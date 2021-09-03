Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Амурская область
Публикаций - 327, упоминаний - 615
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1840 16
|Соловьев Дмитрий 51 13
|Седов Владимир 11 11
|Орловский Виктор 229 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Логинов Александр 34 5
|Валяева Елизавета 72 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Авербах Владимир 121 3
|Рылов Дмитрий 45 3
|Колпаков Антон 44 3
|Духовницкий Олег 91 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Коновалов Роман 20 2
|Кичко Дмитрий 18 2
|Мардер Наум 100 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Василенко Александр 64 2
|Пахомов Александр 10 2
|Егоров Игорь 40 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Шадаев Максут 384 2
|Попов Алексей 319 2
|Новодворский Алексей 95 2
|Линник Иван 55 2
|Иванов Олег 124 2
|Колесник Андрей 16 2
|Сальва Алексей 6 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Пак Олег 90 1
|Жаров Александр 165 1
|Рейман Леонид 471 1
|Галактионова Инесса 45 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Бегтин Иван 48 1
|Новак Александр 19 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Семенов Александр 69 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Евраев Михаил 222 1
|CNews Analytics 2006 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
|Juniper Research 280 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru