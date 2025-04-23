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Завод стальной дроби
АО « ЗАВОД СТАЛЬНОЙ ДРОБИ» — один из крупнейших в России производителей стальных абразивов. Заказчики завода — более 1300 предприятий металлургической, машиностроительной, авиационной, топливно-энергетической, строительной и других отраслей российской промышленности.
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