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Recorded Future

Recorded Future


06.02.2025 Выплаты кибервымогателям во всем в мире сократились на треть, несмотря на рекордное число успешных атак 1
07.03.2024 Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США 1
31.08.2023 В ООН обсуждается российский проект договора о киберпреступности. Microsoft его жестко критикует 1
02.09.2022 Хакеры дважды за год зашифровали данные госучреждения в Чили 1
20.07.2022 Поддельное антироссийское ПО заражает проукраинских активистов 1
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 1
30.01.2020 В интернете расцветает «Троллинг-как-услуга». Россияне делают на этом деньги 1
24.06.2019 Американские власти заплатили крупнейший в истории выкуп кибервымогателям 1
29.08.2018 Оператор знаменитого ботнета Andromeda отпущен судом на свободу 1
19.12.2017 Биржа биткоинов обанкротилась после двух ограблений подряд 1
18.08.2016 RSA NetWitness Suite интегрирован с технологиями Threat Intelligence для обнаружения угроз 1
27.11.2014 Международная организация проанализировала деятельность «российских проправительственных» хакеров 1
05.10.2010 Google и ЦРУ создают поисковик, прогнозирующий будущее 1
03.08.2010 Google и ЦРУ будут следить за всеми пользователями интернета 1
29.07.2010 ЦРУ и Google вложились в разработчика системы веб-мониторинга 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Recorded Future и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1413 5
Google LLC 11805 4
X Corp - Twitter 2847 3
Microsoft Corporation 24649 3
Meta Platforms - Facebook 4442 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 2
ESET - ESET Software 1134 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
Dell EMC 5033 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
Apple Inc 12118 1
Google - Keyhole 34 1
Broadcom - VMware 2365 1
Turla - Хакерская группировка 20 1
NSO Group 31 1
Chainalysis 17 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 52 1
Google Ventures - GV 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Colonial Pipeline 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 17 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2001 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2943 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2237 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3110 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10543 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4875 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 647 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3079 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 844 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 372 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 260 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 594 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5039 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 356 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 134 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3758 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9791 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2922 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3875 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2943 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1463 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1455 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1618 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 605 2
Microsoft Andromeda OS 21 1
Swf-Inj Service 1 1
RSA NetWitness Suite 3 1
Google Play - Google Store - Android Market 3297 1
Google Android 14028 1
Google TAG Manager - GTM - менеджер тегов 6 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 40 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4480 1
Acer Predator 206 1
FreePik 1008 1
Liska Allan - Лиска Аллан 3 2
Мельникова Анастасия 377 2
Хамитов Александр 8 1
Гинятуллин Роман 61 1
Ярец Сергей 1 1
Watts Clint - Уоттс Клинт 1 1
Смилянец Дмитрий 1 1
Гостев Александр 82 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 7 1
Крохин Валентин 32 1
Павлов Никита 75 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 9
Россия - РФ - Российская федерация 144835 7
Европа 21786 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 3
Беларусь - Белоруссия 5682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 2
Швеция - Королевство 3621 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 678 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
Германия - Федеративная Республика 12697 1
США - Флорида 767 1
США - Джорджия 326 1
США - Флорида - Ривьера-Бич 4 1
Бразилия - Федеративная Республика 2367 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Польша - Республика 1963 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 334 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 306 1
США - Массачусетс 505 1
Индия - Bharat 5456 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3529 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
КНДР - Пхеньян 72 1
Украина 7619 1
Ближний Восток 2948 1
Азия - Азиатский регион 5544 1
Чили - Республика 469 1
Америка Латинская 1815 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 95 1
Америка Южная 853 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 308 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 1
Иран - Исламская Республика Иран 1086 1
Никарагуа - Республика 56 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48147 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3478 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 2
Английский язык 6645 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1271 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 709 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3170 2
УК РБ - Уголовный кодекс Республики Беларусь 1 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5669 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4832 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5842 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1206 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13565 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 1
Аренда 2431 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6937 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 52 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2943 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 193 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 77 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 349 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8704 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7624 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 785 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 616 1
ThreatPost 9 1
NBC News 182 1
Wired - Издание 233 1
TheRecord 4 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1876 1
The Register - The Register Hardware 1562 1
U.S. FPRI - Foreign Policy Research Institute - Исследовательского института внешней политики США 1 1
Check Point CPX 360 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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