ТТК: в первом полугодии 2025 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на 23% Fi в первом полугодии 2025 г. Это на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает компания «ТрансТелеКом». Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный и Павелецкий вокзалы Москвы, а также вокзалы Адлера, Ростова-на-Дону и Краснодара. В общей сложности в течение полугодия пассажиры и посетители вокзалов восполь

На 16% увеличили интернет-трафик абоненты «МегаФона» в Иркутской области представители «МегаФона». Сейчас в Приангарье одновременно функционируют сотовые сети оператора трех поколений, при этом почти все абоненты проводят большую часть времени в 4G и постоянно увеличивают интернет-трафик. За последнее время объем скачанных данных вырос на 16%. Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру для снижения нагрузки на сеть, за прошедш

«ТрансТелеКом»: на 37% вырос объем скачанного на вокзалах интернет-трафика в I квартале 2025 года В 2025 г. сохраняется тенденция уверенного роста объема потребления интернет-трафика на железнодорожных вокзалах и станциях. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. рост составил 37%. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компани

МТС: Большая кольцевая линия лидирует по росту интернет-трафика в Московском метрополитене одна из самых востребованных линий в московском метро: с момента полного запуска по ней совершили уже более 740 млн поездок. Ее популярность доказывает не только рост пассажиропотока, но и увеличение интернет-трафика — по этому показателю БКЛ стала №1 среди всех линий метрополитена», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«МегаФон»: Приморском океанариуме вырос зимний интернет-трафик льзователей пришлась на 3 и 5 января 2025 г. — в эти дни специалисты зафиксировали наибольший объем интернет-трафика, который сопоставим с отправкой более 80 тыс. снимков подводных обитателей.

Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий . второй очереди Троицкой линии – станций «Корниловская», «Новомосковская» и «Коммунарка» – переток интернет-трафика продолжился. К концу января на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан

Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье МТС проанализировала передачу интернет-трафика отечественной базовой станцией стандарта LTE с начала 2025 г. Телеком-оборудование, произведенное компанией «Иртея», запущено на сети МТС в конце декабря 2024 г. в трех районах

В III квартале 2024 года на вокзалах продолжился рост потребления интернет-трафика через публичный Wi-Fi на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители ТТК. Наибольший интернет-трафик был зафиксирован в Адлере (44 Тб), Краснодаре (40 Тб) и на Павелецком вокзале Москвы (37 Тб). Далее следуют Ростов-на-Дону, Тында и Ярославский вокзал Москвы. Чаще всего подключ

«Мотив» фиксирует пятикратный рост интернет-трафика и увеличение голосовых звонков ования услуг мобильной связи в национальном роуминге. На территории отдельных регионов России объем интернет-трафика увеличился в пять раз, а число голосовых вызовов возросло на 60%. Мотив выяс

В первом полугодии 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на треть орожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в I полугодии 2024 г. Это на 32% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом». Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный и Павелецкий вокзалы Москвы, а также вокзалы Адлера, Краснодара и Тынды. Чаще всего – более 120 тыс. раз – пользователи подключались к беспроводной сети на вокз

Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть ожно будет увидеть только к концу года. gpointstudio на Freepik Операторы отметили рост зарубежного интернет-трафика в России после спада в 2022 г. Представитель «Ростелекома» отметил, что осно

Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28% обеспечение клиентов надежной связью в подземке является важнейшей задачей. Сегодня на всем протяжении пути пассажира в метро Tele2 предоставляет стабильный и качественный мобильный интернет. А рост интернет-трафика наглядно показывает востребованность этой услуги».

В I квартале 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика возрос на 21% ый Wi-Fi в I квартале 2024 г. Это на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает компания «ТрансТелеКом». Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный (18,43 ТБ) и Павелецкий (12,19 ТБ) вокзалы Москвы, вокзалы Адлера (14,33 ТБ) и Краснодара (12,19 ТБ). Также впервые в Топ-5 по объемам скачанного трафика вошел

Аналитика МТС: интернет-трафик на Большой кольцевой линии московского метро вырос за год на треть -7 марта 2024 г. с первой неделей работы после ее открытия 1 марта 2023 г. Объем передачи данных на БКЛ, самой протяженной кольцевой линии метро в мире, вырос за год на 32%, что превышает темпы роста интернет-трафика во всем метро столицы. Об этом CNews сообщили представители МТС. На БКЛ объем LTE-трафика в сети МТС вырос 1-7 марта по сравнению с тем же периодом прошлого года на 32%, при эт

В Кировской области пассажиры транспортных хабов увеличили интернет-трафик на 44% базовых станций, обеспечивающих связь в аэропорту и на железнодорожном вокзале Кирова. Об этом CNews сообщили представители МегаФона. В ожидании своего рейса путешественники используют на 44% больше интернет-трафика по сравнению с декабрем 2022 г. В аэропорту и на подъезде к нему этот показатель вырос на 56%, на железнодорожном вокзале — на 43%. В общей сложности количество голосовых вызов

Жители Тувы «разогнали» интернет-трафик в преддверии Нового года и для родных и близких они начали еще с середины ноября 2023 г.. Об этом свидетельствует увеличение интернет-трафика на маркетплейсах (12%) и в торговых центрах (39%) столицы республики. Об это

«Мегафон» улучшил интернет-трафик в городе Нарткала «Мегафон» запустил в городе новое телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Благодаря дополнительной мобильной инфраструктуре в городе улучшилось покрытие голоса и вырос интернет-трафик, сейчас его средняя скорость составляет 25 Мбит/с. Это значит, что теперь любой пользователь может в одну секунду загрузить сразу несколько фотографий в ленту, а также показать

«Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Иркутской области вырос на 21% ьным интернетом. К таким выводам пришли аналитики «Мегафона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона. За последний год автопутешественники нарастили интернет-трафик на федеральной трассе «Байкал» на 21%. На сегодняшний день в среднемесячном расчете он составляет около 415 ТБ. Этого объема достаточно, для того чтобы 47 тыс. пользователей мог

«Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Амур» в Забайкальском крае за год вырос на 15% дам пришли аналитики «Мегафона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона. За последний год автопутешественники по федеральной трассе «Амур» увеличили интернет-трафик на 15%. Ежемесячно в поездках по основной магистрали края абоненты оператора используют около 280 ТБ. Этого объема достаточно, для чтобы в течение 23 лет смотреть потоковое виде

«Код безопасности» доверил свой интернет-трафик #CloudMTS твенным центром мониторинга киберугроз SOC МТС. GSLB – собственная разработка #CloudMTS для бизнеса, с помощью которой можно регулировать нагрузку на клиентские приложения, автоматически распределять интернет-трафик из разных регионов и сохранять непрерывный доступ пользователей к сайтам и приложениям. В основе продукта лежат технологии с открытым кодом, используется современная микросервис

«Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15% итики «Мегафона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона. В время пути по федеральной трассе «Байкал» автопутешественники за последний год нарастили интернет-трафик на 15%. На сегодняшний день в среднемесячном расчете он составляет около 250 ТБ. Этого объема достаточно, для того чтобы 28 тыс. раз посмотреть фильм «Чебурашка». По данным анал

МТС разработала облачный сервис для глобального распределения интернет-трафика балансировки (Global Server Load Balancing, GSLB). Это собственная разработка #CloudMTS для бизнеса, с помощью которой можно регулировать нагрузку на клиентские приложения, автоматически распределять интернет-трафик из разных регионов и сохранять непрерывный доступ пользователей к сайтам и приложениям. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис сетевой балансировки предназначен для кр

Ажиотаж вокруг YaRUS и Yappy спал: анализ интернет-трафика клиентов Yota 2022 г.. За неделю с 18 по 24 апреля 2022 г.клиенты Yota потратили на эту соцсеть в 2,4 раза больше интернет-трафика, чем за неделю с 4 по 10 апреля 2022 г.. При этом пик по количеству пользова

Приложения для спорта стали использовать на 30% больше: анализ интернет-трафика клиентов Yota Health, Strava, MyFitnessPal, Adidas Runtastic, Adidas Training, Wearfit Pro и MapMyFitness. Объем интернет-трафика на все десять приложений увеличился на 30% с начала 2022 г. Пик активности п

Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota t. Как менялись трафик и количество пользователей Spotify с 21 февраля по 17 апреля 2022 года Объем интернет-трафика на сервис Spotify с 21 февраля 2022 г. по 17 апреля 2022 г. уменьшился в вос

Захватывающие истории VPN-сервисов в России: интернет-трафик клиентов Yota на них вырос в 69 раз с начала года раза. 4. OpenVPN: рост трафика в 7,6 раза, пользователей — в 17,5 раза. Менее внушительный прирост интернет-трафика и количества пользователей показали приложения Touch VPN, CyberGhost VPN и V

Трафик на Rutube вырос в четыре раза: анализ интернет-трафика пользователей Yota нкции монетизации для российских пользователей. Именно после 10 марта случился значительный прирост интернет-трафика на Rutube. Видимо, блогеры стали задумываться о диверсификации рисков и разв

«VK Видео» добавила функцию экономии данных для пользователей с ограниченным интернет-трафиком Новая функция «VK Видео» управляет автоподбором качества роликов — это уменьшает потребление интернет-трафика и экономит заряд батареи при просмотре контента со смартфонов и компьютеров. Режим экономии доступен в мобильном приложении для iOS, Android и веб-версии. Об этом CNews сообщил

Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota енджеры потеряли в доле общего трафика по сравнению с данными за январь 2022 г. Как изменились доли интернет-трафика на мессенджеры с января по март 2022 года Наибольший прирост трафика и польз

8 марта пользователей Yota: интернет-трафик на приложение по доставке цветов и подарков вырос в 2,6 раза рост объема трафика на приложение Flowwow произошел и в неделю перед Днем святого Валентина. Объемы интернет-трафика 14 февраля и 8 марта 2022 г. оказались почти одинаковыми, всего на 0,1% боль

По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика рного Алтая по итогам летнего туристического сезона. Туристы «качнули» в сети МТС в 1,5 раза больше интернет-трафика по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым посещаемым местом в респ

Интернет-трафик у корпоративных клиентов Tele2 вырос в три раза бочие встречи и совещания чаще проходили в онлайн-режиме. Об этом свидетельствует существенный рост интернет-трафика в B2B-сегменте. Общий интернет-трафик увеличился в 3 раза год к году. При эт

Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда Отказ от фильтрации интернет-трафика для детей Минцифры предлагает отказаться от строительства всероссийской системы фильтрации интернет-трафика для детей. Это следует из разработанного министерством проект

Tele2 представила рейтинг интернет-трафика и звонков на московских ж/д вокзалах и аэропортах Tele2 составила рейтинг московских аэропортов и железнодорожных вокзалов по объему скачанного на этих объектах интернет-трафика и продолжительности звонков. В первом полугодии абоненты компании чаще всего разговаривали по телефону и выходили в сеть на Казанском вокзале, в то время как среди аэропортов л

«Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка нджеры «Мегафон» представил новую линейку пакетных тарифных планов «Включайся». Вместо безлимитного интернет-трафика новые тарифы предлагают неограниченный доступ к социальным сетям, мессенджер

Tele2 снижает стоимость корпоративных тарифов в Москве ии, в Москве оператор снизил абонентскую плату на тарифах «Альфа» и «Бета», а также увеличила объем интернет-трафика на тарифах «Альфа» и «Гамма». Кроме того, Tele2 предложила пользователям нов

Tele2 отметила восьмикратный рост интернет-трафика в роуминге ктивности абонентов в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, главной тенденцией года стал рост интернет-трафика, который клиенты Tele2 скачали в национальном и зарубежном роуминге.По итога

«Билайн»: треть мобильного интернет-трафика в роуминге генерируется на скоростях LTE ов по LTE-роумингу – по состоянию на февраль их насчитывается 94. Абоненты «Билайна» продолжают пользоваться мобильным интернетом в роуминге благодаря доступной цене – 5 руб. за мегабайт. Потребление интернет-трафика LTE в роуминге выросло в три раза с момента его запуска, а в расчете на одного LTE-пользователя - в два раза. Количество пользователей мобильного интернета в сетях LTE среди ро

Пермский край: объем мобильного интернет-трафика в сети МТС в 2016 г. удвоился Телекоммуникационный оператор МТС объявил о значительном росте потребления мобильного интернет-трафика в Пермском крае в 2016 г. С января по декабрь 2016 г. объем скачанных гигабайт в регионе вырос вдвое, сообщили CNews в МТС. В топ-5 самых «качающих» городов Прикамья вошли Перм