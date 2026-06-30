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Broadcom VMware

Broadcom - VMware

VMware представляет собой компанию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для виртуализации инфраструктуры. В 2023 году VMware была приобретена компанией Broadcom, что повлекло за собой изменения в лицензионной политике и рост цен на продукты VMware. Это привело к тому, что многие компании начали искать альтернативные решения для виртуализации.

Компания предлагает ряд продуктов, таких как VMware vSphere, VMware Cloud Foundation, VMware NSX и другие, которые используются для создания виртуальных машин, управления сетями и обеспечения безопасности. Технологии VMware позволяют компаниям оптимизировать использование ресурсов, упростить управление ИТ-инфраструктурой и повысить отказоустойчивость систем.

В последнее время на продукты VMware было обнаружено несколько уязвимостей, требующих срочного устранения. Компания Broadcom оперативно выпускает патчи для устранения этих проблем.

Среди судебных разбирательств стоит отметить иск против компании Siemens, обвиненной в использовании большего количества экземпляров ПО VMware, чем было приобретено лицензий.

На рынке существуют различные компании, предлагающие альтернативные решения для виртуализации. Среди них:

Обзор «Виртуализация VMWare» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Свое место под солнцем: отечественные решения для виртуальных рабочих мест теснят VMware и Citrix

тую задачу: дать сотруднику привычное ИТ-окружение вне зависимости от того, где он находится В России до 2022 г. рынок VDI фактически принадлежал западным платформам: по данным CNews, совокупная доля VMware, Citrix и Microsoft достигала 95% российского рынка ПО виртуализации — включая решения для виртуальных рабочих мест — в денежном выражении. Когда западные вендоры один за другим приостан
29.04.2026 Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

ии. Это легковесный гипервизор, который можно ставить прямо на “железо”, чтобы получить более стабильную и предсказуемую работу системы, адаптированную под задачи виртуализации. По такому же принципу VMware строила свой гипервизор ESXi. Кроме того, за счет уменьшенного объема кода повышается защищенность решения, так как сокращается площадь потенциальной атаки», — объясняет Максим Березин,

12.02.2026 Tera и Orion soft представили бандлы серверов и ПО для быстрой и безопасной миграции с VMware

zVirt и совместимого серверного оборудования «Система Икс» (SX), что позволяет заказчикам выстраивать устойчивую архитектуру вместо зарубежных решений. На сегодняшний день более 40% замещенных хостов VMware в России работают на платформе виртуализации zVirt. Решение обладает крупнейшей инсталляционной базой в стране – более 13,6 тыс. хостов и более 430 заказчиков, а в развитии продукта Orio
29.12.2025 Крупный ИТ-холдинг заработал миллиарды, продав акции российского «убийцы» VMWare

ризация будет расти на 32% в год в период 2024-2027 гг.) и на 21% в период 2027-2031 гг.; сегмент VDI будет расти на 17% в год. До 2022 г. 95% доли на данном рынке принадлежало иностранным вендорам - VMWare, Citrix, Microsoft и Veeam. К 2031 г. доля российских разработчиков на нем увеличится до 92%, В сегменте резервного копирования доля российских разработчиков составит 92%, в сегменте кон
26.12.2025 Как проходила одна из крупнейших миграций с VMware на финансовом рынке

ние информационных систем банка, позволит снизить риски санкционного давления и обеспечит непрерывную работу критически важных сервисов. В рамках проекта по импортозамещению была выполнена миграция с VMware vSphere на отечественную платформу «Ред Виртуализация». Работы включали: тестирование и выбор платформы;развертывание новой среды виртуализации;модернизацию ИТ-инфраструктуры филиалов;ин
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь

й эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области ИБ. В подборку вошли множественные уязвимости в продуктах Microsoft (включая WSUS и RasMan), Redis (RediShell), Oracle E‑Business Suite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8 | Вектор атаки: сетевой Критическая уязвимос
15.10.2025 ITGlobal.com зафиксировал 20% рост запросов на услугу Managed VMware

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) зафиксировал увеличение количества запросов от клиентов на услугу профессиональной поддержки VMware на 20% за девять месяцев 2025 г. год к году. Рост спроса связан с изменениями в модели лицензирования VMware, ограничениями на продление лицензий и доступ к обновлениям на российс
06.10.2025 Аэропорт «Шереметьево» меняет VMware на российское ПО

налоги, что повысит информационную безопасность и эффективность использования вычислительных ресурсов. В этом проекте аэропорт «Шереметьево» импортозамещает зарубежную систему контейнеризации на базе VMware. Международный аэропорт «Шереметьево» имени А.С. Пушкина «Шереметьево» меняет VMware на отечественное ПО Это прямо следует из технического задания, в котором указано, что система

06.10.2025 VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Контроль неофициальной активности VMware ушла из России еще в марте 2022 года, но до сих пор у компаний был доступ к неофициальным схемам скачивания обновлений. Среди них приобретение ПО через дочерние юрлица, зарегистрированны
25.09.2025 Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

ход к облачной ИТ-инфраструктуре в компаниях воспитывался целыми поколениями — и в России, и мире. Тем не менее, многие сегодня отказываются от решений американского разработчика ПО для виртуализации VMware в пользу продуктов на основе открытого софта — например, программного комплекса OpenStack. Обсуждаем, какие нюансы всплывают при такой смене парадигмы, какие риски кибербезопасности стои
22.09.2025 VMware перестала выпускать обновления для vSphere 7.0: что это значит для российского бизнеса?

По информации лидера зарубежного рынка виртуализации VMware, со 2 октября 2025 года поддержка продукта VMware vSphere 7.0 будет окончена. Теперь для этой версии не будут выпускать никакие обновления и патчи, в том числе по критическим уязв
17.09.2025 Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии

исе» ответили, что «экспансию осуществляют поэтапно», начиная с флагманских продуктов. Флагманскими продуктами в компании считают Basis Dynamix и Basis Workplace, выступающие отечественными аналогами VMWare vSphere, VMWare eRealize Automatization, VMWare Nsx, VMWare vSAN, Microsoft Hyper-V, Nutanix, Simplivit и VMware, Windows Virtual Desktop, Citrix XenDesktop,

Market.CNews. Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V?

Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной. Реальная же надежда — на отечественного производителя. Благо выбор есть: более 20 (более 5
Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна»

Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» Андрей Ковалев сооснователь и исполнительный директор компании ITKey Уход VMware и других западных вендоров подстегнул развитие российской разработки на основе Open Source. По мнению многих экспертов, Open Source стал базовой идеологией создания новых отечественных И
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформация должна завершиться уже к январю 2025 году. Решение ROSA Virtualization закрывает потребно
28.08.2025 VMware разрешила использовать свой софт в боевых подводных лодках без угрозы его превращения в тыкву

VMware адаптирует ПО для подводных лодок Компании VMware, разработчик ПО для виртуализации и управления облаком, внесла правки в условия лиценз
14.08.2025 «ФКМ Лизинг» перевёл ключевые ИТ-системы в приватное облако Itglobal.com

одный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) реализовал комплекс проектов по миграции ИТ-инфраструктуры лизинговой компании «ФКМ Лизинг» в собственное облако VMware. В ходе реализации проекта эксперты облачного провайдера провели аудит информационной безопасности, адаптировали инфраструктуру под требования законодательства, обеспечили соответствие р
01.08.2025 Российские решения по виртуализации уходят от open source

Российские компании больше не спрашивают, чем заменить VMware, — они уже заменяют. После ухода западных вендоров рынок виртуализации в России не только не замер, но и показал устойчивый рост. В 2024 г. его объем достиг ₽14,4 млрд, а к 2030 г., по п
29.07.2025 Хакеры активно атакуют гипервизоры VMware. Четверо подозреваемых арестованы

ерская группировка Scattered Spider, несмотря на недавний арест четырех подозреваемых, продолжает наращивать интенсивность атак. В последнее время они, похоже, всерьез сосредоточились на гипервизорах VMware ESXi в американских компаниях. Наибольшее количество жертв приходится на ритейл, авиалинии, транспортные и страховые компании. По данным Google Threat Intelligence Group, злоумышленники

15.07.2025 Российская суверенная замена ПО VMware получила защиту от уничтожения инфраструктуры по ошибке

азвертывания и подход Infrastructure-as-Code. Нацелено на крупный бизнес для организации облака корпоративного уровня. «Базис» позиционирует Dynamix Enterprise в качестве замены иностранных продуктов VMware (vSphere, vRealize Automation, NGX, vSAN), Microsoft (Hyper-V), Nutanix, HPE (SimpliVity). Предыдущий релиз Basis Dynamix Enterprise версии 4.2.0 состоялся в марте 2025 г. К его выходу с
07.07.2025 «Альт Виртуализация» 11.0: быстрая установка, поддержка SDN, обновление через веб-интерфейс, простая миграция из VMware

стабильность и отказоустойчивость. В составе операционной системы осталась базовая для PVE контейнерная технология Linux Containers (LXC). Добавлен инструмент для прямого импорта виртуальных машин из VMware ESXi с сохранением всех необходимых настроек, таких как сетевые интерфейсы и диски. Это значительно ускоряет миграцию инфраструктуры на «Альт Виртуализацию» с решений, основанных на V
28.05.2025 Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок

Аналог VMware NSX Входящий в «Ростелеком» разработчик ПО «Базис» выпустил российский аналог продукта VMware NSX — Basis SDN. Компания планирует занять 30% рынка таких решений в России. Помимо э
23.04.2025 Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes

ь нужную полосу пропускания для важных сервисов и снизить затраты на каналы связи. Кроме того, в ПО реализована балансировка сетевого UDP-трафика для платформ виртуализации Basis Dynamix Enterprise и VMware vSphere. В Cloud Control 5.1 реализована поддержка заказа и развертывания платформенных (PaaS) сервисов на основе Basis Dynamix и VMware vSphere. Заказчикам в Basis Cloud Control

11.04.2025 Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще одиннадцать уязвимостей. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft и контроллере Kubernetes, гипервизорах VMware и веб-сервере для создания веб-приложений Apache Tomcat. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопа
26.03.2025 Siemens поймали за руку на использовании пиратского ПО

Иск к Siemens Компания VMware, американский разработчик ПО для виртуализации инфраструктуры, подала в суд на немецко
25.03.2025 «Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу

«Ростелеком» переходит на Basis Dynamix Как стало известно CNews, телекоммуникационная компания «Ростелеком», перевела принадлежащую ей виртуальную инфраструктуру с американской платформы VMware на отечественную Basis Dynamix, разработкой которой занимается компания «Базис», вендор инфраструктурного ПО. Работу импортозамещенной виртуальной серверной инфраструктуры «Ростелекома»

21.03.2025 Timeweb Cloud открыл предзаказ на VMware с грантами до 1 млн рублей

вернуто в отказоустойчивом инфраструктурном кластере с процессорами Xeon Gold 6448Y от Intel и системой хранения данных All-Flash AFF от NetApp. За виртуализацию будет отвечать промышленная платформа VMware vSphere, а для управления виртуальным дата-центром будет использоваться панель управления vCloud Director. Это даст возможность упростить миграцию действующей инфраструктуры заказчиков и
11.03.2025 Российская суверенная замена ПО VMware научилась сверхбыстро управлять гибридной СХД Yadro

я Kubernetes и подход Infrastructure-as-Code. Нацелено на крупный бизнес для организации облака корпоративного уровня. «Базис» позиционирует Dynamix Enterprise в качестве замены иностранных продуктов VMware (vSphere, vRealize Automation, NGX, vSAN), Microsoft (Hyper-V), Nutanix, HPE (SimpliVity). Как «Базис» показал себя в 2024 году По итогам 2024 г. «Базис» отчитался о выручке в размере бо
06.03.2025 Выпущены срочные патчи, закрывающие три «дыры» в продуктах VMware

С пометкой «срочно» Broadcom 4 марта 2025 г. выпустил экстренные обновления для всех версий VMware ESX и настоятельной рекомендацией установить их как можно скорее. Обновления устраняют ряд уязвимостей, которые затрагивают пакеты VMware ESX, VMware vSphere, VMware
31.01.2025 В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных

«Купленная» уязвимость Компания Broadcom выпустила предупреждение о высокоопасной уязвимости в программном комплексе VMware Avi Load Balancer, которая может обеспечить злоумышленникам доступ к базе данных, расположенной за файерволлом. VMware Avi Load Balancer – это распределенный контроллер приложений
13.01.2025 Крупный облачный провайдер с Lufthansa в клиентах сбежал от VMware из-за кратно выросших цен на софт

Прощай, VMware! Австрийский облачный провайдер Anexia отказался от программного обеспечения VMware
04.12.2024 VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим

dcom теряет очередного клиента Облачный провайдер Beeks Group отказался от программного обеспечения VMware и перешел на открытую платформу OpenNebula, пишет The Register. Решение было принято в
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

g; SDN). В «Базисе» утверждают, что новый продукт станет первым отечественным решением такого рода. Ожидается, что по своим функциональным возможностям он будет соответствовать международному решению VMware NSX (принадлежит Broadcom). Кроме того, компания ориентируется на такое ПО как Juniper Contrail, Cisco ACI, HPE SDE Controller, рассказали CNews в «Базисе». Внутри компании продукту прис
12.09.2024 VMware на грани краха? Больше половины ее клиентов мечтают сбежать к конкурентам из-за роста цен и отказа от «вечных» лицензий

Черная полоса для VMware Компания VMware, разработчик ПО для виртуализации и владелец облачных сервисов,
31.07.2024 Известная группировка хакеров-вымогателей атакует системы VMware, благодаря сотрудничеству с другой кибербандой

Новая мишень киберпреступников Эксперты компании Trend Micro выявили новую версию шифровальщика Play (он же Balloonfly и PlayCrypt), на этот раз нацеленную на среды VMware ESXi. Play подозревают в использовании услуг и инфраструктуры группировки Prolific Puma, снабжающей киберпреcтупников средствами сокращения ссылок для обхода средств обнаружения. Play вп
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare

озможным удовлетворение наиболее актуальных потребностей рынка», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса». Под «известными зарубежными продуктами» в первую очередь подразумевается софт VMWare, Microsoft, а также Citrix, пояснил представитель компании в разговоре с CNews. В середине марта 2024 г. «Базис» представил «полностью импортонезависимую» экосистему продуктов и технолог
14.06.2024 Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки

Ключевые улучшения Numa Collider 1.2 Прямой импорт виртуальных машин из VMware. Теперь пользователи могут легко переносить виртуальные машины из VMware в инфраструктуру Numa vServer без использования сторонних сервисов, что значительно упрощает процесс мигра
10.06.2024 Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware

ы компании Trend Micro выявили новый вариант шифровальщика TargetCompany, на этот раз нацеленный на системы под управлением Linux. С его помощью злоумышленники активно атакуют виртуализационные среды VMware ESXi, используя специальный шелл-скрипт для внедрения и запуска вредоносной нагрузки. TargetCompany известен также под названиями Mallox, FARGO и Tohnichi. Его обнаружение датируется июн
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware

ения. Наиболее похожим на отечественную новинку западным решением – по совокупности критериев – в «Группе Астра» считают гиперконвергентную платформу VxRail, разработанную Dell EMC в сотрудничестве с VMware и представленную в 2016 г. Состав ПАКа Аппаратная часть ПАКа представляет собой пять универсальных физических 2U-серверов, на которых работает нагрузка (решаются задачи клиента) один 10-
01.04.2024 Российский конкурент VMWare и Citrix заработал за год 3 миллиарда

ные продукты компании – Basis Dynamix (платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами) и Basis Workplace (платформа для виртуализации рабочих мест). Первый является аналогом продуктов VMWare vSphere, VMWare eRealize Automatization, VMWare Nsx, VMWare vSAN, Microsoft Hyper-V, Nutanix и Simplivity. Второй продукт является аналогом продуктов VMware,


Публикаций - 2610, упоминаний - 2975

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

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IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
Apache Software Foundation - ASF 231 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
CSA - Cloud Security Alliance 14 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
4CIO 20 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
OpenFabrics Alliance 3 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1459
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1345
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1306
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1267
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1046
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 858
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 773
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 689
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 545
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 522
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 498
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 484
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 432
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 425
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 335
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 318
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 313
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 293
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 290
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 285
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 282
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 282
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 266
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 264
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 236
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 235
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 222
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 217
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 197
OpenStack 560 196
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 182
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 181
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 173
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 167
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 164
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 162
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 161
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 160
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 157
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 157
Broadcom - VMware vSphere 614 473
Microsoft Windows 16882 372
Linux OS 11533 360
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 320
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 195
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 176
Microsoft Azure 1526 169
Intel x86 - архитектура процессора 2151 139
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 129
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 128
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 116
Apple iPhone 6 4861 111
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 111
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 108
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 101
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 98
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 84
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 82
Google Android 15243 73
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 73
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 71
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 70
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 69
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 64
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 61
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 61
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 60
Apple iOS 8583 59
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 56
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 54
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 53
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 52
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 52
Google Cloud Platform - GCP 383 50
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 49
Microsoft Office 365 1042 49
Apple macOS 2419 47
Oracle Java - язык программирования 3469 47
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 47
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 46
Василенко Александр 99 47
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 40
Березин Максим 144 32
Maritz Paul - Моритц Пол 36 31
Блинов Михаил 73 29
Тимашев Ратмир 69 27
Белоусов Сергей 254 25
Мартиросов Давид 123 21
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 20
Антич Антон 20 20
Patel Parag - Пейтел Параг 17 17
Dell Michael - Делл Майкл 193 15
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 15
Tucci Joe - Туччи Джо 26 15
Свидерский Евгений 77 14
Зайцев Михаил 345 13
Козлов Михаил 182 13
Greene Diane - Грин Диана 20 13
Ваганов Василий 14 11
Сорокин Дмитрий 64 11
Самойлов Юрий 75 10
Новиков Павел 113 10
Rowe Zane - Роу Зейн 10 10
Мухин Денис 58 10
Goulden David - Гульден Дэвид 15 10
Хренков Владимир 24 9
Урусов Виктор 157 9
Самойленко Александр 9 9
Chadwick Jonathan - Чадвик Джонатан 10 9
Мельникова Анастасия 440 8
Шадаев Максут 1210 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Захаренко Максим 57 8
Ткачев Владимир 12 8
Исаев Дмитрий 58 8
Заединов Руслан 47 8
Груздев Антон 45 8
Рустамов Рустам 548 7
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 7
Соловьев Дмитрий 84 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1261
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 368
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 321
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 223
Европа 24964 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 122
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 88
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 72
Германия - Федеративная Республика 13221 64
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 51
Украина 7928 51
Казахстан - Республика 6048 51
Япония 13807 49
Ближний Восток 3154 49
Африка - Африканский регион 3641 47
Азия - Азиатский регион 5920 45
Россия - СФО - Новосибирск 4876 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 40
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 37
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 35
Европа Восточная 3138 34
Франция - Французская Республика 8177 33
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 32
Индия - Bharat 5869 31
США - Калифорния 4829 30
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 27
Нидерланды 3746 27
Испания - Королевство 3840 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 20
Канада 5081 20
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 17
Бразилия - Федеративная Республика 2520 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 527
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 436
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 408
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 291
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 265
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 226
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 171
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 163
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 161
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 158
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 149
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 139
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 135
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 125
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 125
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 110
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 104
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 101
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 96
Аренда 2687 92
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 86
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 74
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 74
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 70
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 68
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 67
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 67
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 65
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 62
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 60
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 57
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 56
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 53
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 49
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 49
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 48
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 48
Энергетика - Energy - Energetically 5855 47
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 17
The Register - The Register Hardware 1784 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 10
Bloomberg 1627 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Forbes - Форбс 1002 7
Ведомости 1466 7
The Verge - Издание 619 6
N+1 - Издание 188 6
GigaOM 71 6
Открытые системы ИД 176 6
FT - Financial Times 1296 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 5
BleepingComputer - Издание 458 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Tom’s Hardware 600 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Network World 31 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 4
InformationWeek 241 4
ZDnet 663 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
AP - Associated Press 2007 3
Fortune 211 3
TechSpot 188 3
ComputerWorld 144 3
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
РИА Новости 1033 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Wired - Издание 276 2
The Information 83 2
CRN 50 2
IDC - International Data Corporation 4975 145
Gartner - Гартнер 3658 121
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 104
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 91
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 30
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 28
Forrester Research 834 25
Fortune Global 500 295 15
IDC Russia - IDC Россия 183 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
Vanson Bourne 49 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Analysys Mason - Mason Communications 27 4
Fortune Global 100 142 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Fortune Global 1000 51 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Markets&Markets Research 113 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Forrester Wave 45 3
Frost & Sullivan 207 3
Forbes Insights 19 3
CNews SaaS рейтинг 28 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
ACG Research 8 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Microsoft Research 144 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Synergy Research Group 48 2
Allied Market Research 22 2
Tolly Group 14 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 6
Микроинформ 36 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Pearson VUE 55 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 48
VMworld 29 29
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 19
CNews AWARDS - награда 571 14
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Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
CeBIT 614 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
Broadcom - VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 5
VeeamON Forum 10 4
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Black Hat - Конференция 120 2
Oracle OpenWorld 65 2
CiscoLive! 10 2
Selectel TechDay 6 2
ComNews Awards 10 2
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Dell Solutions Forum 4 2
Softline IT-галактика 2 2
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WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
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Microsoft Build - конференция 39 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Fortinet Security Day 9 1
Defcon 45 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
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