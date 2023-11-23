Broadcom - VMware

VMware ушла, задачи остались Замена VMware Много лет компания iiii Tech предоставляла услуги IaaS на базе VMware. Основные направления – предоставление инфраструктурных и платформенных сервисов (виртуальные машины, кластер

Облачный провайдер Serverspace запустил продажи VMware-серверов в Казахстане Международный облачный провайдер Serverspace добавил новую локацию для услуги VMware cloud. Теперь пользователи и партнеры компании имеют возможность развернуть виртуальные серверы в дата-центре Kazteleport, расположенном в Казахстане, в Алматы. Serverspace продолжает ра

Itglobal.com взяла на себя техническую поддержку платформы виртуализации VMware ГК «Интерлизинг» ГК «Интерлизинг» передала специалистам Itglobal.com техническое обслуживание платформы виртуализации в рамках услуги Managed VMware. ГК «Интерлизинг» сотрудничает с облачным провайдером уже пять лет. В первом квартале 2023 г. «Интерлизинг» доверила Itglobal.com техническую поддержку оборудования Dell и строительство

Александр Худяков - Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации ачных провайдеров. Третья причина, по которой компании строят гибридную инфраструктуру сегодня, — это импортозамещение. Большинство корпоративных облаков было построено на платформах виртуализации от VMware, Microsoft и Red Hat, уход которых создал риски для поддержания и развития таких инфраструктур. К тому же есть требования регуляторов, которые предписывают постепенный переход на российс

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформация должна завершиться уже к январю 2025 году. Решение ROSA Virtualization закрывает потребно

Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования Эти программные продукты могут использоваться на серверах Gagar>n, как отдельно и независимо друг от друга, так и в составе единого комплексного решения, позволяющего заменить такое ПО как, например, VMware vSphere Hypervisor (ESXi), VMware Horizon и Veeam. В рамках тестирования проверена работоспособность серверного оборудования Gagar>n, его основные функциональные характеристики, с

«Мерлион» заплатит 80 миллионов из-за бегства из России VMware и проблем ИТ-«дочки» «Роснефти» судебного разбирательства, между ООО «Софт лоджистик» и ООО «Хаскел» (после переименования — ООО «Мерлион») 26 июня 2019 г. был заключен договор на поставку сертификатов техподдержки ПО американской VMware на 111,3 млн руб. При полной выплате этой суммы сертификаты при посредничестве «Софтлайн трейда» (входит в «Софтлайн») были переданы конечному пользователю — ООО «Айэмти». Данное юрлицо

ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты ра следует, что на данный момент в ТАСС преимущественно используется оборудование сетевой инфраструктуры американской Cisco и российской Eltex. В качестве платформ виртуализации задействованы решения VMWare, систем управления конфигурациями рабочих станций — Microsoft System Center Configuration Manager и JAMF Pro. Кроме того, в агентстве используется служба каталогов Microsoft Active Direc

Сергей Герасимов: Мы нашли 15 слабых мест в VMware с, выявляем функции, которые он выполняет. Затем мы выявляем ошибки в работе ресурса и отмечаем все обнаруженных недостатки, даем рекомендации по их устранению. CNews: Расскажите подробнее о работе с VMware и TrueConf: как были обнаружены и устранены уязвимости? Сергей Герасимов: Бывает, что мы натыкаемся на какие-то уязвимости почти случайно, в ходе работы над другим проектом. К таким случ

Хакеры переосмыслили наработки грозного шифровальщика Petya для атак на ПК под Windows, Linux и VMware ESXi Шифровальщик и партнеры Новый шифровальщик Nevada обзавелся новой функциональностью, которая обеспечивает ему повышенный успех при атаках на системы под управлением Windows и, что важнее, VMware ESXi. Nevada впервые была замечена на хакерском форуме RAMP 10 декабря 2022 г.. Шифровальщик предлагался главным образом русско- и китаеязычным хакерам на условиях дохода в 85% от каждог

Есть ли жизнь после VMware? для вывода на рынок новых услуг (time-to-market). Так исторически сложилось, что к настоящему большинство ИТ-инфраструктур работают на платформах виртуализации, разработанных американскими компаниями VMware (vSphere) и Microsoft (Hyper-V). Однако после февраля 2022 г. западные вендоры объявили о сворачивании своей деятельности в России, что создает проблемы для дальнейшего развития проектов

Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware на» Как выяснил CNews, компания «Мерлион» одержала победу в очередном споре со своим контрагентом, который пытался вернуть у дистрибутора свои деньги за сертификаты техподдержки американской компании VMware. Спор сторон происходил в Арбитражном суде Московской области, в который 3 июня 2022 г. с иском обратилась компания «Ай-теко», купившая сертификаты у «Мерлиона» для третьих лиц, чьи назв

«Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО Замена VMware Как выяснил CNews, «Россети Сибирь» внедряет систему виртуализации серверов на базе отечественных решений. На эти цели компания выделила 150,9 млн руб., можно обнаружить на портале госза

VMware рвет последние связи с Россией. Юрлицо закрывается, сотни сотрудников уволены, топов вывезли в Дубай Окончательный уход Как выяснил CNews, американская корпорация VMware окончательно уходит из нашей страны. С конца сентября 2022 г. российское юрлицо ООО «Виэмваре рус» находится в стадии ликвидации, следует из базы «Контур.фокус». В начале марта 2022 г. <

Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали Бесполезные сертификаты надлежащего качества Как выяснил CNews, компании «Мерлион» не придется возвращать своему клиенту деньги за сертификаты техподдержки американской компании VMware. Такое решение 7 ноября 2022 г. вынес Арбитражный суд Московской области по иску упомянутого клиента, которым стала компания «Ван-ай-ти трейд» — в недавнем прошлом «Софтвэруан», а еще ра

На CNews FORUM 2022 представят российский аналог VMware о лет на рынке и используется в промышленной эксплуатации. За это время оно заработало репутацию надежной гиперконвергентной платформы, которая может составить конкуренцию зарубежными аналогам уровня VMware. Особенности платформы vStack: высокая производительность, поддержка корректной работы в условиях высокого CPU overcommit, очень низкое значение CPU overhead — 2-5% при среднем показател

Защита от новой «дыры» в процессорах Intel и AMD катастрофически замедляет Linux Патчи от Redbleed «тормозят» Linux Специалисты компании VMware протестировали патч ядра Linux, закрывающий уязвимость Retbleed. По его итогам они пришли к выводу, что применение исправления может вызывать падение производительности системы на 70%, п

Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director Cервис управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder стал доступен для пользователей VMware vCloud Director. Теперь его могут использовать клиенты Softline Cloud и заказчики других облачных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители Softline. Решение Clouder представлено

В ПО VMWare найдена брешь, позволяющая обходить авторизацию Возможен вход без приглашения VMware объявила о появлении экспериментального эксплойта (PoC) к одной из критических уязвимостей, недавно выявленных в продуктах компании. Речь идет о CVE-2022-31656 — баге, который позволяет

«ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware йского разработчика ПО в области виртуализации и гиперконвергенции ООО «Шаркс датацентр». Об этом CNews рассказали представители «ЭР-Телекома». ПО виртуализации серверных мощностей после приостановки VMware бизнес-операций на территории России пользуется спросом со стороны государственных и коммерческих компаний. Доля в «Шаркс датацентр» позволит компании закрепиться на этом рынке, обеспечи

X-Com запустила техническую поддержку продуктов Vmware X-Com запустила собственный сервис технической поддержки программных продуктов Vmware. Данный сервис не является продлением официальной поддержки Vmware и не привязан к ранее законтрактованным датам, но реализуется на прежнем уровне предоставления услуг (SLA). В ра

Broadcom покупает VMware. Это третья по стоимости покупка за всю историю ИТ VMware покупают Компания Broadcom, занимающаяся разработкой полупроводниковой продукции, становится владельцем VMware, разработчика ПО для виртуализации. Сумма сделки составила $61 млрд. Это рекордное по стоимости приобретение Broadcom за всю историю компании, начавшуюся в 1961 г. В целом в ИТ-сфере это

«Базис» готов заменить ушедших с рынка западных провайдеров ПО Российский «Базис» готов помочь в замещении покидающих рынок сервисов Microsoft, VMWare и Citrix в области услуг виртуализации и облачных хранилищ. Об этом CNews сообщили представители «Базиса». В связи с уходом с отечественного рынка крупных международных провайдеров прогр

Vmware: системы Linux подвергаются атакам программ-вымогателей и криптоджекинга ные системы на базе Linux, чтобы добиться максимального эффекта при минимальными усилиях, — отметил Джованни Винья (Giovanni Vigna), старший директор подразделения анализа угроз безопасности компании Vmware. — Взлом одного сервера способен принести злоумышленникам большую прибыль и обеспечить доступ к главной цели без необходимости атаковать конечное устройство. Злоумышленники атакуют как п

После учений по «отлучению» от иностранного ПО, Сбербанк покупает бесконечное количество лицензий VMware Американский софт на два миллиарда Как выяснил CNews, Сбербанк на $31,8 млн (2,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 2 февраля 2022 г.) безальтернативно закупает американское программное обеспечение VMware. В указанную сумму также входит его техподдержка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Соответствующий тендер был опубликован 26 января 2022 г. Способ размещения закупки

VMware: активное применение систем контроля и оценки эффективности сотрудников негативно сказывается на корпоративной культуре компаний Компания VMware, Inc., поставщик ПО для виртуализации и лидер в области корпоративного программного об

Kyndryl и VMware ускоряют модернизацию приложений и реализуют совместные облачные проекты Компании Kyndryl и VMware объявили о расширении стратегического партнерства, которое будет направлено на модернизацию приложений и развитие мультиоблачных сервисов. Благодаря новым разработкам компаний заказчики

Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений Компания Dell Technologies (NYSE: DELL) анонсировала новые облачные и ИТ-предложения, разработанные совместно с VMware. Они ускорят работу организаций с критически важными данными – потребление данных, управление ими и операции с такими данными. «Чтобы оставаться конкурентоспособными в сегодняшнем сложно

Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware компанию Pi Corporation, которая была поглощена EMC в феврале 2008 г. Сам Мориц возглавил подразделение облачных разработок компании. компании по облачным разработкам, а летом того же года возглавил Vmware, сменив на посту CEO основательницу компании Дайан Грин (Diane Green). Vmware на тот момент принадлежала EMC (c 2016 г. входит в Dell), хотя и управлялась как самостоятельная комп

Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu Vmware представила обновленную линейку решений Vmware Tanzu, которые помогут управлять приложениями и позволят разработчикам создавать и развертывать приложения в любой облачной среде. «Из-за ускорения темпов и объемов цифровой трансформаци

Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО как в отношении автоматизированных рабочих мест, так и серверов. Для этого на площадке «Газпром флота» будет создан тестовый инфраструктурный сегмент. «Газпром флот» переезжает с Microsoft Exchange и VMware vSphere на отечественное ПО Проект в санкт-петербургском ЦОДе затронет систему виртуализации VMware vSphere, почтовый сервис Microsoft Exchange, систему резервного копирования, оп

VMware представила новую стратегию Cloud Smart Компания VMware, Inc. (NYSE: VMW) анонсировала на онлайн-конференции VMworld 2021 новую стратегию, кот

Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One ъявила о сотрудничестве с Intel в области безопасности, технического обслуживания и интеллектуальной аналитики на коммерческих ПК. Интеграция платформы Intel vPro с облачными инструментами управления Vmware Workspace One обеспечит безопасность работы ПК на уровне компонентов, систем и приложений, а также позволит автоматизировать обслуживание устройств в любом месте, даже за пределами сети

Lenovo представляет инновации для отказоустойчивых периферийных вычислений Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), подразделение Lenovo, объявила, что первой выпустит на рынок программное решение VMware для периферии, работающее на базе отказоустойчивых серверов ThinkSystem SE350. Новая система, в которой ПО VMware заранее устанавливается на два устройства ThinkSystem SE350 с пов

Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise Nvidia объявила о выходе Nvidia AI Enterprise, комплексного программного пакета фреймворков и инструментов для работы с ИИ, которые позволяют сотням тысяч компаний, использующим VMware vSphere, виртуализировать рабочие задачи ИИ на сертифицированных системах Nvidia. Ведущие производители Atos, Dell Technologies, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise, Inspur, Lenovo и Su

ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware ГК «А101» создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест на базе платформы VMware. Она позволит сотрудникам Группы, в том числе использующим в работе специализированное программное обеспечение, подключаться к корпоративным ресурсам с любого устройства. Виртуальными ра

VMware объявляет об инициативе Zero Carbon Committed о запуске облачной инициативы Zero Carbon Committed для своих партнеров. Цель инициативы — широкое принятие облачных технологий, способствующих защите окружающей среды. Инициатива поможет заказчикам VMware добиваться экологичности и углеродной нейтральности, работая с поставщиками облачных услуг, преследующими такие же цели. Партнеры VMware со статусом Cloud Verified, участвующие в

Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией В портфеле у VMware уже есть как решения для серверной виртуализации, так и продукты для организации виртуальной СХД (vSAN), виртуализации управления сети (NSX), рабочих станций (Horizon). Теперь вендор реш

Совет директоров VMware назначил Рагу Рагурама на пост генерального директора VMware Компания VMware, Inc. объявила о назначении Рагу Рагурама генеральным директором VMware (CEO) и