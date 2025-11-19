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Veeam Cloud Connect

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.11.2025 ITGlobal.com запустил услугу по защите данных ИТ-инфраструктуры от программ-вымогателей 1
22.11.2023 Cloud4Y перенёс в облако базы данных компании «Автоматизация.про» 1
26.04.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DRaaS 2023 1
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать 1
08.07.2022 10 простых шагов: как мигрировать из иностранного в российское облако 1
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
10.08.2021 M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса 1
22.04.2021 Что надо знать об услуге аварийного восстановления DRaaS 1
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 1
11.11.2020 «Буарон» использует сервисы восстановления критичных данных в облаке M1Cloud 1
24.09.2020 M1Cloud представляет сервисы послеаварийного восстановления облачной ИТ-инфраструктуры 1
31.07.2020 Евгений Горохов, Stack Group -

В этом году облачный рынок в России вырастет еще на 30%

 1
06.05.2020 M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam 1
10.12.2019 DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS) 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1
25.07.2019 Квартальная выручка Veeam увеличилась на 26% 1
24.04.2019 Veeam начала 2019 год двузначным ростом в первом квартале 1
14.02.2019 Veeam объявила рекордные результаты по итогам 2018 года 1
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 1
04.09.2018 LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов 1
06.08.2018 Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке 1
26.07.2018 Veeam Software объявила результаты второго квартала 2018 1
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 1
21.05.2018 LanCloud запустил облачный бэкап на базе технологии Veeam Cloud Connect 2
03.05.2018 Veeam отчиталась о росте количества заказов от крупных компаний на 58% 1
14.04.2017 Softline представила облачные решения для обеспечения непрерывности бизнеса 1
05.04.2017 Softline перевела ИТ-инфраструктуру «Формата» в российское облако 1
23.01.2017 Veeam объявила результаты работы в 2016 году 1
29.08.2016 Veeam представила новую версию Veeam Availability Platform для гибридного «облака» 1
24.03.2016 Veeam представила готовое к использованию решение Direct Restore для Microsoft Azure 1
02.02.2016 Выручка Veeam от заказов в корпоративном сегменте выросла по итогам 2015 г. на 34% 2
18.01.2016 Вышла новая версия решения Veeam Availability Suite 3
10.11.2015 De Novo предложил новый облачный инструмент защиты данных — Veeam Cloud Repository 1
28.07.2015 Выручка Veeam Software во втором квартале 2015 г. выросла на 22% 1
15.06.2015 Veeam Availability Suite v9 обеспечит репликацию ВМ в «облако» и аварийное восстановление как услугу 5
21.05.2015 Veeam в первом квартале 2015 г. увеличила выручку на 22% 1
13.05.2015 Новые решения Veeam Software облегчат переход в гибридное «облако» Microsoft 1
04.02.2015 Выручка Veeam Software по итогам 2014 г. увеличилась на 40% 1
11.11.2014 Veeam в третьем квартале 2014 г. увеличила выручку на 65% 1

Публикаций - 45, упоминаний - 53

Veeam Cloud Connect и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 345 36
Broadcom - VMware 2610 17
Microsoft Corporation 25775 12
NetApp - Network Appliance 667 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 10
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Cisco Systems 5372 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Oracle Corporation 7074 4
LanCloud - ЛанКлауд 58 3
N2WS 4 3
Lenovo Group 2447 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 2
Nutanix 114 2
SAP SE 5601 2
Selectel - Селектел 544 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Авантаж 72 1
Equinix 48 1
SolarWinds 60 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
StormWall - Сторм системс 149 1
Flant - Флант 213 1
Hystax - Хайстекс 26 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
De Novo - Де Ново 48 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 1
Multifactor - Мультифактор 132 1
Sonoco Trident 1 1
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 21 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
CPPIB - CPP Investment Board 12 2
Фаберлик - Faberlic 115 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
LATAM Airlines Group 12 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
ING Belgium 2 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Буарон 3 1
Honda - Acura 19 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
REWE 5 1
Rabobank 13 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 38
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 35
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 7
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 173 6
Repository - Репозиторий 1176 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 3
ЦОД - Резервный дата-центр 213 3
Always-On Enterprise - Обеспечение непрерывной работы бизнеса с жесткими требованиями соглашений о гарантированном уровне обслуживания (SLA) 11 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 22
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 21
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 28 17
Microsoft Windows 16882 12
Linux OS 11533 10
Microsoft Azure 1526 10
Veeam Agent 15 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 9
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 8
Microsoft Office 4170 7
Microsoft Office 365 1042 7
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 5
Veeam Certified - Veeam Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 12 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Veeam One 17 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Broadcom - VMware vSphere 614 4
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 3
Veeam Backup Endpoint 6 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 43 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 2
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 16 2
Veeam DataLabs - Veeam Virtual Labs 5 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 2
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 2
Veeam MP - Veeam Management Pack - Veeam MS - Veeam Management Suite 14 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
Apache Hadoop 470 2
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
NetApp Data Fabric Solutions 30 1
Тимашев Ратмир 69 18
Лебедев Владимир 94 4
McKay Peter - Маккей Питер 21 4
Денеко Владимир 3 2
Ленцнер Ирина 2 2
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 2
Свидерский Евгений 77 1
Горохов Евгений 40 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Молин Александр 1 1
Боков Александр 1 1
Воробьёв Алексей 12 1
Кириков Андрей 1 1
Селихов Андрей 3 1
Волков Михаил 70 1
Калинкин Антон 4 1
Владов Иван 1 1
Bell William - Белл Уильям 1 1
Strelzick Paul - Стрельцик Пол 1 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Савченко Виталий 10 1
Мягков Денис 1 1
Мельников Руслан 19 1
Исаев Дмитрий 58 1
Рудникова Мария 3 1
Меньщиков Александр 1 1
Кондратьев Сергей 29 1
Карпов Геннадий 6 1
Пономаренко Анна 5 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Давудов Виталий 1 1
Гарипов Динар 5 1
Jain Sachin - Джайн Сачин 2 1
Fort Garth - Форт Гарт 3 1
Вакуленко Наталья 2 1
Баронов Андрей 17 1
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 1
Самойлов Юрий 75 1
Казьмин Алексей 7 1
Свиридов Владимир 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Чехия - Прага 207 2
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
США - Колорадо 385 1
США - Луизиана 110 1
Европа 24964 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Новая Зеландия 737 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Техногенная катастрофа - Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 20 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 220 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Fortune 211 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Fortune Global 500 295 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Forbes Global 2000 50 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
Evalueserve 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
VeeamON Forum 10 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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