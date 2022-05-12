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Ислам мусульманская религия монотеистическая авраамическая религия

Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия


12.05.2022 «ЭларСкан» установлен в государственной публичной библиотеке в Малайзии 1
26.04.2022 Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям. 3
28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн» 1
11.08.2021 В России появятся тюнингованные iPhone 13 для верующих за полмиллиона 3
15.02.2021 В ОЭЗ «Иннополис» приняли еще восемь стартапов 1
03.07.2019 Китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов шпионское ПО 1
28.03.2019 Россияне выпустили телефон-«звонилку» по цене 36 iPhone. Фото 1
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 1
19.10.2018 Россияне выяснили, что на Ближнем Востоке лидером по киберкражам ноу-хау стал госсектор 1
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна» 1
18.09.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей 1
04.05.2017 Apple потратит $1 млрд, чтобы угодить Трампу 1
03.04.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане 1
30.03.2017 Telegram запустил голосовые звонки. Как сделать, чтобы они заработали 1
22.02.2017 Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря» 1
08.02.2017 Гендиректор Autodesk уволился, разобравшись со всеми врагами 1
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора 1
10.08.2016 «Русские хакеры» - кто они? Опрос 1
03.06.2016 GS Group раскрыл детали контент-стратегии первого спутникового ТВ-оператора RealVU в Бангладеш 1
23.11.2015 Роботехника по шариату 1
13.11.2015 Check Point вычислил связанную с Ираном группу кибершпионажа 1
10.09.2015 Власти России заблокировали сервисы Yahoo 1
30.06.2015 Власти США требуют арестовать счета партнера МТС и «Билайн» 1
24.02.2015 Обнаружен новый крупный игрок в мире кибершпионажа 1
24.04.2014 KazanSummit: курс на сотрудничество с исламским миром 4
28.03.2014 Прокуратура требует заблокировать военные интернет-библиотеки 1
27.03.2014 В Казани пройдет Международный экономический саммит России и стран ОИС 1
05.03.2014 Казань – мать российских умных городов 1
28.02.2014 Робот для хорошего намаза 1
22.01.2014 ТОП-10 самых скандальных рекламных кампаний гаджетов по версии ZOOM 2
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 1
11.09.2013 В электронных ID-картах Бангладеш будет регистрироваться «третий пол» 1
04.09.2013 Кредитный скоринг: реальные возможности 1
20.08.2013 Почти половина пакистанцев не в состоянии получить электронный паспорт 3
19.06.2013 Кто и как фильтрует интернет? Обзор мировых практик 2
31.05.2013 Америка разрешила поставлять в Иран компьютеры и мобильники 1
19.09.2012 Россия: Доступ к YouTube отключают постранично 1
06.09.2012 Россияне обнаружили израильский след в самом загадочном кибероружии мира 1
27.06.2012 Иран против Eutelsat: кто победит? 1
20.06.2012 Босния и Герцеговина запускает первую спутниковую коммерческую платформу непосредственного вещания 2

Публикаций - 174, упоминаний - 223
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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