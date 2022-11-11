Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Доступ в интернет Internet access Интернет-соединение Internet connection

Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection


11.11.2022 «Мегафон» добавил скорости на ЗСД 1
25.10.2022 «Мегафон» улучшил связь в Нижнекамске 1
23.09.2022 «Инфосистемы джет» обеспечила Институт ядерной медицины клиники академика Ройтберга ИТ-инфраструктурой 1
30.08.2022 «Сбер» представил платформу управления медиаконтентом на цифровых экранах для бизнеса «Салют экраны» 1
26.07.2022 Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM 1
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
06.05.2022 Wi-Fi для фестиваля «Технострелка» 1
05.04.2022 Что такое WiGig и чем он отличается от Wi-Fi 6 1
21.03.2022 Можно ли платить банковской картой при включенном VPN 1
17.03.2022 Есть ли в VPN защита от хакеров? 1
15.03.2022 Как скачать все фото из iCloud 1
21.02.2022 Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи 1
20.12.2021 Первый игровой ноутбук LG UltraGear – мощность и удобство в работе 1
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора» 1
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора» 1
11.12.2021 Индикация набора текста в мессенджерах — как это работает 1
01.12.2021 Москвичи младше 25 лет за год удвоили использование мобильного интернета 1
18.11.2021 ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения 1
12.11.2021 Как проверить, работает ли ваш VPN 1
01.11.2021 7 мифов о VPN, которые пора забыть 1
09.10.2021 Что такое облегченные сервисы Google и нужны ли они вам 1
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 1
23.06.2021 Полнофункциональный онлайн-офис: миссия выполнима? 1
01.06.2021 Что такое IP-телефония и виртуальная АТС и как они работают 1
11.05.2021 Как использовать VPN с выгодой — 6 лайфхаков 1
03.05.2021 Как проверить смартфон перед покупкой 1
29.04.2021 «Максимателеком» запустила скоростную сеть Wi-Fi на новом участке метро Санкт-Петербурга 1
21.04.2021 Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров 1
25.03.2021 «Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы 1
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
06.02.2021 Как сделать интернет дома быстрее — 6 простых способов 1
12.01.2021 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения 1
25.12.2020 Что делать, если обычного ноутбука не хватает для дистанционных коммуникаций 1
16.09.2020 Как выбрать усилитель Wi-Fi-сигнала 1
16.04.2020 Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России 1
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж 1
12.10.2017 Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику 1
05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware» 1
15.08.2017 TrueConf Server обеспечит корпоративную видеоконференцсвязь в облаке Amazon 1

Публикаций - 162, упоминаний - 162

Доступ в интернет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 17
Apple Inc 11103 12
Nvidia Corp 3203 8
Yandex - Яндекс 5551 8
Samsung Electronics 9667 8
Huawei 3459 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 6
AMD - Advanced Micro Devices 3836 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 4
LG Electronics 3530 3
Крок - Croc 1683 2
Lenovo Group 2151 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
Intel Corporation 11624 2
Meetup 12 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
Red Hat 1224 1
Xiaomi 1254 1
PayPal 644 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Huawei Technologies 391 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 1
Softline - Софтлайн 2032 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
Movavi 25 1
Redmond - Инновационные решения 99 1
Альфа-Банк 1579 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 2
Самолёт ГК 1649 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
LEGO 219 1
Почта России ПАО 1973 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
Петербургский метрополитен ГУП 111 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 29
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 22
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 8
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 5
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 4
Google Android устройства-девайсы 644 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 3
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 3
Google Android 12432 27
Microsoft Windows 7 1874 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 8
Mozilla Firefox - браузер 1783 5
Microsoft Windows XP 2357 5
Microsoft Office 3405 4
Microsoft DirectX 692 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 4
Microsoft Windows 2000 12612 4
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 4
Apple Safari - браузер 793 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 3
Linux OS 8153 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 3
Nokia Symbian OS 1399 3
Apple iPod 1531 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
Apple macOS 1693 1
AMD Radeon 273 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
Microsoft Windows 2528 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 1
Яндекс.Плюс 102 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 1
Nokia Nseries 432 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 460 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Азия - Азиатский регион 4633 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 2
Россия - Сибирь 2004 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Африка - Африканский регион 3256 2
Казахстан - Республика 4750 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 1
Армения - Республика 1352 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Америка 2151 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Япония 12847 1
Китай - Тайвань 3659 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Сербия - Республика 303 1
Швеция - Королевство 3449 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Juniper Research 501 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще