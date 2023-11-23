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Broadcom VMware

Broadcom - VMware

Обзор «Виртуализация VMWare» на Market.CNews

23.11.2023 VMware ушла, задачи остались

Замена VMware Много лет компания iiii Tech предоставляла услуги IaaS на базе VMware. Основные направления – предоставление инфраструктурных и платформенных сервисов (виртуальные машины, кластер
07.09.2023 Облачный провайдер Serverspace запустил продажи VMware-серверов в Казахстане

Международный облачный провайдер Serverspace добавил новую локацию для услуги VMware cloud. Теперь пользователи и партнеры компании имеют возможность развернуть виртуальные серверы в дата-центре Kazteleport, расположенном в Казахстане, в Алматы. Serverspace продолжает ра
07.09.2023 Itglobal.com взяла на себя техническую поддержку платформы виртуализации VMware ГК «Интерлизинг»

ГК «Интерлизинг» передала специалистам Itglobal.com техническое обслуживание платформы виртуализации в рамках услуги Managed VMware. ГК «Интерлизинг» сотрудничает с облачным провайдером уже пять лет. В первом квартале 2023 г. «Интерлизинг» доверила Itglobal.com техническую поддержку оборудования Dell и строительство

20.09.2023 Александр Худяков -

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

ачных провайдеров. Третья причина, по которой компании строят гибридную инфраструктуру сегодня, — это импортозамещение. Большинство корпоративных облаков было построено на платформах виртуализации от VMware, Microsoft и Red Hat, уход которых создал риски для поддержания и развития таких инфраструктур. К тому же есть требования регуляторов, которые предписывают постепенный переход на российс
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформация должна завершиться уже к январю 2025 году. Решение ROSA Virtualization закрывает потребно
17.07.2023 Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования

Эти программные продукты могут использоваться на серверах Gagar>n, как отдельно и независимо друг от друга, так и в составе единого комплексного решения, позволяющего заменить такое ПО как, например, VMware vSphere Hypervisor (ESXi), VMware Horizon и Veeam. В рамках тестирования проверена работоспособность серверного оборудования Gagar>n, его основные функциональные характеристики, с
12.04.2023 «Мерлион» заплатит 80 миллионов из-за бегства из России VMware и проблем ИТ-«дочки» «Роснефти»

судебного разбирательства, между ООО «Софт лоджистик» и ООО «Хаскел» (после переименования — ООО «Мерлион») 26 июня 2019 г. был заключен договор на поставку сертификатов техподдержки ПО американской VMware на 111,3 млн руб. При полной выплате этой суммы сертификаты при посредничестве «Софтлайн трейда» (входит в «Софтлайн») были переданы конечному пользователю — ООО «Айэмти». Данное юрлицо

11.04.2023 ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты

ра следует, что на данный момент в ТАСС преимущественно используется оборудование сетевой инфраструктуры американской Cisco и российской Eltex. В качестве платформ виртуализации задействованы решения VMWare, систем управления конфигурациями рабочих станций — Microsoft System Center Configuration Manager и JAMF Pro. Кроме того, в агентстве используется служба каталогов Microsoft Active Direc
15.02.2023 Сергей Герасимов: Мы нашли 15 слабых мест в VMware

с, выявляем функции, которые он выполняет. Затем мы выявляем ошибки в работе ресурса и отмечаем все обнаруженных недостатки, даем рекомендации по их устранению. CNews: Расскажите подробнее о работе с VMware и TrueConf: как были обнаружены и устранены уязвимости? Сергей Герасимов: Бывает, что мы натыкаемся на какие-то уязвимости почти случайно, в ходе работы над другим проектом. К таким случ
10.02.2023 Хакеры переосмыслили наработки грозного шифровальщика Petya для атак на ПК под Windows, Linux и VMware ESXi

Шифровальщик и партнеры Новый шифровальщик Nevada обзавелся новой функциональностью, которая обеспечивает ему повышенный успех при атаках на системы под управлением Windows и, что важнее, VMware ESXi. Nevada впервые была замечена на хакерском форуме RAMP 10 декабря 2022 г.. Шифровальщик предлагался главным образом русско- и китаеязычным хакерам на условиях дохода в 85% от каждог
13.02.2023 Есть ли жизнь после VMware?

для вывода на рынок новых услуг (time-to-market). Так исторически сложилось, что к настоящему большинство ИТ-инфраструктур работают на платформах виртуализации, разработанных американскими компаниями VMware (vSphere) и Microsoft (Hyper-V). Однако после февраля 2022 г. западные вендоры объявили о сворачивании своей деятельности в России, что создает проблемы для дальнейшего развития проектов
11.01.2023 Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware

на» Как выяснил CNews, компания «Мерлион» одержала победу в очередном споре со своим контрагентом, который пытался вернуть у дистрибутора свои деньги за сертификаты техподдержки американской компании VMware. Спор сторон происходил в Арбитражном суде Московской области, в который 3 июня 2022 г. с иском обратилась компания «Ай-теко», купившая сертификаты у «Мерлиона» для третьих лиц, чьи назв
01.12.2022 «Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО

Замена VMware Как выяснил CNews, «Россети Сибирь» внедряет систему виртуализации серверов на базе отечественных решений. На эти цели компания выделила 150,9 млн руб., можно обнаружить на портале госза
28.11.2022 VMware рвет последние связи с Россией. Юрлицо закрывается, сотни сотрудников уволены, топов вывезли в Дубай

Окончательный уход Как выяснил CNews, американская корпорация VMware окончательно уходит из нашей страны. С конца сентября 2022 г. российское юрлицо ООО «Виэмваре рус» находится в стадии ликвидации, следует из базы «Контур.фокус». В начале марта 2022 г. <
18.11.2022 Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали

Бесполезные сертификаты надлежащего качества Как выяснил CNews, компании «Мерлион» не придется возвращать своему клиенту деньги за сертификаты техподдержки американской компании VMware. Такое решение 7 ноября 2022 г. вынес Арбитражный суд Московской области по иску упомянутого клиента, которым стала компания «Ван-ай-ти трейд» — в недавнем прошлом «Софтвэруан», а еще ра
26.10.2022 На CNews FORUM 2022 представят российский аналог VMware

о лет на рынке и используется в промышленной эксплуатации. За это время оно заработало репутацию надежной гиперконвергентной платформы, которая может составить конкуренцию зарубежными аналогам уровня VMware. Особенности платформы vStack: высокая производительность, поддержка корректной работы в условиях высокого CPU overcommit, очень низкое значение CPU overhead — 2-5% при среднем показател
12.09.2022 Защита от новой «дыры» в процессорах Intel и AMD катастрофически замедляет Linux

Патчи от Redbleed «тормозят» Linux Специалисты компании VMware протестировали патч ядра Linux, закрывающий уязвимость Retbleed. По его итогам они пришли к выводу, что применение исправления может вызывать падение производительности системы на 70%, п
05.09.2022 Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director

Cервис управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder стал доступен для пользователей VMware vCloud Director. Теперь его могут использовать клиенты Softline Cloud и заказчики других облачных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители Softline. Решение Clouder представлено
17.08.2022 В ПО VMWare найдена брешь, позволяющая обходить авторизацию

Возможен вход без приглашения VMware объявила о появлении экспериментального эксплойта (PoC) к одной из критических уязвимостей, недавно выявленных в продуктах компании. Речь идет о CVE-2022-31656 — баге, который позволяет

09.08.2022 «ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware

йского разработчика ПО в области виртуализации и гиперконвергенции ООО «Шаркс датацентр». Об этом CNews рассказали представители «ЭР-Телекома». ПО виртуализации серверных мощностей после приостановки VMware бизнес-операций на территории России пользуется спросом со стороны государственных и коммерческих компаний. Доля в «Шаркс датацентр» позволит компании закрепиться на этом рынке, обеспечи
17.06.2022 X-Com запустила техническую поддержку продуктов Vmware

X-Com запустила собственный сервис технической поддержки программных продуктов Vmware. Данный сервис не является продлением официальной поддержки Vmware и не привязан к ранее законтрактованным датам, но реализуется на прежнем уровне предоставления услуг (SLA). В ра
26.05.2022 Broadcom покупает VMware. Это третья по стоимости покупка за всю историю ИТ

VMware покупают Компания Broadcom, занимающаяся разработкой полупроводниковой продукции, становится владельцем VMware, разработчика ПО для виртуализации. Сумма сделки составила $61 млрд. Это рекордное по стоимости приобретение Broadcom за всю историю компании, начавшуюся в 1961 г. В целом в ИТ-сфере это
28.03.2022 «Базис» готов заменить ушедших с рынка западных провайдеров ПО

Российский «Базис» готов помочь в замещении покидающих рынок сервисов Microsoft, VMWare и Citrix в области услуг виртуализации и облачных хранилищ. Об этом CNews сообщили представители «Базиса». В связи с уходом с отечественного рынка крупных международных провайдеров прогр
18.02.2022 Vmware: системы Linux подвергаются атакам программ-вымогателей и криптоджекинга

ные системы на базе Linux, чтобы добиться максимального эффекта при минимальными усилиях, — отметил Джованни Винья (Giovanni Vigna), старший директор подразделения анализа угроз безопасности компании Vmware. — Взлом одного сервера способен принести злоумышленникам большую прибыль и обеспечить доступ к главной цели без необходимости атаковать конечное устройство. Злоумышленники атакуют как п
02.02.2022 После учений по «отлучению» от иностранного ПО, Сбербанк покупает бесконечное количество лицензий VMware

Американский софт на два миллиарда Как выяснил CNews, Сбербанк на $31,8 млн (2,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 2 февраля 2022 г.) безальтернативно закупает американское программное обеспечение VMware. В указанную сумму также входит его техподдержка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Соответствующий тендер был опубликован 26 января 2022 г. Способ размещения закупки

06.12.2021 VMware: активное применение систем контроля и оценки эффективности сотрудников негативно сказывается на корпоративной культуре компаний

Компания VMware, Inc., поставщик ПО для виртуализации и лидер в области корпоративного программного об
26.11.2021 Kyndryl и VMware ускоряют модернизацию приложений и реализуют совместные облачные проекты

Компании Kyndryl и VMware объявили о расширении стратегического партнерства, которое будет направлено на модернизацию приложений и развитие мультиоблачных сервисов. Благодаря новым разработкам компаний заказчики

20.10.2021 Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений

Компания Dell Technologies (NYSE: DELL) анонсировала новые облачные и ИТ-предложения, разработанные совместно с VMware. Они ускорят работу организаций с критически важными данными – потребление данных, управление ими и операции с такими данными. «Чтобы оставаться конкурентоспособными в сегодняшнем сложно
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware

компанию Pi Corporation, которая была поглощена EMC в феврале 2008 г. Сам Мориц возглавил подразделение облачных разработок компании. компании по облачным разработкам, а летом того же года возглавил Vmware, сменив на посту CEO основательницу компании Дайан Грин (Diane Green). Vmware на тот момент принадлежала EMC (c 2016 г. входит в Dell), хотя и управлялась как самостоятельная комп
19.10.2021 Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu

Vmware представила обновленную линейку решений Vmware Tanzu, которые помогут управлять приложениями и позволят разработчикам создавать и развертывать приложения в любой облачной среде. «Из-за ускорения темпов и объемов цифровой трансформаци
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО

как в отношении автоматизированных рабочих мест, так и серверов. Для этого на площадке «Газпром флота» будет создан тестовый инфраструктурный сегмент. «Газпром флот» переезжает с Microsoft Exchange и VMware vSphere на отечественное ПО Проект в санкт-петербургском ЦОДе затронет систему виртуализации VMware vSphere, почтовый сервис Microsoft Exchange, систему резервного копирования, оп
08.10.2021 VMware представила новую стратегию Cloud Smart

Компания VMware, Inc. (NYSE: VMW) анонсировала на онлайн-конференции VMworld 2021 новую стратегию, кот
06.10.2021 Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One

ъявила о сотрудничестве с Intel в области безопасности, технического обслуживания и интеллектуальной аналитики на коммерческих ПК. Интеграция платформы Intel vPro с облачными инструментами управления Vmware Workspace One обеспечит безопасность работы ПК на уровне компонентов, систем и приложений, а также позволит автоматизировать обслуживание устройств в любом месте, даже за пределами сети

07.09.2021 Lenovo представляет инновации для отказоустойчивых периферийных вычислений

Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), подразделение Lenovo, объявила, что первой выпустит на рынок программное решение VMware для периферии, работающее на базе отказоустойчивых серверов ThinkSystem SE350. Новая система, в которой ПО VMware заранее устанавливается на два устройства ThinkSystem SE350 с пов
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise

Nvidia объявила о выходе Nvidia AI Enterprise, комплексного программного пакета фреймворков и инструментов для работы с ИИ, которые позволяют сотням тысяч компаний, использующим VMware vSphere, виртуализировать рабочие задачи ИИ на сертифицированных системах Nvidia. Ведущие производители Atos, Dell Technologies, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise, Inspur, Lenovo и Su
24.06.2021 ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware

ГК «А101» создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест на базе платформы VMware. Она позволит сотрудникам Группы, в том числе использующим в работе специализированное программное обеспечение, подключаться к корпоративным ресурсам с любого устройства. Виртуальными ра
21.06.2021 VMware объявляет об инициативе Zero Carbon Committed

о запуске облачной инициативы Zero Carbon Committed для своих партнеров. Цель инициативы — широкое принятие облачных технологий, способствующих защите окружающей среды. Инициатива поможет заказчикам VMware добиваться экологичности и углеродной нейтральности, работая с поставщиками облачных услуг, преследующими такие же цели. Партнеры VMware со статусом Cloud Verified, участвующие в

03.06.2021 Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией

В портфеле у VMware уже есть как решения для серверной виртуализации, так и продукты для организации виртуальной СХД (vSAN), виртуализации управления сети (NSX), рабочих станций (Horizon). Теперь вендор реш
25.05.2021 Совет директоров VMware назначил Рагу Рагурама на пост генерального директора VMware

Компания VMware, Inc. объявила о назначении Рагу Рагурама генеральным директором VMware (CEO) и
14.05.2021 Positive Technologies помогла Vmware исправить критически опасную уязвимость в средстве анализа эффективности облачных ресурсов

Vmware устранила опасную уязвимость в Vmware Realize Business for Cloud. Этот продукт разработан для анализа затрат на облачные ресурсы: он позволяет визуализировать и планировать расходы, сравнивать бизнес-показатели. Уведомление


Публикаций - 2240, упоминаний - 2547

Broadcom замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23953 575
Dell EMC 4964 408
IBM - International Business Machines Corp 9312 276
Cisco Systems 4982 247
Oracle Corporation 6467 235
HP Inc. 5608 215
Citrix Systems 795 202
SAP SE 5068 161
Intel Corporation 11844 159
Softline - Софтлайн 2313 149
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 143
Google LLC 11308 142
NetApp - Network Appliance 637 125
Veeam Software 307 123
Dell Technologies - Dell Computer 2114 115
7519 102
Red Hat 1267 92
HPE - Hewlett Packard Enterprise 589 91
Amazon Inc - Amazon.com 2871 89
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 84
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4454 77
Крок - Croc 1760 75
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1402 67
Fujitsu 2024 66
Код Безопасности 521 62
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 509 60
Hitachi - Хитачи 1453 59
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 56
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 56
Apple Inc 11551 55
Huawei 3658 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10444 52
Nvidia Corp 3283 51
Acronis - Акронис 442 51
HP - Hewlett-Packard 3614 46
AMD - Advanced Micro Devices 3972 46
Lenovo Group 2225 45
Selectel - Селектел 290 44
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1565 44
Cloud4Y 246 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 44
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 32
РЖД - Российские железные дороги 1753 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2584 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 479 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 15
Открытие ФК - Банк Открытие 523 14
UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 104 13
Лента - Сеть розничной торговли 1868 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1988 10
Visa International 1908 10
Почта России ПАО 1979 9
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 9
Газпром ПАО 1210 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 453 8
Альфа-Банк 1648 8
НСПК - Национальная система платежных карт 698 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 7
eBay Inc 1605 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 388 6
ВТБ - ВТБ24 661 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 917 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 6
Роснефть НК - нефтяная компания 497 5
Elliott Management - Elliott Associates 15 5
ГПБ - Газпромбанк 1003 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 350 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 992 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 475 5
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 173 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 272 5
Silver Lake Partners 76 5
Citi - Citibank - Ситибанк 316 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 249 5
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3283 124
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2878 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4115 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4640 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5392 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2678 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2198 16
Судебная власть - Judicial power 2195 14
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 14
Президент Российской Федерации 3968 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2522 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 10
Федеральное казначейство России 1636 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 290 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3383 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 4
Правительство Москвы 2135 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1107 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 105 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 747 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 10
Linux Foundation 177 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6173 10
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 7
ASF - Apache Software Foundation 106 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
OWASP - Open Web Application Security Project 77 4
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 3
4CIO 761 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 33 3
CSA - Cloud Security Alliance 12 3
Единая Россия - Политическая партия 281 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
Ассоциация менеджеров 84 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
OSI - Open Source Initiative 68 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 203 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57565 1516
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5320 1217
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18773 1178
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27268 1104
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10121 926
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14332 750
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2331 635
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8602 588
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23284 445
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27641 437
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2707 420
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5161 415
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23169 352
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11519 334
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43095 333
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22453 322
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19773 273
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13911 259
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14870 243
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8894 235
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10006 233
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10672 229
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11148 220
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 984 211
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13416 199
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6473 194
Масштабируемость - Scalability 2861 193
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2156 192
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 483 189
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1042 179
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9752 176
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака 970 168
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11627 154
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 942 152
OpenStack 432 150
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6318 147
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 734 144
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1750 140
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 660 137
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8804 135
Broadcom - VMware vSphere 530 420
Microsoft Windows 14912 326
Linux OS 8927 281
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 585 267
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 246 163
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 188 163
Microsoft Azure 1355 155
Apple iPhone 6 4862 111
Intel x86 - архитектура процессора 1713 110
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 138 107
Microsoft Exchange 1367 103
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 118 97
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1159 85
Microsoft SQL Server 1518 84
Broadcom - VMware Horizon Suite 110 82
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 82
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3708 77
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 238 73
Google Android 13252 66
Broadcom - VMware vRealize Suite 71 65
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1298 62
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 748 54
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 186 54
Apple iOS 7246 54
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 57 52
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 69 52
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 276 51
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 47
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 104 46
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 104 45
Microsoft Office 365 891 42
Apple Mac - Apple Macintosh 2911 42
Код Безопасности - vGate 64 41
Citrix XenServer 94 41
Microsoft Windows 2000 8661 41
Google Cloud Platform - GCP 284 41
Apple macOS 1855 40
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1468 39
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 49 39
HPE ProLiant 399 38
Василенко Александр 87 46
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 159 40
Блинов Михаил 73 29
Тимашев Ратмир 68 27
Белоусов Сергей 236 23
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 20
Антич Антон 19 19
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 15
Dell Michael - Делл Майкл 190 14
Козлов Михаил 169 13
Greene Diane - Грин Диана 19 12
Ваганов Василий 14 11
Березин Максим 93 11
Хомутский Юрий 78 11
Rowe Zane - Роу Зейн 10 10
Новиков Павел 90 10
Самойлов Юрий 74 9
Самойленко Александр 9 9
Goulden David - Гульден Дэвид 12 8
Заединов Руслан 45 8
Ткачев Владимир 12 8
Захаренко Максим 55 8
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 7
Путин Владимир 2897 7
Гениев Артем 9 7
Никифоров Николай 1173 7
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 7
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 7
Хренков Владимир 21 6
Боровиков Игорь 114 6
Мотовилов Олег 68 6
Соловьев Дмитрий 61 6
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 7 6
Демидов Михаил 133 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 193 6
Макаров Станислав 117 6
Гребнев Егор 41 6
Щепилов Евгений 36 6
Медведев Дмитрий 1639 6
Россия - РФ - Российская федерация 130591 990
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 301
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 293
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13602 211
Европа 21273 143
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15881 108
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13797 81
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15820 65
Германия - Федеративная Республика 12337 54
Ближний Восток 2819 49
Украина 7412 46
Япония 13075 45
Африка - Африканский регион 3354 43
Азия - Азиатский регион 5225 42
Россия - СФО - Новосибирск 3890 40
Казахстан - Республика 5191 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13080 39
Россия - УФО - Екатеринбург 3536 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 36
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 33
Европа Восточная 3017 33
Франция - Французская Республика 7661 32
Америка Латинская 1746 30
Беларусь - Белоруссия 4931 27
Индия - Bharat 5213 27
США - Калифорния 4542 25
Нидерланды 3379 24
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1361 23
Испания - Королевство 3644 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2444 19
Италия - Итальянская Республика 4251 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2544 18
Земля - планета Солнечной системы 10074 18
Америка Северная 3127 18
Канада 4766 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2696 17
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 989 16
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 781 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1671 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44434 456
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11959 422
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11794 372
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46482 342
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4950 255
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9957 238
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5111 151
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14965 142
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2013 141
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21920 131
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25801 125
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6380 120
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2880 113
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5729 110
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2082 108
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4278 98
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 90
Аренда 2206 85
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5202 79
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4563 78
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16425 74
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2683 67
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7121 66
Страхование - Страховое дело - Insurance 5322 64
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2667 63
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8816 63
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1668 60
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 57
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3443 57
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1139 56
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10252 53
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1111 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4661 44
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7649 44
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4655 43
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2409 42
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5953 42
Аудит - аудиторский услуги 2285 41
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4213 41
Энергетика - Energy - Energetically 4595 40
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 11
The Register 1480 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11069 9
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 9
Bloomberg 1171 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1499 8
Forbes - Форбс 695 7
TAdviser - Центр выбора технологий 345 7
GigaOM 70 6
Открытые системы ИД 172 6
N+1 - Издание 144 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 588 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 178 5
FT - Financial Times 1184 5
Network World 31 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 4
InformationWeek 241 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 754 3
ComputerWorld 144 3
Fortune 203 3
The Verge - Издание 520 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 232 3
Ведомости 718 3
EWeek 178 3
AP - Associated Press 1994 3
All Things Digital 167 3
CNews - ZOOM.CNews 1815 3
ZDnet 595 3
Tom’s Hardware 252 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 2
Vogue 21 2
The Information 54 2
CNET Networks - CNET News 1641 2
Wired - Издание 226 2
CRN 46 2
РИА Новости 841 2
Газпром ГПМ Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 11 2
InfoWorld 55 2
IDC - International Data Corporation 4878 143
Gartner - Гартнер 3502 117
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7689 82
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2657 67
Juniper Research 509 28
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 28
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 25
Forrester Research 819 24
Fortune Global 500 284 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 952 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 7
IDC Russia - IDC Россия 157 6
Vanson Bourne 48 5
Fortune Global 1000 50 4
Fortune Global 100 139 4
Analysys Mason 26 4
CNews SaaS рейтинг 25 3
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 3
Markets&Markets Research 107 3
Infonetics Research 98 3
Frost & Sullivan 199 3
ACG Research 8 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 3
CNews IaaS рейтинг 16 3
IHS Infonetics Research 90 3
Forrester Wave 45 3
Forbes Insights 18 3
Forbes Global 2000 32 2
Gartner - Burton Group 17 2
Microsoft Research 138 2
Tolly Group 14 2
Allied Market Research 19 2
Synergy Research Group 41 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
CNews Мишень 159 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 67 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 55 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
Dell'Oro Group 60 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 34 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 689 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 5
Микроинформ 31 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 743 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 310 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 94 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 2
РАН - Российская академия наук 1741 2
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 257 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 141 2
Pearson VUE 50 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 297 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 65 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 524 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 2
Московская школа кино 3 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 23 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 17 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 183 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 109 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
SAS Academy 5 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 27 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 53 1
УГМК ТУ - Технический университет УГМК 3 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 20 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 51
VMworld 29 29
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 16
CNews AWARDS - награда 449 8
День молодёжи - 27 июня 716 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1144 6
CeBIT 611 6
Broadcom - VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 5
VeeamON Forum 10 4
Intel Developer Forum - IDF 276 4
Broadcom - VMware Virtualization Forum 3 3
Broadcom - VMware Forum 3 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 3
Violin Forum 4 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
Oracle OpenWorld 65 2
Softline IT-галактика 2 2
NetApp Insight - конференция 7 2
CiscoLive! 10 2
Dell Solutions Forum 4 2
Selectel TechDay 4 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Старкон 3 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
Infosecurity - выставка 63 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 34 1
Microsoft WPC 2 1
CNews FORUM Кейсы 166 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 1
Microsoft Build - конференция 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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