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Network traffic Сетевой трафик Интернет-трафик

СОБЫТИЯ


25.07.2025 ТТК: в первом полугодии 2025 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на 23%

Fi в первом полугодии 2025 г. Это на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает компания «ТрансТелеКом». Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный и Павелецкий вокзалы Москвы, а также вокзалы Адлера, Ростова-на-Дону и Краснодара. В общей сложности в течение полугодия пассажиры и посетители вокзалов восполь
29.04.2025 На 16% увеличили интернет-трафик абоненты «МегаФона» в Иркутской области

представители «МегаФона». Сейчас в Приангарье одновременно функционируют сотовые сети оператора трех поколений, при этом почти все абоненты проводят большую часть времени в 4G и постоянно увеличивают интернет-трафик. За последнее время объем скачанных данных вырос на 16%. Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру для снижения нагрузки на сеть, за прошедш
16.04.2025 «ТрансТелеКом»: на 37% вырос объем скачанного на вокзалах интернет-трафика в I квартале 2025 года

В 2025 г. сохраняется тенденция уверенного роста объема потребления интернет-трафика на железнодорожных вокзалах и станциях. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. рост составил 37%. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компани
10.03.2025 МТС: Большая кольцевая линия лидирует по росту интернет-трафика в Московском метрополитене

одна из самых востребованных линий в московском метро: с момента полного запуска по ней совершили уже более 740 млн поездок. Ее популярность доказывает не только рост пассажиропотока, но и увеличение интернет-трафика — по этому показателю БКЛ стала №1 среди всех линий метрополитена», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
06.02.2025 «МегаФон»: Приморском океанариуме вырос зимний интернет-трафик

льзователей пришлась на 3 и 5 января 2025 г. — в эти дни специалисты зафиксировали наибольший объем интернет-трафика, который сопоставим с отправкой более 80 тыс. снимков подводных обитателей.

04.02.2025 Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий

. второй очереди Троицкой линии – станций «Корниловская», «Новомосковская» и «Коммунарка» – переток интернет-трафика продолжился. К концу января на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан
16.01.2025 Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье

МТС проанализировала передачу интернет-трафика отечественной базовой станцией стандарта LTE с начала 2025 г. Телеком-оборудование, произведенное компанией «Иртея», запущено на сети МТС в конце декабря 2024 г. в трех районах
08.10.2024 В III квартале 2024 года на вокзалах продолжился рост потребления интернет-трафика через публичный Wi-Fi

на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители ТТК. Наибольший интернет-трафик был зафиксирован в Адлере (44 Тб), Краснодаре (40 Тб) и на Павелецком вокзале Москвы (37 Тб). Далее следуют Ростов-на-Дону, Тында и Ярославский вокзал Москвы. Чаще всего подключ
20.09.2024 «Мотив» фиксирует пятикратный рост интернет-трафика и увеличение голосовых звонков

ования услуг мобильной связи в национальном роуминге. На территории отдельных регионов России объем интернет-трафика увеличился в пять раз, а число голосовых вызовов возросло на 60%. Мотив выяс
24.07.2024 В первом полугодии 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на треть

орожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в I полугодии 2024 г. Это на 32% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный и Павелецкий вокзалы Москвы, а также вокзалы Адлера, Краснодара и Тынды. Чаще всего – более 120 тыс. раз – пользователи подключались к беспроводной сети на вокз
20.06.2024 Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть

ожно будет увидеть только к концу года. gpointstudio на Freepik Операторы отметили рост зарубежного интернет-трафика в России после спада в 2022 г. Представитель «Ростелекома» отметил, что осно
08.04.2024 Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28%

обеспечение клиентов надежной связью в подземке является важнейшей задачей. Сегодня на всем протяжении пути пассажира в метро Tele2 предоставляет стабильный и качественный мобильный интернет. А рост интернет-трафика наглядно показывает востребованность этой услуги».
05.04.2024 В I квартале 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика возрос на 21%

ый Wi-Fi в I квартале 2024 г. Это на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает компания «ТрансТелеКом». Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный (18,43 ТБ) и Павелецкий (12,19 ТБ) вокзалы Москвы, вокзалы Адлера (14,33 ТБ) и Краснодара (12,19 ТБ). Также впервые в Топ-5 по объемам скачанного трафика вошел

11.03.2024 Аналитика МТС: интернет-трафик на Большой кольцевой линии московского метро вырос за год на треть

-7 марта 2024 г. с первой неделей работы после ее открытия 1 марта 2023 г. Объем передачи данных на БКЛ, самой протяженной кольцевой линии метро в мире, вырос за год на 32%, что превышает темпы роста интернет-трафика во всем метро столицы. Об этом CNews сообщили представители МТС. На БКЛ объем LTE-трафика в сети МТС вырос 1-7 марта по сравнению с тем же периодом прошлого года на 32%, при эт
08.02.2024 В Кировской области пассажиры транспортных хабов увеличили интернет-трафик на 44%

базовых станций, обеспечивающих связь в аэропорту и на железнодорожном вокзале Кирова. Об этом CNews сообщили представители МегаФона. В ожидании своего рейса путешественники используют на 44% больше интернет-трафика по сравнению с декабрем 2022 г. В аэропорту и на подъезде к нему этот показатель вырос на 56%, на железнодорожном вокзале — на 43%. В общей сложности количество голосовых вызов
20.12.2023 Жители Тувы «разогнали» интернет-трафик в преддверии Нового года

и для родных и близких они начали еще с середины ноября 2023 г.. Об этом свидетельствует увеличение интернет-трафика на маркетплейсах (12%) и в торговых центрах (39%) столицы республики. Об это
28.09.2023 «Мегафон» улучшил интернет-трафик в городе Нарткала

«Мегафон» запустил в городе новое телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Благодаря дополнительной мобильной инфраструктуре в городе улучшилось покрытие голоса и вырос интернет-трафик, сейчас его средняя скорость составляет 25 Мбит/с. Это значит, что теперь любой пользователь может в одну секунду загрузить сразу несколько фотографий в ленту, а также показать

14.03.2023 «Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Иркутской области вырос на 21%

ьным интернетом. К таким выводам пришли аналитики «Мегафона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона. За последний год автопутешественники нарастили интернет-трафик на федеральной трассе «Байкал» на 21%. На сегодняшний день в среднемесячном расчете он составляет около 415 ТБ. Этого объема достаточно, для того чтобы 47 тыс. пользователей мог
09.03.2023 «Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Амур» в Забайкальском крае за год вырос на 15%

дам пришли аналитики «Мегафона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона. За последний год автопутешественники по федеральной трассе «Амур» увеличили интернет-трафик на 15%. Ежемесячно в поездках по основной магистрали края абоненты оператора используют около 280 ТБ. Этого объема достаточно, для чтобы в течение 23 лет смотреть потоковое виде
02.03.2023 «Код безопасности» доверил свой интернет-трафик #CloudMTS

твенным центром мониторинга киберугроз SOC МТС. GSLB – собственная разработка #CloudMTS для бизнеса, с помощью которой можно регулировать нагрузку на клиентские приложения, автоматически распределять интернет-трафик из разных регионов и сохранять непрерывный доступ пользователей к сайтам и приложениям. В основе продукта лежат технологии с открытым кодом, используется современная микросервис
02.03.2023 «Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15%

итики «Мегафона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона. В время пути по федеральной трассе «Байкал» автопутешественники за последний год нарастили интернет-трафик на 15%. На сегодняшний день в среднемесячном расчете он составляет около 250 ТБ. Этого объема достаточно, для того чтобы 28 тыс. раз посмотреть фильм «Чебурашка». По данным анал
29.11.2022 МТС разработала облачный сервис для глобального распределения интернет-трафика

балансировки (Global Server Load Balancing, GSLB). Это собственная разработка #CloudMTS для бизнеса, с помощью которой можно регулировать нагрузку на клиентские приложения, автоматически распределять интернет-трафик из разных регионов и сохранять непрерывный доступ пользователей к сайтам и приложениям. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис сетевой балансировки предназначен для кр
10.08.2022 Ажиотаж вокруг YaRUS и Yappy спал: анализ интернет-трафика клиентов Yota

2022 г.. За неделю с 18 по 24 апреля 2022 г.клиенты Yota потратили на эту соцсеть в 2,4 раза больше интернет-трафика, чем за неделю с 4 по 10 апреля 2022 г.. При этом пик по количеству пользова
26.04.2022 Приложения для спорта стали использовать на 30% больше: анализ интернет-трафика клиентов Yota

Health, Strava, MyFitnessPal, Adidas Runtastic, Adidas Training, Wearfit Pro и MapMyFitness. Объем интернет-трафика на все десять приложений увеличился на 30% с начала 2022 г. Пик активности п
21.04.2022 Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota

t. Как менялись трафик и количество пользователей Spotify с 21 февраля по 17 апреля 2022 года Объем интернет-трафика на сервис Spotify с 21 февраля 2022 г. по 17 апреля 2022 г. уменьшился в вос
11.04.2022 Захватывающие истории VPN-сервисов в России: интернет-трафик клиентов Yota на них вырос в 69 раз с начала года

раза. 4. OpenVPN: рост трафика в 7,6 раза, пользователей — в 17,5 раза. Менее внушительный прирост интернет-трафика и количества пользователей показали приложения Touch VPN, CyberGhost VPN и V
30.03.2022 Трафик на Rutube вырос в четыре раза: анализ интернет-трафика пользователей Yota

нкции монетизации для российских пользователей. Именно после 10 марта случился значительный прирост интернет-трафика на Rutube. Видимо, блогеры стали задумываться о диверсификации рисков и разв
29.03.2022 «VK Видео» добавила функцию экономии данных для пользователей с ограниченным интернет-трафиком

Новая функция «VK Видео» управляет автоподбором качества роликов — это уменьшает потребление интернет-трафика и экономит заряд батареи при просмотре контента со смартфонов и компьютеров. Режим экономии доступен в мобильном приложении для iOS, Android и веб-версии. Об этом CNews сообщил
17.03.2022 Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota

енджеры потеряли в доле общего трафика по сравнению с данными за январь 2022 г. Как изменились доли интернет-трафика на мессенджеры с января по март 2022 года Наибольший прирост трафика и польз
10.03.2022 8 марта пользователей Yota: интернет-трафик на приложение по доставке цветов и подарков вырос в 2,6 раза

рост объема трафика на приложение Flowwow произошел и в неделю перед Днем святого Валентина. Объемы интернет-трафика 14 февраля и 8 марта 2022 г. оказались почти одинаковыми, всего на 0,1% боль
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика

рного Алтая по итогам летнего туристического сезона. Туристы «качнули» в сети МТС в 1,5 раза больше интернет-трафика по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым посещаемым местом в респ
09.02.2021 Интернет-трафик у корпоративных клиентов Tele2 вырос в три раза

бочие встречи и совещания чаще проходили в онлайн-режиме. Об этом свидетельствует существенный рост интернет-трафика в B2B-сегменте. Общий интернет-трафик увеличился в 3 раза год к году. При эт
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда

Отказ от фильтрации интернет-трафика для детей Минцифры предлагает отказаться от строительства всероссийской системы фильтрации интернет-трафика для детей. Это следует из разработанного министерством проект
28.07.2017 Tele2 представила рейтинг интернет-трафика и звонков на московских ж/д вокзалах и аэропортах

Tele2 составила рейтинг московских аэропортов и железнодорожных вокзалов по объему скачанного на этих объектах интернет-трафика и продолжительности звонков. В первом полугодии абоненты компании чаще всего разговаривали по телефону и выходили в сеть на Казанском вокзале, в то время как среди аэропортов л
29.05.2017 «Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка

нджеры «Мегафон» представил новую линейку пакетных тарифных планов «Включайся». Вместо безлимитного интернет-трафика новые тарифы предлагают неограниченный доступ к социальным сетям, мессенджер
26.05.2017 Tele2 снижает стоимость корпоративных тарифов в Москве

ии, в Москве оператор снизил абонентскую плату на тарифах «Альфа» и «Бета», а также увеличила объем интернет-трафика на тарифах «Альфа» и «Гамма». Кроме того, Tele2 предложила пользователям нов
31.03.2017 Tele2 отметила восьмикратный рост интернет-трафика в роуминге

ктивности абонентов в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, главной тенденцией года стал рост интернет-трафика, который клиенты Tele2 скачали в национальном и зарубежном роуминге.По итога
14.02.2017 «Билайн»: треть мобильного интернет-трафика в роуминге генерируется на скоростях LTE

ов по LTE-роумингу – по состоянию на февраль их насчитывается 94. Абоненты «Билайна» продолжают пользоваться мобильным интернетом в роуминге благодаря доступной цене – 5 руб. за мегабайт. Потребление интернет-трафика LTE в роуминге выросло в три раза с момента его запуска, а в расчете на одного LTE-пользователя - в два раза. Количество пользователей мобильного интернета в сетях LTE среди ро
19.01.2017 Пермский край: объем мобильного интернет-трафика в сети МТС в 2016 г. удвоился

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о значительном росте потребления мобильного интернет-трафика в Пермском крае в 2016 г. С января по декабрь 2016 г. объем скачанных гигабайт в регионе вырос вдвое, сообщили CNews в МТС. В топ-5 самых «качающих» городов Прикамья вошли Перм
12.01.2017 Новогодний интернет-трафик Tele2 за границей вырос в 8 раз

нки и сообщения. Так, в праздничные дни абоненты в поездках по России скачали почти в 3 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее. Самыми активными пользователями мобильного интернета в нов

Публикаций - 2825, упоминаний - 2991

Network traffic и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 716
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 564
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 264
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 213
Ростелеком 10948 183
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 129
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 123
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 104
Google LLC 12688 98
Telegram Group 2940 95
Microsoft Corporation 25775 84
Cisco Systems 5372 72
Meta Platforms - Facebook 4621 67
Yandex - Яндекс 9216 65
Apple Inc 13154 62
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 54
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 41
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 41
Samsung Electronics 11064 38
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 37
VK - Mail.ru Group 3602 33
X Corp - Twitter 2938 32
Dr.Web - Доктор Веб 1294 31
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 28
Intel Corporation 12811 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 27
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 26
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 26
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
Softline - Софтлайн 3743 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 23
Broadcom - VMware 2610 22
Huawei 4676 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 21
ESET - ESET Software 1161 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 30
Россети Ленэнерго 1699 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Связной ГК 1401 17
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 17
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 17
Почта России ПАО 2370 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Газпром ПАО 1493 13
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 9
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 8
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
eBay Inc 1640 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Альфа-Банк 1979 7
GFG - Lamoda - Купишуз 219 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 7
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
МТС Трэвел - MTS Travel 292 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Visa International 1993 6
Евросеть 1421 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 143
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 63
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 58
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 28
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 10
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 58
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ЛДПР 116 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Центр защиты прав СМИ - Центр правовой помощи СМИ 1 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
Международная академия связи - МАС 46 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
Союз кинематографистов России 11 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1002
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 740
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 723
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 694
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 590
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 474
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 434
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 399
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 398
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 342
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 339
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 325
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 315
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 303
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 293
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 195
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 192
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 186
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 185
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 176
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Microsoft Windows 16882 90
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Microsoft Windows 2000 8678 55
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Apple iOS 8583 51
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
Школа новых технологий 20 3
СКГА - Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 3 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
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Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
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