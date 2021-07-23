Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Veeam Software


23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 5
20.07.2021 «Инфосистемы джет» помогает «Ачимгаз» подготовить ИТ-инфраструктуру к цифровой трансформации 1
25.06.2021 Новые стратегические назначения усиливают партнерскую сеть ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА 2
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 6
17.06.2021 В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных 3
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 12
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
08.04.2021 «Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
25.03.2021 Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA 19
23.03.2021 Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group 1
18.03.2021 Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации 2
17.03.2021 CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 2
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 14
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 8
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 3
03.02.2021 Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud 4
25.01.2021 «Корус консалтинг» осуществляет техподдержку ИТ-инфраструктуры «Интернэшнл ресторант брэндс» 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
24.12.2020 Linxdatacenter повысила производительность своего облака 1
23.12.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud подвел итоги 2020 года 1
22.12.2020 В 2020 году количество клиентов Техносерв Cloud увеличилось на 35% 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 4
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS 8
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 3
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Veeam представила прогнозы в области управления данными на 2021 г. 1

Публикаций - 250, упоминаний - 859

Veeam Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 59
VMware 1829 23
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 22
Cisco Systems 2037 21
SAP SE 3208 18
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 17
VK - Mail.ru Group 2482 16
Google LLC 7135 15
Naumen - Наумен 341 14
Dynatrace 46 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 13
IBM 3530 12
NetApp 485 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Commvault 148 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Acronis - Акронис 364 9
Oracle Corporation 3333 7
Lenovo Group 1636 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 7
Amazon Inc - Amazon.com 1469 7
3728 6
Nvidia Corp 2012 6
Nutanix 70 6
Pure Storage 43 5
Ланит ГК 1155 5
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 5
Merlion - Мерлион 273 5
Крок 1219 5
Stack Group - Стек Групп 109 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 5
Yandex - Яндекс 4100 5
Такском - Taxcom 119 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
Schneider Electric 408 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Cinimex - Синимекс 160 4
HP Inc. 2901 4
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 4
Samsung Electronics 5641 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
Альфа-Банк 1123 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 15
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
PepsiCo - Пепсико 95 7
Траско - Trasko 27 7
Уралсиб Банк 389 6
Интер РАО ПАО 158 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Открытие ФК 538 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 5
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 5
CPPIB - CPP Investment Board 4 4
Аэрофлот 492 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
МТС банк 254 4
X5 Group 599 4
Совкомбанк ПАО 147 4
OTP Group - ОТП Банк 125 4
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
ПГК - Первая грузовая компания 98 4
OKS Group 31 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 4
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 4
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 4
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга 2 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 1
Правительство РФ 2200 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 39
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 15
Kubernetes 307 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 11
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 9
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
Big Data - Большие данные 1136 7
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 7
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 7
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 6
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
OpenStack 347 6
DevOps - Development и Operations 296 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 3
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 3
CDM - Cloud Data Management - Управление облачными данными 4 3
Microsoft Azure 1171 34
Veeam Backup&Replication 90 29
Microsoft Office 365 769 27
AWS - Amazon Web Services 568 25
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 21
Veeam Availability for the Always-On Enterprise 19 19
Linux OS 4249 19
Microsoft Windows 10 6622 18
Veeam Availability Suite 46 18
Microsoft SQL Server 790 14
Microsoft Office 1926 13
Microsoft Exchange 680 12
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Veeam Cloud Connect 34 11
Microsoft Windows 851 9
Veeam Availability Platform 15 9
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 18 9
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 7
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 6
Veeam Agent 12 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
Nvidia GeForce GTX 2055 6
SQL - Язык программирования 432 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 6
Google Cloud Platform - GCP 194 5
Veeam Universal License VUL 11 5
VMware vCloud Director - VMware vCD 95 5
Veeam Certified - Veeam Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 5
Stack Group - M1Cloud 76 5
Pure Storage FlashArray 20 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 4
Microsoft Teams 214 4
NetApp ONTAP 34 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 4
Nutanix AHV 8 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
HPE GreenLake 41 4
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
McKay Peter - Маккей Питер 20 19
Клявин Владимир 26 17
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 17
Путятинский Сергей 53 16
Абакумов Евгений 103 15
Савцов Игорь 27 15
Чаркин Евгений 182 15
Валчев Стоян 44 15
Антонов Александр 73 15
Тимашев Ратмир 58 15
Поляков Сергей 60 14
Педоренко Андрей 41 14
Кириченко Игорь 41 14
Хомков Игорь 40 14
Теленков Андрей 21 11
Агафонова Наталия 35 11
Васильев Григорий 35 11
Прохоров Фёдор 78 11
Шершнев Георгий 13 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Платонов Михаил 38 7
Рыстенко Михаил 57 7
Карпов Иван 41 6
Гордиенко Ростислав 17 5
Сологуб Денис 16 5
Сирота Юрий 38 5
Шевченко Владимир 135 5
Егоров Владимир 52 5
Мищенко Евгений 14 5
Казарин Станислав 100 5
Сарнацкий Владислав 16 5
Федечкин Сергей 19 4
Дьяченко Валерий 66 4
Богданов Кирилл 91 4
Мискевич Евгений 29 4
Сыкулев Андрей 57 4
Васильев Владислав 39 4
Ямщиков Владимир 32 4
Трофимова Людмила 31 4
Соловьев Алексей 60 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 33
Украина 3353 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 25
Грузия 690 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 19
Беларусь - Белоруссия 2084 17
Казахстан - Республика 2622 17
Восточная Европа 1674 15
Европа 3736 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Германия - Федеративная Республика 3618 7
Россия - СФО - Новосибирск 1959 6
Ближний Восток 1471 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Франция - Французская Республика 2116 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 4
Африка 1486 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Россия - Владивосток 864 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 3
Америка 456 3
Австралия - Австралийский Союз 1121 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 514 2
Чехия - Прага 67 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Италия - Итальянская Республика 1377 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Монголия 172 2
Япония 2771 2
Латинская Америка 722 2
Канада 1295 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Новая Зеландия 290 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 25
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 17
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 8
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Аутсорсинг 84 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Forbes - Форбс 441 3
The Register 338 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
Bloomberg 785 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Тинькофф Журнал 4 1
IDC - International Data Corporation 2711 14
Gartner 2189 7
CNews Analytics 1988 5
CNews Инновация года - награда 26 4
Fortune Global 500 160 3
Veeam Cloud Data Management Report 3 3
451 Research Group 44 3
Juniper Research 278 2
Forbes Cloud 100 4 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Медиалогия 37 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Semiannual Software Tracker 1 1
S&P Global Market Intelligence 2 1
Allied Market Research 13 1
Forrester Research 385 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews AWARDS 291 16
VeeamON Forum 9 9
CNews FORUM Кейсы 44 5
CNews Баттл 34 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
NetApp Insight - конференция 4 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Microsoft Ignite 18 1
HPE Global Partner Summit 1 1
Pure Russia Live 1 1
Merlion Digital Day 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758879, в очереди разбора - 662570.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще