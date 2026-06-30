Broadcom - VMware

Свое место под солнцем: отечественные решения для виртуальных рабочих мест теснят VMware и Citrix тую задачу: дать сотруднику привычное ИТ-окружение вне зависимости от того, где он находится В России до 2022 г. рынок VDI фактически принадлежал западным платформам: по данным CNews, совокупная доля VMware, Citrix и Microsoft достигала 95% российского рынка ПО виртуализации — включая решения для виртуальных рабочих мест — в денежном выражении. Когда западные вендоры один за другим приостан

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин ии. Это легковесный гипервизор, который можно ставить прямо на “железо”, чтобы получить более стабильную и предсказуемую работу системы, адаптированную под задачи виртуализации. По такому же принципу VMware строила свой гипервизор ESXi. Кроме того, за счет уменьшенного объема кода повышается защищенность решения, так как сокращается площадь потенциальной атаки», — объясняет Максим Березин,

Tera и Orion soft представили бандлы серверов и ПО для быстрой и безопасной миграции с VMware zVirt и совместимого серверного оборудования «Система Икс» (SX), что позволяет заказчикам выстраивать устойчивую архитектуру вместо зарубежных решений. На сегодняшний день более 40% замещенных хостов VMware в России работают на платформе виртуализации zVirt. Решение обладает крупнейшей инсталляционной базой в стране – более 13,6 тыс. хостов и более 430 заказчиков, а в развитии продукта Orio

Крупный ИТ-холдинг заработал миллиарды, продав акции российского «убийцы» VMWare ризация будет расти на 32% в год в период 2024-2027 гг.) и на 21% в период 2027-2031 гг.; сегмент VDI будет расти на 17% в год. До 2022 г. 95% доли на данном рынке принадлежало иностранным вендорам - VMWare, Citrix, Microsoft и Veeam. К 2031 г. доля российских разработчиков на нем увеличится до 92%, В сегменте резервного копирования доля российских разработчиков составит 92%, в сегменте кон

Как проходила одна из крупнейших миграций с VMware на финансовом рынке ние информационных систем банка, позволит снизить риски санкционного давления и обеспечит непрерывную работу критически важных сервисов. В рамках проекта по импортозамещению была выполнена миграция с VMware vSphere на отечественную платформу «Ред Виртуализация». Работы включали: тестирование и выбор платформы;развертывание новой среды виртуализации;модернизацию ИТ-инфраструктуры филиалов;ин

Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь й эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области ИБ. В подборку вошли множественные уязвимости в продуктах Microsoft (включая WSUS и RasMan), Redis (RediShell), Oracle E‑Business Suite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8 | Вектор атаки: сетевой Критическая уязвимос

ITGlobal.com зафиксировал 20% рост запросов на услугу Managed VMware ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) зафиксировал увеличение количества запросов от клиентов на услугу профессиональной поддержки VMware на 20% за девять месяцев 2025 г. год к году. Рост спроса связан с изменениями в модели лицензирования VMware, ограничениями на продление лицензий и доступ к обновлениям на российс

Аэропорт «Шереметьево» меняет VMware на российское ПО налоги, что повысит информационную безопасность и эффективность использования вычислительных ресурсов. В этом проекте аэропорт «Шереметьево» импортозамещает зарубежную систему контейнеризации на базе VMware. Международный аэропорт «Шереметьево» имени А.С. Пушкина «Шереметьево» меняет VMware на отечественное ПО Это прямо следует из технического задания, в котором указано, что система

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости Контроль неофициальной активности VMware ушла из России еще в марте 2022 года, но до сих пор у компаний был доступ к неофициальным схемам скачивания обновлений. Среди них приобретение ПО через дочерние юрлица, зарегистрированны

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица» ход к облачной ИТ-инфраструктуре в компаниях воспитывался целыми поколениями — и в России, и мире. Тем не менее, многие сегодня отказываются от решений американского разработчика ПО для виртуализации VMware в пользу продуктов на основе открытого софта — например, программного комплекса OpenStack. Обсуждаем, какие нюансы всплывают при такой смене парадигмы, какие риски кибербезопасности стои

VMware перестала выпускать обновления для vSphere 7.0: что это значит для российского бизнеса? По информации лидера зарубежного рынка виртуализации VMware, со 2 октября 2025 года поддержка продукта VMware vSphere 7.0 будет окончена. Теперь для этой версии не будут выпускать никакие обновления и патчи, в том числе по критическим уязв

Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии исе» ответили, что «экспансию осуществляют поэтапно», начиная с флагманских продуктов. Флагманскими продуктами в компании считают Basis Dynamix и Basis Workplace, выступающие отечественными аналогами VMWare vSphere, VMWare eRealize Automatization, VMWare Nsx, VMWare vSAN, Microsoft Hyper-V, Nutanix, Simplivit и VMware, Windows Virtual Desktop, Citrix XenDesktop,

Market.CNews. Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной. Реальная же надежда — на отечественного производителя. Благо выбор есть: более 20 (более 5

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» Андрей Ковалев сооснователь и исполнительный директор компании ITKey Уход VMware и других западных вендоров подстегнул развитие российской разработки на основе Open Source. По мнению многих экспертов, Open Source стал базовой идеологией создания новых отечественных И

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформация должна завершиться уже к январю 2025 году. Решение ROSA Virtualization закрывает потребно

VMware разрешила использовать свой софт в боевых подводных лодках без угрозы его превращения в тыкву VMware адаптирует ПО для подводных лодок Компании VMware, разработчик ПО для виртуализации и управления облаком, внесла правки в условия лиценз

«ФКМ Лизинг» перевёл ключевые ИТ-системы в приватное облако Itglobal.com одный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) реализовал комплекс проектов по миграции ИТ-инфраструктуры лизинговой компании «ФКМ Лизинг» в собственное облако VMware. В ходе реализации проекта эксперты облачного провайдера провели аудит информационной безопасности, адаптировали инфраструктуру под требования законодательства, обеспечили соответствие р

Российские решения по виртуализации уходят от open source Российские компании больше не спрашивают, чем заменить VMware, — они уже заменяют. После ухода западных вендоров рынок виртуализации в России не только не замер, но и показал устойчивый рост. В 2024 г. его объем достиг ₽14,4 млрд, а к 2030 г., по п

Хакеры активно атакуют гипервизоры VMware. Четверо подозреваемых арестованы ерская группировка Scattered Spider, несмотря на недавний арест четырех подозреваемых, продолжает наращивать интенсивность атак. В последнее время они, похоже, всерьез сосредоточились на гипервизорах VMware ESXi в американских компаниях. Наибольшее количество жертв приходится на ритейл, авиалинии, транспортные и страховые компании. По данным Google Threat Intelligence Group, злоумышленники

Российская суверенная замена ПО VMware получила защиту от уничтожения инфраструктуры по ошибке азвертывания и подход Infrastructure-as-Code. Нацелено на крупный бизнес для организации облака корпоративного уровня. «Базис» позиционирует Dynamix Enterprise в качестве замены иностранных продуктов VMware (vSphere, vRealize Automation, NGX, vSAN), Microsoft (Hyper-V), Nutanix, HPE (SimpliVity). Предыдущий релиз Basis Dynamix Enterprise версии 4.2.0 состоялся в марте 2025 г. К его выходу с

«Альт Виртуализация» 11.0: быстрая установка, поддержка SDN, обновление через веб-интерфейс, простая миграция из VMware стабильность и отказоустойчивость. В составе операционной системы осталась базовая для PVE контейнерная технология Linux Containers (LXC). Добавлен инструмент для прямого импорта виртуальных машин из VMware ESXi с сохранением всех необходимых настроек, таких как сетевые интерфейсы и диски. Это значительно ускоряет миграцию инфраструктуры на «Альт Виртуализацию» с решений, основанных на V

Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок Аналог VMware NSX Входящий в «Ростелеком» разработчик ПО «Базис» выпустил российский аналог продукта VMware NSX — Basis SDN. Компания планирует занять 30% рынка таких решений в России. Помимо э

Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes ь нужную полосу пропускания для важных сервисов и снизить затраты на каналы связи. Кроме того, в ПО реализована балансировка сетевого UDP-трафика для платформ виртуализации Basis Dynamix Enterprise и VMware vSphere. В Cloud Control 5.1 реализована поддержка заказа и развертывания платформенных (PaaS) сервисов на основе Basis Dynamix и VMware vSphere. Заказчикам в Basis Cloud Control

Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще одиннадцать уязвимостей. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft и контроллере Kubernetes, гипервизорах VMware и веб-сервере для создания веб-приложений Apache Tomcat. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопа

Siemens поймали за руку на использовании пиратского ПО Иск к Siemens Компания VMware, американский разработчик ПО для виртуализации инфраструктуры, подала в суд на немецко

«Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу «Ростелеком» переходит на Basis Dynamix Как стало известно CNews, телекоммуникационная компания «Ростелеком», перевела принадлежащую ей виртуальную инфраструктуру с американской платформы VMware на отечественную Basis Dynamix, разработкой которой занимается компания «Базис», вендор инфраструктурного ПО. Работу импортозамещенной виртуальной серверной инфраструктуры «Ростелекома»

Timeweb Cloud открыл предзаказ на VMware с грантами до 1 млн рублей вернуто в отказоустойчивом инфраструктурном кластере с процессорами Xeon Gold 6448Y от Intel и системой хранения данных All-Flash AFF от NetApp. За виртуализацию будет отвечать промышленная платформа VMware vSphere, а для управления виртуальным дата-центром будет использоваться панель управления vCloud Director. Это даст возможность упростить миграцию действующей инфраструктуры заказчиков и

Российская суверенная замена ПО VMware научилась сверхбыстро управлять гибридной СХД Yadro я Kubernetes и подход Infrastructure-as-Code. Нацелено на крупный бизнес для организации облака корпоративного уровня. «Базис» позиционирует Dynamix Enterprise в качестве замены иностранных продуктов VMware (vSphere, vRealize Automation, NGX, vSAN), Microsoft (Hyper-V), Nutanix, HPE (SimpliVity). Как «Базис» показал себя в 2024 году По итогам 2024 г. «Базис» отчитался о выручке в размере бо

Выпущены срочные патчи, закрывающие три «дыры» в продуктах VMware С пометкой «срочно» Broadcom 4 марта 2025 г. выпустил экстренные обновления для всех версий VMware ESX и настоятельной рекомендацией установить их как можно скорее. Обновления устраняют ряд уязвимостей, которые затрагивают пакеты VMware ESX, VMware vSphere, VMware

В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных «Купленная» уязвимость Компания Broadcom выпустила предупреждение о высокоопасной уязвимости в программном комплексе VMware Avi Load Balancer, которая может обеспечить злоумышленникам доступ к базе данных, расположенной за файерволлом. VMware Avi Load Balancer – это распределенный контроллер приложений

Крупный облачный провайдер с Lufthansa в клиентах сбежал от VMware из-за кратно выросших цен на софт Прощай, VMware! Австрийский облачный провайдер Anexia отказался от программного обеспечения VMware

VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим dcom теряет очередного клиента Облачный провайдер Beeks Group отказался от программного обеспечения VMware и перешел на открытую платформу OpenNebula, пишет The Register. Решение было принято в

«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX g; SDN). В «Базисе» утверждают, что новый продукт станет первым отечественным решением такого рода. Ожидается, что по своим функциональным возможностям он будет соответствовать международному решению VMware NSX (принадлежит Broadcom). Кроме того, компания ориентируется на такое ПО как Juniper Contrail, Cisco ACI, HPE SDE Controller, рассказали CNews в «Базисе». Внутри компании продукту прис

VMware на грани краха? Больше половины ее клиентов мечтают сбежать к конкурентам из-за роста цен и отказа от «вечных» лицензий Черная полоса для VMware Компания VMware, разработчик ПО для виртуализации и владелец облачных сервисов,

Известная группировка хакеров-вымогателей атакует системы VMware, благодаря сотрудничеству с другой кибербандой Новая мишень киберпреступников Эксперты компании Trend Micro выявили новую версию шифровальщика Play (он же Balloonfly и PlayCrypt), на этот раз нацеленную на среды VMware ESXi. Play подозревают в использовании услуг и инфраструктуры группировки Prolific Puma, снабжающей киберпреcтупников средствами сокращения ссылок для обхода средств обнаружения. Play вп

«Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare озможным удовлетворение наиболее актуальных потребностей рынка», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса». Под «известными зарубежными продуктами» в первую очередь подразумевается софт VMWare, Microsoft, а также Citrix, пояснил представитель компании в разговоре с CNews. В середине марта 2024 г. «Базис» представил «полностью импортонезависимую» экосистему продуктов и технолог

Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки Ключевые улучшения Numa Collider 1.2 Прямой импорт виртуальных машин из VMware. Теперь пользователи могут легко переносить виртуальные машины из VMware в инфраструктуру Numa vServer без использования сторонних сервисов, что значительно упрощает процесс мигра

Опасный троян-шифровальщик научился работать в Linux и теперь бьет по средам виртуализации VMware ы компании Trend Micro выявили новый вариант шифровальщика TargetCompany, на этот раз нацеленный на системы под управлением Linux. С его помощью злоумышленники активно атакуют виртуализационные среды VMware ESXi, используя специальный шелл-скрипт для внедрения и запуска вредоносной нагрузки. TargetCompany известен также под названиями Mallox, FARGO и Tohnichi. Его обнаружение датируется июн

В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware ения. Наиболее похожим на отечественную новинку западным решением – по совокупности критериев – в «Группе Астра» считают гиперконвергентную платформу VxRail, разработанную Dell EMC в сотрудничестве с VMware и представленную в 2016 г. Состав ПАКа Аппаратная часть ПАКа представляет собой пять универсальных физических 2U-серверов, на которых работает нагрузка (решаются задачи клиента) один 10-