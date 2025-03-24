В продуктах VeeAm и IBM найдены максимально критические уязвимости От 9,5 до 10 баллов Сразу несколько критических уязвимостей исправили в своих продуктах компании Veeam и IBM, причем в обоих случаях степень угрозы оценивается более чем в 9,5 балла по шкале

Positive Technologies помогла Veeam устранить уязвимость в консоли управления операциями и услугами для сервис-провайдеров Разработчик решений для резервного копирования Veeam Software устранил уязвимость в Veeam Service Provider Console — платформе управл

Созданная выходцами из России ИТ-компания с гигантской долей на рынке вводит санкции против российского бизнеса Veeam отключает россиян Компания Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования, планирует ограничить доступ р

Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware Softline доступна широкая кастомизация BaaS, включая индивидуальную настройку политик резервного копирования, выбор локации для хранения данных, их шифрование и управление доступом Есть ли жизнь без Veeam Market.CNews: Есть ли жизнь после Veeam? Поддерживаются ли решения на Veeam сейчас? Чем и на что их можно заменить? Есть ли у вас собственные разработки? Дмитрий Исаев: Даже

Positive Technologies выявила уязвимости в решениях для резервного копирования Veeam Эксперт Positive Technologies Никита Петров обнаружил уязвимости в решениях Veeam. Две из них касаются Veeam Backup & Replication, популярной системы резервного копирования, которая позволяет автоматизировать процессы создания бэкапа и аварийного восстановления.

Организации увеличивают бюджеты на кибербезопасность, но 89% из них не способны справиться с защитой данных Согласно новому отчету Veeam Data Protection Trends Report 2022, разрыв между ожиданиями компаний и их ИТ-возможностями продолжает расти. Так, большинство организаций по всему не обеспечивают защиту данных на должном

2021 стал для Veeam рекордным годом Компания Veeam Software, вендор решений для резервного копирования, восстановления и управления данным

AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam я для моментального устранения сбоев и автоматизации для предприятий, объявила о получении $1,5 млн. финансирования в ходе инвестиционного раунда. Лид-инвестором выступил Ратмир Тимашев, сооснователь Veeam – поставщика решений в области защиты данных. Инвестиции будут направлены на расширение маркетинга и продаж в Северной Америке и регионе EMEA. Согласно отчету Allied Market Research, рыно

В Veeam назначен генеральный директор пост генерального директора и сосредоточится на своей роли председателя совета директоров. Компания Veeam, ежегодный регулярный доход (ARR) которой в этом году превысил $1 млрд, обслуживает бол

Veeam спрогнозировала, как будет развиваться сфера высоких технологий в 2022 году Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов, дал прогноз касательно развития высоких технологий в 2

Veeam Software на CNews Forum 2021: цифровые преобразования невозможны без современной защиты данных Региональный директор Veeam Software в России, СНГ, Украине и Грузии Владимир Клявин рассказал участникам CNews For

Veeam продемонстрировала двузначный рост в III квартале 2021 года Поставщик решений для резервного копирования, восстановления и управления данными Veeam Software сообщила о росте ежегодного регулярного дохода (ARR) на 28% в III квартале 202

Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% Veeam объявила о росте выручки на 26% во II квартале 2021 г. Именно настолько вырос показатель ARR по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «На протяжении года Veeam демонстрирует рост доходов и ARR, причем самые высокие показатели за это время были достигнуты во II квартале 2021 г. За последний год компания выпустила значительное количество новых про

Новые стратегические назначения усиливают партнерскую сеть ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА регионе ЕМЕА. Новые назначения отражают многоплановый характер партнерской сети ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА, а также приоритет двух ее ключевых направлений: цифровой трансформации

В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных Linxdatacenter, провайдер решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, интегрировала новый инструмент защиты данных и ИТ-систем Veeam B&R в облачный клиентский портал vCloud Director. Клиенты получили возможность управлять своими виртуальными машинами из единого окна и настраивать для них сценарии резервного копирования

Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных дах, а также для SaaS, Kubernetes. Конференция призвана наглядно продемонстрировать, что сообщество Veeam успешно преодолело очень сложный год. Компания смогла вывести на рынок новые простые, г

Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года I квартал 2021 года показатель ARR вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Veeam начала 2021 год с экспансии на рынке публичных облаков, анонсировав выход нового продук

Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA дополнительных многомиллионных инвестиций. Новые возможности в рамках стратегии партнерских продаж Veeam на 2021 год, позволят вознаграждать партнеров, демонстрирующих важнейшие компетенции, и

Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации работчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке, представила исследование Veeam Data Protection Report 2021, подготовленное совместно с независимой исследовательской к

Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 Veeam Software объявляет о выходе новой версии Veeam Backup & Replication V11, продвинутого решения для защиты данных в облачных, виртуальны

Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году ый год. Прошлый год ознаменовался завершением объявленной 9 января 2020 года сделки по приобретению Veeam фондом Insight Partners по оценке в 5 млрд долларов США. Это задало темп на весь год, к

Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud Veeam Software выводит на рынок продукт Veeam Backup для Google Cloud, расширяя тем самым поддержку публичных облачных сред. Теперь р

Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS ений для резервного копирования и управления данными в облаке, объявила об общей доступности нового Veeam Backup for AWS v3 — полностью автоматизированного и нативного решения для резервного ко

Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 eam Software объявила об общей доступности новейшей версии своего самого быстрорастущего продукта — Veeam Backup для Microsoft Office 365. В пятую версию добавлено специально-разработанное реше

Veeam представила прогнозы в области управления данными на 2021 г. Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по продуктовой стратегии, спрогнозировал тренды в области управления данными на 2021 г.: Усиление влияния разработчиков на технологическое развитие компаний и стратегию в области управлен

CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок Какие решения по-прежнему востребованы Veeam оказалась в числе тех немногих компаний, чья выручка по результатам первого полугодия 2

Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года ериодом прошлого года. На сегодняшний день число клиентов компании по всему миру превышает 400 000. Veeam обеспечивает свой рост активной работой на ключевом для себя рынке резервного копирован

Veeam купила компанию Kasten для улучшения защиты рабочих нагрузок в Kubernetes верти организаций используют Kubernetes или планируют начать использовать его в ближайшие два года. Veeam считает, что интерес к этому инструменту создает огромные возможности для защиты данных

Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании Компания Veeam Software объявила о росте ежегодного регулярного дохода (ARR) на 20% за II квартал 2020

Veeam анонсирует новые возможности и бонусы для участников программы ProPartner в регионе EMEA Компания Veeam Software объявила о расширении своей программы ProPartner для реселлеров в регионе EMEA

Страховой Дом ВСК при поддержке компании WIAT внедрил новую систему резервного копирования данных на базе решений Veeam водитель Центра поддержки и инфраструктуры Страхового Дома ВСК Денис Яфясов. Внедрение новой системы резервного копирования реализовано на базе продуктов резервного копирования и мониторинга компании Veeam, поставленной компанией WIAT. «Проект предусматривал переход на децентрализованную модель хранения данных, которая отличается более гибким подходом к использованию оборудования резервного

Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов are, разработчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке, представил новый Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продук

Veeam поможет организациям вывести стратегии управления данными в облаке на новый уровень помогут компаниям лучше понять скрытые возможности их данных. Состоятся выступления топ-менеджмента Veeam: Билла Ларджента (CEO), Дэнни Аллана (CTO и старшего вице-президента по стратегии разви

Veeam представила исследование о барьерах на пути компаний к цифровой трансформации ю глобально составят $7,4 трлн между 2020 и 2023 годом. Однако в соответствии с новым исследованием Veeam Software, почти половина компаний по всему миру отмечает, что барьерами на пути к цифро

«Техносерв Cloud» внедрил услугу резервного копирования на базе Veeam «Техносерв Cloud» объявил об обновлении услуги резервного копирования с помощью решения Veeam Backup & Replication от Veeam Software. В качестве серебряного партнера VCSP-про

Veeam отчиталась о сохраняющемся годовом росте и увеличении доли рынка чки (ARR) на 21% за 1 квартал 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В портфеле Veeam более 375 000 клиентов, и компания продолжает успешно развивать свои уникальные возможн

M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam up расширил линейку продуктов Backup-as-a-Service для среднего и крупного бизнеса на базе продуктов Veeam. Сервис предназначен для создания резервных копий физических и виртуальных машин, данны

Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure Veeam Software объявила о публичной доступности новой версии Veeam Backup для Microsoft Azure, облачного решения корпоративного уровня для резервного копи

Veeam объявила о выпуске Service Provider Console v4 Veeam Software отмечает 10-летие партнерской VCSP-программы Veeam для облачных и сервис-провайдеров скидками, обновлениями и выпуском новой версии Vee