Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Курганская область
Публикаций - 263, упоминаний - 402
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 10
|Ускова Ольга 128 10
|Путин Владимир 1840 10
|Никифоров Николай 1126 7
|Волков Игорь 12 6
|Ледяев Максим 14 6
|Васильев Евгений 94 5
|Медведев Дмитрий 1437 5
|Агафонова Наталия 35 4
|Козырев Алексей 270 3
|Емельянов Станислав 62 3
|Блинова Елена 4 3
|Артемасов Алексей 5 3
|Чайка Юрий 21 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Гурко Александр 129 2
|Тактаев Владимир 2 2
|Колпаков Антон 44 2
|Кузнецов Александр 76 2
|Попов Анатолий 98 2
|Никитин Игорь 7 2
|Греф Герман 212 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Остатюк Игорь 6 2
|Суслов Константин 19 2
|Кузьмин Сергей 29 2
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Раков Ярослав 48 1
|Албычев Александр 74 1
|Симаков Олег 106 1
|Кучик Евгений 13 1
|Ершов Андрей 45 1
|Левин Леонид 83 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Давыдов Денис 32 1
|Малофеев Константин 98 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Копаев Геннадий 16 1
|CNews Analytics 2006 6
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786284, в очереди разбора - 689960.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786284, в очереди разбора - 689960.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru