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Ислам мусульманская религия монотеистическая авраамическая религия
СОБЫТИЯ
|26.04.2022
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Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям.
омпании отдали дань уважения трем мировым религиозным традициям. Shahadah Дизайн, созданный в честь ислама, получил название Shahadah и представляет собой смартфон в зелено-золотой гамме, украш
|18.07.2016
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На Аллаха надейся, а...
Боясь повторения смертельной массовой давки во время Ходжа, которая случилась в 2015 году, власти Саудовской Аравии решили в призвать на помощь не только милость Аллаха. Но и современные технологии. Предполагается, что всем паломникам, которые посетят мероприятия Хаджа в 2016 году (оони пройдут в сентябре), будут выданы пылеводонепроницаемые браслеты. В
|24.04.2014
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KazanSummit: курс на сотрудничество с исламским миром
звития мировой экономики. Эффективные инструменты инвестирования, новые направления товарооборота с мусульманскими странами, перспективы исламских финансов в России и СНГ, потенциал межгосударс
|28.02.2014
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Робот для хорошего намаза
Иранский учитель Акбар Резаи решил привнести в изучение ислама маленькими учениками нотку прогресса. Вспомнив о том, что в юности он посещал кружок р
|30.01.2008
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Инженеры и джихад: социологическое исследование
Британские социологи Диего Гамбетта (Diego Gambetta) и Стефен Хертог (Steffen Hertog) обнаружили, что среди членов исламских радикальных группировок доля специалистов с высшим образованием аномально высока и намного превышает средний уровень. Особенно много среди радикалов инженеров - специалистов с высшим
|12.10.2006
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Мусульмане закроют магазин Apple?
аботает бар, в котором продается алкоголь. Кааба (от арабского — куб) — главное святилище ислама. Во время молитвы все мусульмане обращаются в его сторону. Кааба находится в центре гл
|08.02.2006
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Датские карикатуры породили войну хакеров
ь в наибольшей степени подвержены атакам исламских сетевых террористов. Реакция хакеров-противников ислама не заставила себя ждать. Как стало известно, на днях крупнейший исламский культурно-ин
|02.10.2001
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Coca-Cola отрицает свою причастность к рекламе на фоне мусульманских святынь
Компания Coca-Cola заявила, что не имеет никакого отношения к появившейся в интернете фальшивке, изображающей логотип компании на фоне мусульманских святынь. Компании сообщили о появлении такой рекламы еще накануне терактов. Coca-Cola решила принять ответные меры и опубликовала заявление о своей непричастности к этой рекламе.
|13.09.2001
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Французский сайт исламских фундаменталистов одобрил теракты в США
этом сайте была опубликована реакция на террористические акты, совершенные в США: "после того, как мусульманская кровь считалась евреями и американцами мочой, Ислам нанес удар и посеял ужас в
|06.03.2001
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Аль-Азхар откроет сайт о редких исламских манускриптах
нтернету, мусульмане всего мира смогут получить доступ к 44 тыс. книг по вопросам практики и теории ислама. 9 тыс. из этих произведений существуют в единственном экземпляре и никогда не были до
Ислам и организации, системы, технологии, персоны:
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