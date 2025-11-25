Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер

РЭУ им. Г.В. Плеханова внедрил GreenData Messenger для внутренней коммуникации а прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г.В.Плеханова внедрила корпоративный мессенджер GreenData Messenger. Решение, предназначенное для защищенной совместной работы и в

Мессенджер Max стал доступен пользователям Astra Linux «Группа Астра» и компания «Коммуникационная платформа» (VK) объявили о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости национального мессенджера Max с операционной системой Astra Linux. По результатам тестирования выпущен сертификат Ready for Astra — он доказывает безопасное использование Max на устройствах под управлением A

В чат-центре edna появилась поддержка российского мессенджера Mах нового канала в своем чат-центре. Теперь клиенты edna могут официально интегрировать отечественный мессенджер Mах для удобной обработки обращений клиентов. Об этом CNews сообщили представители

CraftTalk помог «Ингосстраху» добавить Max в общение с клиентами ршила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-коммуникаций с клиентами в мессенджере Max. С помощью этой платформы контакт-центр страховой компании обрабатывает текст

От звонков до мессенджеров: цифровая жизнь томичей глазами «МегаФона» о», Rutube и «Кинопоиск». На них сейчас приходится треть всего интернет-трафика региона, тогда как пять лет назад — лишь 6%. В то же время «VK Видео» стал самым прокачиваемым сайтом. Среди соцсетей и мессенджеров уверенно лидирует Telegram. Абоненты «МегаФона» в Томской области не только больше смотрят и читают, но и чаще разговаривают по телефону: если в 2020 г. в среднем они общались по 4

Мессенджер Max стал доступен пользователям операционной системы «Аврора» шений для российских пользователей». Вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров, сказал: «Сотни тысяч пользователей ОС «Аврора» получили возможность зарегистрироваться в национальном мессенджере. Для формирования безопасной среды Max использует опыт и современные технологии VK и «Лаборатории Касперского», также тестирует антифрод-технологии «Сбера».

МТС Web Services представила детектор дипфейков для медиа, социальных сетей и мессенджеров олоса. Высокая точность распознавания видео, созданных современными ИИ-моделями, позволяет автоматически определять поддельные ролики до публикации, фильтровать ИИ-контент в медиа, социальных сетях и мессенджерах, предотвращать распространение видео с поддельными изображениями политиков и общественных деятелей, а также противодействовать попыткам массовых манипуляций, например, при создании

Госмессенджер MAX сможет распознавать информацию по фото с помощью ИИ пометки из любых бумажных и электронных носителей. Для этого разработчики Smart Engines перенесли в мессенджер технологии искусственного интеллекта для сканирования текста на фото и изображения

Минстрой России продолжает работу по внедрению национального мессенджера Мах в сферу ЖКХ пасную цифровую среду и исключить риски, связанные с использованием неофициальных чатов в публичных мессенджерах, не потребует от жителей практически никаких дополнительных усилий. Простота для

WhatsApp для Windows обновился и стал веб-приложением. Оно ест 1 ГБ памяти и страшно тормозит активные сеансы работы пользователей старого приложения будут автоматически прекращены и попасть в мессенджер можно будет только после обновления до WebView2-сборки. Согласно данным Statista,

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет ями и угрозами электронной почты руководителей высшего звена в атакованных компаниях. «Постоянное восстановление своих каналов в Telegram хакерскими группировками свидетельствует не только о том, что мессенджер является их любимым средством коммуникаций, но и о том, что им очень хочется оставаться на виду, - говорит Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - И де

АО «ГЛОНАСС» запустило чат-боты поддержки транспортных компаний в мессенджере Mах АО «ГЛОНАСС», оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», открыло чат-боты в национальном мессенджере Mах для поддержки клиентов – предприятий общественного транспорта во всех региона

Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан Сигнал из матрицы Еврокомиссия тоже интересуется Matrix. The Register пишет, что она уже тестирует мессенджер на ее основе. Впрочем, пока он является лишь резервным. В данном случае потенциаль

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся енных банков выбрали в качестве альтернативы самые разные площадки, но только не новый национальный мессенджер Max. «Ведомости» со ссылкой на статистику компании Naumen сообщают, что консультац

Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб» Отечественный мессенджер Российский мессенджер «Роса» станет доступен на любом устройстве до конца 2

Аналитика Infosecurity: более 80% атак с участием социальной инженерии в III квартале 2025 года пришлось на мессенджеры енции онлайн-мошенничества в России за июль–сентябрь 2025 г. Мошенники сменили электронную почту на мессенджеры По данным Cyberdef, за III квартал зафиксировано 2457 инцидентов. Более 80% атак

VK Tech представил обновление платформы VK WorkSpace ционная безопасность Суперапп VK WorkSpace собирает в одном интерфейсе сервисы платформы: «Почту», «Мессенджер», «Календарь», «Видеозвонки», «Диск» с «Документами», «Оргструктуру» и «Опросы». Б

«Почта России» добавила Max в федеральную омниканальную платформу CraftTalk для онлайн-коммуникаций с клиентами ршила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-коммуникаций с клиентами в мессенджере Max. С помощью этой платформы контакт-центр почтового оператора обрабатывает текс

ПСБ запустил чат-бот для физических лиц в российском мессенджере MAX яет возможности и выводит банковское обслуживание розничных клиентов в популярный канал общения — в мессенджеры. Интеграция с новой российской платформой позволит обеспечить клиентам ПСБ быстры

АО «ГЛОНАСС» запустило канал в мессенджере Max Компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» запустила официальный канал в новом мессенджере Max, который станет первоисточником новостей компании, сообщений о новых технологических проектах, собственных разработках в области навигации и связи. Об этом CNews сообщили предст

77% экспертов считают российские мессенджеры способными заменить западные аналоги бюджетов на ИТ. «Нужно проводить четкую границу между личным и корпоративным. Если в первом случае мессенджер должен удовлетворять только пользователя, то во втором – еще и соответствовать все

«Магнит» масштабировал технологию цифровой идентификации через мессенджер Max на 1000 магазинов «Магнит» расширяет контур тестирования новой технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX при покупках товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания (КСО). К настоящему моменту технология запущена более чем в 1000 магазинов «Магнит» «у дома» и «Магни

Max стал новым каналом коммуникации, доступным в HRMOST В наборе коммуникаций сервиса для автоматизации найма HRMOST теперь доступен российский мессенджер Max. Он стал альтернативным инструментом в дополнение к существующим мессенджерам.

«Новофон»: раскрыто отношение россиян к телефонным звонкам оддержкой на сайте компании. Предпочтительные каналы связи у разных поколений отличаются. Ожидаемо, мессенджеры чаще предпочитают молодые люди до 26 лет — 61% использует их для переписки с брен

«ЮKassa» представила бота для выставления счетов в мессенджере Max ис для приёма платежей финтех-компании «ЮMoney») запустили бота для выставления счетов в российском мессенджере Max. «Мы создаём не просто инструменты для приёма платежей, а комплексные бизнес-

ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX искусственного интеллекта, позволяет предпринимателям выполнять ряд финансовых операций, не покидая мессенджер. Функционал включает проведение платежей, выставление счетов, контроль остатков по

Мессенджер Mах начал использовать технологии «Яндекс Карт» для отображения локаций Пользователи мессенджера Mах смогут делиться друг с другом местоположением с помощью «Яндекс Карт». Это функция реализована с использованием технологий API «Яндекс Карт» и станет доступна пользователям прил

Чаще всего астраханцы сталкиваются с мошенническими дипфейками в мессенджерах в рекламе (26%), а также в мошеннических схемах, когда злоумышленники имитировали родственников или друзей (29%) и известных личностей (19%). Основной канал распространения мошеннического контента – мессенджеры, а также телефонные звонки и платформы для видеоконференций. По данным исследования платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк», около трети сотрудников компаний сообщают, что их р

Более 40% волгоградцев сталкивались с дипфейком в социальных сетях и мессенджерах в рекламе (26%), а также в мошеннических схемах, когда злоумышленники имитировали родственников или друзей (29%) и известных личностей (19%). Основной канал распространения мошеннического контента – мессенджеры, а также телефонные звонки и платформы для видеоконференций. По данным исследования платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк», около трети сотрудников компаний сообщают, что их р

Чаще всего новосибирцы встречают дипфейки в мессенджерах . Если все рабочие звонки проходят в защищенной корпоративной среде, то неожиданный звонок в личном мессенджере будет воспринят с должной осторожностью. К тому же сейчас корпоративные ВКС-систе

Большинство пермяков сталкиваются с дипфейками в мессенджерах 8% соответственно), а в микробизнесе не фиксировались вовсе. Все без исключения опрошенные пермяки, столкнувшиеся с мошенничеством, отметили, что злоумышленники связывались с ними через общедоступные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и другие. Самой популярной платформой для атак стал Telegram (75% случаев), далее следуют социальная сеть «ВКонтакте» (50%) и WhatsApp* (25%). «Цифрово

Мессенджер Max стал доступен пользователям «АльтерОС» Версию мессенджера Max для Linux можно устанавливать на устройствах, работающих под управлением операционной системы «АльтерОС». Пользователи получают полный доступ ко всем функциям приложения: мгнове

MaxStat.IO: запущен сервис для анализа каналов в мессенджере Mах 6 октября 2025 г. начала работу платформа MaxStat.IO — российский сервис для анализа данных о каналах в национальном мессенджере MAX. Сервис создан компанией-разработчиком Fly By Metrics для структурирования быстрорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок. Об этом C

В АИС «МФЦ-Капелла» настроено взаимодействие с мессенджером Max вязи через социальную сеть «ВКонтакте». Теперь к этим каналам взаимодействия добавился национальный мессенджер Max – быстро развивающаяся российская экосистема коммуникаций нового поколения. В

«Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах ания «Гарант-Сервис», разработчик и поставщик решений для госструктур, банков, ритейла и других корпоративных заказчиков, объявляет об интеграции омниканальной платформы «Мой помощник» с национальным мессенджером Мах. Продукт в обновленном формате – интегрированный с национальным мессенджером – уже активно используют в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниц

В России выпущен мессенджер специально для православных. Опрос ей проекта – отслеживание церковных праздников и мероприятий в интересующем пользователя храме. Так мессенджер или соцсеть Разработчики «Зосима» явным образом позиционируют свой проект как соци

Мессенджер Max теперь доступен пользователям «Ред ОС» росов со стороны заказчиков из органов власти, которые уже перешли на «Ред ОС» и активно пользуются мессенджером Max для коммуникации. Мы рады, что теперь пользователям доступна десктопная верс

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram «Очисти контекст диалога». С 23 сентября 2025 г. пользователи могут обратиться к чат-боту «Алисы» в мессенджере Max по соответствующей ссылке. Начиная с 24 сентября, доступ к чат-боту нейронной

Корпоративный мессенджер Compass расширяет интеграции с DLP-системами и данных в настройках сервера. Это поможет сохранять информацию бизнеса под защитой. «Корпоративный мессенджер каждый день в течение 8 часов становится основным приложением для коммуникации сот