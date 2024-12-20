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Важенина Татьяна



20.12.2024 К Новому году МТС увеличила скорость LTE интернета в Шадринске в 1,5 раза 1
01.11.2024 Инвестиции Зауральских компаний в облачные сервисы МТС выросли в 10 раз 1
31.10.2024 МТС расширила сеть для жителей малых сел и деревень Зауралья 1
12.09.2024 МТС обеспечила курганский «Завод стальной дроби» российским решением для онлайн-коммуникации 1
04.09.2024 Татьяна Важенина назначена директором МТС в Курганской области 1
28.06.2024 Быстрее на треть: к летнему сезону МТС разогнала мобильный интернет в историческом центре Кургана 1
24.05.2024 МТС сэкономила курганцам пять с половиной лет общения со спамерами 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Важенина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Завод стальной дроби 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 202 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
МТС Линк - Чаты 23 1
Бочков Андрей 3 1
Носилов Константин 1 1
Россия - УФО - Курганская область 499 6
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Россия - Уральские горы - Зауралье 49 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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