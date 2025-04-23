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Черноголовка ГК Любятово
Компания «Любятово» в 2023 году вошла в состав группы компаний «Черноголовка», одного из крупнейших российских производителей безалкогольных напитков, кондитерских изделий и снеков.
Черноголовка ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
|Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 170 1
|1С-Рарус 894 1
|Directum - Директум 1110 1
|1С 8400 1
|SAP SE 5320 1
|Монолит-Инфо 123 1
|Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 12 2
|Завод стальной дроби 4 1
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