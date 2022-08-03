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Dell EMC VxRail Appliances Dell EMC VxRail ACE Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.08.2022
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Adata представила оперативную память серии Ace
gy, производитель модулей памяти, USB-накопителей, карт памяти, твердотельных накопителей, портативных жестких дисков и игровых периферийных устройств, представила новейшую серию модулей памяти Adata Ace. Создатели контента могут выбрать одну из двух моделей в зависимости от своего бюджета и требований к производительности, а именно Adata Ace 6400 DDR5 и Ace 3600 DDR4. В серию
|30.10.2018
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Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA
Dell Technologies объявила о сертификации гиперконвергентного (HCI) решения Dell EMC VxRail на базе программного обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP д
|21.02.2017
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Dell EMC представила гиперконвергентную инфраструктуру для упрощенного внедрения гибридного облака
гибридного облака Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud (EHC) будет впервые поставляться на устройствах Dell EMC VxRail — гиперконвергентной инфраструктуре, которая с момента выпуска год назад поль
|19.12.2016
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Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge
на базе серверных решений семейства PowerEdge. Как рассказали CNews в компании, создание семейства VxRail Appliance положило начало новому подходу к разработке продуктов, их выводу на рынок и
|26.08.2016
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EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware
VMware Virtual SAN, VMware vSphere, а также расширен набор опций по защите данных для устройств VCE VxRail. Интеграция между решениями EMC по защите данных и ПО VMware позволяет виртуальным адм
|25.04.2016
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Dell обновила портфель гиперконвергентных решений
ими и будущими задачами. Обновления охватывают широкий круг решений: специализированные системы VCE VxRail и VxRack, гибкие решения VMware Virtual SAN Ready Nodes и гиперконвергентные продукты
|18.02.2016
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EMC и VMware представили семейство гиперконвергентных устройств VCE VxRail
Корпорация EMC и компания VMware представили новое семейство устройств VCE VxRail — интегрированных гиперконвергентных инфраструктурных решений (HCIA) для сред VMware.
|09.10.2015
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TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений
Компания TeamViewer, поставщик программ для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, присоединилась к сообществу ACE (App Configuration for Enterprise). Как сообщили CNews в TeamViewer, ACE — это открытый стандартный подход к управлению и защите приложений на базе решений для управления корпоративн
|25.01.2013
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Ace Combat Assault Horizon для РС в продаже
Сегодня состоялся релиз компьютерной версии авиасимулятора Ace Combat Assault Horizon от Namco Bandai. За российский релиз отвечает компания "1С-СофтКлаб".РС-версия Ace Combat Assault Horizon – это не просто адаптация игры, уже завоевавшей любов
|17.01.2013
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Ace Combat Assault Horizon в России
Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским издателем РС-версии авиасимулятора Ace Combat Assault Horizon.РС-версия Ace Combat Assault Horizon – это не просто адаптация игры, уже завоевавшей любовь владельцев консолей. Для современных компьютеров игра была дополнит
|15.01.2013
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Ace Combat Assault Horizon. Дата выхода и скриншоты
Компания Namco Bandai Games объявила дату выхода РС-версии аркадного авиасимулятора Ace Combat: Assault Horizon. Релиз игры состоится 25 января.Ace Combat Assault Horizon демонстрирует впечатляющий шаг вперед в развитии знаменитой серии аркадных авиасимуляторов. На этот
|27.11.2012
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Ace Combat: Assault Horizon для РС
Европейское отделение компании Namco Bandai подтвердило слухи о скором релизе аркадного авиасимулятора Ace Combat: Assault Horizon на персональных компьютерах. Как сообщается, версия для РС увидит свет в начале 2013 года.Ace Combat Assault Horizon демонстрирует впечатляющий шаг вперед в р
|21.02.2012
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Samsung представил два бюджетных смартфона Galaxy. Один с поддержкой ГЛОНАСС
Компания Samsung Electronics объявила о пополнении семейства смартфонов Galaxy двумя новыми моделями: Galaxy Ace 2 и Galaxy mini 2 - которые идут на смену прошлогодним устройствам с аналогичным названием. Согласно официальному сообщению, Galaxy Ace 2 оснащен 2-ядерным процессором (800 МГц), 3,8
|21.02.2012
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Samsung представил два новых смартфона Galaxy - один с поддержкой ГЛОНАСС
Компания Samsung Electronics объявила о пополнении семейства смартфонов Galaxy двумя новыми моделями: Galaxy Ace 2 и Galaxy mini 2, которые идут на смену прошлогодним устройствам с аналогичным названием. Согласно официальному сообщению, Galaxy Ace 2 оснащен 2-ядерным процессором (800 МГц), 3,8-
|05.09.2011
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Ace Combat Assault Horizon. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты игры Ace Combat Assault Horizon, релиз которой состоится 14 октября этого года для Xbox 360 и PlayStation 3.Ace Combat Assault Horizon демонстрирует впечатляющий шаг вперед в развитии знамени
|02.07.2011
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Ace Combat Assault Horizon в России
"1С-СофтКлаб" выступит официальным российским дистрибьютором двух ависимуляторов от Project Aces и Namco Bandai — Ace Combat Assault Horizon и Ace Combat 3D.Европейский релиз Ace Combat Assault Horizon для Xbox 360 и PlayStation 3 запланирован на 14 октября 2011 года. В России игра выйдет на
|06.06.2011
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Ace Combat: Assault Horizon. Е3-видео
Компания Namco Bandai Games опубликовала Е3-видеоролик проекта Ace Combat: Assault Horizon. Релиз игры запланирован на 11 октября этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Работает над новой игрой внутренняя студия Project Aces Namco Bandai.Скачать видео мо
|03.03.2011
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Ace Combat: Assault Horizon. Скриншоты
Компания Namco Bandai Games опубликовали новые скриншоты проекта Ace Combat: Assault Horizon. Релиз игры запланирован на 2011 год для Xbox 360 и PlayStation 3. Работает над новой игрой внутренняя студия Project Aces Namco Bandai.Ace Combat: Assault Ho
|13.12.2010
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Avaya представила новые возможности решения для интеграции коммуникаций в бизнес-процессы
Компания Avaya объявила о новых возможностях решения Avaya Agile Communication Environment (ACE), предназначенного для интеграции коммуникаций в бизнес-процессы предприятия, позволяющего оптимизировать процессы взаимодействия, повысить производительность и сократить издержки. Благодар
|11.08.2010
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Новые горизонты Ace Combat
Компания Namco Bandai Games анонсировала новую игру серии Ace Combat. Выход проекта Ace Combat: Assault Horizon запланирован на 2011 год для Xbox 360 и PlayStation 3. Работает над игрой внутренняя студия Namco Bandai Project Aces.О самой игре,
|11.03.2009
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Центр разработки Cisco организовал круглосуточную поддержку клиентов
нии «Мирантис», в феврале 2009 г. произошло расширение его сферы ответственности. Теперь удаленное подразделение компании Cisco в Саратове не только осуществляет полный цикл разработки продукта Cisco ACE WAF, но и обеспечивает пользователям данного решения круглосуточную, 7 дней в неделю, техническую поддержку. Это позволяет Cisco предоставлять своим клиентам, использующим продукт Cisco
|02.09.2008
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Запуск открытой беты ACE Online
Североамериканский издатель Wicked Interactive анонсировал запуск открытого бета тестирования ACE Online. В честь этого события, издатель проведет множество игровых ивентов, таких как: PvP турнир, лотерея с ценными призами, масштабное сражение «Король горы», в котором примут участие пре
|16.04.2008
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Innova выпустит в России Ace Online
Неутомимая Innova Systems объявила о скором запуске на российском рынке еще одной популярной MMO — Ace Online. На западе игра известна также под названиями: Space Cowboy, Flysis и AirRivals. Партнерское соглашение с корейскими издателями Yedang Online уже подписано, работа над локализацией н
|26.12.2007
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«Ниеншанц-Хоум» тестирует Cisco ACE
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» проводит тестирование нового оборудования Cisco ACE. Этот маршрутизатор предназначен для выхода в интернет с использованием NAT (Network Address Translation) на скорости до 4 Гб/с. В дальнейшем скорость может быть увеличена до 8 Гб/с. В случ
|18.10.2007
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Демоверсию Ace Combat 6 скачали миллион раз
Atari в свежем пресс-релизе сообщает, что демоверсию Ace Combat 6: Fires of Liberation скачало более миллиона пользователей Xbox Live во всем мире. Учитывая, что количество пользователей насчитывает семь миллионов успехи Ace Combat 6: Fire
|28.09.2007
|Update: Ace Combat 6: Fires of Liberation Online
|25.09.2007
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Мультиплеерное демо Ace Combat 6: Fires of Liberation скоро в Xbox Live
Namco Bandai Games сообщают, что на днях в сети Xbox Live появится мультиплеерная демоверсия грядущего авиасима Ace Combat 6: Fires of Liberation. Рискнем предположить, что достоянием общественности станет та самая мультиплеерная "демка", чтобы была показана журналистам за закрытыми дверями еще летом. Ее
|25.08.2007
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Ace Combat 6: Fires of Liberation: Видео
На Games Convention 2007 в Лейпциге разработчики продемонстрировали мультиплеерный режим шестой части сериала о воздушных симуляторах Ace Combat 6: Fires of Liberation. Обладатели Xbox 360 смогут подняться в небо и сойтись в упорной битве на арене Xbox Live уже в ноябре. Ну а пока остается наслаждаться роликами, которые можно
|24.07.2007
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Превью Ace Combat 6: Fires of Liberation. Асы в небе
На Е3 2007 журналистам показали несколько демоверсий Ace Combat 6: Fires of Liberation. Одну из них Konami любезно выложила на виртуальные «полки» Xbox Marketplace, чтобы все остальные смогли оценить красоты стальных ястребов. И если демка Blue D
|26.06.2007
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Ace Combat 6: Fires of Liberation: Видео
На суд общественности представлен первый геймплейный трейлер Ace Combat 6: Fires of Liberation от Namco Bandai Games. Наш сервер, как всегда, к вашим услугам, ролик можно скачать здесь, а полюбоваться им же в HD - здесьИгроки смогут залезть в кокпиты сво
|21.06.2007
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Ace Combat 6: Fires of Liberation: Скриншоты
Издатель и одновременно разработчик Ace Combat 6: Fires of Liberation - Namco Bandai преподнес нам с вами поистине царский подарок: целых шестнадцать скриншотов из ожидаемого и заочно любимого авиасимулятора. Игроки смогут залезт
|24.09.2004
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В ПО MeshAP-Pro интегрировали поддержку криптоустройства VIA PadLock ACE
Пресс-служба компании VIA Technologies объявила, что приложение MeshAP-Pro от LocustWorld начнет поддерживать аппаратный комплекс VIA PadLock ACE, позволяющий шифровать и дешифровать данные, передаваемые по сети. Приложение MeshAP-Pro от LocustWorld используется операторами беспроводных сетей для доступа в интернет сотового типа, где
|20.05.2003
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Язык Ace: программирование для “чайников”
Язык Ace разработан на базе широко распространенного языка Java, также созданного специалистами Sun, и позволяет графически представлять программный код. Манипулирование диаграммами на экране позвол
|26.03.2003
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Robovie-2 Ace – робот, реагирующий на рукопожатие
жет заохать, если вы обнимите его слишком крепко. Представители японской лаборатории, являющейся подразделением Исследовательского института современных телекоммуникаций, также заявили, что Robovie-2 Ace (так назвали робота) отвечает на ласки и почти впадает в экстаз, если апользователь бращается с ним хорошо. Такой прорыв в роботостроении применяет достижения другой исследовательской лабор
|26.03.2003
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Robovie-2 Ace – робот, реагирующий на рукопожатие
жет заохать, если вы обнимите его слишком крепко. Представители японской лаборатории, являющейся подразделением Исследовательского института современных телекоммуникаций, также заявили, что Robovie-2 Ace (так назвали робота) отвечает на ласки и почти впадает в экстаз, если апользователь бращается с ним хорошо. Такой прорыв в роботостроении применяет достижения другой исследовательской лабор
|08.10.2002
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Acer CIS объявил результаты работы в 3-м квартале и создал ACE-Club
Ветер"), один Gold Executive Partner - УСП "Компьюлинк", более 100 авторизованных партнеров второго уровня, по две розничные сети в Санкт-Петербурге ("Компьютерный Мир", Key) и Москве. В клуб Acer - ACE-Club, созданный совместно с авторизованными партнерами, войдут частные компании, государственные организации и некоммерческие фонды. Целью создания клуба является помощь клиентам Acer в опт
|04.05.2001
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Завершен первый этап создания корпоративной АТМ-сети Казанского научного центра Российской Академии
ества сервиса (Quality of Service - QoS). Рассмотрев несколько вариантов, российский партнер RAD Data Communications, компания "Телеинком ПК", предложила использовать устройства АТМ доступа семейства ACE, в которых оптимально реализовано соотношение цена/функциональные возможности. Первая очередь АТМ-сети КазНЦ РАН включает в себя два магистральных и три удаленных узла. Подключение трех уда
|31.01.2000
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SGI выпускает Advanced Cluster Environment
Компания SGI представила SGI Advanced Cluster Environment (ACE), новое решение для кластерных систем. ACE предлагает большое число системных конфигураций для оптимального распределения рабочих задач в рамках кластерных систем, минимизируя время
|09.07.1999
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IBM и ACE INA заключили договор о сотрудничестве сроком на 10 лет.
Компания IBM объявила о заключении договора на 10 лет с ACE INA Holdings Inc., американским отделением фирмы ACE Limited. По условиям контракта, IBM Global Services возьмет на себя заботу об IT-инфраструктуре ACE INA, а также объединит
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|New Scientist 1448 3
|Inquirer 463 2
|Space Weather 117 2
|BleepingComputer - Издание 458 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Daily Mail 58 1
|GizmoChina 171 1
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|allNetDevices 160 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|The Economist 49 1
|Digital Chat Station 24 1
|Fox News Channel - FNC 42 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
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