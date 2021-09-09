Индексная книга CNews*
ЦОД Виртуальный ВЦОД vDC Virtual Data Center Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети)
Публикаций - 236, упоминаний - 303
ЦОД Виртуальный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Обухов Александр 18 8
|Колбин Евгений 59 6
|Осеевский Михаил 273 5
|Другалев Станислав 10 4
|Захаренко Максим 54 4
|Анохин Сергей 42 4
|Ермаков Валерий 88 3
|Заединов Руслан 45 3
|Захаров Павел 60 3
|Зотов Андрей 18 3
|Хомутский Юрий 51 3
|Дергилёв Никита 44 3
|Анисимов Константин 30 3
|Блинов Михаил 73 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Подрябинников Алексей 14 3
|Сергеев Михаил 94 3
|Королюк Алексей 86 2
|Каплунов Павел 46 2
|Сотин Денис 144 2
|Василенко Александр 83 2
|Айбашева Анна 97 2
|Ардашев Андрей 2 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Пимков Сергей 7 2
|Бойко Елена 152 2
|Путин Владимир 2729 2
|Меньшов Кирилл 80 2
|Рафаловский Давид 31 2
|Кириенко Владимир 131 2
|Кравченко Дмитрий 41 2
|Тихонюк Валентин 2 2
|Извеков Алексей 8 2
|Свиридов Владимир 27 2
|Сюртукова Екатерина 9 2
|Баранов Антон 7 2
|Абульханов Ильдар 3 2
|Чаркин Евгений 240 2
|Парфентьев Алексей 60 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217306, в очереди разбора - 882951.
Создано именных указателей - 110168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217306, в очереди разбора - 882951.
Создано именных указателей - 110168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.