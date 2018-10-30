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Dell EMC VxRail Appliances Dell EMC VxRail ACE Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine



30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA
21.02.2017 Dell EMC представила гиперконвергентную инфраструктуру для упрощенного внедрения гибридного облака
19.12.2016 Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge
26.08.2016 EMC расширила портфель решений «универсальной защиты данных» для сред VMware
18.02.2016 EMC и VMware представили семейство гиперконвергентных устройств VCE VxRail
09.10.2015 TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений
25.01.2013 Ace Combat Assault Horizon для РС в продаже
15.01.2013 Ace Combat Assault Horizon. Дата выхода и скриншоты
27.11.2012 Ace Combat: Assault Horizon для РС
05.09.2011 Ace Combat Assault Horizon. Скриншоты
06.06.2011 Ace Combat: Assault Horizon. Е3-видео
03.03.2011 Ace Combat: Assault Horizon. Скриншоты
13.12.2010 Avaya представила новые возможности решения для интеграции коммуникаций в бизнес-процессы
11.08.2010 Новые горизонты Ace Combat
20.05.2003 Язык Ace: программирование для “чайников”
04.05.2001 Завершен первый этап создания корпоративной АТМ-сети Казанского научного центра Российской Академии
31.01.2000 SGI выпускает Advanced Cluster Environment

Публикаций - 148, упоминаний - 175

Dell EMC VxRail Appliances упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2132 22
Dell EMC 4909 19
Dell Technologies - Dell Computer 1924 15
Microsoft Corporation 23479 14
Samsung Electronics 9717 12
Bandai Namco Entertainment 78 11
HTC Corporation 1491 9
Intel Corporation 11660 8
Apple Inc 11172 8
Cisco Systems 4869 7
ИКС холдинг - Цитадель ГК 77 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 6
IBM - International Business Machines Corp 9189 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 710 6
Nvidia Corp 3212 5
Oracle Corporation 6299 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 4
123 солюшнс 619 4
LG Electronics 3537 4
SAP SE 4877 4
MediaTek 444 3
Check Point Software Technologies 711 3
Qualcomm Technologies 1700 3
Nutanix 86 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9414 3
Fujitsu 2034 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1131 3
Google LLC 10928 3
Virtustream 14 3
Nortel Networks 1295 3
Новые облачные технологии (НОТ) 403 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1002 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1311 2
Huawei 3497 2
Sony 6480 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Red Hat 1230 2
Twitter 2693 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 346 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 466 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6627 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 2
Евросеть 1398 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
Uber 305 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 27 1
Белый Ветер 353 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 46 1
Sony Pictures Entertainment 139 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 1
Warner Bros. International Television Distribution 272 1
Paramount Pictures Corporation 124 1
Castorama - Касторама 29 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 1
РесурсТранс 16 1
Точка 3795 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 1
Почта России - Почтатех - Почтовые технологии 32 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 1
Ингосстрах СПАО 331 1
OTP Group - ОТП Банк 177 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай - ЯР-Банк 14 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
CarPrice - Карпрайс 35 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2503 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 431 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17931 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 674 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53127 32
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79117 26
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25606 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12947 23
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19205 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17125 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15995 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38856 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21318 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9475 16
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 732 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21909 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12508 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17295 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8121 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19742 13
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11804 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22117 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24942 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11495 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10904 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6171 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6708 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8438 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14807 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6319 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4304 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13565 9
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1068 8
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8523 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17409 8
Gameplay - Геймплей - игровой процесс 1199 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9364 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2326 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4492 8
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 8
Масштабируемость - Scalability 2723 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 8
Автофокус - Автофокусировка 2229 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2338 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 17
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 166 14
Google Android 12528 14
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 13
Microsoft Windows 14421 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 12
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 386 11
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 112 9
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 175 9
Samsung Galaxy 953 9
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 390 8
Apple iOS 6785 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4357 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6612 8
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 56 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1436 7
HTC Desire - серия смартфонов 153 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 6
Samsung Galaxy Ace 17 6
VMware vRealize Suite 66 6
VMware vSphere 499 6
VCE VxRack Systems 14 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2507 6
Linux OS 8222 5
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 430 4
PowerVR SGX - серия видеокарт 45 4
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 233 4
Microsoft Azure 1320 4
Google Cloud Platform - GCP 272 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 349 4
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 132 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 4
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 230 4
Apple iPhone 5 754 4
Apple iPhone 4 746 4
Samsung Super AMOLED 144 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 648 4
Рошал Евгений. 3 2
Clarke Jeff - Кларк Джефф 19 2
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Вахов Алексей 2 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Серебряков Александр 7 1
Гвоздев Дмитрий 106 1
Комаровский Андрей 4 1
Phalen Beth - Фален Бет 3 1
Гусев Сергей 32 1
Медведев Дмитрий 1629 1
Колесникова Мария 8 1
Куликов Григорий 6 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Истомин Максим 26 1
Жуков Павел 5 1
Константинов Сергей 2 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 14 1
Woodward Alan - Вудвард Алан 4 1
Patron Alfredo - Патрон Альфредо 4 1
Baltazar Henry - Балтазар Генри 2 1
Галушкин Олег 178 1
Карнаух Павел 5 1
Починок Николай 11 1
Путин Владимир 2723 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Садовенко Илья 64 1
Михалев Евгений 58 1
Березин Максим 78 1
Главчев Владимир 21 1
Талдыкина Наталья 31 1
Лобанов Герман 2 1
Кушнир Леонид 19 1
Dhuwaraha Rama - Дуувараха Рама 1 1
Мольский Александр 14 1
Буйлов Юрий 13 1
Карпинский Владислав 2 1
Извеков Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 122579 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50141 25
Европа 21294 10
Земля - планета Солнечной системы 9695 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17042 7
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 7
Южная Корея - Республика 6281 6
Китай - Тайвань 3732 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12808 6
Япония 12875 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15055 5
Африка - Африканский регион 3266 4
Финляндия - Финляндская Республика 3467 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 4
Франция - Французская Республика 7082 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39273 4
Германия - Федеративная Республика 12005 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13136 4
Великобритания - Лондон 2364 3
Канада 4709 2
Азия - Азиатский регион 4656 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 2
Америка 2155 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1339 2
США - Техас 969 2
США - Торонто 271 2
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 26 1
США - Массачусетс 498 1
США - Миссури 113 1
Либерия 22 1
Камерун - Республика 34 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 654 1
США - Северная Каролина 310 1
США - Флорида 744 1
Гамбия - Республика 13 1
США - Южная Каролина - Чарльстон 4 1
Гвинея - Гвинейская Республика 14 1
Ливия 113 1
Африка - Сахара - пустыня 87 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4928 13
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3448 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7666 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41877 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10647 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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