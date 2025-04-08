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Каменских Александр



08.04.2025 «Ростелеком» установил круглосуточное видеонаблюдение за паводком на реке Ишим в приграничной с Казахстаном деревне 1
08.04.2025 «Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров 1
03.10.2024 Умные светофоры в Кургане: «Ростелеком» развивает интеллектуальную транспортную систему 1
19.06.2024 «Ростелеком» в Курганской области расширил систему видеонаблюдения за природными пожарами 1
21.11.2023 «Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля 1
05.06.2023 «Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Каменских Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9844 6
Администрация Кургана - Курганская городская Дума - органы государственной власти 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10868 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4106 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16197 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1840 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11232 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1264 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3530 1
Видеокамера - Camcorder 2280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2201 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2136 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 15 1
Спицин Валентин 2 1
Паламин Дмитрий 1 1
Саблукова Ирина 2 1
Бондарев Вячеслав 1 1
Россия - УФО - Тюменская область 1181 4
Россия - УФО - Курганская область 522 4
Россия - УФО - Курганская область - Курган 261 3
Россия - Уральские горы - Зауралье 56 2
Россия - РФ - Российская федерация 147057 1
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 40 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2986 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1231 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2653 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5256 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3594 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351604, в очереди разбора - 760314.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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