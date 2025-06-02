Разделы

Россия Уральские горы Зауралье Восточный Урал


СОБЫТИЯ


02.06.2025 Лес под защитой нейросети: «Ростелеком» расширил в Зауралье систему видеомониторинга пожаров

ской и Курганской областях «Ростелекома»: «С расширением проекта количество камер "Лесохранителя" в Зауралье достигло 47. Для обработки столь сложного процесса, как распознавание природных возг
12.02.2025 «Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи

я срок службы». Больше всего опор в 2024 г. было заменено в селе Шатрово и городе Шумихе. Там специалисты установили 684 новых столба. Работы по замене конструкций охватили и другие населенные пункты Зауралья: Альменево, Белозерское, Звериноголовское, Кетово, Лебяжье, Макушино, Сафакулево, Целинное, Частоозерье, Шадринск и Юргамыш. Если жители заметят поврежденные опоры, они могут оперативн
11.12.2024 Связь «МегаФона» стала доступна жителям 23 малых сел Зауралья

редставители «МегаФона». В программу вошли 23 села, где проживают от 100 до 500 человек. Активация среднечастотного диапазона 4G обеспечит стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы жители Зауральской глубинки могли выходить на связь в любое время в удобном формате. Скорость передачи данных в смартфонах сельчан теперь может достигать 30 Мбит⁄с. Этого достаточно для получения и от
15.11.2024 «Мотив» расширяет сеть в Курганской области. Сотовый оператор увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия в Зауралье

рей Золотарев. Ранее Мотив провел работы по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Зауралье, увеличив ее пропускную способность до 400 Гбит/с. Это обеспечило десяткам тысяч жит
31.10.2024 МТС расширила сеть для жителей малых сел и деревень Зауралья

нджерах. «Мы поэтапно улучшаем связь и расширяем покрытие по всему региону, повышая комфорт жизни в Зауралье. В фокусе нашего внимания находятся не только крупные города, но и более удаленные о
12.08.2024 Безопасность на дорогах: «Ростелеком» установил 27 комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Зауралья

В Зауралье заработали 27 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
15.05.2024 «Ростелеком» в Зауралье проанализировал трафик базовых станций в деревнях и селах

Ко Всемирному дню электросвязи и информационного общества, который отмечается 17 мая, «Ростелеком» в Зауралье составил рейтинг сетевой активности пользователей в 32 малых населенных пунктах, где появились беспроводной интернет и сотовая связь стандартов LTE/4G в рамках второго этапа проекта по
19.04.2024 «Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения за паводком

«Ростелеком» в Зауралье организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Пользоваться решением будет оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
19.12.2023 Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля

есяца пункты весогабаритного контроля проработают в тестовом режиме, а затем будут запущены в промышленную эксплуатацию. Информация о выявленных нарушениях будет поступать в "Курганавтодор"». Всего в Зауралье «Ростелеком» установил пять автоматических пунктов весового и габаритного контроля: два АПВГ в 2022 г. и три — в 2023 г. Пункты размещены на дорогах регионального значения: Лебяжье — М
29.08.2016 Розница МТС в Зауралье выросла в полтора раза

и тысяч человек. До конца года мы еще планируем открыть новые салоны МТС в Кургане, Катайске и других городах. Развитие операторского монобренда, который на сегодняшний день является крупнейшим как в Зауралье, так и в России, может нам дополнительно стимулировать увеличение доли в продажах LTE¬-гаджетов, максимальный эффект от реализации которых получит оператор в виде роста доходов от моби
23.08.2016 Бесплатной «горячей линией» по вопросам ЖКХ пользуются жители каждой десятой квартиры Зауралья

«Прогресс» подводят первые итоги реализации комплексного проекта по созданию единого многоканального бесплатного номера по вопросам ЖКХ для населения Курганской области. За год работы сервиса жители Зауралья совершили более четверти миллиона звонков — сообщали показания приборов учета специалистам расчетного центра, контролировали начисления за коммунальные услуги. Благодаря внедрению «обл
30.06.2016 МТС фиксирует рост популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Зауралья

о итогам первого квартала 2016 г. число пользователей инновационных сервисов МТС в регионе увеличилось в 2,5 раза в годовом исчислении. Наиболее востребованными «облачными» услугами в бизнес-сегменте Зауралья стали решения, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить качество обслуживания клиентов. Так, наибольшей популярностью пользуются сервисы «Бесплатный вызов 8-800» и 
22.11.2012 В Зауралье не хватает денег на перевод госуслуг в электронную форму

пов сообщил, что почта уже обратилась к руководству региона с предложением использовать сеть ПКД (в Зауралье их около 400) для оказания госуслуг, но ответа пока не получила. По его словам, это

16.10.2012 Библиотеки Зауралья подключили к интернету

равенство между городскими и сельскими библиотеками, открывая для них новые возможности развития. В результате «интернетизации» повысится качество и доступность библиотечных услуг для населения всего Зауралья».

Публикаций - 67, упоминаний - 80

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10330 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 20
МегаФон 9940 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 197 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 439 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
Арти ГК 11 1
Huawei 4227 1
Xiaomi 1980 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 264 1
Apple Inc 12648 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
Ceragon - NERA - Nera Networks - Nera SatCom - Nera Telecommunications 5 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 507 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 2
AVA Group - АВА Групп 4 1
Корпорация СТС 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Почта России ПАО 2252 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2704 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
IKEA - ИКЕА 163 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Щука - дизайн-студия 24 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
АСК 48 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 6 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания - Курганэнерго 4 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
Администрация Кургана - Курганская городская Дума - органы государственной власти 6 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9365 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2207 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8947 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6709 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 3
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 10
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 345 5
Формоза-Софт - Лесохранитель 16 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 3
МТС Автосекретарь 67 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Thermo 6 1
Барс.Образование 33 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 79 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС Коммуникатор 31 1
МТС ВОЛС 19 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Омникомм - Omnicomm Profi 18 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1217 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
МТС Big Data 312 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Huawei MatePad - серия планшетов 80 1
Huawei M-Pencil MatePad 41 1
Сбер - SberX Экосистема 26 1
Huawei FullView Display 21 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Барвинский Владимир 34 9
Важенина Татьяна 17 6
Фахрутдинова Гульжан 9 4
Каменских Александр 8 4
Спицин Валентин 3 3
Дерягин Виктор 4 3
Саблукова Ирина 2 2
Исхизова Александра 93 2
Богомолов Олег 2 2
Золотарев Андрей 18 2
Березной Андрей 65 2
Бабарикин Михаил 1 1
Хецко Владимир 1 1
Мелкоедов Борис 1 1
Паламарчук Александр 1 1
Малюкова Ольга 1 1
Галеев Рушан 1 1
Кочеров Андрей 1 1
Богданова Наталья 1 1
Рогачев Алексей 2 1
Антропов Александр 1 1
Мацкан Илья 1 1
Путин Владимир 3358 1
Галактионов Вячеслав 9 1
Захаров Владимир 22 1
Федорова Ольга 4 1
Гусев Сергей 44 1
Кузьмин Сергей 43 1
Остатюк Игорь 6 1
Шумков Вадим 5 1
Романов Илья 34 1
Емельянов Станислав 67 1
Рылов Дмитрий 53 1
Митюков Александр 2 1
Нуйкин Александр 1 1
Антонюк Борис 69 1
Фролов Сергей 35 1
Кудрявцев Сергей 23 1
Цой Иннокентий 47 1
Стюрин Андрей 9 1
Россия - УФО - Курганская область 582 54
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 22
Россия - УФО - Тюменская область 1258 19
Россия - РФ - Российская федерация 157276 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 18
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 45 13
Россия - УФО - Курганская область - Петуховский район - Петухово 13 7
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 6
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 14 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1699 5
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 282 5
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 118 4
Россия - СФО - Новосибирск 4666 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2680 3
Россия - УФО - Челябинская область 1396 3
Россия - УФО - Курганская область - Каргапольский район - Каргаполье 8 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 3
Россия - УФО - Курганская область - Половинский район - Половинное 5 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1349 2
Россия - УФО - Свердловская область 1756 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2967 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 2
Россия - УФО - Курганская область - Шатровский район - Шатрово 3 2
Россия - УФО - Курганская область - Куртамышский район - Куртамыш 4 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 14 2
Европа Западная 1492 2
Казахстан - Республика 5807 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3211 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 1
Израиль 2785 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1117 1
Россия - ПФО - Самарская область 1457 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Образование в России 2562 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Российская газета 277 1
IDC Herzli - Междисциплинарный центр в Герцлии 1 1
ТГИК - Тюменский государственный институт культуры 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ГАУ Северного Зауралья ВО ФГБОУ - Государственный аграрный университет Северного Зауралья 2 1
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 4 1
Единый день голосования 139 1
