M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширил линейку продуктов Backup-as-a-Service для среднего и крупного бизнеса на базе продуктов Veeam. Сервис предназначен для создания резервных копий физических и виртуальных машин, данных приложений на удаленной площадке и репликации в облако профессионального провайдера, чтобы сократить возможные простои инфраструктуры и минимизировать риски потери данных для непрерывной работы бизнеса.

«Среди преимуществ BaaS возможность осуществлять резервное копирование и репликацию на удаленную площадку. Veeam Cloud Connect позволяет предоставлять для внешних заказчиков площадки для хранения бэкапов, а также площадки для хранения реплик, и в случае возникновения инцидентов на стороне конечного пользователя можно будет запустить виртуальные машины из реплики на инфраструктуре сервис-провайдера в считанные минуты», – сказала Ирина Ленцнер, технический специалист направления Cloud, Veeam Software.

«Сейчас многие работают удаленно и не всегда есть возможность подключиться к корпоративной сети, поэтому очень актуально, когда агентские задания рабочей станции идут напрямую в cloud-репозиторий – для этого не нужно VPN, нужно только настроить задание, и резервные копии вашей рабочей станции будут напрямую отправлены в репозиторий провайдера через интернет по шифрованному соединению», – отметила Ирина Ленцнер.

В новом релизе Veeam 10 версии была существенно расширена функциональность. Среди новых особенностей управления резервными копиями на базе Veeam Ленцнер выделила Linux Backup Proxy для VMware, который дублирует функциональность для Windows, VIX для Linux – это API от VMware в сценарии Veeam, позволяющий восстанавливать файлы напрямую в виртуальные машины, не имеющие сетевой связности, высокоскоростное копирование с NAS Backup и другая новая функциональность. В облаке M1cloud уже используется последняя версия.

Андрей Кириков, ведущий инженер отдела виртуализации, M1Cloud (Stack Group), рассказал, что Veeam Backup и Replication в числе самых востребованных продуктов с широкой функциональностью, который может решать, как ежедневные задачи резервного копирования, так и задачи по миграции между площадками или в облако сервис-провайдера.

«Анализируя современные тенденции мирового рынка Backup & Replication, наряду с традиционным резервным копированием ожидается развитие дополнительных услуг, таких как: сервисы информационной безопасности, мониторинг и планирование ресурсов, инструменты управления резервным копированием в cloud- и on-premise-средах в рамках гибридной ИТ-инфраструктуры, автоматизация задач резервирования и восстановления, а также сервисы, поддерживающие резервное копирование современных баз данных и контейнеризированных приложений. Сегодня первостепенная задача для компаний заключается в том, чтобы данные могли быть полностью восстановлены в течение считанных минут с целью сокращения времени простоя бизнес приложений», – сказал Александр Молин, заместитель директора по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

Для компаний становится важным иметь возможность свободно перемещать данные в гибридных и мультиоблачных средах. «BaaS на базе Veeam позволяет не только создавать и хранить резервные копии и быстро запускать виртуальные машины на DR сайте, но и легко мигрировать данные через Cloud Connect с физической или виртуальной инфраструктуры в облако», – отметил Андрей Кириков.