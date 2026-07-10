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Россия УФО Курганская область

Россия - УФО - Курганская область

СОБЫТИЯ


10.07.2026 МТС обеспечила мобильным интернетом более трех тысяч сельчан Курганской области

МТС запустила сеть 4G в села и деревнях нескольких районов Курганской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования мобильный LTE-ин
17.06.2026 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в Курганской области

Мбит/с. В целом с начала 2026 г. специалисты провели свыше 50 технических работ по улучшению сети в Курганской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря новым объектам
03.06.2026 МТС запустила в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Курганской области

МТС ввела в эксплуатацию первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Курганской области. Новое телеком-оборудование, установленное в селе Давыдовка Притобольного

27.05.2026 Тельцы и Весы в Курганской области чаще других ускоряют интернет в своих смартфонах

В Курганской области поддержали общероссийский тренд на ускорение мобильного интернета. Как выя
21.05.2026 Технологии против шпаргалок: более 600 камер «Ростелекома» задействуют на ЕГЭ–2026 в Зауралье

«Ростелеком» в Курганской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной пе
12.05.2026 МТС увеличила на треть скорость LTE-интернета в столице Курганской области

МТС объявила о завершении очередного этапа развития сети в Курганской области. Компания провела в региональной столице рефарминг — перевод 3G в современ
29.04.2026 Зауральские леса под защитой: видеооборону начали держать 47 камер системы «Лесохранитель»

В связи с началом пожароопасного сезона в Курганской области начала работать цифровая система «Лесохранитель», установленная компанией

13.04.2026 МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Тюменскую и Курганскую области

объявила о расширении покрытия сети LTE на участках автотрассы «Ялуторовск-Шадринск» в Тюменской и Курганской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальнобойного» ди
10.04.2026 МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Курганскую и Тюменскую области

МТС расширила покрытия сети LTE на участках автотрассы «Шадринск – Ялуторовск» в Курганской и Тюменской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальн
08.04.2026 60 населенных пунктов Курганской области теперь с интернетом и мобильной связью

и — 68%. Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий Курганской области: «Курганская область успешно внедряет цифровые технологии и результаты очевидны: все больше мал
03.04.2026 МТС окутала мобильным интернетом LTE деревни на юге Курганской области

ернетом села и деревни с населением до 1000 человек в Целинном и Куртамышском муниципальных округах Курганской области, а также увеличила скорость передачи данных в их административных центрах.
23.03.2026 «МегаФон» ускорил интернет в Далматове Курганской области

Более чем 13 тыс. жителей Курганской области получили новые возможности для работы, учёбы и общения в режиме реального

05.03.2026 МТС запустила в Курганской области гигабитный интернет нового поколения

МТС объявила о запуске в Курганской области технологии фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до кл
10.02.2026 Мобильный интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с пришёл в сёла Курганской области

«МегаФон» запустил новые базовые станции в трёх населенных пунктах Курганской области. Жители сёл Мальцево, Мыльниково и Красная Звезда Шадринского округа получили качественную мобильную связь и высокоскоростную передачу данных. Благодаря установке телеком-обо
26.01.2026 Искусственный интеллект МТС обнаружил более 300 майнинговых ферм в Курганской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа майнинговых ферм в Курганской области и других регионах страны в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В прошлом году пла
21.01.2026 Видеочат с внуками вместо тишины — «МегаФон» включил 4G в курганском селе

возникает необходимость в расширении и улучшении покрытия — будь то сельская местность, трасса или пригород, и оперативно реагируем на такие запросы. Благодаря новому оборудованию порядка 500 жителей Курганской области получили не просто связь, а возможность быть частью современного цифрового мира», — отметил директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков. Развитие сети в уд
15.01.2026 В Курганской области спрос на виртуальную инфраструктуру вырос более чем на 30% за год

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на облачные сервисы MWS Cloud в Курганской области. По данным компании, потребление сервиса виртуальной инфраструктуры в Зауралье за год выросло более чем в 1,3 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди облачных с
25.12.2025 Знакомьтесь, «Булат»: «Ростелеком» запустил в Курганской области первые базовые станции от российского поставщика

Компания «Ростелеком» построила и запустила в 13 малых населенных пунктах Курганской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Теперь
17.10.2025 «Авито Работа»: средние зарплатные предложения за третий квартал 2025 года сильнее всего выросли в Курганской области

ния для кандидатов на рабочие и линейные специальности выросли больше всего. Лидером рейтинга стала Курганская область, где уровень средних предлагаемых зарплат вырос более чем на треть (+36%),
13.10.2025 «МегаФон» провел запуск базовых станций в Курганской области

гаФон» запустил новые базовые станции в самом большом по численности населения муниципальном округе Курганской области – Кетовском. Благодаря этому около 4,5 тыс. жителей теперь могут пользоват
06.10.2025 «Р7», Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве

ой работы «Р7», группа ИТ-компаний Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Стороны объединят усилия, чтобы продвигать российское офисное ПО, поддерж
15.09.2025 Сельчан в Курганской области захватил тренд на умные устройства

Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно. В небольших населенных пунктах Курганской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 35% от о
11.09.2025 Курганцы стали в два с половиной раза чаще пользоваться искусственным интеллектом во время онлайн-встреч

ьзование платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в летний период 2025 г. в Курганской области. В эти месяцы в Зауралье компания зафиксировала на платформе рост популярн
25.08.2025 «МегаФон» ускоряет цифровое развитие в селах Курганской области

ктуру именно в тех точках, где она необходима. Важно, чтобы цифровые сервисы были доступны жителям независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом селе», – сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.
22.08.2025 В Правительстве Курганской области настроили интеграцию с ПОС на базе решения Directum

В органах власти Курганской области выстраивают диалог с жителями с помощью Directum. За два месяца здесь внедрили решение «Интеграция с ПОС» и организовали работу с обращениями и сообщениями граждан в одном ин
29.07.2025 На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Курганской области»

рошлого года. А ассортимент вырос в 1,2 раза до 5 млн наименований. Теперь к проекту присоединилась Курганская область. Предприниматели региона смогут повысить узнаваемость своей продукции на ф
02.07.2025 «МегаФон» ускорил интернет для 20 тыс. жителей Курганской области

Оператор активировал низко- и среднечастотные слои LTE на базовых станциях в 13 населенных пунктах Курганской области. Такие работы позволили оперативно расширить радиус действия 4G и ускорить
20.06.2025 В Курганской области будут готовить высококвалифицированных цифровых инженеров

Сбербанк и правительство Курганской области займутся подготовкой ИТ-профессионалов для обеспечения долгосрочных потреб
17.06.2025 «МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков

«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков. Новый руководитель сфокусируется на предоставле
02.06.2025 Лес под защитой нейросети: «Ростелеком» расширил в Зауралье систему видеомониторинга пожаров

«Ростелеком» в Курганской области установил 13 дополнительных камер системы видеомониторинга «Лесохранитель»
08.04.2025 «Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров

имать эффективные решения, минимизируя последствия чрезвычайных ситуаций. Ростелеком «Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров Валентина Спицина, и
20.03.2025 Более 2400 жителей Курганской области впервые получили доступ к современной мобильной связи

В 2024 г. «Ростелеком» установил в Курганской области девять базовых станций. Технические специалисты компании проложили более 1
12.03.2025 «Ростелеком» инвестировал в цифровую инфраструктуру Курганской области более 270 млн руб. за 2024 год

В 2024 г. «Ростелеком» в Курганской области провел масштабную работу по строительству и модернизации линий связи. За 1
25.02.2025 «МегаФон» расширил сеть 4G в 60 локациях Курганской области

Инженеры «МегаФона» увеличили зону покрытия и емкость сети 4G в Курганской области. Улучшения в скорости мобильного интернета коснулись жителей как в курганс
21.02.2025 «Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта

Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив». Согласно данным «Мотив», в 2023-2024 гг. в курганском аэропорту зафиксирован рост потребления голосового трафика. Наиболее активными мес
12.02.2025 «Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи

«Ростелеком» в Курганской области продолжает активно обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру. В 2
09.01.2025 Быстрый интернет «Ростелекома» впервые появился в селе Речкино Курганской области

ые услуги, учиться и совершать онлайн-покупки». Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Мы постоянно развиваем инфраструктуру компании в

13.12.2024 «Ред Софт» и правительство Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Ред Софт» и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает проведение
13.12.2024 «СКБ Контур» и правительство Курганской области договорились цифровизировать госуправление в регионе

«СКБ Контур» и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на повышение эфф
15.11.2024 «МегаФон»: образовательным трендом в Курганской области стали онлайн курсы по программированию

С начала учебного и делового сезона жители Курганской области стали активнее посещать обучающие интернет-платформы и подбирать интернет‑

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 136
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 103
МегаФон 10742 70
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Ростелеком - Связьинвест 1719 32
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 32
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 28
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 25
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 19
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 17
Samsung Electronics 11064 14
Apple Inc 13154 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
Xiaomi - Сяоми 2231 10
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 26 9
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 9
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 8
9594 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Электросвязь 268 6
Связьинформ 88 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ТюменьРуском 18 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 5
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 5
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 5
Т2 - Т2 Мобайл - Челябинская Сотовая Связь 25 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 5
X Corp - Twitter 2938 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
Huawei 4676 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 17
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 17
Почта России ПАО 2370 7
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ВТБ - ВТБ24 671 5
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 5
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 13 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
Газпром ПАО 1493 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 3
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Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 119
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 41
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 53
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Google Android 15243 16
Microsoft Windows 2000 8678 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 12
НКТ - Р7-Офис 543 12
Cognitive Agro Pilot 39 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Apple iOS 8583 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 6
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 16882 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
МТС Cashback - MTS Cashback 34 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 9 4
Формоза-Софт - Лесохранитель 18 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
ЭОС Дело-web 209 3
Омникомм - Omnicomm Online 58 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 3
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 3
МТС Big Data 324 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
Apple iPhone 13 193 3
Apple iPhone 16 219 3
Барвинский Владимир 44 44
Важенина Татьяна 29 28
Жуков Геннадий 33 18
Путин Владимир 3454 16
Орловский Виктор 408 12
Логинов Станислав 43 11
Фахрутдинова Гульжан 11 11
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Ускова Ольга 174 10
Никифоров Николай 1138 8
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Медведев Дмитрий 1665 6
Волков Игорь 17 6
Ледяев Максим 14 6
Рыбакин Владимир 25 6
Горбатов Юрий 13 6
Пампушка Дмитрий 6 6
Козырев Алексей 328 5
Шумков Вадим 5 5
Суслов Константин 23 5
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Уфимкин Анатолий 20 5
Пфлаумер Евгений 37 5
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Сухорученко Алексей 5 5
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Белобоков Андрей 11 4
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Дерягин Виктор 4 4
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Артемасов Алексей 6 3
Блинова Елена 6 3
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Рылов Дмитрий 56 3
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Колесникова Ольга 9 3
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 59
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 39
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
23ABC News 183 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
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Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
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Из рук в руки - irr.ru 73 1
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Тайга.инфо 2 1
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
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TMR - Transparency Market Research 14 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 3 2
Курганская ГСХА ВО ФГБОУ - Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева 2 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 8 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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