы 15 1
|Мещанский районный суд города Москвы 9 1
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
|GPA - Global Presence Alliance 1 1
|Собянин Сергей 211 1
|Лямин Александр 59 1
|Толстова Татьяна 35 1
|Шаповаленко Денис 1 1
|Вайсблюм Игорь 7 1
|Фролов Александр 26 1
|Тарновский Александр 3 1
|Забусов Николай 3 1
|Солопова Ольга 2 1
|Демидов Руслан 10 1
|Соловьев Игорь 35 1
|Тураева Александра 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
|КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771731, в очереди разбора - 675413.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771731, в очереди разбора - 675413.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru