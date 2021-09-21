Россия - УФО - Курганская область

Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2

Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1

ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2

Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1

Назначен директор филиала МТС в Курганской области 6

В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 2

Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 2

В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1

Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1

Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1

Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1

Tele2 нарастила количество подключений через интернет в 2019 году 1