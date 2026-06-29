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Россия ДФО Амурская область
СОБЫТИЯ
|29.06.2026
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Связь в амурской тайге: оператор запустил 4G в поселке Береговой
Жители таежного поселка Береговой в Зейском муниципальном округе Амурской области теперь могут пользоваться 4G в сети «МегаФона». Специалисты перевели базовую
|19.06.2026
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«Т-Мобайл» начинает работу в Амурской области
«Т-Мобайл» объявляет о запуске первого региона на инфраструктуре «Билайна». Им стала Амурская область. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». С запуском в Амурской облас
|17.06.2026
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МТС ускорила интернет в центральных и южных районах Амурской области
и Архаринском округах. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС проводит комплексную работу в Амурской области по переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный с
|05.06.2026
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МТС и правительство Амурской области договорились о развитии цифровых проектов в регионе
ачных технологий, развития центров обработки данных и цифровой трансформации городского хозяйства. «Амурская область – один из ключевых регионов присутствия МТС в Дальневосточном регионе. Благо
|04.06.2026
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«МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга
«МегаФон» и правительство Амурской области договорились о внедрении цифровых решений для мониторинга экологической инфр
|04.06.2026
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«Авито Подработка»: спрос на велокурьеров активнее всего растет в Амурской и Магаданской областях
Подработки» проанализировали динамику предложений о подработке для курьеров на велосипедах. По данным сервиса, с начала года по середину мая 2026 г. число таких предложений наиболее активно выросло в Амурской области — почти в три раза (+186%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В число лидеров также вошли Магаданская область, где показатель увеличился более чем в два раза (+132%),
|29.05.2026
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«Авито Подработка» и ПЭК: спрос на водителей-курьеров активнее всего растет в Амурской области и Ингушетии
По данным «Авито Подработки», с начала года по середину мая 2026 г. число предложений о подработке для водителей-курьеров наиболее активно выросло в Амурской области (+56%) и Ингушетии (+37%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Усиление спроса в регионах может быть связано с развитием логистической инфраструктуры, расширением достав
|15.04.2026
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Центр кадастровой оценки Амурской области расширяет цифровой архив с помощью сканера «ЭларСкан»
В Центр государственной кадастровой оценки Амурской области поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н». Новое оборудование продолжает
|04.02.2026
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Образовательные учреждения Амурской области начали масштабный переход на «Ред ОС»
В рамках цифровизации сферы образования Амурской области «Ред софт» предоставил школам и колледжам лицензии на операционную систему «Ред ОС». Проект импортозамещения зарубежного ПО в этом учебном году затронул сотни образовательных у
|30.01.2026
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МТС улучшила связь на участке Транссиба в Амурской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема обновила покрытие мобильной связи в селе Возжаевка Амурской области. Благодаря запуску нового телеком-оборудования выросли качественные характеристики LTE-сети в населенном пункте, расположенном на участке Транссибирской магистрали. Об этом CNe
|09.12.2025
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«Сила» выпустила сервер «Амур СР2-9428»
Компания «Сила» представила сервер «Сила Амур СР2-9428». Это универсальная двухпроцессорная модель форм-фактора 2U, предназначенная для установки в стойку. Сервер разработан для создания мощных вычислительных инфраструктур с высокой п
|05.12.2025
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«МегаФон» улучшил 4G в поселке Февральск
Жители северного поселка Февральск в Амурской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона» посчи
|04.12.2025
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В Государственный архив Амурской области поставлен комплекс «ЭларСкан А1-600КС»
Корпорация «Элар» завершила поставку современного сканирующего комплекса в Государственный архив Амурской области. Учреждение получило широкоформатный планетарный сканер «ЭларСкан А1-600КС» и профессиональную версию программного обеспечения «Элар СканИмидж», обеспечивающую полный цикл оциф
|21.11.2025
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Цифровой комфорт обеспечил «МегаФон» на северных участках трассы «Амур»
ках автотрассы «Амур». Инженеры оператора усилили сеть 4G в Магдагачинском и Сковородинском округах Амурской области, что позволило в преддверии зимы расширить покрытие и сделать LTE-сигнал бол
|20.11.2025
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«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи
В Амурской области появился цифровой помощник для взаимодействия граждан с мировыми судьями. Ми
|29.10.2025
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Амурская библиотека внедрила технологии «Элар» для оцифровки региональной периодики
В Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского введён в эксплуатацию планетарный сканер «ЭларСкан A2-600РА», произведённый российской корпорацией «Элар». С его помощью би
|29.10.2025
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В таежных селах Приамурья 4G стал надежнее
Жители двух сел Амурской области — Джалинда Сковородинского района и Соловьевск Тындинского района — получили
|10.10.2025
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Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт»
ионно-аналитический центр» продолжает проект внедрения отечественного ПО в медицинских организациях Амурской области. Плановая работа по установке операционной системы «Ред ОС», разработанной «
|03.10.2025
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Минцифры Амурской области и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве
Министерство цифрового развития и связи Амурской области и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями сотруд
|02.10.2025
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«МегаФон» запустил LTE-связь в Грязнушке Амурской области
Жители села Грязнушка в Благовещенском районе Амурской области теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона». Специалисты запус
|26.09.2025
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«Амур» в игре: «Микрон» представляет отечественную игровую консоль
«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представляет отечественную игровую консоль MikBoy на базе MIK32 «Амур» – первого полностью российского 32-разрядного микроконтроллера с ядром на архитектуре RISC-V. Об этом CNews сообщили представители «Микрона». MikBoy — это не просто игровая приставка, а у
|26.09.2025
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«Группа Астра» реализует импортозамещение в сфере образования в Амурской области
«Группа Астра» сообщила о заключении соглашения с Министерством образования и науки Амурской области. Представителем разработчика стал директор департамента развития и продаж в
|26.09.2025
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Сделано в России: «Амур» «Микрона» теперь в устройствах «Гаоди»
Российский контрактный разработчик и производитель электроники полного цикла «Гаоди» расширяет применение в своих проектах первого российского 32-разрядного RISC-V микроконтроллера MIK32 Амур (К1948ВК018) производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители
|23.09.2025
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Минцифры Амурской области и «Перспективный мониторинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов и генеральный директор компании «Перспективный мониторинг» (в
|10.09.2025
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«Амур» представляет серию офисных моноблоков «Тигр» на базе собственной материнской платы
Компания «Амур» выпустила на рынок моноблоки «Тигр» с лаконичным современным дизайном, разработанные с учетом нормативов и требований государственных организаций и корпоративных клиентов. Моноблок включе
|22.08.2025
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Мини-ПК «Финвал» от бренда «Амур»: компактное решение для государственных предприятий и бизнеса
Российский производитель вычислительной техники «Амур» выпустил на рынок серию мини-ПК «Финвал». Устройства внесены в реестр Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители компании Амур», Мини-ПК оснащены системной платой собственн
|22.07.2025
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«Амур» в вузы: микроконтроллер «Микрона» MIK32 в учебной лаборатории МЭИ
роллер для вывода данных, оцифровывают измерения напряжения с источников питания и др. «В обновленную лабораторию НИУ «МЭИ» Микрон передал отладочные платы на основе микроконтроллера «Микрона» MIK32 «Амур» для использования в учебном процессе и организации учебных занятий», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон». «Появление отла
|11.06.2025
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Микроконтроллер «Амур» — теперь с новым языком программирования BearLogica от «Элрона»
Специально для плат Elbear на базе микроконтроллера «МIK32 Амур» производства «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», «Элрон», отечественный разработчик и производит
|10.06.2025
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«МегаФон» расширил покрытие 4G на участках автотрассы «Амур»
чувствовать себя комфортно и безопасно во время таких путешествий», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин. «Современная мобильная связь становится доступной в небольших
|21.05.2025
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«Амур» выпустил на рынок линейку компьютеров «Нарвал»
Компания «Амур», российский производитель реестровой техники, анонсировала выпуск линейки персональных компьютеров «Нарвал», ориентированных на заказчиков из государственного сектора. Модели «Нарвал» осн
|14.05.2025
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Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором отечественной вычислительной техники «Амур»
Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Амур», российский производитель вычислительной техники, сообщают о подписании эксклюзивного дистрибьюторского соглашения. С мая 2025 г. Merlion начинает осуществлять B2B-поставки компьютеров «Н
|23.04.2025
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На Ozon начались продажи отладочного модуля «Старт-MIK32» в новом исполнении
а», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», добавился отладочный модуль «Старт-MIK32» на базе микроконтроллера «MIK32 Амур» в новом исполнении с припаянными разъемами. «Новое исполнение позволяет сэкономить время тем, кто заинтересован ускорить начало работы с платой», – сказал Станислав Шепелев, начальник отд
|08.04.2025
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Первый уровень: микроконтроллер «Микрона» «MIK32 Амур» (модификация К1948ВК015) в Реестре Минпромторга России
АО «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва») сообщает, что Министерство промышленности и торговли России подтвердило соответствие микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК015) требованиям, предъявляемым к радиоэлектронной продукции первого уровня. «MIK32 Амур» в модификации К1948ВК015, корпус QFN («Микросхема интегральная К1948ВК015 (MIK32 A
|28.03.2025
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«Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP
ботчик и производитель электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка, добавил поддержку отладочной платы «Cтарт-MIK32» на базе микроконтроллера MIK32 «Амур» производства Микрона, российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители «Микро
|28.03.2025
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Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров»
В продажу на маркетплейс Ozon поступил комплект микроконтроллеров MIK32 «Амур» (К1948ВК015/018) производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представ
|24.03.2025
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МТС запустила в Новинке первую в Амурской области отечественную базовую станцию
еть в отдаленных уголках области», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина. Амурская область стала одной из первых регионов в России, где было получено и подключено обор
|06.03.2025
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Цифровизация меняет работу Центра государственной кадастровой оценки Амурской области
ного архива на базе отечественного ПО «Элар Контекст» для Центра государственной кадастровой оценки Амурской области. Новый инструмент позволил упростить работу с архивными документами, автомат
|25.02.2025
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Ozon открывает первый таможенно-логистический центр
ркетплейсом, который запустил таможенно-логистический центр в России. Он расположен в Благовещенске Амурской области. Здесь будет проходить таможенное оформление зарубежных товаров и их хранени
|19.02.2025
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МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области
ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа работ по обновлению сетевой инфраструктуры в Амурской области. В результате скорость мобильного интернета для почти 40% амурчан, проживающ
|10.02.2025
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«Микрон» запустил продажи отладочной платы «Старт-MIK32 Амур» со встроенным программатором на Ozon
зводитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», открыл розничные продажи на маркетплейсе Ozon новой отладочной платы на базе микроконтроллера «Амур – Старт-MIK32» со встроенным программатором. «Благодаря «Озону» наши отладочные платы на Амуре теперь легко доступны инженерам-разработчикам от Калининграда до Владивостока. Радует, что ес
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Двинина Олеся 89 89
|Дудкин Максим 42 42
|Земнухов Денис 32 32
|Путин Владимир 3454 29
|Орловский Виктор 408 16
|Соловьев Дмитрий 84 13
|Седов Владимир 12 12
|Кузьмин Евгений 28 10
|Смагин Дмитрий 38 9
|Оловянников Дмитрий 78 9
|Хасьянова Гульнара 156 8
|Сысоева Евгения 129 7
|Игнатова Мария 143 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Василенко Александр 99 6
|Трофимович Алексей 6 6
|Логинов Александр 54 5
|Экшенгер Наталья 81 5
|Королёв Дмитрий 70 5
|Матвиенко Роман 33 5
|Галактионова Инесса 120 4
|Гусев Дмитрий 92 4
|Авербах Владимир 127 4
|Попов Алексей 339 4
|Балаценко Андрей 32 4
|Колпаков Антон 57 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Ознобихин Олег 13 4
|Чекмарев Шамиль 50 4
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 4
|Крылова Мария 34 4
|Шепелев Станислав 4 4
|Яськин Сергей 73 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Колесов Александр 63 3
|Егоров Игорь 45 3
|Прянишников Николай 316 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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