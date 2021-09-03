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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ДФО - Амурская область


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 5
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 2
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока 1
26.07.2021 Амурский министр цифрового развития умер после драки на турбазе 9
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 6
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 2
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 6
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
10.06.2020 Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
19.02.2020 ГК «Сидиси» выходит на рынок 1С, выкупив долю в «Эдит про» 1
15.01.2020 Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году 1
22.11.2019 «Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью 2
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 2
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 2
05.09.2019 «Ростелеком» подключит «Газпром газэнергосеть гелий» к интернету 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 2
16.08.2019 МТС подключит к интернету более пяти тысяч социальных объектов 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
10.09.2018 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в Единый день голосования 1
24.05.2018 «Газпром» и «Мегафон» расширяют сотрудничество в сфере связи 1
22.03.2018 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома» 1
29.01.2018 «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 204 населенных пункта на Дальнем Востоке 1
09.11.2017 Российские дороги покроют беспроводными сетями для беспилотников 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1

Публикаций - 327, упоминаний - 615

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 104
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 62
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 44
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 17
Ростелеком Дальсвязь 228 16
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 13
Ростелеком Связьинвест 773 8
Apple Inc - Эппл Рус 7861 7
Samsung Electronics 5878 7
Cisco Systems 2158 4
Yota - Скартел 623 4
Microsoft Corporation 11628 4
Twitter 2205 4
Huawei 2750 4
Ростелеком Сибирьтелеком 337 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
Oracle Corporation 3466 3
МегаФон Дальневосточный филиал 25 3
Синтерра - Synterra 602 3
Facebook 3796 3
АйТи 771 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Softline - Софтлайн 1507 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
SAP SE 3272 3
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 2
Скай Линк - Skylink 548 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 2
HTC Corporation 1212 2
Вайнах Телеком 42 2
Ланит ГК 1185 2
СМАРТС Компания 236 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 2
Прогноз 198 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Ericsson 899 2
3934 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 9
Почта России ПАО 1586 8
Восточный Банк 108 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 5
РТС - Фондовая биржа 175 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Газпром ПАО 538 3
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Ак Барс Банк 174 2
Евросеть 939 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Славянка ГК 18 2
Уралсиб Банк 391 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 2
Камчатскэнерго ПАО 13 1
Фридом Финанс ИК 12 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Интеко 12 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
ЗапСибНефтехим 19 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
Iberica 1 1
Газпром газэнергосеть гелий 1 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Sumitomo Group 11 1
Unilever Lipton 3 1
Shiseido 5 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 41
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 26
Правительство РФ 2226 22
Президент Российской Федерации 1447 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 14
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 12
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
Федеральное казначейство России 766 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 4
Правительство Москвы 660 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
Счётная палата РФ 464 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
Правительство Пензенской области 16 3
Правительство Республики Башкортостан 17 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Правительство и губернатор Ростовской области 27 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 13
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 46
3G - Стандарт мобильной связи 3835 37
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 23
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
Умные платформы 500 2
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
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Apple iOS 5744 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 3
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Microsoft Office 2004 2
Linux OS 4386 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
Apple iPad 3263 2
Amedia Premium HD 28 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Ростелеком RTFree 8 1
VMware vCenter 87 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Viasat Premium HD 17 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
МТС NB-IoT 5 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Ростелеком RTOpen 9 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
МТС Big Data 11 1
Путин Владимир 1840 16
Соловьев Дмитрий 51 13
Седов Владимир 11 11
Орловский Виктор 229 7
Никифоров Николай 1126 6
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Щеголев Игорь 676 4
Авербах Владимир 121 3
Рылов Дмитрий 45 3
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Медведев Дмитрий 1437 2
Коновалов Роман 20 2
Кичко Дмитрий 18 2
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Дубовсков Андрей 82 2
Василенко Александр 64 2
Пахомов Александр 10 2
Егоров Игорь 40 2
Чернышов Михаил 32 2
Шадаев Максут 384 2
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Иванов Олег 124 2
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Сальва Алексей 6 2
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Пак Олег 90 1
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