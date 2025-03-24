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Veeam Software

Veeam Software

Veeam участник рынка разработки решений для резервного копирования и восстановления данных, а также управления ими. Основная задача этих решений — обеспечить современную защиту данных. Компания предлагает единую платформу для защиты облачных, виртуальных и физических систем, а также SaaS и Kubernetes. Глобальная экосистема Veeam включает в себя 35 000 технологических партнеров, реселлеров и поставщиков услуг, а также альянс-партнеров. Офисы компании находятся более чем в 30 странах.

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24.03.2025 В продуктах VeeAm и IBM найдены максимально критические уязвимости

От 9,5 до 10 баллов Сразу несколько критических уязвимостей исправили в своих продуктах компании Veeam и IBM, причем в обоих случаях степень угрозы оценивается более чем в 9,5 балла по шкале
28.02.2025 Positive Technologies помогла Veeam устранить уязвимость в консоли управления операциями и услугами для сервис-провайдеров

Разработчик решений для резервного копирования Veeam Software устранил уязвимость в Veeam Service Provider Console — платформе управл
21.03.2024 Созданная выходцами из России ИТ-компания с гигантской долей на рынке вводит санкции против российского бизнеса

Veeam отключает россиян Компания Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования, планирует ограничить доступ р
07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware

Softline доступна широкая кастомизация BaaS, включая индивидуальную настройку политик резервного копирования, выбор локации для хранения данных, их шифрование и управление доступом Есть ли жизнь без Veeam Market.CNews: Есть ли жизнь после Veeam? Поддерживаются ли решения на Veeam сейчас? Чем и на что их можно заменить? Есть ли у вас собственные разработки? Дмитрий Исаев: Даже
16.03.2022 Positive Technologies выявила уязвимости в решениях для резервного копирования Veeam

Эксперт Positive Technologies Никита Петров обнаружил уязвимости в решениях Veeam. Две из них касаются Veeam Backup & Replication, популярной системы резервного копирования, которая позволяет автоматизировать процессы создания бэкапа и аварийного восстановления.
01.03.2022 Организации увеличивают бюджеты на кибербезопасность, но 89% из них не способны справиться с защитой данных

Согласно новому отчету Veeam Data Protection Trends Report 2022, разрыв между ожиданиями компаний и их ИТ-возможностями продолжает расти. Так, большинство организаций по всему не обеспечивают защиту данных на должном
26.01.2022 2021 стал для Veeam рекордным годом

Компания Veeam Software, вендор решений для резервного копирования, восстановления и управления данным
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam

я для моментального устранения сбоев и автоматизации для предприятий, объявила о получении $1,5 млн. финансирования в ходе инвестиционного раунда. Лид-инвестором выступил Ратмир Тимашев, сооснователь Veeam – поставщика решений в области защиты данных. Инвестиции будут направлены на расширение маркетинга и продаж в Северной Америке и регионе EMEA. Согласно отчету Allied Market Research, рыно
16.12.2021 В Veeam назначен генеральный директор

пост генерального директора и сосредоточится на своей роли председателя совета директоров. Компания Veeam, ежегодный регулярный доход (ARR) которой в этом году превысил $1 млрд, обслуживает бол
02.12.2021 Veeam спрогнозировала, как будет развиваться сфера высоких технологий в 2022 году

Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов, дал прогноз касательно развития высоких технологий в 2
12.11.2021 Veeam Software на CNews Forum 2021: цифровые преобразования невозможны без современной защиты данных

Региональный директор Veeam Software в России, СНГ, Украине и Грузии Владимир Клявин рассказал участникам CNews For
08.11.2021 Veeam продемонстрировала двузначный рост в III квартале 2021 года

Поставщик решений для резервного копирования, восстановления и управления данными Veeam Software сообщила о росте ежегодного регулярного дохода (ARR) на 28% в III квартале 202
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26%

Veeam объявила о росте выручки на 26% во II квартале 2021 г. Именно настолько вырос показатель ARR по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «На протяжении года Veeam демонстрирует рост доходов и ARR, причем самые высокие показатели за это время были достигнуты во II квартале 2021 г. За последний год компания выпустила значительное количество новых про
25.06.2021 Новые стратегические назначения усиливают партнерскую сеть ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА

регионе ЕМЕА. Новые назначения отражают многоплановый характер партнерской сети ProPartner компании Veeam в регионе ЕМЕА, а также приоритет двух ее ключевых направлений: цифровой трансформации

17.06.2021 В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных

Linxdatacenter, провайдер решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, интегрировала новый инструмент защиты данных и ИТ-систем Veeam B&R в облачный клиентский портал vCloud Director. Клиенты получили возможность управлять своими виртуальными машинами из единого окна и настраивать для них сценарии резервного копирования
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных

дах, а также для SaaS, Kubernetes. Конференция призвана наглядно продемонстрировать, что сообщество Veeam успешно преодолело очень сложный год. Компания смогла вывести на рынок новые простые, г
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года

I квартал 2021 года показатель ARR вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Veeam начала 2021 год с экспансии на рынке публичных облаков, анонсировав выход нового продук
25.03.2021 Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA

дополнительных многомиллионных инвестиций. Новые возможности в рамках стратегии партнерских продаж Veeam на 2021 год, позволят вознаграждать партнеров, демонстрирующих важнейшие компетенции, и
18.03.2021 Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации

работчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке, представила исследование Veeam Data Protection Report 2021, подготовленное совместно с независимой исследовательской к
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11

Veeam Software объявляет о выходе новой версии Veeam Backup & Replication V11, продвинутого решения для защиты данных в облачных, виртуальны
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году

ый год. Прошлый год ознаменовался завершением объявленной 9 января 2020 года сделки по приобретению Veeam фондом Insight Partners по оценке в 5 млрд долларов США. Это задало темп на весь год, к
03.02.2021 Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud

Veeam Software выводит на рынок продукт Veeam Backup для Google Cloud, расширяя тем самым поддержку публичных облачных сред. Теперь р
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS

ений для резервного копирования и управления данными в облаке, объявила об общей доступности нового Veeam Backup for AWS v3 — полностью автоматизированного и нативного решения для резервного ко
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5

eam Software объявила об общей доступности новейшей версии своего самого быстрорастущего продукта — Veeam Backup для Microsoft Office 365. В пятую версию добавлено специально-разработанное реше
20.11.2020 Veeam представила прогнозы в области управления данными на 2021 г.

Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по продуктовой стратегии, спрогнозировал тренды в области управления данными на 2021 г.: Усиление влияния разработчиков на технологическое развитие компаний и стратегию в области управлен
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок

Какие решения по-прежнему востребованы Veeam оказалась в числе тех немногих компаний, чья выручка по результатам первого полугодия 2
13.11.2020 Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года

ериодом прошлого года. На сегодняшний день число клиентов компании по всему миру превышает 400 000. Veeam обеспечивает свой рост активной работой на ключевом для себя рынке резервного копирован
07.10.2020 Veeam купила компанию Kasten для улучшения защиты рабочих нагрузок в Kubernetes

верти организаций используют Kubernetes или планируют начать использовать его в ближайшие два года. Veeam считает, что интерес к этому инструменту создает огромные возможности для защиты данных
30.07.2020 Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании

Компания Veeam Software объявила о росте ежегодного регулярного дохода (ARR) на 20% за II квартал 2020
23.07.2020 Veeam анонсирует новые возможности и бонусы для участников программы ProPartner в регионе EMEA

Компания Veeam Software объявила о расширении своей программы ProPartner для реселлеров в регионе EMEA
20.07.2020 Страховой Дом ВСК при поддержке компании WIAT внедрил новую систему резервного копирования данных на базе решений Veeam

водитель Центра поддержки и инфраструктуры Страхового Дома ВСК Денис Яфясов. Внедрение новой системы резервного копирования реализовано на базе продуктов резервного копирования и мониторинга компании Veeam, поставленной компанией WIAT. «Проект предусматривал переход на децентрализованную модель хранения данных, которая отличается более гибким подходом к использованию оборудования резервного
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов

are, разработчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке, представил новый Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продук
17.06.2020 Veeam поможет организациям вывести стратегии управления данными в облаке на новый уровень

помогут компаниям лучше понять скрытые возможности их данных. Состоятся выступления топ-менеджмента Veeam: Билла Ларджента (CEO), Дэнни Аллана (CTO и старшего вице-президента по стратегии разви
02.06.2020 Veeam представила исследование о барьерах на пути компаний к цифровой трансформации

ю глобально составят $7,4 трлн между 2020 и 2023 годом. Однако в соответствии с новым исследованием Veeam Software, почти половина компаний по всему миру отмечает, что барьерами на пути к цифро
20.05.2020 «Техносерв Cloud» внедрил услугу резервного копирования на базе Veeam

«Техносерв Cloud» объявил об обновлении услуги резервного копирования с помощью решения Veeam Backup & Replication от Veeam Software. В качестве серебряного партнера VCSP-про
14.05.2020 Veeam отчиталась о сохраняющемся годовом росте и увеличении доли рынка

чки (ARR) на 21% за 1 квартал 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В портфеле Veeam более 375 000 клиентов, и компания продолжает успешно развивать свои уникальные возможн
06.05.2020 M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam

up расширил линейку продуктов Backup-as-a-Service для среднего и крупного бизнеса на базе продуктов Veeam. Сервис предназначен для создания резервных копий физических и виртуальных машин, данны
28.04.2020 Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure

Veeam Software объявила о публичной доступности новой версии Veeam Backup для Microsoft Azure, облачного решения корпоративного уровня для резервного копи
10.04.2020 Veeam объявила о выпуске Service Provider Console v4

Veeam Software отмечает 10-летие партнерской VCSP-программы Veeam для облачных и сервис-провайдеров скидками, обновлениями и выпуском новой версии Vee
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд

обретению компании, о которой было объявлено 9 января 2020 г. Сумма сделки составила около $5 млрд. Veeam называет себя лидером рынка с годовым объемом продаж более $1 млрд и портфелем, превыша

Публикаций - 345, упоминаний - 549

Veeam Software и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 144
Microsoft Corporation 25775 103
Softline - Софтлайн 3743 37
NetApp - Network Appliance 667 34
Cisco Systems 5372 34
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 28
Oracle Corporation 7074 27
Dell EMC 5180 27
9594 25
SAP SE 5601 25
Commvault 187 22
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 22
Google LLC 12690 22
HP Inc. 5883 21
Acronis - Акронис 489 20
Dynatrace 59 18
VK - Mail.ru Group 3602 17
Naumen - Наумен 752 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Citrix Systems 868 15
Ростелеком 10948 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
Huawei 4677 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Крок - Croc 1964 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Lenovo Group 2447 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 11
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 11
Nutanix 114 11
Intel Corporation 12811 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 23
Альфа-Банк 1979 19
МКБ - Московский кредитный банк 657 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 18
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 18
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 7
Траско - Trasko 32 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Почта России ПАО 2370 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Ингосстрах СПАО 478 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 5
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Федеральное казначейство России 1949 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 207
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 196
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 163
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 157
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 130
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 121
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 118
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 102
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 92
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 83
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 80
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 69
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 58
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 57
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 50
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 45
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 44
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 34
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 33
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 32
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 31
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 27
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 27
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 25
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 99
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 62
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 60
Microsoft Azure 1526 49
Microsoft Windows 16882 41
Broadcom - VMware vSphere 614 41
Microsoft Office 365 1042 37
Veeam Cloud Connect 45 36
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 28
Linux OS 11533 28
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 28 26
Microsoft Office 4170 25
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 16
Veeam One 17 16
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 15
Veeam Agent 15 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 14
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 14
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 14
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 14
Veeam Universal License - VUL 14 13
Google Cloud Platform - GCP 383 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 13
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 13
Veeam MP - Veeam Management Pack - Veeam MS - Veeam Management Suite 14 13
НКТ - Р7-Офис 543 12
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 12
Veeam Certified - Veeam Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 12 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 11
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 10
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 10
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 10
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 8
Apple iPhone 6 4861 8
Тимашев Ратмир 69 63
Клявин Владимир 52 30
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 25
Чаркин Евгений 317 24
Путятинский Сергей 112 23
Валчев Стоян 48 23
McKay Peter - Маккей Питер 21 19
Абакумов Евгений 227 18
Антонов Александр 77 18
Савцов Игорь 29 18
Поляков Сергей 75 17
Кириченко Игорь 58 17
Хомков Игорь 47 17
Педоренко Андрей 43 17
Прохоров Фёдор 83 15
Огуряев Дмитрий 85 14
Васильев Григорий 44 14
Ваганов Василий 14 14
Агафонова Наталия 41 14
Шершнев Георгий 14 14
Теленков Андрей 27 14
Баронов Андрей 17 12
Казарин Станислав 175 11
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 10
Дьяченко Валерий 96 8
Бурилов Андрей 117 8
Савченко Виталий 10 8
Largent Bill - Ларджент Билл 8 8
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 8
Сотин Денис 216 7
Платонов Михаил 42 7
Рыстенко Михаил 62 7
Антич Антон 20 7
Карпов Иван 79 6
Натрусов Артем 313 5
Глазков Александр 151 5
Сирота Юрий 67 5
Соколова Ольга 26 5
Шевченко Владимир 153 5
Гришин Дмитрий 210 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 190
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 41
Украина 7928 35
Грузия 1332 32
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 29
Европа 24964 26
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Казахстан - Республика 6048 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 18
Европа Восточная 3138 16
Ближний Восток 3154 16
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 11
Африка - Африканский регион 3641 10
Америка - Американский регион 2206 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Франция - Французская Республика 8177 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
США - Калифорния 4829 7
Монголия 382 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Канада 5082 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Польша - Варшава 111 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Нидерланды 3746 4
Новая Зеландия 737 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 69
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 29
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 26
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 20
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 26 12
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 10
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
Аренда 2687 8
Forbes - Форбс 1002 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
The Register - The Register Hardware 1784 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
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ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
Минздрав РФ - СПб НИИФ ФГБУ - Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии 2 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Микроинформ 36 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
Chapman University - Университет Чепмена - Чепменский университет 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 26
CNews AWARDS - награда 571 20
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CNews Баттл 69 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
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Softline IT-галактика 2 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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Microsoft Ignite 44 1
Cisco Expo 23 1
VMworld 29 1
NetApp Directions 6 1
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Merlion Digital Day 1 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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