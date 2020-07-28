Вузы Юга России организовали дистанционное обучение с помощью облачной инфраструктуры «Ростелекома»

«Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру в рамках услуги «Виртуальный центр обработки данных» ведущим вузам Южного федерального округа, на базе которой в короткие сроки было организовано онлайн-обучение студентов и другие дистанционные сервисы. Контракты заключены со Ставропольским государственным медицинским университетом, Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом, Кубанским государственным медицинским университетом, Пятигорским государственным университетом. В пилотном режиме виртуальной облачной инфраструктурой компании также пользуются Волгоградская академия МВД России и «Институт развития образования» Астраханской области.

Вузы задействуют ресурсы «Виртуального ЦОД» для организации системы дистанционного образования (общее количество студентов — более 21 тыс). На облачной инфраструктуре «Ростелекома» были развернуты как уже ставшие распространенными системы видеоконференцсвязи и дистанционного обучения, так и специализированные платформы для взаимодействия со студентами и абитуриентами, а также объектные хранилища для размещения учебных ресурсов и библиотек. Для критически важных информационных систем было организовано резервирование. В общей сложности образовательные учреждения задействовали более 7 ТБ виртуального дискового пространства.

Размещение сервисов вузов организовано в полном соответствии с требованиями законодательства по защите и обработке персональных данных.