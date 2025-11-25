Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|25.11.2025
|
РЭУ им. Г.В. Плеханова внедрил GreenData Messenger для внутренней коммуникации
а прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г.В.Плеханова внедрила корпоративный мессенджер GreenData Messenger. Решение, предназначенное для защищенной совместной работы и в
|25.11.2025
|
Мессенджер Max стал доступен пользователям Astra Linux
«Группа Астра» и компания «Коммуникационная платформа» (VK) объявили о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости национального мессенджера Max с операционной системой Astra Linux. По результатам тестирования выпущен сертификат Ready for Astra — он доказывает безопасное использование Max на устройствах под управлением A
|25.11.2025
|
В чат-центре edna появилась поддержка российского мессенджера Mах
нового канала в своем чат-центре. Теперь клиенты edna могут официально интегрировать отечественный мессенджер Mах для удобной обработки обращений клиентов. Об этом CNews сообщили представители
|25.11.2025
|
CraftTalk помог «Ингосстраху» добавить Max в общение с клиентами
ршила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-коммуникаций с клиентами в мессенджере Max. С помощью этой платформы контакт-центр страховой компании обрабатывает текст
|24.11.2025
|
От звонков до мессенджеров: цифровая жизнь томичей глазами «МегаФона»
о», Rutube и «Кинопоиск». На них сейчас приходится треть всего интернет-трафика региона, тогда как пять лет назад — лишь 6%. В то же время «VK Видео» стал самым прокачиваемым сайтом. Среди соцсетей и мессенджеров уверенно лидирует Telegram. Абоненты «МегаФона» в Томской области не только больше смотрят и читают, но и чаще разговаривают по телефону: если в 2020 г. в среднем они общались по 4
|21.11.2025
|
Мессенджер Max стал доступен пользователям операционной системы «Аврора»
шений для российских пользователей». Вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров, сказал: «Сотни тысяч пользователей ОС «Аврора» получили возможность зарегистрироваться в национальном мессенджере. Для формирования безопасной среды Max использует опыт и современные технологии VK и «Лаборатории Касперского», также тестирует антифрод-технологии «Сбера».
|21.11.2025
|
МТС Web Services представила детектор дипфейков для медиа, социальных сетей и мессенджеров
олоса. Высокая точность распознавания видео, созданных современными ИИ-моделями, позволяет автоматически определять поддельные ролики до публикации, фильтровать ИИ-контент в медиа, социальных сетях и мессенджерах, предотвращать распространение видео с поддельными изображениями политиков и общественных деятелей, а также противодействовать попыткам массовых манипуляций, например, при создании
|19.11.2025
|
Госмессенджер MAX сможет распознавать информацию по фото с помощью ИИ
пометки из любых бумажных и электронных носителей. Для этого разработчики Smart Engines перенесли в мессенджер технологии искусственного интеллекта для сканирования текста на фото и изображения
|14.11.2025
|
Минстрой России продолжает работу по внедрению национального мессенджера Мах в сферу ЖКХ
пасную цифровую среду и исключить риски, связанные с использованием неофициальных чатов в публичных мессенджерах, не потребует от жителей практически никаких дополнительных усилий. Простота для
|12.11.2025
|
WhatsApp для Windows обновился и стал веб-приложением. Оно ест 1 ГБ памяти и страшно тормозит
активные сеансы работы пользователей старого приложения будут автоматически прекращены и попасть в мессенджер можно будет только после обновления до WebView2-сборки. Согласно данным Statista,
|07.11.2025
|
Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет
ями и угрозами электронной почты руководителей высшего звена в атакованных компаниях. «Постоянное восстановление своих каналов в Telegram хакерскими группировками свидетельствует не только о том, что мессенджер является их любимым средством коммуникаций, но и о том, что им очень хочется оставаться на виду, - говорит Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - И де
|01.11.2025
|
АО «ГЛОНАСС» запустило чат-боты поддержки транспортных компаний в мессенджере Mах
АО «ГЛОНАСС», оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», открыло чат-боты в национальном мессенджере Mах для поддержки клиентов – предприятий общественного транспорта во всех региона
|31.10.2025
|
Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан
Сигнал из матрицы Еврокомиссия тоже интересуется Matrix. The Register пишет, что она уже тестирует мессенджер на ее основе. Впрочем, пока он является лишь резервным. В данном случае потенциаль
|31.10.2025
|
Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся
енных банков выбрали в качестве альтернативы самые разные площадки, но только не новый национальный мессенджер Max. «Ведомости» со ссылкой на статистику компании Naumen сообщают, что консультац
|30.10.2025
|
Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб»
Отечественный мессенджер Российский мессенджер «Роса» станет доступен на любом устройстве до конца 2
|29.10.2025
|
Аналитика Infosecurity: более 80% атак с участием социальной инженерии в III квартале 2025 года пришлось на мессенджеры
енции онлайн-мошенничества в России за июль–сентябрь 2025 г. Мошенники сменили электронную почту на мессенджеры По данным Cyberdef, за III квартал зафиксировано 2457 инцидентов. Более 80% атак
|24.10.2025
|
VK Tech представил обновление платформы VK WorkSpace
ционная безопасность Суперапп VK WorkSpace собирает в одном интерфейсе сервисы платформы: «Почту», «Мессенджер», «Календарь», «Видеозвонки», «Диск» с «Документами», «Оргструктуру» и «Опросы». Б
|24.10.2025
|
«Почта России» добавила Max в федеральную омниканальную платформу CraftTalk для онлайн-коммуникаций с клиентами
ршила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-коммуникаций с клиентами в мессенджере Max. С помощью этой платформы контакт-центр почтового оператора обрабатывает текс
|22.10.2025
|
ПСБ запустил чат-бот для физических лиц в российском мессенджере MAX
яет возможности и выводит банковское обслуживание розничных клиентов в популярный канал общения — в мессенджеры. Интеграция с новой российской платформой позволит обеспечить клиентам ПСБ быстры
|21.10.2025
|
АО «ГЛОНАСС» запустило канал в мессенджере Max
Компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» запустила официальный канал в новом мессенджере Max, который станет первоисточником новостей компании, сообщений о новых технологических проектах, собственных разработках в области навигации и связи. Об этом CNews сообщили предст
|21.10.2025
|
77% экспертов считают российские мессенджеры способными заменить западные аналоги
бюджетов на ИТ. «Нужно проводить четкую границу между личным и корпоративным. Если в первом случае мессенджер должен удовлетворять только пользователя, то во втором – еще и соответствовать все
|21.10.2025
|
«Магнит» масштабировал технологию цифровой идентификации через мессенджер Max на 1000 магазинов
«Магнит» расширяет контур тестирования новой технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX при покупках товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания (КСО). К настоящему моменту технология запущена более чем в 1000 магазинов «Магнит» «у дома» и «Магни
|20.10.2025
|
Max стал новым каналом коммуникации, доступным в HRMOST
В наборе коммуникаций сервиса для автоматизации найма HRMOST теперь доступен российский мессенджер Max. Он стал альтернативным инструментом в дополнение к существующим мессенджерам.
|15.10.2025
|
«Новофон»: раскрыто отношение россиян к телефонным звонкам
оддержкой на сайте компании. Предпочтительные каналы связи у разных поколений отличаются. Ожидаемо, мессенджеры чаще предпочитают молодые люди до 26 лет — 61% использует их для переписки с брен
|13.10.2025
|
«ЮKassa» представила бота для выставления счетов в мессенджере Max
ис для приёма платежей финтех-компании «ЮMoney») запустили бота для выставления счетов в российском мессенджере Max. «Мы создаём не просто инструменты для приёма платежей, а комплексные бизнес-
|10.10.2025
|
ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX
искусственного интеллекта, позволяет предпринимателям выполнять ряд финансовых операций, не покидая мессенджер. Функционал включает проведение платежей, выставление счетов, контроль остатков по
|10.10.2025
|
Мессенджер Mах начал использовать технологии «Яндекс Карт» для отображения локаций
Пользователи мессенджера Mах смогут делиться друг с другом местоположением с помощью «Яндекс Карт». Это функция реализована с использованием технологий API «Яндекс Карт» и станет доступна пользователям прил
|10.10.2025
|
Чаще всего астраханцы сталкиваются с мошенническими дипфейками в мессенджерах
в рекламе (26%), а также в мошеннических схемах, когда злоумышленники имитировали родственников или друзей (29%) и известных личностей (19%). Основной канал распространения мошеннического контента – мессенджеры, а также телефонные звонки и платформы для видеоконференций. По данным исследования платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк», около трети сотрудников компаний сообщают, что их р
|10.10.2025
|
Более 40% волгоградцев сталкивались с дипфейком в социальных сетях и мессенджерах
в рекламе (26%), а также в мошеннических схемах, когда злоумышленники имитировали родственников или друзей (29%) и известных личностей (19%). Основной канал распространения мошеннического контента – мессенджеры, а также телефонные звонки и платформы для видеоконференций. По данным исследования платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк», около трети сотрудников компаний сообщают, что их р
|09.10.2025
|
Чаще всего новосибирцы встречают дипфейки в мессенджерах
. Если все рабочие звонки проходят в защищенной корпоративной среде, то неожиданный звонок в личном мессенджере будет воспринят с должной осторожностью. К тому же сейчас корпоративные ВКС-систе
|08.10.2025
|
Большинство пермяков сталкиваются с дипфейками в мессенджерах
8% соответственно), а в микробизнесе не фиксировались вовсе. Все без исключения опрошенные пермяки, столкнувшиеся с мошенничеством, отметили, что злоумышленники связывались с ними через общедоступные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и другие. Самой популярной платформой для атак стал Telegram (75% случаев), далее следуют социальная сеть «ВКонтакте» (50%) и WhatsApp* (25%). «Цифрово
|07.10.2025
|
Мессенджер Max стал доступен пользователям «АльтерОС»
Версию мессенджера Max для Linux можно устанавливать на устройствах, работающих под управлением операционной системы «АльтерОС». Пользователи получают полный доступ ко всем функциям приложения: мгнове
|06.10.2025
|
MaxStat.IO: запущен сервис для анализа каналов в мессенджере Mах
6 октября 2025 г. начала работу платформа MaxStat.IO — российский сервис для анализа данных о каналах в национальном мессенджере MAX. Сервис создан компанией-разработчиком Fly By Metrics для структурирования быстрорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок. Об этом C
|02.10.2025
|
В АИС «МФЦ-Капелла» настроено взаимодействие с мессенджером Max
вязи через социальную сеть «ВКонтакте». Теперь к этим каналам взаимодействия добавился национальный мессенджер Max – быстро развивающаяся российская экосистема коммуникаций нового поколения. В
|29.09.2025
|
«Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах
ания «Гарант-Сервис», разработчик и поставщик решений для госструктур, банков, ритейла и других корпоративных заказчиков, объявляет об интеграции омниканальной платформы «Мой помощник» с национальным мессенджером Мах. Продукт в обновленном формате – интегрированный с национальным мессенджером – уже активно используют в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниц
|25.09.2025
|
В России выпущен мессенджер специально для православных. Опрос
ей проекта – отслеживание церковных праздников и мероприятий в интересующем пользователя храме. Так мессенджер или соцсеть Разработчики «Зосима» явным образом позиционируют свой проект как соци
|24.09.2025
|
Мессенджер Max теперь доступен пользователям «Ред ОС»
росов со стороны заказчиков из органов власти, которые уже перешли на «Ред ОС» и активно пользуются мессенджером Max для коммуникации. Мы рады, что теперь пользователям доступна десктопная верс
|23.09.2025
|
Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram
«Очисти контекст диалога». С 23 сентября 2025 г. пользователи могут обратиться к чат-боту «Алисы» в мессенджере Max по соответствующей ссылке. Начиная с 24 сентября, доступ к чат-боту нейронной
|23.09.2025
|
Корпоративный мессенджер Compass расширяет интеграции с DLP-системами
и данных в настройках сервера. Это поможет сохранять информацию бизнеса под защитой. «Корпоративный мессенджер каждый день в течение 8 часов становится основным приложением для коммуникации сот
|23.09.2025
|
Нейросеть «Алиса» приходит в мессенджеры — она поможет решать в них личные и рабочие задачи
но выбрать соответствующую команду в чате мессенджера или написать «Очисти контекст диалога». Через мессенджер можно загрузить текстовый документ и попросить нейросеть «Алису» проанализировать
