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Элрон ELBEAR ACE-UNO ELBEAR ACE-NANO


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Микроконтроллер «Амур» — теперь с новым языком программирования BearLogica от «Элрона» 1
28.03.2025 «Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP 1
22.04.2024 Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Элрон и организации, системы, технологии, персоны:

РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 98 1
Arduino Software 67 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1506 1
Элрон 4 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1183 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 113 1
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4293 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5896 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2023 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 442 1
Элрон - SleepControl 1 1
Arduino Shields 1 1
Arduino IDE 8 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 27 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
Лебедев Иван 12 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149647 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
Россия - СФО - Новосибирск 4445 1
Россия - ДФО - Амурская область 782 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 949 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 310 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 160 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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