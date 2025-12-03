Разделы

Россия УФО Курганская область Петуховский район Петухово

Россия - УФО - Курганская область - Петуховский район - Петухово

СОБЫТИЯ


03.12.2025 МТС расширила LTE-сеть в самом восточном городе Зауралья 1
02.06.2025 Лес под защитой нейросети: «Ростелеком» расширил в Зауралье систему видеомониторинга пожаров 1
08.04.2025 «Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров 1
11.03.2025 МТС расширила сеть LTE на трассе Курган – Омск 2
11.12.2024 Связь «МегаФона» стала доступна жителям 23 малых сел Зауралья 1
01.08.2024 «Ростелеком» в Курганской области охватил оптическими сетями связи 100% многоквартирных домов административного центра 2
24.01.2024 «Ростелеком» в Зауралье подвел итоги оптической стройки в 2023 году 1
14.12.2023 «Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье 1
29.08.2016 Розница МТС в Зауралье выросла в полтора раза 1
22.11.2012 В Зауралье не хватает денег на перевод госуслуг в электронную форму 1
26.01.2010 «ТТК-Южный Урал» организовал узел связи в городе Шумиха Курганской области 1
03.08.2007 Регуляторы оставили Зауралье без ТВ 1
15.12.2006 На границах России ставят авто-рентгены 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Smiths Group - John Crane - Smiths Detection - Smiths Interconnect - Smiths Heimann - Flex-Tek 11 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
Техно - Техно-СПб - Техно-С.Петербург 5 1
СервисКом 2 1
МегаФон 9892 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 435 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 110 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 897 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
Data monetization - Монетизация данных 1835 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Аксессуары 4132 1
Пропускная способность - Bandwidth 1831 1
Аналоговые технологии 2835 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 91 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
Спицин Валентин 3 2
Барвинский Владимир 33 2
Антропов Александр 1 1
Мацкан Илья 1 1
Касаткин Алексей 10 1
Галактионов Вячеслав 9 1
Кудрявцев Сергей 23 1
Волков Антон 3 1
Бельянинов Андрей 18 1
Паутов Андрей 6 1
Коробейников Игорь 3 1
Дерягин Виктор 4 1
Фахрутдинова Гульжан 9 1
Паламарчук Александр 1 1
Кущ Иван 4 1
Каменских Александр 8 1
Важенина Татьяна 17 1
Россия - УФО - Курганская область 580 11
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 66 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 6
Россия - УФО - Тюменская область 1255 6
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 5
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 45 5
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 14 4
Россия - УФО - Курганская область - Половинский район - Половинное 5 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Россия - УФО - Курганская область - Каргапольский район - Каргаполье 8 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Европа 24634 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Украина 7793 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Россия - СЗФО - Псковская область 670 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 281 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 66 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 13 1
Россия - УФО - Курганская область - Шатровский район - Шатрово 3 1
Россия - УФО - Курганская область - Куртамышский район - Куртамыш 4 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 124 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Российская газета 275 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
