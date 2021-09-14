Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Южный федеральный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 458, упоминаний - 594
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 6
|Каримова Гульнара 89 6
|Кореш Виктор 71 6
|Дуров Павел 216 6
|Теслин Илья 6 5
|Солонин Сергей 82 5
|Каримов Ислам 85 5
|Якобашвили Давид 14 5
|Абрамович Роман 23 5
|Абызов Михаил 64 5
|Роднова Анна 9 4
|Барков Алексей 32 4
|Авакян Гаянэ 50 4
|Ласкавый Сергей 17 4
|Шипулин Александр 29 3
|Голубев Василий 32 3
|Мельников Александр 63 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Кравченко Дмитрий 26 3
|Лысов Денис 26 3
|Корняков Арслан 18 3
|Мадумаров Рустам 21 3
|Путин Владимир 1820 3
|Коновалов Роман 20 3
|Лопаткин Герман 102 2
|Орлов Виталий 18 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
|Павлов Роман 6 2
|Кичко Дмитрий 18 2
|Сун-чи-ми Вадим 25 2
|Слободенюк Александр 2 2
|Славинский Михаил 8 2
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Нечаев Иван 57 2
|Чернова Ольга 3 2
|Галустян Михаил 2 2
|CNews Analytics 1988 3
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
|Grand View Research 11 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755816, в очереди разбора - 659506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755816, в очереди разбора - 659506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru