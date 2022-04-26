Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия

На Аллаха надейся, а... Боясь повторения смертельной массовой давки во время Ходжа, которая случилась в 2015 году, власти Саудовской Аравии решили в призвать на помощь не только милость Аллаха. Но и современные технологии. Предполагается, что всем паломникам, которые посетят мероприятия Хаджа в 2016 году (оони пройдут в сентябре), будут выданы пылеводонепроницаемые браслеты. В