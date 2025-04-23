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Элемент ГК Микрон MIK MIK32 Амур MIK32 Amur Старт-MIK32
MIK32 АМУР - первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V – предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других инфраструктурных систем.
Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузьмин Евгений 22 8
|Хасьянова Гульнара 145 6
|Колесов Александр 60 3
|Петруца Роман 14 2
|Лебедев Иван 10 2
|Горшенин Максим 37 1
|Шадаев Максут 1035 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Шпак Василий 237 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Жолобов Андрей 5 1
|Абагян Карина 23 1
|Болотин Виталий 3 1
|Путин Владимир 3229 1
|Алгульян Даниил 2 1
|Легостаева Светлана 91 1
|Копосов Максим 63 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Степанов Владимир 76 1
|Боярков Федор 23 1
|Бойко Алексей 67 1
|Варганов Георгий 1 1
|Григоренко Дмитрий 126 1
|Семион Кирилл 34 1
|Евсеев Алексей 1 1
|Калинин Алексей 68 1
|Бондарев Антон 2 1
|Гарбузов Анатолий 71 1
|Дегтев Геннадий 264 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1944 1
|Ведомости 1062 1
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