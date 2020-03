«Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов

Собственное облако «Мегафона»

Оператор «Мегафон» запустил в коммерческую эксплуатацию собственную платформу «Мегафон облако» по всей России. Платформа создана с использованием оборудования последнего поколения, сертифицирована в соответствии с требованиями регуляторов и может использоваться крупными коммерческими компаниями и госзаказчиками, сообщили CNews в «Мегафоне».

«Мегафон облако» предлагает услуги, оказываемые по моделям IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (ПО как сервис). В зависимости от потребностей клиентов платформа обеспечивает размещение высоконагруженных систем, доступность и бесперебойную работу приложений и сервисов, хранение, защищенность и сохранность данных, предоставляет размещение в отказоустойчивом кластере.

По словам Павла Захарова, директора по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона», облачная платформа работает по принципу pay as you go, то есть клиенты платят только за те ресурсы, которые используют. Гибкая тарификация позволяет прогнозировать затраты и регулировать потребление.

«Мегафон» запустил собственную облачную платформу

Своим клиентам «Мегафон облако» также гарантирует круглосуточную техническую поддержку. Кроме того, за каждым заказчиком закреплен специалист службы клиентского сервиса.

«Мегафон» и ранее предлагал облачные сервисы, однако, как пояснили CNews в компании, они оказывались в рамках технологического партнерства с другими провайдерами. Один из таких сервисов – «Деловое облако» – был создан на базе облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Инфраструктура платформы

Собственная облачная платформа «Мегафона» реализована на базе двух коммерческих дата-центров в Москве, сертифицированных по стандарту TIER III Operational Sustainability. Их оператора «Мегафон» не раскрывает. Георезервирование обеспечивает высокую отказоустойчивость между двумя ЦОДами платформы, а также позволяет реализовывать различные сценарии поддержания бесперебойной работы ИТ-систем заказчиков. Доступность услуг заявлена на уровне 99,95%.

Работу платформы, как рассказали CNews в «Мегафоне», обеспечивают решения Dell, Cisco, HPE и Juniper, а также технологии виртуализации Vmware. Для компаний, чувствительных к теме импортозамещения, подготовлен сегмент на отечественном оборудовании Yadro.

По заявлению представителей «Мегафона», платформа аттестована по требованиям ИБ к государственным информационным системам (ГИС) и в соответствии с законом о персональных данных (ФЗ-152) «по наиболее высоким уровням». Это дает возможность размещать на платформе как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.



Российские облачные провайдеры

Кроме «Мегафона», два других участника «большой тройки» операторов, также оказывают облачные услуги. «Билайн», к примеру, предлагает виртуальный ЦОД BeeCloud на базе собственного дата-центра категории TIER III.

Облачный бизнес МТС выделен в отдельное направление, которое представлено провайдерами CloudМТS и «ИТ-град», а также платформой 1cloud.

CloudМТS, помимо IaaS-сервисов, предоставляет набор услуг для хранения и обмена корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными согласно требованиям ФЗ-152, сервисы информационной безопасности (антивирус для публичного облака, WAF, защита от DDos-атак и другие).

«ИТ-град», приобретенный МТС в январе 2019 г. почти за 2,5 млрд руб., предоставляет облачные сервисы для корпоративного и государственного секторов: IaaS-, SaaS-, PaaS-решения, виртуальные дата-центры, гибридные облака, услуги резервного копирования. В облаке провайдера можно размещать системы, требующие соответствия инфраструктуры стандарту PCI DSS. Провайдер владеет собственной географически распределенной инфраструктурой, размещенной в дата-центрах уровня Tier III в России и Казахстане.

Mail.ru, другой важный участник российского рынка информационных технологий, также занимается развитием и продвижением облачных услуг на базе собственной платформы Mail.ru Cloud Solutions (MCS), созданной в начале 2018 г.

Пользователям MCS доступны сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra, позволяющий создавать виртуальные машины, диски и сети, а также управлять ими в едином веб-интерфейсе; Hotbox – облако для «горячих» данных, позволяющее хранить в моментальном доступе и раздавать большое количество информации; Icebox – хранилище для редко используемых данных. В апреле 2018 г. был запущен облачный сервис для вычислений на GPU на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla V100. Месяц спустя заработал сервис Containers , основанный на Kubernetes, открытом решении для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями. В июле 2018 г. свет увидела услуга Cloud Big Data для обработки больших данных на свободных решениях Apache Hadoop и Apache Spark.

Наконец, с декабря 2018 г. всем желающим доступна облачная платформа «Яндекса» – «Яндекс.облако».

«Облако» позволяет получить доступ к масштабируемой виртуальной инфраструктуре, сервисам управления базами данных, распознавания и синтеза речи, машинного перевода и прочим услугам. Центры обработки данных «Яндекс.облака» расположены в России, что позволяет пользователям облачных услуг соблюдать закон «О персональных данных». В начале апреля 2019 г. в «Облаке» был запущен сервис визуализации и сопоставления пользователями своих корпоративных данных, позволив «Яндексу» выйти на рынок облачной бизнес-аналитики, где своими конкурентами компания видит Google Data Studio и Microsoft Power BI. В конце апреля «Яндекс.облако» открыло доступ к собственной технологии компьютерного зрения, ранее применявшейся только в проектах «Яндекса». Сторонние разработчики получили возможность встраивать в свои программы функции распознавания текста, классификации изображений и определения присутствия людей на фотографиях.