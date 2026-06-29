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Россия ДФО Амурская область

Россия - ДФО - Амурская область

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Связь в амурской тайге: оператор запустил 4G в поселке Береговой

Жители таежного поселка Береговой в Зейском муниципальном округе Амурской области теперь могут пользоваться 4G в сети «МегаФона». Специалисты перевели базовую
19.06.2026 «Т-Мобайл» начинает работу в Амурской области

«Т-Мобайл» объявляет о запуске первого региона на инфраструктуре «Билайна». Им стала Амурская область. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». С запуском в Амурской облас
17.06.2026 МТС ускорила интернет в центральных и южных районах Амурской области

и Архаринском округах. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС проводит комплексную работу в Амурской области по переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный с
05.06.2026 МТС и правительство Амурской области договорились о развитии цифровых проектов в регионе

ачных технологий, развития центров обработки данных и цифровой трансформации городского хозяйства. «Амурская область – один из ключевых регионов присутствия МТС в Дальневосточном регионе. Благо
04.06.2026 «МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга

«МегаФон» и правительство Амурской области договорились о внедрении цифровых решений для мониторинга экологической инфр
04.06.2026 «Авито Подработка»: спрос на велокурьеров активнее всего растет в Амурской и Магаданской областях

Подработки» проанализировали динамику предложений о подработке для курьеров на велосипедах. По данным сервиса, с начала года по середину мая 2026 г. число таких предложений наиболее активно выросло в Амурской области — почти в три раза (+186%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В число лидеров также вошли Магаданская область, где показатель увеличился более чем в два раза (+132%),

29.05.2026 «Авито Подработка» и ПЭК: спрос на водителей-курьеров активнее всего растет в Амурской области и Ингушетии

По данным «Авито Подработки», с начала года по середину мая 2026 г. число предложений о подработке для водителей-курьеров наиболее активно выросло в Амурской области (+56%) и Ингушетии (+37%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Усиление спроса в регионах может быть связано с развитием логистической инфраструктуры, расширением достав
15.04.2026 Центр кадастровой оценки Амурской области расширяет цифровой архив с помощью сканера «ЭларСкан»

В Центр государственной кадастровой оценки Амурской области поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н». Новое оборудование продолжает

04.02.2026 Образовательные учреждения Амурской области начали масштабный переход на «Ред ОС»

В рамках цифровизации сферы образования Амурской области «Ред софт» предоставил школам и колледжам лицензии на операционную систему «Ред ОС». Проект импортозамещения зарубежного ПО в этом учебном году затронул сотни образовательных у
30.01.2026 МТС улучшила связь на участке Транссиба в Амурской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема обновила покрытие мобильной связи в селе Возжаевка Амурской области. Благодаря запуску нового телеком-оборудования выросли качественные характеристики LTE-сети в населенном пункте, расположенном на участке Транссибирской магистрали. Об этом CNe
09.12.2025 «Сила» выпустила сервер «Амур СР2-9428»

Компания «Сила» представила сервер «Сила Амур СР2-9428». Это универсальная двухпроцессорная модель форм-фактора 2U, предназначенная для установки в стойку. Сервер разработан для создания мощных вычислительных инфраструктур с высокой п
05.12.2025 «МегаФон» улучшил 4G в поселке Февральск

Жители северного поселка Февральск в Амурской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона» посчи
04.12.2025 В Государственный архив Амурской области поставлен комплекс «ЭларСкан А1-600КС»

Корпорация «Элар» завершила поставку современного сканирующего комплекса в Государственный архив Амурской области. Учреждение получило широкоформатный планетарный сканер «ЭларСкан А1-600КС» и профессиональную версию программного обеспечения «Элар СканИмидж», обеспечивающую полный цикл оциф
21.11.2025 Цифровой комфорт обеспечил «МегаФон» на северных участках трассы «Амур»

ках автотрассы «Амур». Инженеры оператора усилили сеть 4G в Магдагачинском и Сковородинском округах Амурской области, что позволило в преддверии зимы расширить покрытие и сделать LTE-сигнал бол
20.11.2025 «Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи

В Амурской области появился цифровой помощник для взаимодействия граждан с мировыми судьями. Ми
29.10.2025 Амурская библиотека внедрила технологии «Элар» для оцифровки региональной периодики

В Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского введён в эксплуатацию планетарный сканер «ЭларСкан A2-600РА», произведённый российской корпорацией «Элар». С его помощью би
29.10.2025 В таежных селах Приамурья 4G стал надежнее

Жители двух сел Амурской области — Джалинда Сковородинского района и Соловьевск Тындинского района — получили
10.10.2025 Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт»

ионно-аналитический центр» продолжает проект внедрения отечественного ПО в медицинских организациях Амурской области. Плановая работа по установке операционной системы «Ред ОС», разработанной «
03.10.2025 Минцифры Амурской области и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития и связи Амурской области и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями сотруд
02.10.2025 «МегаФон» запустил LTE-связь в Грязнушке Амурской области

Жители села Грязнушка в Благовещенском районе Амурской области теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона». Специалисты запус
26.09.2025 «Амур» в игре: «Микрон» представляет отечественную игровую консоль

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представляет отечественную игровую консоль MikBoy на базе MIK32 «Амур» – первого полностью российского 32-разрядного микроконтроллера с ядром на архитектуре RISC-V. Об этом CNews сообщили представители «Микрона». MikBoy — это не просто игровая приставка, а у
26.09.2025 «Группа Астра» реализует импортозамещение в сфере образования в Амурской области

«Группа Астра» сообщила о заключении соглашения с Министерством образования и науки Амурской области. Представителем разработчика стал директор департамента развития и продаж в

26.09.2025 Сделано в России: «Амур» «Микрона» теперь в устройствах «Гаоди»

Российский контрактный разработчик и производитель электроники полного цикла «Гаоди» расширяет применение в своих проектах первого российского 32-разрядного RISC-V микроконтроллера MIK32 Амур (К1948ВК018) производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители
23.09.2025 Минцифры Амурской области и «Перспективный мониторинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов и генеральный директор компании «Перспективный мониторинг» (в
10.09.2025 «Амур» представляет серию офисных моноблоков «Тигр» на базе собственной материнской платы

Компания «Амур» выпустила на рынок моноблоки «Тигр» с лаконичным современным дизайном, разработанные с учетом нормативов и требований государственных организаций и корпоративных клиентов. Моноблок включе
22.08.2025 Мини-ПК «Финвал» от бренда «Амур»: компактное решение для государственных предприятий и бизнеса

Российский производитель вычислительной техники «Амур» выпустил на рынок серию мини-ПК «Финвал». Устройства внесены в реестр Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители компании Амур», Мини-ПК оснащены системной платой собственн
22.07.2025 «Амур» в вузы: микроконтроллер «Микрона» MIK32 в учебной лаборатории МЭИ

роллер для вывода данных, оцифровывают измерения напряжения с источников питания и др. «В обновленную лабораторию НИУ «МЭИ» Микрон передал отладочные платы на основе микроконтроллера «Микрона» MIK32 «Амур» для использования в учебном процессе и организации учебных занятий», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон». «Появление отла
11.06.2025 Микроконтроллер «Амур» — теперь с новым языком программирования BearLogica от «Элрона»

Специально для плат Elbear на базе микроконтроллера «МIK32 Амур» производства «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», «Элрон», отечественный разработчик и производит
10.06.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G на участках автотрассы «Амур»

чувствовать себя комфортно и безопасно во время таких путешествий», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин. «Современная мобильная связь становится доступной в небольших
21.05.2025 «Амур» выпустил на рынок линейку компьютеров «Нарвал»

Компания «Амур», российский производитель реестровой техники, анонсировала выпуск линейки персональных компьютеров «Нарвал», ориентированных на заказчиков из государственного сектора. Модели «Нарвал» осн
14.05.2025 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором отечественной вычислительной техники «Амур»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Амур», российский производитель вычислительной техники, сообщают о подписании эксклюзивного дистрибьюторского соглашения. С мая 2025 г. Merlion начинает осуществлять B2B-поставки компьютеров «Н
23.04.2025 На Ozon начались продажи отладочного модуля «Старт-MIK32» в новом исполнении

а», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», добавился отладочный модуль «Старт-MIK32» на базе микроконтроллера «MIK32 Амур» в новом исполнении с припаянными разъемами. «Новое исполнение позволяет сэкономить время тем, кто заинтересован ускорить начало работы с платой», – сказал Станислав Шепелев, начальник отд
08.04.2025 Первый уровень: микроконтроллер «Микрона» «MIK32 Амур» (модификация К1948ВК015) в Реестре Минпромторга России

АО «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва») сообщает, что Министерство промышленности и торговли России подтвердило соответствие микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК015) требованиям, предъявляемым к радиоэлектронной продукции первого уровня. «MIK32 Амур» в модификации К1948ВК015, корпус QFN («Микросхема интегральная К1948ВК015 (MIK32 A
28.03.2025 «Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP

ботчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, добавил поддержку отладочной платы «Cтарт-MIK32» на базе микроконтроллера MIK32 «Амур» производства Микрона, российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители «Микро
28.03.2025 Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров»

В продажу на маркетплейс Ozon поступил комплект микроконтроллеров MIK32 «Амур» (К1948ВК015/018) производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представ
24.03.2025 МТС запустила в Новинке первую в Амурской области отечественную базовую станцию

еть в отдаленных уголках области», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина. Амурская область стала одной из первых регионов в России, где было получено и подключено обор
06.03.2025 Цифровизация меняет работу Центра государственной кадастровой оценки Амурской области

ного архива на базе отечественного ПО «Элар Контекст» для Центра государственной кадастровой оценки Амурской области. Новый инструмент позволил упростить работу с архивными документами, автомат
25.02.2025 Ozon открывает первый таможенно-логистический центр

ркетплейсом, который запустил таможенно-логистический центр в России. Он расположен в Благовещенске Амурской области. Здесь будет проходить таможенное оформление зарубежных товаров и их хранени
19.02.2025 МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области

ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа работ по обновлению сетевой инфраструктуры в Амурской области. В результате скорость мобильного интернета для почти 40% амурчан, проживающ
10.02.2025 «Микрон» запустил продажи отладочной платы «Старт-MIK32 Амур» со встроенным программатором на Ozon

зводитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», открыл розничные продажи на маркетплейсе Ozon новой отладочной платы на базе микроконтроллера «Амур – Старт-MIK32» со встроенным программатором. «Благодаря «Озону» наши отладочные платы на Амуре теперь легко доступны инженерам-разработчикам от Калининграда до Владивостока. Радует, что ес

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ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Союз пенсионеров России 9 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 201
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 194
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 191
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 176
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 176
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 168
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 113
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 107
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 99
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 81
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 73
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 71
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 67
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 53
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 52
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 51
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 50
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 41
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 40
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 40
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 39
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 39
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 34
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 63
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 33
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 25
Linux OS 11533 24
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 21
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 15
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 15
Google Android 15243 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 14
InfoTeCS - ViPNet Client 122 13
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 13
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 13
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 13
Axiom JDK СЗИ 175 13
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 13
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 13
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 37 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Microsoft Windows 16882 11
QNAP QTS 35 9
МТС Big Data 324 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 9
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 8
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 8
Apple iOS 8583 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
ЭЛАР ЭларСкан 190 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 7
Двинина Олеся 89 89
Дудкин Максим 42 42
Земнухов Денис 32 32
Путин Владимир 3454 29
Орловский Виктор 408 16
Соловьев Дмитрий 84 13
Седов Владимир 12 12
Кузьмин Евгений 28 10
Смагин Дмитрий 38 9
Оловянников Дмитрий 78 9
Хасьянова Гульнара 156 8
Сысоева Евгения 129 7
Игнатова Мария 143 7
Щеголев Игорь 699 7
Никифоров Николай 1138 7
Василенко Александр 99 6
Трофимович Алексей 6 6
Логинов Александр 54 5
Экшенгер Наталья 81 5
Королёв Дмитрий 70 5
Матвиенко Роман 33 5
Галактионова Инесса 120 4
Гусев Дмитрий 92 4
Авербах Владимир 127 4
Попов Алексей 339 4
Балаценко Андрей 32 4
Колпаков Антон 57 4
Валяева Елизавета 72 4
Ознобихин Олег 13 4
Чекмарев Шамиль 50 4
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 4
Крылова Мария 34 4
Шепелев Станислав 4 4
Яськин Сергей 73 4
Рейман Леонид 1065 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Колесов Александр 63 3
Егоров Игорь 45 3
Прянишников Николай 316 3
Григоренко Дмитрий 249 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 589
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 276
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 253
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 233
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 227
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 159
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 157
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 156
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 149
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 132
Россия - ДФО - Магаданская область 533 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 120
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 114
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 104
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 104
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 86
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 79
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 69
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 68
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 67
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 65
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 65
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 64
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 58
Россия - УФО - Свердловская область 1951 57
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 57
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 56
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 56
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 55
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 52
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 52
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 52
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 52
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 51
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 49
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 49
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 49
Россия - УФО - Тюменская область 1365 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 282
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 150
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 133
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 104
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 90
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 85
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 55
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 54
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 50
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 47
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 42
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 40
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 40
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 38
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 35
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 29
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 28
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 28
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 25
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 21
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 53
Ведомости 1466 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
Российская газета 290 3
НГС - Новости Новосибирска 14 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
РИА Новости 1033 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
Viasat Premium HD 22 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Ставропольская правда 4 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Парламентская газета 32 1
Юность - радиостанция 52 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
NEWSru.com 229 1
CNews Северо-Запад 24 1
Восток-Медиа 5 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Рустелеком ТК 305 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
РАН - Российская академия наук 2122 9
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
АмГУ - Амурский государственный университет 11 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 8 5
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 5 4
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 4
Минздрав РФ - АГМА - Амурская ГМА - Амурская государственная медицинская академия 4 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
Единый день голосования 143 8
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Берега вкуса - международный гастрофестиваль 2 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
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Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
Земля из космоса 51 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
Ленинская премия 10 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 1
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