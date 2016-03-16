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Network traffic Сетевой трафик Интернет-трафик



16.03.2016 За 3 месяца работы сети 4G «МегаФона» в Белгороде рост интернет-трафика составил 65%
09.03.2016 МТС обнуляет интернет-трафик для соцсетей на новых тарифах линеек Smart и Ultra
03.02.2016 По итогам 2015 г. потребление интернет-трафика в Югре выросло на 18%
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27%
24.12.2015 «Акадо Телеком»: Москвичи увеличили потребление интернет-трафика за год на 30%
07.12.2015 Интернет-трафик у абонентов Северо-Западного «МегаФона» в поездках по России вырос почти в два раза
20.10.2015 Мегафон перестает брать деньги за внутрисетевой голосовой трафик
12.10.2015 Летом 2015 г. мобильный интернет-трафик абонентов Tele2, путешествующих по России, увеличился в 60 раз
30.09.2015 В сети Tele2 в Красноярском крае удвоилось потребление интернет-трафика
30.09.2015 «Ростелеком» фиксирует рост потребления интернет-трафика в Свердловской области
24.09.2015 Объем интернет-трафика столичных школ в 2015 г. может превысить 3 ПБ
11.08.2015 Aiva Mobile запустил пакеты интернет-трафика «Всегда Дома»
16.07.2015 В период проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза
15.07.2015 «МегаФон» отметил рост курортного интернет-трафика на КавМинВодах
23.03.2015 МТС отмечает семикратный рост интернет-трафика в сети LTE в Марий Эл
24.02.2015 В школах Москвы появится новая система контроля интернет-трафика
05.02.2015 «Акадо Телеком»: В Москве растет интернет-трафик просмотра онлайн-видео
13.07.2000 Nokia высказала критическую оценку британского законопроекта о полномочиях следственных органов в вопросе просмотра частного Интернет-трафика

Публикаций - 351, упоминаний - 372
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
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