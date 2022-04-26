Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ислам мусульманская религия монотеистическая авраамическая религия

Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия

СОБЫТИЯ


26.04.2022 Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям.

омпании отдали дань уважения трем мировым религиозным традициям. Shahadah Дизайн, созданный в честь ислама, получил название Shahadah и представляет собой смартфон в зелено-золотой гамме, украш
18.07.2016 На Аллаха надейся, а...

Боясь повторения смертельной массовой давки во время Ходжа, которая случилась в 2015 году, власти Саудовской Аравии решили в призвать на помощь не только милость Аллаха. Но и современные технологии. Предполагается, что всем паломникам, которые посетят мероприятия Хаджа в 2016 году (оони пройдут в сентябре), будут выданы пылеводонепроницаемые браслеты. В
24.04.2014 KazanSummit: курс на сотрудничество с исламским миром

звития мировой экономики. Эффективные инструменты инвестирования, новые направления товарооборота с мусульманскими странами, перспективы исламских финансов в России и СНГ, потенциал межгосударс
28.02.2014 Робот для хорошего намаза

Иранский учитель Акбар Резаи решил привнести в изучение ислама маленькими учениками нотку прогресса. Вспомнив о том, что в юности он посещал кружок р
30.01.2008 Инженеры и джихад: социологическое исследование

Британские социологи Диего Гамбетта (Diego Gambetta) и Стефен Хертог (Steffen Hertog) обнаружили, что среди членов исламских радикальных группировок доля специалистов с высшим образованием аномально высока и намного превышает средний уровень. Особенно много среди радикалов инженеров - специалистов с высшим

12.10.2006 Мусульмане закроют магазин Apple?

аботает бар, в котором продается алкоголь. Кааба (от арабского — куб) — главное святилище ислама. Во время молитвы все мусульмане обращаются в его сторону. Кааба находится в центре гл
08.02.2006 Датские карикатуры породили войну хакеров

ь в наибольшей степени подвержены атакам исламских сетевых террористов. Реакция хакеров-противников ислама не заставила себя ждать. Как стало известно, на днях крупнейший исламский культурно-ин
02.10.2001 Coca-Cola отрицает свою причастность к рекламе на фоне мусульманских святынь

Компания Coca-Cola заявила, что не имеет никакого отношения к появившейся в интернете фальшивке, изображающей логотип компании на фоне мусульманских святынь. Компании сообщили о появлении такой рекламы еще накануне терактов. Coca-Cola решила принять ответные меры и опубликовала заявление о своей непричастности к этой рекламе.

13.09.2001 Французский сайт исламских фундаменталистов одобрил теракты в США

этом сайте была опубликована реакция на террористические акты, совершенные в США: "после того, как мусульманская кровь считалась евреями и американцами мочой, Ислам нанес удар и посеял ужас в

06.03.2001 Аль-Азхар откроет сайт о редких исламских манускриптах

нтернету, мусульмане всего мира смогут получить доступ к 44 тыс. книг по вопросам практики и теории ислама. 9 тыс. из этих произведений существуют в единственном экземпляре и никогда не были до

Публикаций - 201, упоминаний - 260

Ислам и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Google LLC 12687 11
МегаФон 10742 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
Samsung Electronics 11064 8
Microsoft Corporation 25774 7
Yahoo! 3726 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Cisco Systems 5372 5
Apple Inc 13154 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
X Corp - Twitter 2938 4
Huawei 4675 4
Sony 6739 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 4
Yandex - Яндекс 9215 3
LG Electronics 3735 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Lenovo Motorola 3566 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Roshan - TDCA - Telecom Development Company Afghanistana 8 2
Ростелеком 10948 2
Dell EMC 5180 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
9594 2
Check Point Software Technologies 829 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Takilant 52 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Walt Disney Company 647 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Swisdorn 11 3
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 3
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Marvelgate 2 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Резонанс НПП 407 2
Islamic Development Bank - Исламский банк развития - ИБР 4 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
IBFD Foundation - Некоммерческий фонд развития исламского бизнеса и финансов 1 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн - ЗДМП, Завод детских молочных продуктов - Лианозовский молочный комбинат - Веселый молочник, Домик в деревне, Мажитель, Рыжий Ап!, Чудо 11 1
Newmont - Newmont Gold - Newmont Mining Corp 3 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
Amnesty International 21 1
Neuer Markt 21 1
Orano - Areva 24 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
КиШ - Король и Шут 19 1
Central Asian Telecommunications Development 2 1
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
Peridott Beyond Sdn Bhd 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 6
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
OIC - Organisation of Islamic Cooperation - Организация исламского сотрудничества 4 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 1
Верховная рада Украины - ЦИК Украины - Центральная избирательная комиссия Украины 3 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 10
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Stafory - робот Вера 377 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Windows 16882 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 4
Linux OS 11533 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Nokia 7650 63 3
Microsoft Windows XP 2431 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Microsoft Outlook 1506 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Flickr - Фотохостинг 258 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Apple iPhone 13 193 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
GFI Альфа: Антитеррор 3 1
JVC Kenwood CG - серия кофемолок 1 1
Binatone CG - серия кофемолок 2 1
Bosch MKM - серия кофемолок 4 1
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 1
Asus Eee Pad 45 1
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
U.S. Department of Defense - DARPA GALE - DARPA Global Autonomous Language Exploitation - DARPA ARM - DARPA Autonomous Robotic Manipulation 7 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 54 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 6650 12 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Digital Remote 1 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Office Noa - Nancy Codec 3 1
Каримов Ислам 97 6
Каримова Гульнара 95 5
Авакян Гаянэ 52 4
Мадумаров Рустам 25 4
Путин Владимир 3454 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 3
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 3
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Wilders Geert - Уайлдерс Гирт 2 2
Lewis Bernard - Льюис Бернард 4 2
Burnham Jon - Бернхэм Джон 10 2
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 2
Гумилев Лев 5 2
Atef Muhammad - Атеф Мухаммад 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Матвиенко Валентина 117 2
Машурин Сергей 22 2
Клюева Марина 2 2
Гостев Александр 84 2
Носик Антон 106 2
Истомин Максим 26 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Islam Mohammed - Ислам Мухаммед 1 1
Шутилова Анна 1 1
Зайцев Илья 7 1
Девятый Григорий 1 1
Аранбаева Лариса 1 1
Зуев Анатолий 2 1
Schwarz-Schilling Christian - Шварц-Шилинг Кристиан 1 1
Исмаели Саида 1 1
Шутов Виталий 1 1
Хусин Азахари 1 1
Makovicky Emil - Маковицкий Эмиль 1 1
Assad Bashar - Асад Башар 12 1
Chrysikou Evangelia - Крисику Евангелия 1 1
Денисенко Артем 1 1
Denning Dorothy - Деннинг Дороти 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 88
Россия - РФ - Российская федерация 166163 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 33
Саудовская Аравия - Королевство 666 32
Европа 24962 28
Иран - Исламская Республика Иран 1155 26
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 24
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 24
Индия - Bharat 5869 23
Франция - Французская Республика 8176 22
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 22
Израиль 2856 21
Германия - Федеративная Республика 13220 21
Ближний Восток 3154 21
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 18
Турция - Турецкая республика 2620 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Нидерланды 3745 16
Индонезия - Республика 1058 15
Египет - Арабская Республика 1100 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Ирак - Республика 709 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Узбекистан - Республика 2005 13
Швеция - Королевство 3781 11
Малайзия 922 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 10
Африка - Африканский регион 3640 10
Канада 5081 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 9
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Южная Корея - Республика 7051 8
Бельгия - Королевство 1191 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Марокко - Королевство 226 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 62
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 26
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
Английский язык 7030 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 8
Ирак - Война в Персидском заливе 224 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 8
Цензура - Свобода слово 514 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
Религия 152 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Персидский язык - фарси 51 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
NYT - The New York Times 1099 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Wikipedia - Википедия 650 3
AP - Associated Press 2007 3
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 2
The Verge - Издание 619 2
WikiLeaks 120 2
Ведомости 1466 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Phys.org 972 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
NEWSru.com 229 2
PhysicsWeb 184 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Times 661 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 2
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 1
Ислам ТВ 1 1
NetActuel 3 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
The Register - The Register Hardware 1783 1
Bloomberg 1627 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
New Scientist 1448 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - Гартнер 3658 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Gartner - Dataquest 353 2
Internet Stock Report 994 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - Meta Group 8 1
РАН - Российская академия наук 2122 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 2
Cairo University - Каирский университет 5 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 2
Библиотека Максима Мошкова 17 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
РАН СПбНЦ - Санкт-Петербургский научный центр РАН 6 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
جامعة الأزهر - Университет аль-Азхар 1 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
British Library - Британская библиотека 30 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще