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Extron Electronics

Extron Electronics

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19.12.2024 Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn 1
14.10.2024 Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи 1
01.07.2024 Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55% 1
01.02.2024 «Белтел» построила мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu в Москве 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
21.10.2022 TrueConf разработала ПАК для автоматизации переговорных комнат и офисных пространств 1
21.12.2021 Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити» 1
14.12.2021 Step Logic поможет госорганам в импортозамещении 1
18.11.2021 Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив 1
14.09.2021 Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
07.10.2020 «Инфосистемы джет» и Extron оснастят agile-офисы мультимедиа решениями 2
13.06.2019 «Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity 1
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 1
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 1
21.09.2018 КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы 1
04.06.2018 Технологии или люди: что делает ИТ-компанию успешной 1
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD 1
26.10.2017 В Москве открыли «умный» отель с ИТ-начинкой на 5 миллиардов 1
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий 1
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford 1
20.03.2017 AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта» 2
12.07.2016 «Делайт 2000» оснастила учебный класс Главгосэкспертизы России аудиовизуальным оборудованием 1
05.07.2016 «Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса» 2
14.04.2016 «Астерос» создал мультимедиа-системы для «зеленого» офиса JTI в России 1
25.11.2015 Tegrus оснастил мультимедийным оборудованием клиентский центр для IBM в России 1
13.08.2015 Epson анонсировала обновленную серию инсталляционных проекторов 1
06.08.2015 «Крок» стал единственным российским интегратором в Global Presence Alliance 1
14.05.2015 «Делайт 2000» оснастил аудитории Горного института НИТУ МИСиС мультимедийными комплексами 1
09.10.2014 «Крок» оснастил комплексом медиасистем «Главный центр специальной связи» 1
02.07.2014 «Астерос» развернула мультимедийный комплекс в российском научном центре атомных технологий 1
11.06.2014 Как создавалась ИТ-инфраструктура Российского Международного Олимпийского Университета 1
28.04.2014 «Белтел» создал ИТ-инфраструктуру «Российского международного олимпийского университета» 1
14.04.2014 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России» 1
13.11.2012 iCore расширяет компетенции в области мультимедиа 1
22.10.2012 «Промсвязьбанк» внедрил мультимедийную систему ВКС 1
03.10.2012 Лазерно-светодиодные проекторы Casio: экономично, экологично, удобно 1
26.10.2011 8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011 1

Публикаций - 63, упоминаний - 72

Extron Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Crestron 102 41
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Samsung Electronics 11065 12
Barco NV - Barco Display Systems 57 11
Biamp Systems 14 10
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 10
LG Electronics 3735 9
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 9
Делайт 2000 - DeLight 42 7
Kramer Electronics 19 7
Cisco Systems 5372 7
Microsoft Corporation 25775 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
Polymedia - Полимедиа 158 7
Крок - Croc 1964 6
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 6
Beltel - Белтел 147 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Sony 6739 5
Cisco Systems - Tandberg 164 4
Huawei 4677 4
TrueConf - ТруКонф 454 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 4
Shure 14 3
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 3
Radvision 21 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Lenovo Group 2447 3
Intel Corporation 12811 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 3
Philips 2099 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 3
Vivitek - Вивитек 20 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Auvix - Аувикс 23 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Ferrari NV 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
Daikin Industries 64 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Русский Стиль 45 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Stellantis - Maserati 14 1
Имлайт - Имлайт-Шоутехник 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Президент Украины - Государственная пограничная служба Украины 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 33
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 16
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 15
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 15
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 13
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Микрофон - Microphone 2809 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Синхронный перевод - Simultaneous translation 97 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 7
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iPad 4012 3
Mitsubishi Digital Signage 3 2
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 2
Avaya Aura 124 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
Poly Studio - серия видеобаров 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Polycom Acoustic Fence - Polycom Acoustic Bubble - Polycom Acoustic Clarity 13 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Cisco Codian 27 1
Ford Focus - Компакт-кар 29 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 1
Сбер - СберСити - Сбербанк Сити 11 1
Sony Walkman 285 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
SMART Technologies - Smart Board 54 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 1
Dolby Home Theater 96 1
Bosch Integrus - оборудование для синхронного перевода 2 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Новикова Елена 105 2
Есилевский Петр 16 2
Петров Михаил 139 2
Фролов Александр 40 1
Тарновский Александр 12 1
Чернов Александр 18 1
Сысоев Александр 50 1
Пивоваров Александр 5 1
Забусов Николай 11 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Солопова Ольга 7 1
Пауков Сергей 18 1
Демидов Руслан 10 1
Дьяконова Наталия 19 1
Бойко Павел 7 1
Черникова Алевтина 51 1
Губарев Валентин 21 1
Суворов Роман 2 1
Соколюк Валерий 31 1
Соловьев Игорь 53 1
Тураева Александра 1 1
Мякишева Марина 84 1
Зенкин Денис 263 1
Капцов Сергей 12 1
Калиниченко Михаил 19 1
Пасынков Владимир 15 1
Сударева Галина 7 1
Кораблев Сергей 6 1
Гусев Кирилл 7 1
Саютин Сергей 4 1
Степочкин Андрей 3 1
Каплий Сергей 8 1
Педченко Сергей 8 1
Факеев Павел 1 1
Рухлов Олег 2 1
Гарагатый Юрий 4 1
Кузьменко Игорь 1 1
Сладкова Ольга 2 1
Мялькин Евгений 1 1
Молодцов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Европа 24964 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Норвегия - Королевство 1858 4
Канада 5082 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Армения - Ереван 223 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 24 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 1
Норвегия - Осло 119 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 66 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Канада - Оттава 65 1
Канада - Калгари 31 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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