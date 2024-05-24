МТС сэкономила курганцам пять с половиной лет общения со спамерами

ПАО «МТС» проанализировала объем спам-звонков жителям Курганской области с начала 2023 г. За это время антиспам-решения МТС на основе Big Data, в т.ч. сервис «Защитник» заблокировали более 15 млн нежелательных вызовов зауральцам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жителям Зауралья пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, коллекторы и финансовые организации. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Всего с начала 2023 г. мы заблокировали в Курганской области порядка 3 млн минут нежелательных разговоров со спамерами и потенциальными злоумышленниками – это более пяти с половиной лет общения. Несмотря на высокую эффективность уже существующих решений, мы продолжаем развивать цифровую безопасность. Например, сервис «Защитник» с помощью технологий искусственного интеллекта и Big Data проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему», – отметила руководитель отдела по работе с бизнес-рынком МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.