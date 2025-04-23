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Завод стальной дроби


АО « ЗАВОД СТАЛЬНОЙ ДРОБИ» — один из крупнейших в России производителей стальных абразивов. Заказчики завода — более 1300 предприятий металлургической, машиностроительной, авиационной, топливно-энергетической, строительной и других отраслей российской промышленности.


23.04.2025 Дневная аудитория сервиса «Чаты» от «МТС Линк» за полгода выросла вдвое 2
13.09.2024 «МТС Линк» обеспечил «Завод стальной дроби» решением для бизнес-коммуникаций 3
13.09.2024 «МТС Линк» обеспечил курганский Завод стальной дроби комплексным решением для бизнес-коммуникаций 2
12.09.2024 МТС обеспечила курганский «Завод стальной дроби» российским решением для онлайн-коммуникации 2

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Завод стальной дроби и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 369 4
Telegram Group 2146 1
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