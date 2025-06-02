Лес под защитой нейросети: «Ростелеком» расширил в Зауралье систему видеомониторинга пожаров ской и Курганской областях «Ростелекома»: «С расширением проекта количество камер "Лесохранителя" в Зауралье достигло 47. Для обработки столь сложного процесса, как распознавание природных возг

«Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи я срок службы». Больше всего опор в 2024 г. было заменено в селе Шатрово и городе Шумихе. Там специалисты установили 684 новых столба. Работы по замене конструкций охватили и другие населенные пункты Зауралья: Альменево, Белозерское, Звериноголовское, Кетово, Лебяжье, Макушино, Сафакулево, Целинное, Частоозерье, Шадринск и Юргамыш. Если жители заметят поврежденные опоры, они могут оперативн

Связь «МегаФона» стала доступна жителям 23 малых сел Зауралья редставители «МегаФона». В программу вошли 23 села, где проживают от 100 до 500 человек. Активация среднечастотного диапазона 4G обеспечит стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы жители Зауральской глубинки могли выходить на связь в любое время в удобном формате. Скорость передачи данных в смартфонах сельчан теперь может достигать 30 Мбит⁄с. Этого достаточно для получения и от

«Мотив» расширяет сеть в Курганской области. Сотовый оператор увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия в Зауралье рей Золотарев. Ранее Мотив провел работы по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Зауралье, увеличив ее пропускную способность до 400 Гбит/с. Это обеспечило десяткам тысяч жит

МТС расширила сеть для жителей малых сел и деревень Зауралья нджерах. «Мы поэтапно улучшаем связь и расширяем покрытие по всему региону, повышая комфорт жизни в Зауралье. В фокусе нашего внимания находятся не только крупные города, но и более удаленные о

Безопасность на дорогах: «Ростелеком» установил 27 комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Зауралья В Зауралье заработали 27 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

«Ростелеком» в Зауралье проанализировал трафик базовых станций в деревнях и селах Ко Всемирному дню электросвязи и информационного общества, который отмечается 17 мая, «Ростелеком» в Зауралье составил рейтинг сетевой активности пользователей в 32 малых населенных пунктах, где появились беспроводной интернет и сотовая связь стандартов LTE/4G в рамках второго этапа проекта по

«Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения за паводком «Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Пользоваться решением будет оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля есяца пункты весогабаритного контроля проработают в тестовом режиме, а затем будут запущены в промышленную эксплуатацию. Информация о выявленных нарушениях будет поступать в "Курганавтодор"». Всего в Зауралье «Ростелеком» установил пять автоматических пунктов весового и габаритного контроля: два АПВГ в 2022 г. и три — в 2023 г. Пункты размещены на дорогах регионального значения: Лебяжье — М

Розница МТС в Зауралье выросла в полтора раза и тысяч человек. До конца года мы еще планируем открыть новые салоны МТС в Кургане, Катайске и других городах. Развитие операторского монобренда, который на сегодняшний день является крупнейшим как в Зауралье, так и в России, может нам дополнительно стимулировать увеличение доли в продажах LTE¬-гаджетов, максимальный эффект от реализации которых получит оператор в виде роста доходов от моби

Бесплатной «горячей линией» по вопросам ЖКХ пользуются жители каждой десятой квартиры Зауралья «Прогресс» подводят первые итоги реализации комплексного проекта по созданию единого многоканального бесплатного номера по вопросам ЖКХ для населения Курганской области. За год работы сервиса жители Зауралья совершили более четверти миллиона звонков — сообщали показания приборов учета специалистам расчетного центра, контролировали начисления за коммунальные услуги. Благодаря внедрению «обл

МТС фиксирует рост популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Зауралья о итогам первого квартала 2016 г. число пользователей инновационных сервисов МТС в регионе увеличилось в 2,5 раза в годовом исчислении. Наиболее востребованными «облачными» услугами в бизнес-сегменте Зауралья стали решения, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить качество обслуживания клиентов. Так, наибольшей популярностью пользуются сервисы «Бесплатный вызов 8-800» и

В Зауралье не хватает денег на перевод госуслуг в электронную форму пов сообщил, что почта уже обратилась к руководству региона с предложением использовать сеть ПКД (в Зауралье их около 400) для оказания госуслуг, но ответа пока не получила. По его словам, это