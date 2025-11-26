Онлайн-доски 2025 Онлайн-доски 2025 Интерактивные онлайн-доски, как альтернатива офисного флипчарта, используемого для организации совместной работы, планирования, мозговых штурмов или просто визуализации идей, были известны задолго до пандеми

От визуализации к платформам совместной работы: как развиваются онлайн-доски в России аботы, где важна общая картина и возможность быстро возвращаться к контексту проекта. Мировой рынок интерактивных досок развивается на фоне цифровизации образования и распространения дистанцион

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают Как выбор сервиса влияет на эффективность процессов Онлайн-доски стали обязательным инструментом современного бизнеса. В условиях гибридного формата и распределенных команд они помогают удерживать фокус, синхронизировать участников проектов и на

«МТС Линк» внедрил ИИ-помощника в онлайн-доски ализирует содержимое доски, резюмирует записи, формирует итоги мозговых штурмов, а также фиксирует ключевые договоренности команды. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». «МТС Линк Доски» — онлайн-доска для совместной работы и творчества команд, которая позволяет визуализировать идеи, создавать любые виды схем и диаграмм, проводить мозговые штурмы и ретроспективы. ИИ-ассистент в «

Треть крупных заказчиков перешла на российские онлайн-доски спустя год после ухода Miro ость оплачивать подписки и повышенное внимание к сохранности персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». Подавляющее большинство участников опроса (84%) регулярно используют онлайн-доски, из них 70% — для рабочих задач. Чаще всего инструмент применяют для проведения мозговых штурмов, обучения, планирования, систематизации данных и визуализации идей. Треть опрошенны

Топ-вузы России используют ИИ-функции и онлайн-доски для цифрового обучения и коммуникаций ниверситета. При этом «коробочная» версия «МТС Линк» по функциональности не уступает облачной — в ней доступны все ключевые решения для повышения эффективности учебного процесса, включая мессенджер и онлайн-доски для совместной работы. Кроме того, пользователям on-premise-версии платформы теперь доступны и ИИ-функции — саммаризация и расшифровка онлайн-встреч. В 2025 году среди вузов также

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами равлений бизнеса и отраслей позволяет решать сервис? Павел Ахметчанов: На самом деле, использование онлайн-доски сложно ограничить какой-то сферой, она применима, пожалуй, ко всем областям инте

«Сферум» перезапустил интерактивную доску для системы образования онлайн не менее наглядно и интересно, чем в обычном классе. Именно поэтому мы запускаем обновленную интерактивную доску, которая обладает всеми полезными функциями для организации именно учебно

Российский сервис видеосвязи запустил онлайн-доски В сервис «Толк» можно перенести все доски из Miro Онлайн-доски встроены в сервис бесшовно. ИТ-отделу организации не придется вкладывать ресурсы в интеграцию решений, а сотрудникам — создавать новые учетные записи и тратить рабочее время, чтобы

Онлайн-доски и бесплатная версия: представлены ключевые обновления «Контур.Толка» ​Онлайн-доски позволят специалистам российских компаний вести проекты и фасилитационные сессии, преподавателям — разнообразить удаленные занятия с учениками. Пользователи могут быстро перенести

Интерактивные доски под ОС Astra Linux — российские технологии для образования и бизнеса орме, и пользователям доступен весь их функционал. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Интерактивные доски EliteBoard позиционируются производителем как универсальное решение для о

Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM записи урока. В платных версиях становятся доступны виртуальные персональные и групповые комнаты, интерактивные доски, до 7 режимов трансляции, записи онлайн-сессий, расширение облачного серв

«Делайт 2000» начала серийное производство интерактивных досок ABC Board с диагональю 64 дюйма Компания «Делайт 2000» — российский системный интегратор в области создания аудиовизуальных и смежных инженерных систем — расширила линейку интерактивных досок ABC Board собственного производства. Компания начала серийное производство досок с диагональю 64 дюйма, оптимальных для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного воз

ViewSonic анонсировала мультисенсорные интерактивные доски под управлением Windows 8 оставщик решений для визуального отображения информации, анонсировала свои новейшие мультисенсорные интерактивные доски, подходящие для использования в учебном процессе, а также для совместной

«Делайт 2000» представила интерактивную доску ABC Board опыт работы с образовательными учреждениями, изучив преимущества и недостатки различных технологий интерактивных досок, «Делайт 2000» учла потребности российских учителей и начала серийное про

Mimio представила интерактивную доску MimioBoard Компания Mimio представила новую интерактивную доску MimioBoard. Данный продукт особенно актуален для российских школ, поскольку обеспечивает экономически выгодное техническое оснащение учебных заведений, отмечают в компании.

В московские школы поставили 10,5 тыс. интерактивных досок и 21 тыс. ноутбуков е учебное заведение. С начала года школы обратились в Единую службу поддержки уже более 8 тыс. раз. Интерактивные доски, установленные более чем в тысяче московских школ, по словам учителей, ус

Panasonic поставил более 4 тыс. интерактивных досок для российских учебных заведений Полезными будут и два дополнительных USB порта, через которые к доске можно подключить дополнительные устройства, например, цифровой микроскоп, документ-камеру или принтер. Демонстрации возможностей интерактивных досок Elite Panaboard UB-T880 проходят не только в рамках мастер-классов. В этом году компания Panasonic представила свои решения на «Школьной ярмарке-выставке от «А» до «Я», кото

Smart представила пятое поколение систем интерактивных досок Smart Board Компания Smart Technologies, поставщик интерактивных решений для совместной работы, представила пятое поколение систем интерактивных досок Smart Board. Новая система интерактивных досок, снабженная проекторами на сверхкоротком расстоянии от поверхности доски стандарта Smart UF75 или широкоэкранного Smart

SMART представила системы интерактивных досок начального уровня в регионе EMEA oard 480iv-A с проектором SMART V25 и встроенными динамиками. Эти модели дополняют обширную линейку интерактивных досок, включающую 600-ые серии интерактивных досок SMART Board и недавно

Smart Technologies представила новое поколение интерактивных досок: Smart Board 800 ы на веб-страницах сайта Smart Exchange (exchange.smarttech.com). По информации Smart Technologies, интерактивные доски Smart Board серии 800 – это первые интерактивные touch-доски с фронтально

Smart Technologies представила новые интерактивные доски с технологией dual touch в», для решения задач, поиска идей, включения материалов урока внутри обучающего ПО Smart Notebook. Интерактивные доски Smart Board серии SBD600 совмещают в себе технологию dual touch с внешним

«Сервис Плюс» обновила продуктовую линейку интерактивных досок Interwrite Группа компаний «Сервис Плюс» объявила об обновлении продуктовой линейки интерактивных досок Interwrite производства американской компании GTCO. До конца 2009 г. «Сервис Плюс» намерена полностью перейти на дуальные доски Interwrite DualBoard нового типа, что обуслов

SMART представила новую широкоэкранную интерактивную доску Компания SMART Technologies представила новую широкоэкранную интерактивную доску SMART Board 685ix. Полностью интегрированная система состоит из интерактивной доски SMART Board 685 и нового настенного проектора UX60, обеспечивающего проецирование четкого

SMART: спрос на интерактивные доски растет, несмотря на кризис ся в сообщении компании. Такие результаты, как считают в SMART, можно объяснить растущим спросом на интерактивные доски в образовательной среде по всему миру. Согласно данным Futuresource Consu

В 2008 г. SMART продала 300 тыс. интерактивных досок Компания SMART Technologies подвела итоги продаж интерактивных досок в 2008 г. По информации SMART, доля сбыта компании в течение 2008 г. составила 53,2%. Согласно данным исследовательского агентства Futuresource Consulting, отслеживающего пр

SMART оснастила интерактивные доски функцией Touch Recognition gnition, обратившись за апгрейдом к дистрибьюторам SMART. Функция Touch Recognition встроена во все интерактивные доски SMART Board 600, которые уже поступают в продажу. Полный ассортимент прод

В третьем квартале 2008 г. SMART продала 100 тыс. интерактивных досок Компания SMART Technologies объявила о рекордных продажах в третьем квартале 2008 г. – более 100 тыс. интерактивных досок SMART. По данным агентства Futuresource, мировой удельный вес компании SMART во всех рыночных сегментах за отчетный квартал составил 57,4%, что на 7% больше, чем во втором к

Главное управление образования мэрии Новосибирска приобретет интерактивные доски Главное управление образования мэрии города Новосибирска намерено закупить интерактивные доски, поставкой которых предстоит заняться победителю открытого аукциона. Так,

SMART выпустила миллионную интерактивную доску одсчетам компании, было продано около 11500 досок SMART. За прошедшие 17 лет компания SMART продала интерактивных досок на 70% больше, чем ее ближайший конкурент. Так, согласно данным Futuresou

Smart Technologies представила новые интерактивные доски Компания Smart Technologies представила новые интерактивные доски Smart Board 685 – широкоформатные интерактивные доски с соотношением сторон 16:10 и диагональю 221 см. Сверхширокий формат предоставляет на 20% больше рабочего простр

SMART представляет интерактивные доски Board 685 и 600i Компания SMART Technologies представляет интерактивные доски SMART Board 685 и 600i для образовательных учреждений. Первая доска имеет соотношение сторон 16:10 и диагональ 221 см. Эта модель предоставляет на 20% больше рабочего простр

В псковские школы поставят интерактивные доски В рамках реализации регионального проекта «100 школ» начата поставка интерактивных досок в образовательные учреждения Псковской области. Учебное оборудование на общую сумму свыше 8 млн. рублей в течение декабря поступит в школы, которые вошли в региональную прог

Интерактивные доски улучшают успеваемость еликобритании и других европейских государствах с 2002 по 2006 годы. Были сделаны следующие выводы: интерактивные доски помогают сделать особенно эффективным обучение английскому языку, математ

В школах Апатит устанавливают интерактивные доски ка - это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Действия с объектами на доске передаются в компьютер. Специальное программное обеспечение для интерактивных досок позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию.

Xerox представила интерактивную доску для обмена информацией Компания Fuji Xerox разработала «интерактивную доску» (InteractiveWall), используя которую, можно обмениваться информацией во время проведения конференций. Система позволяет пересылать данные, например, предложения и диаграммы