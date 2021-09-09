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ЦОД Виртуальный ВЦОД vDC Virtual Data Center Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети)



09.09.2021 «Транстелеком» предлагает бизнес-клиентам услугу «Виртуальный ЦОД»
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»
18.11.2020 «Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК
14.05.2020 «Ростелеком» предоставил «Автодории» услугу «Виртуальный ЦОД»
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге
28.10.2019 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз
16.05.2019 Облачные серверы Reg.ru выходят из беты
25.04.2019 Исследование Infowatch: число утечек через незащищенные облачные серверы выросло на 43%
15.02.2019 Сбербанк представил новое решение для корпоративных клиентов «Виртуальный ЦОД»
26.06.2018 «Мегафон» добавил резервирование и техподдержку в свой облачный ЦОД, чтобы заработать миллиарды
14.02.2018 Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
23.12.2016 «Ростелеком» организовал виртуальный ЦОД для «Татнефти»
21.11.2016 «Ростелеком» представил специальный тариф услуги «Виртуальный ЦОД» через VPN
21.09.2016 «Акадо Телеком» увеличит мощность виртуального ЦОДа в пять раз
22.08.2016 «Адамас» сократила расходы на ИТ с помощью «Виртуального ЦОДа» Softline
21.07.2016 «Ростелеком» упростил заказ услуги «Виртуальный ЦОД»
24.05.2016 «Ростелеком» расширил функционал «Виртуального ЦОДа»
16.05.2016 Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет»
30.03.2016 «Цеппелин Русланд» расместила тестовые среды в виртуальном ЦОДе «Инфосистем Джет»
09.12.2015 «Инфосистемы Джет» запустили сервис хостинга ИСПДн на базе своего виртуального ЦОДа
04.12.2015 «Инфосистемы Джет» - Виртуальный ЦОД – комплексное решение «из одних рук»
15.09.2015 Caravan Aero запустила новую услугу — виртуальный дата-центр
04.12.2013 «Ростелеком» запустил облачную услугу «Виртуальный ЦОД»
21.11.2013 «Инфосистемы Джет» запустили виртуальный ЦОД
18.09.2001 Equant откроет свою сеть вьетнамскому государственному интернет-провайдеру VDC

Публикаций - 236, упоминаний - 303

ЦОД Виртуальный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10072 53
VMware 2132 46
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 954 26
Microsoft Corporation 23493 24
7003 21
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 310 17
1С-ИжТиСи 6319 17
Cloud4Y 221 15
SAP SE 4881 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 15
Softline - Софтлайн 2080 15
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 274 13
Oracle Corporation 6303 12
Крок - Croc 1706 12
Selectel - Селектел 219 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6940 11
Google LLC 10937 10
IBM - International Business Machines Corp 9193 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8043 9
Intel Corporation 11668 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 8
Cisco Systems 4873 8
HP Inc. 5518 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 7
Amazon Inc - Amazon.com 2801 7
Huawei 3502 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9435 7
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 239 7
Citrix Systems 783 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 548 6
Yandex - Яндекс 5670 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 505 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 5
VK - Mail.ru Group 3200 5
Казахтелеком 334 5
Nvidia Corp 3213 5
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 5
Linxdatacenter - Связь ВСД 137 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 712 5
Dell EMC 4914 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5809 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 189 8
ГПБ - Газпромбанк 940 4
РЖД - Российские железные дороги 1621 4
О2О Холдинг 48 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Почта Банк 348 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1184 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2381 3
Русагро Группа Компаний 199 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 3
Алроса АК 135 2
Ак Барс Банк 249 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 333 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 2
BookingBoard - БукингБорд 2 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 41 2
Adidas - Адидас 151 2
Фаберлик - Faberlic 77 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Российский алюминий - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 125 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 2
Yamaha - Ямаха 102 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Снежная Королева - СК Трейд 47 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 63 1
Kapibara РА 1 1
Motul-Drive 2 1
Родник 85 1
Coca-Cola Company 250 1
Mars Incorporated 9 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 23 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17959 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2694 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2849 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10381 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9100 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3690 3
Президент Российской Федерации 3713 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 2
Федеральное казначейство России 1548 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 683 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 137 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 18 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 108 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 277 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 4
TIA - Telecommunications Industry Association 86 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
Linux Foundation 174 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17199 186
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53253 173
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9497 149
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12986 131
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25652 117
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79198 87
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2347 85
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14833 65
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4519 51
Виртуализация - Virtualization 4765 51
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8133 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19815 47
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1565 43
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 849 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25963 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38955 38
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10921 35
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2139 35
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8151 34
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11367 33
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2419 31
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19222 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21942 26
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11810 25
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 857 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17511 23
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8442 21
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8631 18
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Apple iPhone 6 6174 32
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6523 17
Microsoft Azure 1320 15
Microsoft Windows 14439 14
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 198 14
Linux OS 8240 11
VMware vCloud Director - VMware vCD 233 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 545 9
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 756 8
Microsoft SQL Server 1474 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 175 6
Сбер - Cloud - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 72 6
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 5
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VMware vSphere 500 5
Ростелеком Новая телефония 16 5
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