Разделы

ПО Бизнес Кадры Электроника
|

«Амур» в игре: «Микрон» представляет отечественную игровую консоль

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представляет отечественную игровую консоль MikBoy на базе MIK32 «Амур» – первого полностью российского 32-разрядного микроконтроллера с ядром на архитектуре RISC-V. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

MikBoy — это не просто игровая приставка, а универсальная образовательная платформа, созданная специалистами «Микрона» для будущих инженеров, программистов, любителей технологий с целью игрового обучения.

«Консоль обеспечивает разработчику открытость архитектуры и ПО, настройку под индивидуальные задачи и возможность для экспериментов. Сердце консоли – это микроконтроллер MIK32 Амур Микрона, корпус устройства выполнен с помощью технологий 3D-печати», – сказал Станислав Шепелев, начальник отдела системных разработок АО «Микрон».

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

Приставка подойдет для изучения низкоуровневого программирования на C/С++, основ схемотехники и архитектуры RISC-V, создания собственных игр и приложений и работы с периферией. MikBoy идеально подходит для старта в RISC-V. Консоль оснащена встроенным программатором и расширяемой памятью, гироскопом для управления движением, вибромотором и динамиком, а также динамической подсветкой.

Преподаватели, студенты и все энтузиасты-разработчики смогут совместить приятное с полезным, осваивая новые знания в игровой форме. Ценители ретро-игр увидят новое прочтение винтажных форм и оценят возможности отечественного «железа».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще