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«МегаФон» запустил мобильный интернет до 100 Мбит/с на севере Слободского

«МегаФон» обеспечил стабильную связь и мобильный интернет для жителей городского округа города Слободской. Оператор запустил новое телеком-оборудование на севере территории в районе села Успенское. Теперь здесь можно выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Таких показателей достаточно для общения в соцсетях и мессенджерах, просмотра видео на различных площадках, в том числе и в онлайн-кинотеатрах.

Новое оборудование оператора работает в нескольких частотных диапазонах. Такое техническое решение применяется для того чтобы предоставить жителям высокие скорости интернета на данной территории, а также повысить пропускную способность внутри зданий.

Востребованность телеком-услуг в этом районе подтверждает и обезличенная статистика оператора. С начала апреля среднедневный интернет-трафик, который проходит через оборудование оператора, сравним с 30 тысячами видеоразговоров в мессенджере. Также высока потребность и в голосовой связи – ежедневно за общением жители проводят около 2 тысяч минут.

«Наши абоненты скачивают все больше трафика, находясь за пределами города, поэтому нам важно предоставить высокий уровень сервиса в любом месте – на природе, даче или в путешествии по родному краю. Благодаря запуску оборудования в нескольких частотных диапазонах средняя скорость на севере Слободского, а также в расположенном неподалеку садовом товариществе составляет 40 Мбит/с. Теперь жителям доступен стабильный голосовой сигнал и мобильный интернет, с которым комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами – от “Госуслуг” до онлайн-кинотеатров», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Также абонентам «МегаФона» стали доступны голосовые вызовы в VoLTE – технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, не прерывая при этом интернет-соединение.

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