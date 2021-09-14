Россия - ЮФО - Южный федеральный округ

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14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 2
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
05.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии 1
25.06.2021 Почта России запустила пилот по продаже автомобилей с пробегом на онлайн-аукционах 1
17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета 1
26.04.2021 «Код безопасности» выводит обучающую программу «Безопасное детство» на федеральный уровень 1
26.04.2021 Исследование: большинство россиян хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам 1
21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
18.03.2021 «Рексофт» и Южная школа программирования вместе подготовят ИТ-кадры 1
16.03.2021 «Позитроника» открыла два магазина в Ростовской области 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
01.03.2021 Softline помогла AVA Group повысить производительность ИТ-инфраструктуры 1
11.02.2021 В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 1
19.01.2021 «Элефус» назвала основные тренды и угрозы ИБ в медицинской сфере в 2020-2021 годах 1
01.12.2020 Сеть блинных «Вкуснолюбов» перенесла систему «1С» в облако Softline 2
25.11.2020 «Рексофт» объявила о начале сотрудничества с ДГТУ 1
02.11.2020 «Позитроника» открывает пункт выдачи заказов в Сочи 1
30.10.2020 «Магнит» тестирует технологию против просрочки и списаний 1
29.10.2020 700 преподавателей и 10 тысяч студентов в России получат цифровые компетенции в 2020 году 1
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных 1
27.10.2020 МТС обеспечила Ростовскую АЭС скоростным мобильным интернетом и связью 1
05.10.2020 МТС перенесла в облако электросети Краснодарского края 1
03.09.2020 «Ростелеком» и «Диасофт» займутся созданием киберполигона 1
20.08.2020 Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома» 2
28.07.2020 Вузы Юга России организовали дистанционное обучение с помощью облачной инфраструктуры «Ростелекома» 1
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова 1
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 1
22.06.2020 «Магнит» внедрил ERP-систему «1С» в «Кондитере Кубани» 1
08.06.2020 «Ростелеком» запустил для B2O-партнеров «Школу экспертов» онлайн 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
08.05.2020 Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов 1
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 4
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
16.03.2020 «СК 10» разместила систему «1C» в облаке Softline 2

Публикаций - 458, упоминаний - 594

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 31
3726 16
Синтерра - Synterra 562 16
Microsoft Corporation 10997 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
Samsung Electronics 5627 9
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 9
Telegram Group 702 8
Softline - Софтлайн 1472 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
SAP SE 3207 6
Telia Company 346 6
Yandex - Яндекс 4098 5
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
SEC Consult Services 929 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 3
Google LLC 7124 3
Код Безопасности 365 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Гэндальф - Gendalf 59 3
Oracle Corporation 3331 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
VMware 1828 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 2
Uptime Institute 159 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
АйТи 748 2
Telenor 293 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 2
Галактика - Корпорация 248 2
Huawei 2723 2
Cisco Systems 2035 2
Takilant 50 6
Qiwi 783 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
ВБД - Вимм-Билль-Данн 34 4
Swisdorn 11 3
TON Issuer 5 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Почта России ПАО 1570 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Газпром ПАО 518 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Wirecard 4 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Альфа-Групп 318 2
Евросеть 882 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Телефон.Ру 59 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
SFT Group 2 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Dokia Capital 1 1
Свобода 25 1
Larnabel Ventures 3 1
United Traders 2 1
Batios Holdings Limited 2 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Интро групп 1 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Металлоинвест ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 3 1
Caterpillar 33 1
Доннефтестрой-Юг - Специализированный Застройщик 1 1
ШинСклад - ShinSklad 1 1
Norma Investments Limited 2 1
Ростех РТ-регистратор 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Правительство РФ 2198 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Рособоронэкспорт 34 1
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 1
Правительство Калининградской области 13 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Администрация Кемеровской области 3 1
Правительство Астраханской области 7 1
РЦ ДОД - Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея 1 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
ГБУЗ Ставропольского края - Медицинский информационно-аналитический центр 2 1
ФТС РФ - Ростовская таможня 2 1
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Free TON Community 5 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Демократическая политическая партия США 36 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
Bitcoin Foundation 8 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
Безопасный город 347 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Родительский контроль 156 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 43 2
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Караоке 27 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
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ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЭОС Дело СЭД 619 11
Google Android 10750 10
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Telegram Gram - Криптовалюта 32 6
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Яндекс.Маркет 439 4
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
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Telegram - Мессенджер 80 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Microsoft Skype 1459 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 10 6602 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
TON Crystal 2 2
Apple - App Store 2198 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Teams 214 1
Softline DeskWork 55 1
Java - Язык программирования 1166 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Microsoft Office 1916 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
Grand View Research 11 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 2
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 2 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 1 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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