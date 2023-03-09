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«Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Амур» в Забайкальском крае за год вырос на 15%

Путешествуя по Забайкалью жители и гости региона стали чаще пользоваться мобильным интернетом на федеральной дороге «Амур». К таким выводам пришли аналитики «Мегафона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона.

За последний год автопутешественники по федеральной трассе «Амур» увеличили интернет-трафик на 15%. Ежемесячно в поездках по основной магистрали края абоненты оператора используют около 280 ТБ. Этого объема достаточно, для чтобы в течение 23 лет смотреть потоковое видео в HD-качестве.

По данным аналитики «Мегафона», автопутешественники в дороге чаще предпочитают слушать музыку через специальные приложения, пассажиры смотрят потоковое видео и общаются в мессенджерах.

Традиционная голосовая связь у автомобилистов на забайкальском участке трассы «Амур» на втором месте по популярности после высокоскоростного интернета. За год продолжительность разговоров в пути осталась на прежнем уровне. Во время поездок жители и гости региона за разговорами ежедневно проводят примерно по 300 тыс. минут. Всего связь на автодороге «Амур» в Забайкалье обеспечивают больше 50 базовых станций «Мегафона».

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Безопасность

«Качественная мобильная связь гарантирует безопасность автопутешественников, помогает им с комфортом провести время в дороге. Это возможно благодаря стабильной работе наших базовых станций, эксплуатационному обслуживанию которых мы уделяем повышенное внимание. Телекоммуникационная инфраструктура вдоль автотрассы помогает улучшать и качество связи в придорожных населенных пунктах», – сказал директор Читинского отделения «Мегафона» Олег Никитин.

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