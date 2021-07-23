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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Veeam Software
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 250, упоминаний - 859
Veeam Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|McKay Peter - Маккей Питер 20 19
|Клявин Владимир 26 17
|Danny Allan - Дэнни Аллан 23 17
|Путятинский Сергей 53 16
|Абакумов Евгений 103 15
|Савцов Игорь 27 15
|Чаркин Евгений 182 15
|Валчев Стоян 44 15
|Антонов Александр 73 15
|Тимашев Ратмир 58 15
|Поляков Сергей 60 14
|Педоренко Андрей 41 14
|Кириченко Игорь 41 14
|Хомков Игорь 40 14
|Теленков Андрей 21 11
|Агафонова Наталия 35 11
|Васильев Григорий 35 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Платонов Михаил 38 7
|Рыстенко Михаил 57 7
|Карпов Иван 41 6
|Гордиенко Ростислав 17 5
|Сологуб Денис 16 5
|Сирота Юрий 38 5
|Шевченко Владимир 135 5
|Егоров Владимир 52 5
|Мищенко Евгений 14 5
|Казарин Станислав 100 5
|Сарнацкий Владислав 16 5
|Федечкин Сергей 19 4
|Дьяченко Валерий 66 4
|Богданов Кирилл 91 4
|Мискевич Евгений 29 4
|Сыкулев Андрей 57 4
|Васильев Владислав 39 4
|Ямщиков Владимир 32 4
|Трофимова Людмила 31 4
|Соловьев Алексей 60 4
|Forbes - Форбс 441 3
|The Register 338 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|Bloomberg 785 1
|Банки.ру - Banki.ru 28 1
|Тинькофф Журнал 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758879, в очереди разбора - 662570.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758879, в очереди разбора - 662570.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru