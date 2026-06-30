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Индексная книга (каталог) CNews*
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Доступ в интернет Internet access Интернет-соединение Internet connection

Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.06.2026 Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу? 1
26.06.2026 Большое обновление Станции «Дуо Макс» — звонки через «Телемост», умный дом на экране и другие обновления 1
23.06.2026 Российские математики нашли оптимальный способ обучения ИИ в нестабильных сетях 1
23.06.2026 Ура, заработало: в пермское Простоквашино провели оптический интернет 1
18.06.2026 Мобильная платформа S-MOB получила масштабное обновление: оффлайн-карты, поиск по лицу и новые возможности для видеонаблюдения 1
04.06.2026 ТТК запускает новые тарифные планы «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай» 1
28.05.2026 «МегаФон» запустил 4G в шенкурском посёлке у трассы М-8 1
26.05.2026 «МегаФон»: старшеклассники Камчатки активно готовятся к поступлению в вузы через «Госуслуги» 1
20.05.2026 В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления 1
21.04.2026 Билайн: малый бизнес в ресторанном сегменте увеличил подключение проводного интернета в 2025 году 1
15.04.2026 Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей 1
13.04.2026 «VK Видео» ускорила старт видео в шесть раз для пользователей с медленным интернетом 1
09.04.2026 «МегаФон» ускоряет цифровизацию: еще три алтайских села подключились к 4G 1
31.03.2026 МТС и ГИТИС запускают онлайн-прослушивания для абитуриентов на платформе «МТС Линк» 1
24.03.2026 Казани добавили частот 1
19.03.2026 Пользователям Rutube теперь доступно скачивание видео на сайте 1
19.03.2026 Рекламная платформа «Магнита» добавила новый формат на экран запуска мобильного приложения 1
02.03.2026 Tecno представил планы по развитию ИИ и обновленного ассистента Ella 1
18.02.2026 Абоненты корпоративных тарифов МТС получили безлимитный доступ к онлайн-коммуникациям 1
12.12.2025 «Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени 1
03.12.2025 Smart Engines представила новую версию Smart Document Engine с расширенной поддержкой документов юрлиц 1
17.11.2025 Рефарминг частот улучшил качество связи в Томской области 1
12.09.2025 Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM 1
05.09.2025 Ученые Пермского Политеха создали технологию для бесперебойной видеопередачи в условиях плохого интернета 1
13.08.2025 «МегаФон» запустил 4G в аэропорту Певек 1
12.08.2025 Инженеры «МегаФона» улучшили связь на трассе P120 и в селах Брянщины 1
11.08.2025 Представлен российский промышленный коммутатор Symanitron с 16 PoE/8 SFP гигабитными портами и пропускной способностью 168 Гбит/с 1
30.07.2025 Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция 1
22.07.2025 «МТС Линк» запустил звонки из встречи для мгновенного подключения коллег 1
17.07.2025 «МегаФон» впервые запустил 4G в селах Мураши и Победа 1
16.07.2025 У кировчан вырос интерес к театру и кино 1
14.07.2025 «Цифровая» карта Красноярского края приросла новой локацией с доступом к 4G 1
08.07.2025 Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году 1
03.07.2025 Свердловским садоводам прокачали связь и мобильный интернет 1
05.06.2025 Спутниковая связь «Бюро 1440» ускорит цифровизацию промпредприятий и инфраструктуры 1
23.05.2025 Мобильный интернет 4G впервые пришел в село Ищеино 1
17.05.2025 Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой 1
14.05.2025 «Четыре Лапы» перевели сотрудников на цифровое обучение с помощью «МТС Линк» 1
07.05.2025 «МегаФон» подключил к 4G два села в Якутии 1

Публикаций - 288, упоминаний - 290

Доступ в интернет и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 50
Microsoft Corporation 25775 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Apple Inc 13156 21
Google LLC 12690 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Yandex - Яндекс 9216 13
Samsung Electronics 11065 12
Nvidia Corp 4002 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Ростелеком 10948 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Huawei 4677 8
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
TP-Link - ТП-Линк 231 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Sony 6739 6
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
X Corp - Twitter 2938 5
LG Electronics 3735 5
Telegram Group 2940 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 5
Dell EMC 5180 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
HP Inc. 5883 4
9594 4
ZTE Corporation 800 4
Philips 2099 4
TrueConf - ТруКонф 454 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Lenovo Group 2447 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Intel Corporation 12811 3
D-Link - Д-Линк Трейд 395 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Альфа-Банк 1979 4
Связной ГК 1401 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Русский стандарт Банк 509 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 22 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 2
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Паллада Эссет Менеджмент - Паллада УК 3 1
101Hotels.com 456 1
Транснефть Восток 3 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
Станкостроитель ПТП 5 1
Русский Огород 1 1
Carphone Warehouse 43 1
Мобил Элемент ГК 8 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Зелёная долина ГК 1 1
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 8 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Почта России ПАО 2370 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 84
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 65
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 60
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 44
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 30
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 30
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 28
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 24
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 19
Google Android 15244 48
Apple iOS 8583 43
Microsoft Windows 16882 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Apple iPad 4012 12
Apple iPhone 6 4861 12
Apple - App Store 3109 11
Microsoft Windows XP 2431 10
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 7 2007 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Apple macOS 2419 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 7
Microsoft DirectX 723 7
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 7
Google Chrome - браузер 1701 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft Office 4170 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Apple iTunes Store 1118 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Nvidia GeForce GTX 525 4
Rakuten Viber 665 4
Nokia Symbian OS 1411 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
Венцлавович Елена 41 3
Тоболь Александр 39 3
Максимов Александр 59 2
Лосев Станислав 45 2
Козин Алексей 58 2
Мелихов Дмитрий 69 2
Митькин Максим 35 2
Лоевская Анна 70 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Захаренко Максим 57 2
Шоржин Валерий 67 2
Назаров Сергей 60 2
Урбанский Владимир 36 2
Филиппов Кирилл 21 2
Другалев Станислав 10 2
Коган Алексей 12 2
Распутин Григорий 4 1
Нехорошев Дмитрий 21 1
Ким Андрей 58 1
Березников Сергей 2 1
Кричевский Павел 1 1
Агафонов Дмитрий 8 1
Мартынов Эдуард 1 1
Безмозгий Исаак 1 1
Николаева Валерия 2 1
Златолинский Кирилл 1 1
Черков Станислав 2 1
Воробьев Евгений 4 1
Лебедева Алла 31 1
Локтев Евгений 1 1
Рябоштан Леонид 1 1
Лужков Александр 7 1
Пономарев Евгений 12 1
Матвиенко Роман 33 1
Орлова Екатерина 12 1
Пфлаумер Евгений 37 1
Артасов Евгений 2 1
Карцев Роман 1 1
Трофимчук Денис 55 1
Мамедова Мария 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
Европа 24964 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Беларусь - Белоруссия 6289 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Армения - Республика 2449 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Южная Корея - Республика 7052 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 6
Россия - ЦФО - Брянская область 402 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Украина 7928 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка 8 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянский район - Глинищево 15 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Япония 13807 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Английский язык 7030 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
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РИА Новости 1033 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
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Немыткин Михаил 1 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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Telegraph 199 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
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