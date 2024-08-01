Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Ростелеком» в Курганской области охватил оптическими сетями связи 100% многоквартирных домов административного центра

«Ростелеком» построил в городе Петухово Курганской области более 5 километров волоконно-оптических линий связи, обеспечив все многоквартирные дома административного центра современной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Теперь петуховцы могут выходить в Сеть одновременно с разных устройств, быстро загружать объемные файлы, устанавливать камеры видеонаблюдения и систему «Умный дом».

Чтобы организовать устойчивую работу цифровых услуг и сервисов, мастера «Ростелекома» подключают новых абонентов по технологии «оптика в квартиру». Такой монтаж предусматривает заведение кабеля сразу же в дом абонента, а персональная линия гарантирует стабильное интернет-соединение и высокую скорость передачи данных.

Антон Волков, глава Петуховского муниципального округа Курганской области: «В городе сейчас живет порядка 8300 человек самого разного возраста. А это значит, что необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру для удовлетворения потребностей жителей. Благодаря высокоскоростному интернету можно решать множество задач онлайн: заказывать товары на маркетплейсах, активно пользоваться порталом госуслуг, общаться с друзьями в соцсетях, а также дистанционно учиться и работать».

Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры
безопасность

Алексей Касаткин, директор сервисного центра филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «“Ростелеком” — лидер и признанный эксперт в домашних технологиях и цифровых продуктах. Организация телекоммуникационной инфраструктуры по методу “оптика в квартиру” является ключевой компетенцией компании. В Петухово в адресную программу оптической стройки вошли практически все многоквартирные дома, кроме тех, которые попали под расселение и признаны аварийными. Стоит отметить, что работы по созданию телеком-инфраструктуры в населенном пункте мы проводим в полном объеме за счет собственных средств».

В планах «Ростелекома» до конца 2024 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше зауральцев получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024