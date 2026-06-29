Россия - ДФО - Амурская область

Связь в амурской тайге: оператор запустил 4G в поселке Береговой Жители таежного поселка Береговой в Зейском муниципальном округе Амурской области теперь могут пользоваться 4G в сети «МегаФона». Специалисты перевели базовую

«Т-Мобайл» начинает работу в Амурской области «Т-Мобайл» объявляет о запуске первого региона на инфраструктуре «Билайна». Им стала Амурская область. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». С запуском в Амурской облас

МТС ускорила интернет в центральных и южных районах Амурской области и Архаринском округах. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС проводит комплексную работу в Амурской области по переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный с

МТС и правительство Амурской области договорились о развитии цифровых проектов в регионе ачных технологий, развития центров обработки данных и цифровой трансформации городского хозяйства. «Амурская область – один из ключевых регионов присутствия МТС в Дальневосточном регионе. Благо

«МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга «МегаФон» и правительство Амурской области договорились о внедрении цифровых решений для мониторинга экологической инфр

«Авито Подработка»: спрос на велокурьеров активнее всего растет в Амурской и Магаданской областях Подработки» проанализировали динамику предложений о подработке для курьеров на велосипедах. По данным сервиса, с начала года по середину мая 2026 г. число таких предложений наиболее активно выросло в Амурской области — почти в три раза (+186%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В число лидеров также вошли Магаданская область, где показатель увеличился более чем в два раза (+132%),

«Авито Подработка» и ПЭК: спрос на водителей-курьеров активнее всего растет в Амурской области и Ингушетии По данным «Авито Подработки», с начала года по середину мая 2026 г. число предложений о подработке для водителей-курьеров наиболее активно выросло в Амурской области (+56%) и Ингушетии (+37%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Усиление спроса в регионах может быть связано с развитием логистической инфраструктуры, расширением достав

Центр кадастровой оценки Амурской области расширяет цифровой архив с помощью сканера «ЭларСкан» В Центр государственной кадастровой оценки Амурской области поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н». Новое оборудование продолжает

Образовательные учреждения Амурской области начали масштабный переход на «Ред ОС» В рамках цифровизации сферы образования Амурской области «Ред софт» предоставил школам и колледжам лицензии на операционную систему «Ред ОС». Проект импортозамещения зарубежного ПО в этом учебном году затронул сотни образовательных у

МТС улучшила связь на участке Транссиба в Амурской области ПАО «МТС», цифровая экосистема обновила покрытие мобильной связи в селе Возжаевка Амурской области. Благодаря запуску нового телеком-оборудования выросли качественные характеристики LTE-сети в населенном пункте, расположенном на участке Транссибирской магистрали. Об этом CNe

«Сила» выпустила сервер «Амур СР2-9428» Компания «Сила» представила сервер «Сила Амур СР2-9428». Это универсальная двухпроцессорная модель форм-фактора 2U, предназначенная для установки в стойку. Сервер разработан для создания мощных вычислительных инфраструктур с высокой п

«МегаФон» улучшил 4G в поселке Февральск Жители северного поселка Февральск в Амурской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона» посчи

В Государственный архив Амурской области поставлен комплекс «ЭларСкан А1-600КС» Корпорация «Элар» завершила поставку современного сканирующего комплекса в Государственный архив Амурской области. Учреждение получило широкоформатный планетарный сканер «ЭларСкан А1-600КС» и профессиональную версию программного обеспечения «Элар СканИмидж», обеспечивающую полный цикл оциф

Цифровой комфорт обеспечил «МегаФон» на северных участках трассы «Амур» ках автотрассы «Амур». Инженеры оператора усилили сеть 4G в Магдагачинском и Сковородинском округах Амурской области, что позволило в преддверии зимы расширить покрытие и сделать LTE-сигнал бол

«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи В Амурской области появился цифровой помощник для взаимодействия граждан с мировыми судьями. Ми

Амурская библиотека внедрила технологии «Элар» для оцифровки региональной периодики В Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского введён в эксплуатацию планетарный сканер «ЭларСкан A2-600РА», произведённый российской корпорацией «Элар». С его помощью би

В таежных селах Приамурья 4G стал надежнее Жители двух сел Амурской области — Джалинда Сковородинского района и Соловьевск Тындинского района — получили

Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт» ионно-аналитический центр» продолжает проект внедрения отечественного ПО в медицинских организациях Амурской области. Плановая работа по установке операционной системы «Ред ОС», разработанной «

Минцифры Амурской области и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве Министерство цифрового развития и связи Амурской области и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями сотруд

«МегаФон» запустил LTE-связь в Грязнушке Амурской области Жители села Грязнушка в Благовещенском районе Амурской области теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона». Специалисты запус

«Амур» в игре: «Микрон» представляет отечественную игровую консоль «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представляет отечественную игровую консоль MikBoy на базе MIK32 «Амур» – первого полностью российского 32-разрядного микроконтроллера с ядром на архитектуре RISC-V. Об этом CNews сообщили представители «Микрона». MikBoy — это не просто игровая приставка, а у

«Группа Астра» реализует импортозамещение в сфере образования в Амурской области «Группа Астра» сообщила о заключении соглашения с Министерством образования и науки Амурской области. Представителем разработчика стал директор департамента развития и продаж в

Сделано в России: «Амур» «Микрона» теперь в устройствах «Гаоди» Российский контрактный разработчик и производитель электроники полного цикла «Гаоди» расширяет применение в своих проектах первого российского 32-разрядного RISC-V микроконтроллера MIK32 Амур (К1948ВК018) производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители

Минцифры Амурской области и «Перспективный мониторинг» подписали соглашение о сотрудничестве Министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов и генеральный директор компании «Перспективный мониторинг» (в

«Амур» представляет серию офисных моноблоков «Тигр» на базе собственной материнской платы Компания «Амур» выпустила на рынок моноблоки «Тигр» с лаконичным современным дизайном, разработанные с учетом нормативов и требований государственных организаций и корпоративных клиентов. Моноблок включе

Мини-ПК «Финвал» от бренда «Амур»: компактное решение для государственных предприятий и бизнеса Российский производитель вычислительной техники «Амур» выпустил на рынок серию мини-ПК «Финвал». Устройства внесены в реестр Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители компании Амур», Мини-ПК оснащены системной платой собственн

«Амур» в вузы: микроконтроллер «Микрона» MIK32 в учебной лаборатории МЭИ роллер для вывода данных, оцифровывают измерения напряжения с источников питания и др. «В обновленную лабораторию НИУ «МЭИ» Микрон передал отладочные платы на основе микроконтроллера «Микрона» MIK32 «Амур» для использования в учебном процессе и организации учебных занятий», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон». «Появление отла

Микроконтроллер «Амур» — теперь с новым языком программирования BearLogica от «Элрона» Специально для плат Elbear на базе микроконтроллера «МIK32 Амур» производства «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», «Элрон», отечественный разработчик и производит

«МегаФон» расширил покрытие 4G на участках автотрассы «Амур» чувствовать себя комфортно и безопасно во время таких путешествий», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин. «Современная мобильная связь становится доступной в небольших

«Амур» выпустил на рынок линейку компьютеров «Нарвал» Компания «Амур», российский производитель реестровой техники, анонсировала выпуск линейки персональных компьютеров «Нарвал», ориентированных на заказчиков из государственного сектора. Модели «Нарвал» осн

Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором отечественной вычислительной техники «Амур» Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Амур», российский производитель вычислительной техники, сообщают о подписании эксклюзивного дистрибьюторского соглашения. С мая 2025 г. Merlion начинает осуществлять B2B-поставки компьютеров «Н

На Ozon начались продажи отладочного модуля «Старт-MIK32» в новом исполнении а», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», добавился отладочный модуль «Старт-MIK32» на базе микроконтроллера «MIK32 Амур» в новом исполнении с припаянными разъемами. «Новое исполнение позволяет сэкономить время тем, кто заинтересован ускорить начало работы с платой», – сказал Станислав Шепелев, начальник отд

Первый уровень: микроконтроллер «Микрона» «MIK32 Амур» (модификация К1948ВК015) в Реестре Минпромторга России АО «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва») сообщает, что Министерство промышленности и торговли России подтвердило соответствие микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК015) требованиям, предъявляемым к радиоэлектронной продукции первого уровня. «MIK32 Амур» в модификации К1948ВК015, корпус QFN («Микросхема интегральная К1948ВК015 (MIK32 A

«Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP ботчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, добавил поддержку отладочной платы «Cтарт-MIK32» на базе микроконтроллера MIK32 «Амур» производства Микрона, российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители «Микро

Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров» В продажу на маркетплейс Ozon поступил комплект микроконтроллеров MIK32 «Амур» (К1948ВК015/018) производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представ

МТС запустила в Новинке первую в Амурской области отечественную базовую станцию еть в отдаленных уголках области», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина. Амурская область стала одной из первых регионов в России, где было получено и подключено обор

Цифровизация меняет работу Центра государственной кадастровой оценки Амурской области ного архива на базе отечественного ПО «Элар Контекст» для Центра государственной кадастровой оценки Амурской области. Новый инструмент позволил упростить работу с архивными документами, автомат

Ozon открывает первый таможенно-логистический центр ркетплейсом, который запустил таможенно-логистический центр в России. Он расположен в Благовещенске Амурской области. Здесь будет проходить таможенное оформление зарубежных товаров и их хранени

МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа работ по обновлению сетевой инфраструктуры в Амурской области. В результате скорость мобильного интернета для почти 40% амурчан, проживающ