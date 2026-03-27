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Россия ЮФО Южный федеральный округ

Россия - ЮФО - Южный федеральный округ

СОБЫТИЯ


27.03.2026 «Островок» прогнозирует высокий туристический сезон на юге России этим летом

, Геленджик (+41%), Феодосия (+36%) и Анапа (+28%). В целом в Краснодарском крае количество бронирований увеличилось на 9% год к году. Кроме того, эксперты отмечают, что по ряду курортных направлений юга России спрос заметно опережает не только прошлый год, но и показатели 2024 г. Так, количество ранних бронирований летом 2026 г. в Севастополе, Судаке, Гурзуфе и Евпатории и Лермонтово показ
19.01.2026 Портовый оператор Юга России завершил модернизацию EAM-cистемы «1С:ТОиР Корп»

зработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОиР», завершила проект по модернизации и развитию системы управления ТОиР для ОТЭКО — одного из частных инвесторов в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. В результате проект обеспечил централизованное управление более чем 124 тыс. объектов ремонта, повысил оперативность контроля технического состояния критического оборудования и созд
20.11.2025 «Билайн» повысил надежность сети в регионах Черноземья и Юга России

этом CNews сообщили представители «Билайна». Модернизация затронула 1,48 тыс. позиций в 12 регионах Юга России (Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский к
06.11.2025 МТС: самая долгая DDoS-атака на Юге России длилась более 72 часов

почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Южный федеральный округ вошел в число наиболее атакуемых регионов страны, на его долю пришлос
18.03.2025 «Солар»: число DDoS-атак на Южный федеральный округ России в 2024 году выросло в 2,5 раза

По данным экспертов ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, общее количество DDoS-атак на организации в Южном федеральном округе России выросло в 2,5 раза в сравнении с 2023 г. – до почти 39 тыс. за год. Среднее число атак на одну организацию в регионе тоже выросло в полтора раза, что вывело его

13.09.2024 Рост интернет-торговли подстегнул спрос на грузовые перевозки на Юге России — «Авито Услуги»

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменились спрос, предложение и тарифы на рынке грузоперевозок с начала года на юге России. По данным «Авито Услуг», в августе 2024 г. спрос на услуги в сфере коммерческих грузоперевозок в России увеличился на 59% по сравнению с январем 2024 г. года. Среди ключевых драйвер
13.09.2024 МТС обеспечила высокоскоростным интернетом самый южный остров России

МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE остров Фуругельма в Приморском крае - самый южный остров России. Теперь сотрудники Дальневосточного морского заповедника смогут использовать современные цифровые сервисы для работы, а туристы - делиться фотографиями и видео живописного о
05.09.2024 «Яндекс» оцифровал более 2000 км улиц и магистралей крупных городов юга России

«Яндекс Карты» разработали высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России: Краснодару, Ростову-на-Дону и Сочи. На обновленной карте дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Это помож
29.11.2023 билайн модернизировал транспортную сеть в рамках проекта «Южный транзит»

«Вымпелком» провел модернизацию транспортной сети на юге страны в рамках проекта «Южный транзит», который предполагает коммерческое использование волоконно-оптической линии св
17.10.2023 Внедрение технологий робототехники в Петербурге начнется с пилотной зоны в «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный

бототехники») Марина Зинина и руководитель проектов АО «ИТМО хайпарк» Михаил Мастин. Соглашение предполагает создание на территории инновационного комплексного центра «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный на территории Санкт-Петербурга. пилотной зоны внедрения технологий робототехники. Инновационный центр готов предоставить предприятиям, входящим в консорциум, земельные участки с полной ин
29.04.2022 Крупнейший добытчик газа на юге России переходит с ПО Microsoft на российские офис и почту

ge 2013, в качестве офиса используется Microsoft Оffice. «Газпром добыча Астрахань» ведет разработку Астраханского газоконденсатного месторождения и является крупнейшим газодобывающим предприятием на юге России. Выбор решений CNews ожидает от представителей «Газпрома» объяснений причин безальтернативной закупки товаров конкретных российских производителей. В техзадании среди требований к за
27.04.2022 «Позитроника» увеличивает присутствие в ЮФО

его дня. Партнер проекта в Краснодаре – ООО «Группа современных технологий». Компания уже запустила шесть магазинов по франшизе «Позитроника». Данный проект замыкает тройку полноформатных магазинов в ЮФО и СКФО. *** Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, крупнейшего российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин
18.11.2021 «Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам

е подразделение обеспечит киберзащиту организаций Южного и Северо-Кавказского федерального округов (ЮФО и СКФО), а также ряда крупных федеральных заказчиков. Сегодня работу филиала обеспечивают
19.02.2021 Videomost обеспечивает видеоконференции для НП «Южный рисовый союз»

Компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявила, что некоммерческое партнерство «Южный рисовый союз» (НП «ЮРС») использует видеоконференции для ежедневной работы. НП «ЮРС» консолидирует усилия производителей и переработчиков риса. На сегодняшний день членами партнерства явл
30.09.2020 Accenture и Южный IT-парк подписали соглашение о сотрудничестве

й центр Accenture в Ростове-на-Дону заключил соглашение с Южным IT-парком. Цель соглашения — сотрудничество в рамках акселерационных программ и запуск совместных инициатив для развития ИТ-сообщества. Южный IT-парк входит в топ-10 лучших акселераторов России по версии РБК. Ежегодно парк принимает от 250 до 500 заявок от стартапов, является ведущим организатором мероприятий для локального ИТ-
28.07.2020 Вузы Юга России организовали дистанционное обучение с помощью облачной инфраструктуры «Ростелекома»

«Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру в рамках услуги «Виртуальный центр обработки данных» ведущим вузам Южного федерального округа, на базе которой в короткие сроки было организовано онлайн-обучение студентов и другие дистанционные сервисы. Контракты заключены со Ставропольским государственным ме
24.01.2020 Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО

й, объявила о назначении Ростислава Папа на должность регионального менеджера по Северо-Западному и Южному федеральному округу. В новой должности Ростислав будет заниматься дальнейшим развитием
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России

«Ростелеком» внедрил в Таганроге комплекс смарт-решений, позволяющих городу называться первым «умным» на юге России. В распоряжении таганрожцев появились такие системы, как «Умное освещение», «Безопасный город», «Умное видеонаблюдение», «Умный домофон», электронные сервисы для медицины и «цифровой
29.05.2018 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО запустил систему видеонаблюдения при проведении основного этапа ЕГЭ-2018

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для основного периода проведения ЕГЭ в 2018 г., который стартовал 28 мая и продлится до 2 июля. В ЮФО и СКФО компания обеспечит трансляцию в 654 пунктах проведения экзаменов и 21 региональном центре обработки информации в 9 549 аудиторях, 99,5% аудиторий находятся в режиме онлайн. Видео из

03.05.2018 «Ростелеком» подключил по оптике одно из крупнейших предприятий по переработке яблок на юге России

«Ростелеком» проложил оптические линии связи и обеспечил высокоскоростной доступ в интернет для «ЮМИКС», одного из крупнейших в ЮФО предприятия по переработке яблок. Компания базируется в станице Абадзехской республики Адыгея, ее здания и яблоневые сады занимают площадь более 300 га. Доступом в интернет обеспечено главн
05.03.2018 Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО

Юг» «Ростелеком» назначен Егор Насыров.На этом посту он займется развитием современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и внедрение новых цифровых сервисов в «Ростелекоме» на юге России.Егор Насыров родился в 1981 г. в городе Рубцовске Алтайского края. В 2005 г. окончил Механико-математический факультет Новосибирского Государственного Университета по специальности «
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО

а как в сегменте B2B, так и в B2O.Транзитный междугородний и международный узлы связи MCN Telecom в ЮФО построены в Краснодаре. Точки присоединения к сетям зоновой телефонной связи располагаютс
17.03.2017 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первую тысячу организаций ЮФО

м клиентам услуги мобильной связи в ноябре 2016 г., и к текущему моменту более тысячи организаций в Южном федеральном округе уже используют её преимущества для бизнеса. Как рассказали CNews в к
26.12.2016 «Ростелеком» значительно увеличил за год покрытие юга России оптоволоконными сетями

«Ростелеком» объявил о том, что по результатам 2016 года в ЮФО и СКФО было проложено 2750 км оптоволокна для обеспечения 188 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). «На сегодняшн
15.11.2016 «Ростелеком» запустил услуги мобильной связи в трёх регионах ЮФО

Компания «Ростелеком» предоставила абонентам основных услуг компании в 65 регионах России возможность подключить дополнительный сервис — мобильную связь. На юге России услуга доступна в трёх регионах — Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. Таким образом, «Ростелеком» как универсальный оператор предлагает комплексное решение всех

12.10.2016 Южный окружной медицинский центр доверил Dr.Web безопасность корпоративной компьютерной сети

омпаний «Гэндальф», сообщили CNews в «Доктор Веб». Южный окружной медицинский центр — медучреждение Юга России, которое с момента создания в 2002 г. прошло путь от небольшой больницы до многопр
05.10.2016 «Мегафон» стал мобильным партнером форума «Дни PR на юге России 2016»

и и максимального роста клиентской лояльности. Это особенно заметно на примере корпоративного рынка юга России, где уверенно развивается онлайн-торговля, — сказал Алексей Барков, директор росто
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО

С начала 2016 г. «Ростелеком» запустил услугу «Новая телефония» в ряде городов ЮФО и СКФО: Сочи, Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске, Ставрополе, Астрахани, Махачкале, Михайловске, Элисте и Владикавказе. В 2015 г. эта услуга стала доступна клиентам-юридическим лицам К
28.04.2016 МТС реализовала в ЮФО проект мониторинга грузового транспорта на основе M2M-технологий

Компания МТС сообщила об успешной реализации на территории Южного федерального округа масштабного проекта мониторинга грузового транспорта на основе M2M-технологий. В рамках совместного проекта с компанией «Южные технологии» МТС оснастила телематически
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома»

"ВымпелКом" объявил о назначении Сергея Афонина на должность директора Южного региона компании. В должности регионального директора он будет отвечать за развитие всех направлений бизнеса в рамках объединенного Южного региона: Ростов-на-Дону, Краснодар, Став
28.03.2016 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО переходит на единые счета для частных клиентов

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО вводит единый счет для всех частных клиентов, в независимости от количества услуг связи оператора, которыми он пользуется. Теперь абонентам будет выставляться один счет за все услуги
24.03.2016 Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Об этом сообщил вице-президент компан
24.02.2016 В библиотеках Южного округа Москвы открылись пункты приема подержанной цифровой техники в рамках акции «Доброе дело»

во любому из подопечных ТЦСО или выбрать конкретного получателя в момент передачи дара в пункте приема. Возможность оставить заявку на получение устройства в рамках акции есть и у читателей библиотек Южного округа при условии наличия у них читательского билета. Благотворительная акция «Доброе дело» была запущена в конце 2014 г. Департаментом информационных технологий города Москвы, Департам
08.02.2016 Более 600 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО управляют услугами с помощью «Личного кабинета»

я себя преимущества дистанционного сервиса. Таким образом, более 600 тыс. пользователей оператора в ЮФО и СКФО оплачивают и управляют услугами связи, не выходя из дома или офиса. Единый личный

21.01.2016 МТС открыла более 90 новых салонов на Юге России

Волгоградской области – на 35%, Краснодарском крае – на 20%, Ростовской области – на 15%. В целом, открытие новых салонов МТС затронуло 240 городов южных регионов России. Всего на сегодняшний день на Юге России работает свыше 6 000 торговых точек, где представлены услуги МТС. «Очевидно, что одновременное развитие двух сетей – технической, обеспечивающей связь и доступ в интернет, и рознично
10.11.2015 Совокупный доход «ТТК-Южный Урал» за 9 месяцев 2015 г. составил 698 млн руб.

Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы за 3 квартала 2015 г. Совокупный доход филиала за девять месяцев 2015 г. составил i698 млн, увеличившись на 10% по сравнен
22.09.2015 Максим Ледяев назначен руководителем блока «Доступ» макрорегионального филиала «Южный Урал» Компании ТТК

Компания ТТК сообщила о назначении Максима Ледяева на должность заместителя директора – руководителя блока «Доступ» макрорегионального филиала «Южный Урал» («ТТК-Южный Урал»). Максим Ледяев будет отвечать за развитие розничного бизнеса ТТК в регионах Южного Урала – Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. Основным направ
28.08.2015 «ТТК-Южный Урал» на 5,4% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса

Количество корпоративных пользователей в сегменте среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») с начала 2015 г. увеличилось на 5,4% до 4,7 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщили в ТТК. Клиентами компании с начала года стали порядка 250 ор
26.08.2015 «Мегафон» обеспечил интернетом «Южный IT-парк»

Компания «Мегафон» стала генеральным партнёром проекта «Южный IT-парк», обеспечив главную ИТ-площадку Ростова-на-Дону интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Высокие скорости интернета открывают новые возможности у
24.08.2015 «ТТК-Южный Урал» увеличил совокупный доход на 13% по итогам первого полугодия

Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы за первое полугодие 2015 г. Совокупный доход филиала за первые шесть месяцев 2015 г. составил i471 млн, увеличившись на 13

Публикаций - 1516, упоминаний - 1764

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 188
Ростелеком 10948 150
МегаФон 10742 124
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 115
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 87
Microsoft Corporation 25775 55
9594 53
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 53
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 41
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 40
Yandex - Яндекс 9215 38
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 37
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 34
Ростелеком - Связьинвест 1719 32
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 31
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 30
Cisco Systems 5372 29
МТС - Кубань GSM 118 26
Samsung Electronics 11064 25
Softline - Софтлайн 3743 25
Intel Corporation 12811 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
МТС - Иртея 146 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Apple Inc 13154 19
Telegram Group 2940 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
Huawei 4675 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
SAP SE 5601 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 16
Oracle Corporation 7074 16
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 14
Шахты 0 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Почта России ПАО 2370 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Евросеть 1421 13
Альфа-Групп 745 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Газпром ПАО 1493 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Альфа-Банк 1979 9
NanduQ - Qiwi 1013 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Связной ГК 1401 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Центр-инвест КБ 65 7
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 7
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 7
Takilant 52 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 5
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 5
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 5
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 5
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 12 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 7 5
ОТЭКО ГК 29 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 75
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Судебная власть - Judicial power 2500 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 9
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 54
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 6
Free TON Community 6 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
WiMAX Forum 69 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ГосИнформСистемы 160 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
Bitcoin Foundation 8 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Союз пенсионеров России 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Bryan Norris Associates 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 236
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 227
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 189
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 183
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 145
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 136
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 130
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 129
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 115
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 111
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 92
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 88
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 88
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 87
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 84
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 83
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 78
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 75
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 74
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 73
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 70
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 67
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 67
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 67
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 45
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 45
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 44
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 44
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 32
Microsoft Windows 2000 8678 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 23
Google Android 15243 22
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 16
Microsoft Windows 16882 16
Apple iPhone 6 4861 15
Apple iOS 8583 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 14
Microsoft Office 4170 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Linux OS 11533 13
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 12
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Космодром Байконур 1072 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
FreePik 1841 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
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Apple iPad 4011 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 7
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Microsoft Windows BitLocker 942 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 7
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
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Inquirer 463 2
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Nature 832 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Российская газета 290 2
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
IDC - International Data Corporation 4975 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 12
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Gartner - Гартнер 3658 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Forrester Research 834 3
Рустелеком ТК 305 2
comScore 379 2
Gartner - Dataquest 353 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Российский рынок ERP 24 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SimilarWeb 62 1
Microsoft Research 144 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Grand View Research 25 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Moody's Investors Service 136 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fortune Global 1000 51 1
Emerging Media Dynamics 3 1
BCG Россия онлайн 6 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 28
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 11
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 11
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 10
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 6
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 3
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 3
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 3
Государственный Русский музей 52 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
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