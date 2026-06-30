Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Доступ в интернет Internet access Интернет-соединение Internet connection
- ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network
- ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband
- Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов
- ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 288, упоминаний - 290
Доступ в интернет и организации, системы, технологии, персоны:
|Венцлавович Елена 41 3
|Тоболь Александр 39 3
|Максимов Александр 59 2
|Лосев Станислав 45 2
|Козин Алексей 58 2
|Мелихов Дмитрий 69 2
|Митькин Максим 35 2
|Лоевская Анна 70 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Захаренко Максим 57 2
|Шоржин Валерий 67 2
|Назаров Сергей 60 2
|Урбанский Владимир 36 2
|Филиппов Кирилл 21 2
|Другалев Станислав 10 2
|Коган Алексей 12 2
|Распутин Григорий 4 1
|Нехорошев Дмитрий 21 1
|Ким Андрей 58 1
|Березников Сергей 2 1
|Кричевский Павел 1 1
|Агафонов Дмитрий 8 1
|Мартынов Эдуард 1 1
|Безмозгий Исаак 1 1
|Николаева Валерия 2 1
|Златолинский Кирилл 1 1
|Черков Станислав 2 1
|Воробьев Евгений 4 1
|Лебедева Алла 31 1
|Локтев Евгений 1 1
|Рябоштан Леонид 1 1
|Лужков Александр 7 1
|Пономарев Евгений 12 1
|Матвиенко Роман 33 1
|Орлова Екатерина 12 1
|Пфлаумер Евгений 37 1
|Артасов Евгений 2 1
|Карцев Роман 1 1
|Трофимчук Денис 55 1
|Мамедова Мария 37 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.