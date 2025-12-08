Разделы

Clarke Jeff Кларк Джефф


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Крупнейшие производители ПК дружно поднимают цены. Dell подорожает минимум на 15-20% 2
26.09.2019 Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud 2
21.05.2019 Dell представила новые инфраструктурные решения для ИТ-среды 2
06.03.2019 Годовая выручка Dell выросла на 15% до $90,6 млрд 2
08.02.2017 Гендиректор Autodesk уволился, разобравшись со всеми врагами 2
27.03.2014 Второй по величине производитель ПК согласился платить Microsoft дань за Android 2
17.12.2012 Dell официально покинула бизнес по выпуску смартфонов 2
06.04.2012 Dell покупает калифорнийского поставщика клиентских решений и облачных сервисов Wyse Technology 2
18.08.2008 Создан ноутбук со временем автономной работы 19 часов 2
15.08.2008 Создан ноутбук со временем автономной работы 19 часов 2
21.05.2007 Dell выходит на рынок планшетных ПК 2
18.01.2007 Dell освоит новый рынок 1
24.04.2006 В СА новый директор по операциям 3
22.04.2004 "Бухгалтерская болезнь" в США докатилась до ИТ 2
06.05.2002 Объединение HP и Compaq официально завершено 1
27.04.2002 Суд по делу Hewlett-Packard продолжается 1
25.04.2002 Карли Фиорина: акционеры не были обмануты 1
25.04.2002 Карли Фиорина: акционеров никто не обманывал 1
15.10.2001 HP-Compaq: новая команда нового корабля 1
20.06.2001 Compaq почти удвоила объем продаж компьютеров iPaq 2

Публикаций - 20, упоминаний - 35

Clarke Jeff и организации, системы, технологии, персоны:

Dell Technologies - Dell Computer 2162 9
Dell EMC 5092 9
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 7
HP - Hewlett-Packard 3644 7
HP Inc. 5761 5
Broadcom - VMware 2490 4
Microsoft Corporation 25236 4
Nvidia Corp 3731 2
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 2
Compal Electronics 135 1
Dell EMC Consulting - Dell Technologies Consulting Services 2 1
Virtustream 14 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Desten Computers - Дестен 50 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 64 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
Autodesk 622 1
Google LLC 12255 1
Samsung Electronics 10625 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 1
LG Electronics 3675 1
HTC Corporation 1505 1
CA Technologies - Computer Associates 387 1
Citrix Systems 840 1
Acer - AOpen - Wistron 78 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 4
Boeing 1017 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
Cendant 15 1
Dell Financial Services 5 1
Expansys 10 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Судебная власть - Judicial power 2412 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1063 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 593 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 187 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1
On-demand - "по требованию" 191 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1454 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 1
Google Android устройства-девайсы 787 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 4
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 3
Microsoft Windows 2000 8662 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 162 2
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 1
Dell EMC DSS - серия серверов 2 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Dell EMC PowerMax 3 1
Dell EMC SD-WAN Edge 1 1
Dell EMC SmartFabric Services 1 1
VCE VxRack Systems 14 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
Fujitsu Zero Client 9 1
Dell Wyse 62 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Dell Streak 49 1
Dell Venue - Dell Lightning - планшет 28 1
Desten Computers - Desten CyberBook 8 1
Nvidia Tesla GPU 187 1
Google Cloud Platform - GCP 345 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 1
Broadcom - VMware SD-WAN 12 1
Dell EMC VxFlex 1 1
Dell EMC Unity - Dell EMC UnityVSA - Серия all-flash СХД 15 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 38 1
Broadcom - VMware Cloud on Dell EMC 4 1
Microsoft Azure VMware Solutions - Microsoft AVS 8 1
Broadcom - VMware vSphere Cloud Provider 4 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Google Android 14679 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 385 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Broadcom - VMware VeloCloud 14 1
Google Chrome - браузер 1648 1
Broadcom - VMware PKS Solution Competency 5 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 5
Capellas Michael - Капеллас Майкл 55 5
Chandler William - Чендлер Уильям 6 4
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 4
Wayman Robert - Уэймен Роберт 13 3
Wayman Bob - Вэйман Боб 7 2
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Dhuwaraha Rama - Дуувараха Рама 1 1
Baskins Ann - Бэскинс Энн 1 1
Ханспал Амар 17 1
Beveridge Crawford - Беверидж Кроуфорд 2 1
Elson Charles - Элсон Чарльз 2 1
Sherlund Rick - Шерлунд Рик 12 1
Wang Charles - Ванг Чарльз 5 1
Condit Philip - Кондит Филипп 4 1
Sherlund Rick - Шерланд Рик 5 1
Kumar Sanjay - Кумар Санджей 12 1
Hewlett William - Хьюлетт Уильям 15 1
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 1
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 1
Livermore Ann - Ливемор Энн 10 1
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 1
Napier Bob - Напье Боб 2 1
Condit Phil - Кондит Фил 3 1
Sweet Tom - Свит Том 4 1
Wayman Bob - Вэймен Боб 1 1
Reynolds Martin - Рейнольдс Мартин 6 1
Bass Carl - Басс Карл 6 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
США - Делавэр 172 4
США - Нью-Йорк 3151 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
США - Калифорния 4775 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 1
Америка Южная 868 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 1
США - Техас 1012 1
Китай - Тайвань 4136 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Английский язык 6876 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 357 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
AP - Associated Press 2006 3
The Washington Post 342 2
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
Times 648 1
Direct2Dell 3 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Forbes - Форбс 910 1
FT - Financial Times 1259 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Gartner - Гартнер 3608 2
Fortune Global 100 142 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Fortune Global 500 287 1
Markets&Markets Research 113 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
Единый день голосования 138 1
