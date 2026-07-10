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Россия УФО Курганская область
СОБЫТИЯ
|10.07.2026
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МТС обеспечила мобильным интернетом более трех тысяч сельчан Курганской области
МТС запустила сеть 4G в села и деревнях нескольких районов Курганской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования мобильный LTE-ин
|17.06.2026
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«МегаФон» расширил инфраструктуру связи в Курганской области
Мбит/с. В целом с начала 2026 г. специалисты провели свыше 50 технических работ по улучшению сети в Курганской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря новым объектам
|03.06.2026
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МТС запустила в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Курганской области
МТС ввела в эксплуатацию первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Курганской области. Новое телеком-оборудование, установленное в селе Давыдовка Притобольного
|27.05.2026
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Тельцы и Весы в Курганской области чаще других ускоряют интернет в своих смартфонах
В Курганской области поддержали общероссийский тренд на ускорение мобильного интернета. Как выя
|21.05.2026
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Технологии против шпаргалок: более 600 камер «Ростелекома» задействуют на ЕГЭ–2026 в Зауралье
«Ростелеком» в Курганской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной пе
|12.05.2026
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МТС увеличила на треть скорость LTE-интернета в столице Курганской области
МТС объявила о завершении очередного этапа развития сети в Курганской области. Компания провела в региональной столице рефарминг — перевод 3G в современ
|29.04.2026
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Зауральские леса под защитой: видеооборону начали держать 47 камер системы «Лесохранитель»
В связи с началом пожароопасного сезона в Курганской области начала работать цифровая система «Лесохранитель», установленная компанией
|13.04.2026
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МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Тюменскую и Курганскую области
объявила о расширении покрытия сети LTE на участках автотрассы «Ялуторовск-Шадринск» в Тюменской и Курганской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальнобойного» ди
|10.04.2026
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МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Курганскую и Тюменскую области
МТС расширила покрытия сети LTE на участках автотрассы «Шадринск – Ялуторовск» в Курганской и Тюменской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальн
|08.04.2026
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60 населенных пунктов Курганской области теперь с интернетом и мобильной связью
и — 68%. Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий Курганской области: «Курганская область успешно внедряет цифровые технологии и результаты очевидны: все больше мал
|03.04.2026
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МТС окутала мобильным интернетом LTE деревни на юге Курганской области
ернетом села и деревни с населением до 1000 человек в Целинном и Куртамышском муниципальных округах Курганской области, а также увеличила скорость передачи данных в их административных центрах.
|23.03.2026
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«МегаФон» ускорил интернет в Далматове Курганской области
Более чем 13 тыс. жителей Курганской области получили новые возможности для работы, учёбы и общения в режиме реального
|05.03.2026
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МТС запустила в Курганской области гигабитный интернет нового поколения
МТС объявила о запуске в Курганской области технологии фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до кл
|10.02.2026
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Мобильный интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с пришёл в сёла Курганской области
«МегаФон» запустил новые базовые станции в трёх населенных пунктах Курганской области. Жители сёл Мальцево, Мыльниково и Красная Звезда Шадринского округа получили качественную мобильную связь и высокоскоростную передачу данных. Благодаря установке телеком-обо
|26.01.2026
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Искусственный интеллект МТС обнаружил более 300 майнинговых ферм в Курганской области
Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа майнинговых ферм в Курганской области и других регионах страны в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В прошлом году пла
|21.01.2026
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Видеочат с внуками вместо тишины — «МегаФон» включил 4G в курганском селе
возникает необходимость в расширении и улучшении покрытия — будь то сельская местность, трасса или пригород, и оперативно реагируем на такие запросы. Благодаря новому оборудованию порядка 500 жителей Курганской области получили не просто связь, а возможность быть частью современного цифрового мира», — отметил директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков. Развитие сети в уд
|15.01.2026
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В Курганской области спрос на виртуальную инфраструктуру вырос более чем на 30% за год
ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на облачные сервисы MWS Cloud в Курганской области. По данным компании, потребление сервиса виртуальной инфраструктуры в Зауралье за год выросло более чем в 1,3 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди облачных с
|25.12.2025
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Знакомьтесь, «Булат»: «Ростелеком» запустил в Курганской области первые базовые станции от российского поставщика
Компания «Ростелеком» построила и запустила в 13 малых населенных пунктах Курганской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Теперь
|17.10.2025
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«Авито Работа»: средние зарплатные предложения за третий квартал 2025 года сильнее всего выросли в Курганской области
ния для кандидатов на рабочие и линейные специальности выросли больше всего. Лидером рейтинга стала Курганская область, где уровень средних предлагаемых зарплат вырос более чем на треть (+36%),
|13.10.2025
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«МегаФон» провел запуск базовых станций в Курганской области
гаФон» запустил новые базовые станции в самом большом по численности населения муниципальном округе Курганской области – Кетовском. Благодаря этому около 4,5 тыс. жителей теперь могут пользоват
|06.10.2025
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«Р7», Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве
ой работы «Р7», группа ИТ-компаний Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Стороны объединят усилия, чтобы продвигать российское офисное ПО, поддерж
|15.09.2025
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Сельчан в Курганской области захватил тренд на умные устройства
Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно. В небольших населенных пунктах Курганской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 35% от о
|11.09.2025
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Курганцы стали в два с половиной раза чаще пользоваться искусственным интеллектом во время онлайн-встреч
ьзование платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в летний период 2025 г. в Курганской области. В эти месяцы в Зауралье компания зафиксировала на платформе рост популярн
|25.08.2025
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«МегаФон» ускоряет цифровое развитие в селах Курганской области
ктуру именно в тех точках, где она необходима. Важно, чтобы цифровые сервисы были доступны жителям независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом селе», – сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.
|22.08.2025
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В Правительстве Курганской области настроили интеграцию с ПОС на базе решения Directum
В органах власти Курганской области выстраивают диалог с жителями с помощью Directum. За два месяца здесь внедрили решение «Интеграция с ПОС» и организовали работу с обращениями и сообщениями граждан в одном ин
|29.07.2025
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На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Курганской области»
рошлого года. А ассортимент вырос в 1,2 раза до 5 млн наименований. Теперь к проекту присоединилась Курганская область. Предприниматели региона смогут повысить узнаваемость своей продукции на ф
|02.07.2025
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«МегаФон» ускорил интернет для 20 тыс. жителей Курганской области
Оператор активировал низко- и среднечастотные слои LTE на базовых станциях в 13 населенных пунктах Курганской области. Такие работы позволили оперативно расширить радиус действия 4G и ускорить
|20.06.2025
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В Курганской области будут готовить высококвалифицированных цифровых инженеров
Сбербанк и правительство Курганской области займутся подготовкой ИТ-профессионалов для обеспечения долгосрочных потреб
|17.06.2025
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«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков
«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков. Новый руководитель сфокусируется на предоставле
|02.06.2025
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Лес под защитой нейросети: «Ростелеком» расширил в Зауралье систему видеомониторинга пожаров
«Ростелеком» в Курганской области установил 13 дополнительных камер системы видеомониторинга «Лесохранитель»
|08.04.2025
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«Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров
имать эффективные решения, минимизируя последствия чрезвычайных ситуаций. Ростелеком «Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров Валентина Спицина, и
|20.03.2025
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Более 2400 жителей Курганской области впервые получили доступ к современной мобильной связи
В 2024 г. «Ростелеком» установил в Курганской области девять базовых станций. Технические специалисты компании проложили более 1
|12.03.2025
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«Ростелеком» инвестировал в цифровую инфраструктуру Курганской области более 270 млн руб. за 2024 год
В 2024 г. «Ростелеком» в Курганской области провел масштабную работу по строительству и модернизации линий связи. За 1
|25.02.2025
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«МегаФон» расширил сеть 4G в 60 локациях Курганской области
Инженеры «МегаФона» увеличили зону покрытия и емкость сети 4G в Курганской области. Улучшения в скорости мобильного интернета коснулись жителей как в курганс
|21.02.2025
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«Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта
Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив». Согласно данным «Мотив», в 2023-2024 гг. в курганском аэропорту зафиксирован рост потребления голосового трафика. Наиболее активными мес
|12.02.2025
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«Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи
«Ростелеком» в Курганской области продолжает активно обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру. В 2
|09.01.2025
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Быстрый интернет «Ростелекома» впервые появился в селе Речкино Курганской области
ые услуги, учиться и совершать онлайн-покупки». Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Мы постоянно развиваем инфраструктуру компании в
|13.12.2024
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«Ред Софт» и правительство Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве
Компания «Ред Софт» и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает проведение
|13.12.2024
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«СКБ Контур» и правительство Курганской области договорились цифровизировать госуправление в регионе
«СКБ Контур» и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на повышение эфф
|15.11.2024
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«МегаФон»: образовательным трендом в Курганской области стали онлайн курсы по программированию
С начала учебного и делового сезона жители Курганской области стали активнее посещать обучающие интернет-платформы и подбирать интернет‑
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Барвинский Владимир 44 44
|Важенина Татьяна 29 28
|Жуков Геннадий 33 18
|Путин Владимир 3454 16
|Орловский Виктор 408 12
|Логинов Станислав 43 11
|Фахрутдинова Гульжан 11 11
|Каменских Александр 11 11
|Ускова Ольга 174 10
|Никифоров Николай 1138 8
|Васильев Евгений 132 7
|Исхизова Александра 100 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Волков Игорь 17 6
|Ледяев Максим 14 6
|Рыбакин Владимир 25 6
|Горбатов Юрий 13 6
|Пампушка Дмитрий 6 6
|Козырев Алексей 328 5
|Шумков Вадим 5 5
|Суслов Константин 23 5
|Кудрявцев Сергей 23 5
|Уфимкин Анатолий 20 5
|Пфлаумер Евгений 37 5
|Михайлова Анастасия 60 5
|Сухорученко Алексей 5 5
|Золотарев Андрей 18 4
|Агафонова Наталия 41 4
|Белобоков Андрей 11 4
|Каменсков Михаил 6 4
|Дерягин Виктор 4 4
|Сироткин Виталий 11 4
|Спицин Валентин 4 4
|Артемасов Алексей 6 3
|Блинова Елена 6 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Рылов Дмитрий 56 3
|Березной Андрей 77 3
|Курданов Андрей 16 3
|Колесникова Ольга 9 3
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