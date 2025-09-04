Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

МТС расширила сеть для пяти тысяч зауральцев, проживающих в малых селах и деревнях

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила голосовую связь и мобильную сеть LTE в малых населенных пунктах 11 районов и муниципальных округов Курганской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 14 малых населенных пунктах Курганской области, где проживает от 100 до 500 человек. Улучшения коснулись Варгашинского и Далматовского районов, а также Сафакулевского, Каргапольского, Щучанского, Юргамышского, Белозерского, Звериноголовского, Мокроусовского, Притобольного и Частоозерного муниципальных округов.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Теперь еще больше жителей малых населенных пунктов Курганской области могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры и столицу региона, использовать банковские приложения, а также общаться через интернет. Помимо этого, еще больше курганцев смогут пользоваться цифровыми сервисами.

«Развитие инфраструктуры связи – непрерывный процесс. Мы постоянно расширяем покрытие сети и увеличиваем ее емкость для комфорта зауральцев. Например, этим летом мы увеличили скорость мобильного интернета сразу в нескольких районах Кургана, в том числе в новых жилых комплексах, где находится большое количество наших пользователей. Также мы продолжаем работы по устранению цифрового неравенства. На данном этапе, еще пять тысяч курганцев, проживающих в сельской местности, получили доступ к связи и мобильному интернету», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративные LMS-платформы 2025

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Управление проектами

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: