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Черноголовка ГК Любятово


Компания «Любятово» в 2023 году вошла в состав группы компаний «Черноголовка», одного из крупнейших российских производителей безалкогольных напитков, кондитерских изделий и снеков. 


23.04.2025 Дневная аудитория сервиса «Чаты» от «МТС Линк» за полгода выросла вдвое 1
06.02.2024 Группа компаний «Черноголовка» перешла на новое поколение Axelot WMS 4
27.06.2022 «1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус» 1
16.09.2019 Российское подразделение Kellogg перешло в облако DirectumRX 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Черноголовка ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 170 1
1С-Рарус 894 1
Directum - Директум 1110 1
8400 1
SAP SE 5320 1
Монолит-Инфо 123 1
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 12 2
Завод стальной дроби 4 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12755 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9590 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 432 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 976 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 874 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4490 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 1
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 56 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2952 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2455 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1739 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1202 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 508 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 81 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2116 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11344 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 813 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1338 1
Axelot WMS 47 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 212 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 1
1С:Отчетность 19 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 588 1
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Долгов Дмитрий 2 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 78 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 42 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 1
Английский язык 6720 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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