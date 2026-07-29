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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200490
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КубГМУ Кубанский государственный медицинский университет

КубГМУ - Кубанский государственный медицинский университет

СОБЫТИЯ


29.07.2026 «МегаФон»: абитуриенты Кубани поступают в вузы через «Госуслуги» 1
15.07.2026 На «Госуслугах» подали уже более 3 млн заявлений в вузы 1
19.06.2026 В России создана технология выращивания искусственных нервов 3
28.07.2020 Вузы Юга России организовали дистанционное обучение с помощью облачной инфраструктуры «Ростелекома» 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
22.06.2012 Первая пересадка гортани/трахеи в России 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

КубГМУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10991 1
МегаФон 10834 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 78 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
Институт развития образования 17 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
РНФ - Российский научный фонд 208 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12975 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7915 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3362 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10250 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2301 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 384 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9573 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4375 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6328 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 2
FreePik 1865 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2534 1
Холодов Андрей 56 1
Порханов Владимир 1 1
Мелконян Карина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1099 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 770 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Абинск 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 1
Европа 24999 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3468 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 1
Южная Корея - Республика 7072 1
Норвегия - Королевство 1863 1
Швеция - Королевство 3789 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8615 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3353 1
Германия - Федеративная Республика 13254 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1290 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 918 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2377 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2300 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1783 1
Россия - УФО - Тюменская область 1373 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 976 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 487 1
Швеция - Стокгольм 410 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Россия - Кубань 232 1
США - Огайо 291 1
США - Иллинойс 340 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 107 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1797 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 6
Образование в России 2921 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11399 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 344 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1378 1
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Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 80 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1690 1
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 693 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5015 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3141 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 81 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1279 1
ВГСПУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный социально-педагогический университет 5 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 284 2
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 2
ПГУ - Пятигорский государственный университет 4 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
Минздрав РФ - СтГМУ - Ставропольский государственный медицинский университет 1 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 596 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1242 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1505 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 223 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 466 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 497 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 749 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 48 1
ТГУ - Томский государственный университет 235 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 51 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 19 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 84 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 39 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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