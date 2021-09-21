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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - УФО - Курганская область


21.09.2021 «Сберкорус» завершил процесс цифровой трансформации здравоохранения Курганской области 3
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 3
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 6
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 2
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 2
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 2
16.09.2020 Система мониторинга лесных пожаров «Ростелекома» помогла ликвидировать 30 возгораний в лесных массивах УрФО и Пермского края 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
13.07.2020 ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
26.03.2020 Tele2 нарастила количество подключений через интернет в 2019 году 1
16.03.2020 Tele2 нарастила подключения через интернет 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1

Публикаций - 263, упоминаний - 402

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 24
Мотив - Екатеринбург-2000 105 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 16
Cognitive Pilot 35 9
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 5
ВолгаТелеком 254 4
СМАРТС Компания 236 4
Ericsson 899 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
Таттелеком 111 3
Facebook 3796 3
Крок 1230 3
Samsung Electronics 5878 3
Google LLC 7439 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 3
3934 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Microsoft Corporation 11628 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Softline - Софтлайн 1507 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Omnicomm - Омникомм 148 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Барс груп 402 3
Twitter 2205 2
Кейсистемс - Keysystems 29 2
Huawei 2750 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Цифра ГК 116 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Башинформсвязь 83 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 2
ФОРС - Центр разработки 188 2
Navitel - Навител Навигатор 255 2
Panasonic 1222 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 21
AliExpress 275 6
Почта России ПАО 1586 6
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 5
ВТБ24 587 5
Datum Group - Датум Групп 11 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
Visa International 1358 3
Открытие ФК 542 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Nike 89 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
Русагро Группа Компаний 143 2
Avito - Авито 171 2
Qiwi 783 2
Adidas 99 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
Uber Technologies 258 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Щука - дизайн-студия 6 1
Uber 257 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Gett 60 1
Рапида НКО - платежные система 72 1
Почта Банк 289 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Газпром ПАО 538 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Связной ГК 897 1
Яндекс.Такси 271 1
Синара ГК 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 14
Президент Российской Федерации 1447 14
Правительство РФ 2226 11
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 5
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
Верховный суд Российской Федерации 179 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 2
Правительство Москвы 660 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
World Bank Group - Всемирный банк 137 2
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 48 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 11
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 26
3G - Стандарт мобильной связи 3835 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 4
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
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Cognitive Agro Pilot 30 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 10
НКТ - Р7-Офис 73 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ЭОС Дело СЭД 649 4
Apple iOS 5744 3
Microsoft Windows 10 6810 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2199 3
Omnicomm Online 55 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Linux OS 4386 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 2
ЭОС Дело-web 134 2
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 2
Linux - Debian GNU 277 2
МТС Автосекретарь 35 2
ВТБ Мультикарта 147 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 1
Apple iPad 3263 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 1
Microsoft Azure 1171 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Microsoft PowerPoint 418 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Apple iPhone 6 547 1
Орловский Виктор 229 10
Ускова Ольга 128 10
Путин Владимир 1840 10
Никифоров Николай 1126 7
Волков Игорь 12 6
Ледяев Максим 14 6
Васильев Евгений 94 5
Медведев Дмитрий 1437 5
Агафонова Наталия 35 4
Козырев Алексей 270 3
Емельянов Станислав 62 3
Блинова Елена 4 3
Артемасов Алексей 5 3
Чайка Юрий 21 2
Скворцова Вероника 51 2
Гурко Александр 129 2
Тактаев Владимир 2 2
Колпаков Антон 44 2
Кузнецов Александр 76 2
Попов Анатолий 98 2
Никитин Игорь 7 2
Греф Герман 212 2
Рылов Дмитрий 45 2
Щеголев Игорь 676 2
Остатюк Игорь 6 2
Суслов Константин 19 2
Кузьмин Сергей 29 2
Дырмовский Дмитрий 76 1
Раков Ярослав 48 1
Албычев Александр 74 1
Симаков Олег 106 1
Кучик Евгений 13 1
Ершов Андрей 45 1
Левин Леонид 83 1
Арлазаров Владимир 118 1
Давыдов Денис 32 1
Малофеев Константин 98 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Ведяхин Александр 43 1
Копаев Геннадий 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 134
Россия - УФО - Свердловская область 822 93
Россия - УФО - Челябинская область 674 89
Россия - УФО - Тюменская область 597 76
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 71
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 63
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 57
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 47
Россия - УФО - Курганская область - Курган 152 41
Россия - СФО - Республика Алтай 712 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 32
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 30
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 29
Россия - СФО - Иркутская область 565 29
Россия - ПФО - Пензенская область 359 29
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 28
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 28
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 28
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 28
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 27
Россия - СФО - Новосибирская область 843 26
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 24
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 24
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 24
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 23
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 23
Россия - СФО - Томская область 436 23
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 22
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 22
Россия - ЦФО - Курская область 342 22
Россия - СФО - Омская область 395 21
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 21
Россия - ЦФО - Костромская область 234 21
Россия - СФО - Кемеровская область 496 21
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 21
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 20
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 20
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 6 1
Коррупция 22 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Бережливая поликлиника 5 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Космодром Байконур 99 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
Великая Отечественная война 130 1
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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