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Dell EMC VxRail Appliances Dell EMC VxRail ACE Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine

СОБЫТИЯ

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03.08.2022 Adata представила оперативную память серии Ace

gy, производитель модулей памяти, USB-накопителей, карт памяти, твердотельных накопителей, портативных жестких дисков и игровых периферийных устройств, представила новейшую серию модулей памяти Adata Ace. Создатели контента могут выбрать одну из двух моделей в зависимости от своего бюджета и требований к производительности, а именно Adata Ace 6400 DDR5 и Ace 3600 DDR4. В серию
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA

Dell Technologies объявила о сертификации гиперконвергентного (HCI) решения Dell EMC VxRail на базе программного обеспечения VMware vSphere и VMware vSAN компанией SAP д
21.02.2017 Dell EMC представила гиперконвергентную инфраструктуру для упрощенного внедрения гибридного облака

гибридного облака Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud (EHC) будет впервые поставляться на устройствах Dell EMC VxRail — гиперконвергентной инфраструктуре, которая с момента выпуска год назад поль
19.12.2016 Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge

на базе серверных решений семейства PowerEdge. Как рассказали CNews в компании, создание семейства VxRail Appliance положило начало новому подходу к разработке продуктов, их выводу на рынок и

26.08.2016 EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware

VMware Virtual SAN, VMware vSphere, а также расширен набор опций по защите данных для устройств VCE VxRail. Интеграция между решениями EMC по защите данных и ПО VMware позволяет виртуальным адм
25.04.2016 Dell обновила портфель гиперконвергентных решений

ими и будущими задачами. Обновления охватывают широкий круг решений: специализированные системы VCE VxRail и VxRack, гибкие решения VMware Virtual SAN Ready Nodes и гиперконвергентные продукты

18.02.2016 EMC и VMware представили семейство гиперконвергентных устройств VCE VxRail

Корпорация EMC и компания VMware представили новое семейство устройств VCE VxRail — интегрированных гиперконвергентных инфраструктурных решений (HCIA) для сред VMware.

09.10.2015 TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений

Компания TeamViewer, поставщик программ для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, присоединилась к сообществу ACE (App Configuration for Enterprise). Как сообщили CNews в TeamViewer, ACE — это открытый стандартный подход к управлению и защите приложений на базе решений для управления корпоративн
25.01.2013 Ace Combat Assault Horizon для РС в продаже

Сегодня состоялся релиз компьютерной версии авиасимулятора Ace Combat Assault Horizon от Namco Bandai. За российский релиз отвечает компания "1С-СофтКлаб".РС-версия Ace Combat Assault Horizon – это не просто адаптация игры, уже завоевавшей любов
17.01.2013 Ace Combat Assault Horizon в России

Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским издателем РС-версии авиасимулятора Ace Combat Assault Horizon.РС-версия Ace Combat Assault Horizon – это не просто адаптация игры, уже завоевавшей любовь владельцев консолей. Для современных компьютеров игра была дополнит
15.01.2013 Ace Combat Assault Horizon. Дата выхода и скриншоты

Компания Namco Bandai Games объявила дату выхода РС-версии аркадного авиасимулятора Ace Combat: Assault Horizon. Релиз игры состоится 25 января.Ace Combat Assault Horizon демонстрирует впечатляющий шаг вперед в развитии знаменитой серии аркадных авиасимуляторов. На этот
27.11.2012 Ace Combat: Assault Horizon для РС

Европейское отделение компании Namco Bandai подтвердило слухи о скором релизе аркадного авиасимулятора Ace Combat: Assault Horizon на персональных компьютерах. Как сообщается, версия для РС увидит свет в начале 2013 года.Ace Combat Assault Horizon демонстрирует впечатляющий шаг вперед в р
21.02.2012 Samsung представил два бюджетных смартфона Galaxy. Один с поддержкой ГЛОНАСС

Компания Samsung Electronics объявила о пополнении семейства смартфонов Galaxy двумя новыми моделями: Galaxy Ace 2 и Galaxy mini 2 - которые идут на смену прошлогодним устройствам с аналогичным названием. Согласно официальному сообщению, Galaxy Ace 2 оснащен 2-ядерным процессором (800 МГц), 3,8
21.02.2012 Samsung представил два новых смартфона Galaxy - один с поддержкой ГЛОНАСС

Компания Samsung Electronics объявила о пополнении семейства смартфонов Galaxy двумя новыми моделями: Galaxy Ace 2 и Galaxy mini 2, которые идут на смену прошлогодним устройствам с аналогичным названием. Согласно официальному сообщению, Galaxy Ace 2 оснащен 2-ядерным процессором (800 МГц), 3,8-
05.09.2011 Ace Combat Assault Horizon. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты игры Ace Combat Assault Horizon, релиз которой состоится 14 октября этого года для Xbox 360 и PlayStation 3.Ace Combat Assault Horizon демонстрирует впечатляющий шаг вперед в развитии знамени
02.07.2011 Ace Combat Assault Horizon в России

"1С-СофтКлаб" выступит официальным российским дистрибьютором двух ависимуляторов от Project Aces и Namco Bandai — Ace Combat Assault Horizon и Ace Combat 3D.Европейский релиз Ace Combat Assault Horizon для Xbox 360 и PlayStation 3 запланирован на 14 октября 2011 года. В России игра выйдет на

06.06.2011 Ace Combat: Assault Horizon. Е3-видео

Компания Namco Bandai Games опубликовала Е3-видеоролик проекта Ace Combat: Assault Horizon. Релиз игры запланирован на 11 октября этого года для Xbox 360 и PlayStation 3. Работает над новой игрой внутренняя студия Project Aces Namco Bandai.Скачать видео мо
03.03.2011 Ace Combat: Assault Horizon. Скриншоты

Компания Namco Bandai Games опубликовали новые скриншоты проекта Ace Combat: Assault Horizon. Релиз игры запланирован на 2011 год для Xbox 360 и PlayStation 3. Работает над новой игрой внутренняя студия Project Aces Namco Bandai.Ace Combat: Assault Ho
13.12.2010 Avaya представила новые возможности решения для интеграции коммуникаций в бизнес-процессы

Компания Avaya объявила о новых возможностях решения Avaya Agile Communication Environment (ACE), предназначенного для интеграции коммуникаций в бизнес-процессы предприятия, позволяющего оптимизировать процессы взаимодействия, повысить производительность и сократить издержки. Благодар
11.08.2010 Новые горизонты Ace Combat

Компания Namco Bandai Games анонсировала новую игру серии Ace Combat. Выход проекта Ace Combat: Assault Horizon запланирован на 2011 год для Xbox 360 и PlayStation 3. Работает над игрой внутренняя студия Namco Bandai Project Aces.О самой игре,

11.03.2009 Центр разработки Cisco организовал круглосуточную поддержку клиентов

нии «Мирантис», в феврале 2009 г. произошло расширение его сферы ответственности. Теперь удаленное подразделение компании Cisco в Саратове не только осуществляет полный цикл разработки продукта Cisco ACE WAF, но и обеспечивает пользователям данного решения круглосуточную, 7 дней в неделю, техническую поддержку. Это позволяет Cisco предоставлять своим клиентам, использующим продукт Cisco

02.09.2008 Запуск открытой беты ACE Online

Североамериканский издатель Wicked Interactive анонсировал запуск открытого бета тестирования ACE Online. В честь этого события, издатель проведет множество игровых ивентов, таких как: PvP турнир, лотерея с ценными призами, масштабное сражение «Король горы», в котором примут участие пре
16.04.2008 Innova выпустит в России Ace Online

Неутомимая Innova Systems объявила о скором запуске на российском рынке еще одной популярной MMO — Ace Online. На западе игра известна также под названиями: Space Cowboy, Flysis и AirRivals. Партнерское соглашение с корейскими издателями Yedang Online уже подписано, работа над локализацией н
26.12.2007 «Ниеншанц-Хоум» тестирует Cisco ACE

Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» проводит тестирование нового оборудования Cisco ACE. Этот маршрутизатор предназначен для выхода в интернет с использованием NAT (Network Address Translation) на скорости до 4 Гб/с. В дальнейшем скорость может быть увеличена до 8 Гб/с. В случ
18.10.2007 Демоверсию Ace Combat 6 скачали миллион раз

Atari в свежем пресс-релизе сообщает, что демоверсию Ace Combat 6: Fires of Liberation скачало более миллиона пользователей Xbox Live во всем мире. Учитывая, что количество пользователей насчитывает семь миллионов успехи Ace Combat 6: Fire
28.09.2007 Update: Ace Combat 6: Fires of Liberation Online
25.09.2007 Мультиплеерное демо Ace Combat 6: Fires of Liberation скоро в Xbox Live

Namco Bandai Games сообщают, что на днях в сети Xbox Live появится мультиплеерная демоверсия грядущего авиасима Ace Combat 6: Fires of Liberation. Рискнем предположить, что достоянием общественности станет та самая мультиплеерная "демка", чтобы была показана журналистам за закрытыми дверями еще летом. Ее
25.08.2007 Ace Combat 6: Fires of Liberation: Видео

На Games Convention 2007 в Лейпциге разработчики продемонстрировали мультиплеерный режим шестой части сериала о воздушных симуляторах Ace Combat 6: Fires of Liberation. Обладатели Xbox 360 смогут подняться в небо и сойтись в упорной битве на арене Xbox Live уже в ноябре. Ну а пока остается наслаждаться роликами, которые можно
24.07.2007 Превью Ace Combat 6: Fires of Liberation. Асы в небе

На Е3 2007 журналистам показали несколько демоверсий Ace Combat 6: Fires of Liberation. Одну из них Konami любезно выложила на виртуальные «полки» Xbox Marketplace, чтобы все остальные смогли оценить красоты стальных ястребов. И если демка Blue D
26.06.2007 Ace Combat 6: Fires of Liberation: Видео

На суд общественности представлен первый геймплейный трейлер Ace Combat 6: Fires of Liberation от Namco Bandai Games. Наш сервер, как всегда, к вашим услугам, ролик можно скачать здесь, а полюбоваться им же в HD - здесьИгроки смогут залезть в кокпиты сво
21.06.2007 Ace Combat 6: Fires of Liberation: Скриншоты

Издатель и одновременно разработчик Ace Combat 6: Fires of Liberation - Namco Bandai преподнес нам с вами поистине царский подарок: целых шестнадцать скриншотов из ожидаемого и заочно любимого авиасимулятора. Игроки смогут залезт
24.09.2004 В ПО MeshAP-Pro интегрировали поддержку криптоустройства VIA PadLock ACE

Пресс-служба компании VIA Technologies объявила, что приложение MeshAP-Pro от LocustWorld начнет поддерживать аппаратный комплекс VIA PadLock ACE, позволяющий шифровать и дешифровать данные, передаваемые по сети. Приложение MeshAP-Pro от LocustWorld используется операторами беспроводных сетей для доступа в интернет сотового типа, где
20.05.2003 Язык Ace: программирование для “чайников”

Язык Ace разработан на базе широко распространенного языка Java, также созданного специалистами Sun, и позволяет графически представлять программный код. Манипулирование диаграммами на экране позвол
26.03.2003 Robovie-2 Ace – робот, реагирующий на рукопожатие

жет заохать, если вы обнимите его слишком крепко. Представители японской лаборатории, являющейся подразделением Исследовательского института современных телекоммуникаций, также заявили, что Robovie-2 Ace (так назвали робота) отвечает на ласки и почти впадает в экстаз, если апользователь бращается с ним хорошо. Такой прорыв в роботостроении применяет достижения другой исследовательской лабор
26.03.2003 Robovie-2 Ace – робот, реагирующий на рукопожатие

жет заохать, если вы обнимите его слишком крепко. Представители японской лаборатории, являющейся подразделением Исследовательского института современных телекоммуникаций, также заявили, что Robovie-2 Ace (так назвали робота) отвечает на ласки и почти впадает в экстаз, если апользователь бращается с ним хорошо. Такой прорыв в роботостроении применяет достижения другой исследовательской лабор
08.10.2002 Acer CIS объявил результаты работы в 3-м квартале и создал ACE-Club

Ветер"), один Gold Executive Partner - УСП "Компьюлинк", более 100 авторизованных партнеров второго уровня, по две розничные сети в Санкт-Петербурге ("Компьютерный Мир", Key) и Москве. В клуб Acer - ACE-Club, созданный совместно с авторизованными партнерами, войдут частные компании, государственные организации и некоммерческие фонды. Целью создания клуба является помощь клиентам Acer в опт
04.05.2001 Завершен первый этап создания корпоративной АТМ-сети Казанского научного центра Российской Академии

ества сервиса (Quality of Service - QoS). Рассмотрев несколько вариантов, российский партнер RAD Data Communications, компания "Телеинком ПК", предложила использовать устройства АТМ доступа семейства ACE, в которых оптимально реализовано соотношение цена/функциональные возможности. Первая очередь АТМ-сети КазНЦ РАН включает в себя два магистральных и три удаленных узла. Подключение трех уда
31.01.2000 SGI выпускает Advanced Cluster Environment

Компания SGI представила SGI Advanced Cluster Environment (ACE), новое решение для кластерных систем. ACE предлагает большое число системных конфигураций для оптимального распределения рабочих задач в рамках кластерных систем, минимизируя время

09.07.1999 IBM и ACE INA заключили договор о сотрудничестве сроком на 10 лет.

Компания IBM объявила о заключении договора на 10 лет с ACE INA Holdings Inc., американским отделением фирмы ACE Limited. По условиям контракта, IBM Global Services возьмет на себя заботу об IT-инфраструктуре ACE INA, а также объединит

Публикаций - 172, упоминаний - 202

Dell EMC VxRail Appliances и организации, системы, технологии, персоны:

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