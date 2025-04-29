Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173698
ИКТ 13514
Организации 10581
Ведомства 1454
Ассоциации 993
Технологии 3434
Системы 25428
Персоны 74554
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

МТС Экосистема МТС МТС 1cloud 1 Клауд ранее ИТ-град 1 клауд



29.04.2025 Евгений Свидерский -

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

 1
11.02.2025 «ИТ-Град» подтвердил соответствие законодательству его импортозамещённого облака 1
26.04.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DRaaS 2023 1
09.08.2022 Антон Захарченко -

Антон Захарченко, T1 Cloud: Облака и традиционные ИТ — это как такси и частный автотранспорт 

 1
13.07.2022 МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов 1
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов 1
22.03.2022 Безопасность в приоритете: МТС и строительная группа компаний «ОДСК» реализовали совместный проект 1
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
08.02.2021 ИТ-стартап Adlook.me выбрал 1cloud.ru в качестве поставщика облачных сервисов 3
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 1
23.03.2020 ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru 3
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
02.12.2019 Облачные вычисления IaaS (Infrastructure as a Service): о сервисе, выборе провайдера, ценах, где купить 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1
27.06.2019 Олег Мотовилов -

Облако станет центром российских цифровых экосистем

 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 1
09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда 1
09.01.2019 МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров 3
28.11.2017 Вышли рейтинги CNews IaaS и SaaS. Инфраструктура-как-сервис поставила рекорд продаж 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 2
01.12.2016 Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами 1

Публикаций - 25, упоминаний - 33

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 15
Авантаж 66 9
Broadcom - VMware 2402 8
Softline - Софтлайн 2948 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 4
NetApp - Network Appliance 640 3
Ростелеком 9878 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5009 3
Microsoft Corporation 24801 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 3
Selectel - Селектел 403 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 3
Крок - Croc 1783 3
Cloud4Y 292 3
МегаФон 9188 2
Huawei 4001 2
Veeam Software 321 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 2
БАРС Груп 550 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Caravan - Караван 89 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 120 2
8421 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1103 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 2
IXcellerate - Икселерейт 128 2
Artsofte - Artsofte Digital 12 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
DataPro - ДатаПро 93 2
Cisco Systems 5146 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2945 1
Корус Консалтинг ГК 1245 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 130 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 3
Hunkemoller - Hunkemöller 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
DMI Дятьково 5 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Альфа-Банк 1790 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Альфа-Групп 715 1
СДМ-Банк 64 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 1
Lynwood Investments 8 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Nouse Limited 2 1
Комплекс-ойл - Сеть АЗС General Fueller 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
МКБ - Московский кредитный банк 571 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Кредит Европа банк 66 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1674 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 17 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
ОДСК - Объединенная домостроительная корпорация 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1400 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21683 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16072 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11294 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2836 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16285 18
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1106 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1097 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 8
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 784 8
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 495 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 905 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5893 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7511 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2748 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20999 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31606 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2579 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6267 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1211 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 965 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6803 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3213 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1158 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7917 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8274 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 501 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5409 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2569 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11446 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1940 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7001 3
OpenStack 504 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 15
CloudМТS 25 7
Microsoft Azure Stack 74 5
Microsoft Azure 1424 4
Авантаж ЦОД 8 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 518 4
МТС ЦОД 33 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 2
Qsoft amoCRM 111 2
Veeam Cloud Connect 43 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 76 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 942 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Новые облачные технологии - МойОфис 804 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 10 1
Microsoft Office 365 954 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 136 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 44 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Apache Hadoop 437 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 84 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 125 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
Veeam Agent 15 1
Veeam Backup Enterprise Manager 3 1
Veeam One 17 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
Мотовилов Олег 71 2
Матуа Дмитрий 2 2
Другалев Станислав 10 2
Грицай Виталий 3 2
Михалев Евгений 90 1
Ахмеров Тимур 87 1
Сысоев Игорь 38 1
Андрианов Павел 84 1
Енгибарян Ваге 12 1
Воронков Михаил 9 1
Шоржин Валерий 58 1
Фридман Михаил 137 1
Македонский Сергей 47 1
Лапшев Максим 1 1
Тамбиев Максим 5 1
Кураш Антон 32 1
Белкин Сергей 10 1
Кульчавой Денис 1 1
Ерин Сергей 16 1
Дуров Павел 296 1
Березин Максим 118 1
Любимов Олег 46 1
Кириченко Игорь 49 1
Мирилашвили Вячеслав 16 1
Мельников Глеб 3 1
Левиев Лев 21 1
Фокин Николай 19 1
Мочалов Юрий 37 1
Захарченко Антон 10 1
Иванов Алексей 139 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Калинкин Антон 4 1
Владов Иван 1 1
Мягков Денис 1 1
Захаров Павел 60 1
Филимонов Олег 10 1
Алексеева Олеся 18 1
Блохин Максим 2 1
Абдилдабеков Марат 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 9
Казахстан - Республика 5620 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 5
Россия - СФО - Новосибирск 4402 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1603 5
Беларусь - Белоруссия 5799 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2803 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2030 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 3
Армения - Республика 2313 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 2
Нидерланды 3555 2
Германия - Федеративная Республика 12768 2
Европа 21891 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1210 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3058 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2495 1
Узбекистан - Республика 1766 1
Америка - Американский регион 2171 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Канада 4913 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
Россия - ЦФО - Орловская область 331 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 326 1
Индия - Bharat 5523 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 240 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 396 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11166 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48963 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2372 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5563 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5204 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16636 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6532 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6077 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24638 3
Аренда 2473 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 855 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7971 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8954 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3607 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6142 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7210 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5636 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13986 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5891 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4105 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3696 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2160 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3224 1
Импортозамещение - параллельный импорт 510 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5949 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1993 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6244 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7060 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4465 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 2
Cosmopolitan 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8191 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 7
CNews SaaS рейтинг 27 3
CNews Мишень 168 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 2
Forrester Research 822 1
НМГ - Медиалогия 31 1
Juniper Research 530 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
Fortune Global 500 286 1
CNews Облачные сервисы 23 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 392 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153