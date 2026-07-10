Россия - УФО - Курганская область

МТС обеспечила мобильным интернетом более трех тысяч сельчан Курганской области МТС запустила сеть 4G в села и деревнях нескольких районов Курганской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования мобильный LTE-ин

«МегаФон» расширил инфраструктуру связи в Курганской области Мбит/с. В целом с начала 2026 г. специалисты провели свыше 50 технических работ по улучшению сети в Курганской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря новым объектам

МТС запустила в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Курганской области МТС ввела в эксплуатацию первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Курганской области. Новое телеком-оборудование, установленное в селе Давыдовка Притобольного

Тельцы и Весы в Курганской области чаще других ускоряют интернет в своих смартфонах В Курганской области поддержали общероссийский тренд на ускорение мобильного интернета. Как выя

Технологии против шпаргалок: более 600 камер «Ростелекома» задействуют на ЕГЭ–2026 в Зауралье «Ростелеком» в Курганской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной пе

МТС увеличила на треть скорость LTE-интернета в столице Курганской области МТС объявила о завершении очередного этапа развития сети в Курганской области. Компания провела в региональной столице рефарминг — перевод 3G в современ

Зауральские леса под защитой: видеооборону начали держать 47 камер системы «Лесохранитель» В связи с началом пожароопасного сезона в Курганской области начала работать цифровая система «Лесохранитель», установленная компанией

МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Тюменскую и Курганскую области объявила о расширении покрытия сети LTE на участках автотрассы «Ялуторовск-Шадринск» в Тюменской и Курганской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальнобойного» ди

МТС расширила сеть LTE на трассе, соединяющей Курганскую и Тюменскую области МТС расширила покрытия сети LTE на участках автотрассы «Шадринск – Ялуторовск» в Курганской и Тюменской областях. Благодаря включению на базовых станциях вблизи дороги «дальн

60 населенных пунктов Курганской области теперь с интернетом и мобильной связью и — 68%. Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий Курганской области: «Курганская область успешно внедряет цифровые технологии и результаты очевидны: все больше мал

МТС окутала мобильным интернетом LTE деревни на юге Курганской области ернетом села и деревни с населением до 1000 человек в Целинном и Куртамышском муниципальных округах Курганской области, а также увеличила скорость передачи данных в их административных центрах.

«МегаФон» ускорил интернет в Далматове Курганской области Более чем 13 тыс. жителей Курганской области получили новые возможности для работы, учёбы и общения в режиме реального

МТС запустила в Курганской области гигабитный интернет нового поколения МТС объявила о запуске в Курганской области технологии фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до кл

Мобильный интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с пришёл в сёла Курганской области «МегаФон» запустил новые базовые станции в трёх населенных пунктах Курганской области. Жители сёл Мальцево, Мыльниково и Красная Звезда Шадринского округа получили качественную мобильную связь и высокоскоростную передачу данных. Благодаря установке телеком-обо

Искусственный интеллект МТС обнаружил более 300 майнинговых ферм в Курганской области Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа майнинговых ферм в Курганской области и других регионах страны в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В прошлом году пла

Видеочат с внуками вместо тишины — «МегаФон» включил 4G в курганском селе возникает необходимость в расширении и улучшении покрытия — будь то сельская местность, трасса или пригород, и оперативно реагируем на такие запросы. Благодаря новому оборудованию порядка 500 жителей Курганской области получили не просто связь, а возможность быть частью современного цифрового мира», — отметил директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков. Развитие сети в уд

В Курганской области спрос на виртуальную инфраструктуру вырос более чем на 30% за год ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на облачные сервисы MWS Cloud в Курганской области. По данным компании, потребление сервиса виртуальной инфраструктуры в Зауралье за год выросло более чем в 1,3 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди облачных с

Знакомьтесь, «Булат»: «Ростелеком» запустил в Курганской области первые базовые станции от российского поставщика Компания «Ростелеком» построила и запустила в 13 малых населенных пунктах Курганской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Теперь

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения за третий квартал 2025 года сильнее всего выросли в Курганской области ния для кандидатов на рабочие и линейные специальности выросли больше всего. Лидером рейтинга стала Курганская область, где уровень средних предлагаемых зарплат вырос более чем на треть (+36%),

«МегаФон» провел запуск базовых станций в Курганской области гаФон» запустил новые базовые станции в самом большом по численности населения муниципальном округе Курганской области – Кетовском. Благодаря этому около 4,5 тыс. жителей теперь могут пользоват

«Р7», Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве ой работы «Р7», группа ИТ-компаний Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Стороны объединят усилия, чтобы продвигать российское офисное ПО, поддерж

Сельчан в Курганской области захватил тренд на умные устройства Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно. В небольших населенных пунктах Курганской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 35% от о

Курганцы стали в два с половиной раза чаще пользоваться искусственным интеллектом во время онлайн-встреч ьзование платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в летний период 2025 г. в Курганской области. В эти месяцы в Зауралье компания зафиксировала на платформе рост популярн

«МегаФон» ускоряет цифровое развитие в селах Курганской области ктуру именно в тех точках, где она необходима. Важно, чтобы цифровые сервисы были доступны жителям независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом селе», – сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

В Правительстве Курганской области настроили интеграцию с ПОС на базе решения Directum В органах власти Курганской области выстраивают диалог с жителями с помощью Directum. За два месяца здесь внедрили решение «Интеграция с ПОС» и организовали работу с обращениями и сообщениями граждан в одном ин

На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Курганской области» рошлого года. А ассортимент вырос в 1,2 раза до 5 млн наименований. Теперь к проекту присоединилась Курганская область. Предприниматели региона смогут повысить узнаваемость своей продукции на ф

«МегаФон» ускорил интернет для 20 тыс. жителей Курганской области Оператор активировал низко- и среднечастотные слои LTE на базовых станциях в 13 населенных пунктах Курганской области. Такие работы позволили оперативно расширить радиус действия 4G и ускорить

В Курганской области будут готовить высококвалифицированных цифровых инженеров Сбербанк и правительство Курганской области займутся подготовкой ИТ-профессионалов для обеспечения долгосрочных потреб

«МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков «МегаФон» в Челябинской и Курганской областях возглавил Геннадий Жуков. Новый руководитель сфокусируется на предоставле

Лес под защитой нейросети: «Ростелеком» расширил в Зауралье систему видеомониторинга пожаров «Ростелеком» в Курганской области установил 13 дополнительных камер системы видеомониторинга «Лесохранитель»

«Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров имать эффективные решения, минимизируя последствия чрезвычайных ситуаций. Ростелеком «Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров Валентина Спицина, и

Более 2400 жителей Курганской области впервые получили доступ к современной мобильной связи В 2024 г. «Ростелеком» установил в Курганской области девять базовых станций. Технические специалисты компании проложили более 1

«Ростелеком» инвестировал в цифровую инфраструктуру Курганской области более 270 млн руб. за 2024 год В 2024 г. «Ростелеком» в Курганской области провел масштабную работу по строительству и модернизации линий связи. За 1

«МегаФон» расширил сеть 4G в 60 локациях Курганской области Инженеры «МегаФона» увеличили зону покрытия и емкость сети 4G в Курганской области. Улучшения в скорости мобильного интернета коснулись жителей как в курганс

«Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив». Согласно данным «Мотив», в 2023-2024 гг. в курганском аэропорту зафиксирован рост потребления голосового трафика. Наиболее активными мес

«Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи «Ростелеком» в Курганской области продолжает активно обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру. В 2

Быстрый интернет «Ростелекома» впервые появился в селе Речкино Курганской области ые услуги, учиться и совершать онлайн-покупки». Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Мы постоянно развиваем инфраструктуру компании в

«Ред Софт» и правительство Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве Компания «Ред Софт» и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает проведение

«СКБ Контур» и правительство Курганской области договорились цифровизировать госуправление в регионе «СКБ Контур» и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на повышение эфф