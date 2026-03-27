Россия - ЮФО - Южный федеральный округ

«Островок» прогнозирует высокий туристический сезон на юге России этим летом , Геленджик (+41%), Феодосия (+36%) и Анапа (+28%). В целом в Краснодарском крае количество бронирований увеличилось на 9% год к году. Кроме того, эксперты отмечают, что по ряду курортных направлений юга России спрос заметно опережает не только прошлый год, но и показатели 2024 г. Так, количество ранних бронирований летом 2026 г. в Севастополе, Судаке, Гурзуфе и Евпатории и Лермонтово показ

Портовый оператор Юга России завершил модернизацию EAM-cистемы «1С:ТОиР Корп» зработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОиР», завершила проект по модернизации и развитию системы управления ТОиР для ОТЭКО — одного из частных инвесторов в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. В результате проект обеспечил централизованное управление более чем 124 тыс. объектов ремонта, повысил оперативность контроля технического состояния критического оборудования и созд

«Билайн» повысил надежность сети в регионах Черноземья и Юга России этом CNews сообщили представители «Билайна». Модернизация затронула 1,48 тыс. позиций в 12 регионах Юга России (Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский к

МТС: самая долгая DDoS-атака на Юге России длилась более 72 часов почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Южный федеральный округ вошел в число наиболее атакуемых регионов страны, на его долю пришлос

«Солар»: число DDoS-атак на Южный федеральный округ России в 2024 году выросло в 2,5 раза По данным экспертов ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, общее количество DDoS-атак на организации в Южном федеральном округе России выросло в 2,5 раза в сравнении с 2023 г. – до почти 39 тыс. за год. Среднее число атак на одну организацию в регионе тоже выросло в полтора раза, что вывело его

Рост интернет-торговли подстегнул спрос на грузовые перевозки на Юге России — «Авито Услуги» Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменились спрос, предложение и тарифы на рынке грузоперевозок с начала года на юге России. По данным «Авито Услуг», в августе 2024 г. спрос на услуги в сфере коммерческих грузоперевозок в России увеличился на 59% по сравнению с январем 2024 г. года. Среди ключевых драйвер

МТС обеспечила высокоскоростным интернетом самый южный остров России МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE остров Фуругельма в Приморском крае - самый южный остров России. Теперь сотрудники Дальневосточного морского заповедника смогут использовать современные цифровые сервисы для работы, а туристы - делиться фотографиями и видео живописного о

«Яндекс» оцифровал более 2000 км улиц и магистралей крупных городов юга России «Яндекс Карты» разработали высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России: Краснодару, Ростову-на-Дону и Сочи. На обновленной карте дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Это помож

билайн модернизировал транспортную сеть в рамках проекта «Южный транзит» «Вымпелком» провел модернизацию транспортной сети на юге страны в рамках проекта «Южный транзит», который предполагает коммерческое использование волоконно-оптической линии св

Внедрение технологий робототехники в Петербурге начнется с пилотной зоны в «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный бототехники») Марина Зинина и руководитель проектов АО «ИТМО хайпарк» Михаил Мастин. Соглашение предполагает создание на территории инновационного комплексного центра «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный на территории Санкт-Петербурга. пилотной зоны внедрения технологий робототехники. Инновационный центр готов предоставить предприятиям, входящим в консорциум, земельные участки с полной ин

Крупнейший добытчик газа на юге России переходит с ПО Microsoft на российские офис и почту ge 2013, в качестве офиса используется Microsoft Оffice. «Газпром добыча Астрахань» ведет разработку Астраханского газоконденсатного месторождения и является крупнейшим газодобывающим предприятием на юге России. Выбор решений CNews ожидает от представителей «Газпрома» объяснений причин безальтернативной закупки товаров конкретных российских производителей. В техзадании среди требований к за

«Позитроника» увеличивает присутствие в ЮФО его дня. Партнер проекта в Краснодаре – ООО «Группа современных технологий». Компания уже запустила шесть магазинов по франшизе «Позитроника». Данный проект замыкает тройку полноформатных магазинов в ЮФО и СКФО. *** Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, крупнейшего российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин

«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам е подразделение обеспечит киберзащиту организаций Южного и Северо-Кавказского федерального округов (ЮФО и СКФО), а также ряда крупных федеральных заказчиков. Сегодня работу филиала обеспечивают

Videomost обеспечивает видеоконференции для НП «Южный рисовый союз» Компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявила, что некоммерческое партнерство «Южный рисовый союз» (НП «ЮРС») использует видеоконференции для ежедневной работы. НП «ЮРС» консолидирует усилия производителей и переработчиков риса. На сегодняшний день членами партнерства явл

Accenture и Южный IT-парк подписали соглашение о сотрудничестве й центр Accenture в Ростове-на-Дону заключил соглашение с Южным IT-парком. Цель соглашения — сотрудничество в рамках акселерационных программ и запуск совместных инициатив для развития ИТ-сообщества. Южный IT-парк входит в топ-10 лучших акселераторов России по версии РБК. Ежегодно парк принимает от 250 до 500 заявок от стартапов, является ведущим организатором мероприятий для локального ИТ-

Вузы Юга России организовали дистанционное обучение с помощью облачной инфраструктуры «Ростелекома» «Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру в рамках услуги «Виртуальный центр обработки данных» ведущим вузам Южного федерального округа, на базе которой в короткие сроки было организовано онлайн-обучение студентов и другие дистанционные сервисы. Контракты заключены со Ставропольским государственным ме

Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО й, объявила о назначении Ростислава Папа на должность регионального менеджера по Северо-Западному и Южному федеральному округу. В новой должности Ростислав будет заниматься дальнейшим развитием

«Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России «Ростелеком» внедрил в Таганроге комплекс смарт-решений, позволяющих городу называться первым «умным» на юге России. В распоряжении таганрожцев появились такие системы, как «Умное освещение», «Безопасный город», «Умное видеонаблюдение», «Умный домофон», электронные сервисы для медицины и «цифровой

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО запустил систему видеонаблюдения при проведении основного этапа ЕГЭ-2018 «Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для основного периода проведения ЕГЭ в 2018 г., который стартовал 28 мая и продлится до 2 июля. В ЮФО и СКФО компания обеспечит трансляцию в 654 пунктах проведения экзаменов и 21 региональном центре обработки информации в 9 549 аудиторях, 99,5% аудиторий находятся в режиме онлайн. Видео из

«Ростелеком» подключил по оптике одно из крупнейших предприятий по переработке яблок на юге России «Ростелеком» проложил оптические линии связи и обеспечил высокоскоростной доступ в интернет для «ЮМИКС», одного из крупнейших в ЮФО предприятия по переработке яблок. Компания базируется в станице Абадзехской республики Адыгея, ее здания и яблоневые сады занимают площадь более 300 га. Доступом в интернет обеспечено главн

Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО Юг» «Ростелеком» назначен Егор Насыров.На этом посту он займется развитием современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и внедрение новых цифровых сервисов в «Ростелекоме» на юге России.Егор Насыров родился в 1981 г. в городе Рубцовске Алтайского края. В 2005 г. окончил Механико-математический факультет Новосибирского Государственного Университета по специальности «

MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО а как в сегменте B2B, так и в B2O.Транзитный междугородний и международный узлы связи MCN Telecom в ЮФО построены в Краснодаре. Точки присоединения к сетям зоновой телефонной связи располагаютс

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью первую тысячу организаций ЮФО м клиентам услуги мобильной связи в ноябре 2016 г., и к текущему моменту более тысячи организаций в Южном федеральном округе уже используют её преимущества для бизнеса. Как рассказали CNews в к

«Ростелеком» значительно увеличил за год покрытие юга России оптоволоконными сетями «Ростелеком» объявил о том, что по результатам 2016 года в ЮФО и СКФО было проложено 2750 км оптоволокна для обеспечения 188 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). «На сегодняшн

«Ростелеком» запустил услуги мобильной связи в трёх регионах ЮФО Компания «Ростелеком» предоставила абонентам основных услуг компании в 65 регионах России возможность подключить дополнительный сервис — мобильную связь. На юге России услуга доступна в трёх регионах — Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. Таким образом, «Ростелеком» как универсальный оператор предлагает комплексное решение всех

Южный окружной медицинский центр доверил Dr.Web безопасность корпоративной компьютерной сети омпаний «Гэндальф», сообщили CNews в «Доктор Веб». Южный окружной медицинский центр — медучреждение Юга России, которое с момента создания в 2002 г. прошло путь от небольшой больницы до многопр

«Мегафон» стал мобильным партнером форума «Дни PR на юге России 2016» и и максимального роста клиентской лояльности. Это особенно заметно на примере корпоративного рынка юга России, где уверенно развивается онлайн-торговля, — сказал Алексей Барков, директор росто

«Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО С начала 2016 г. «Ростелеком» запустил услугу «Новая телефония» в ряде городов ЮФО и СКФО: Сочи, Новороссийске, Таганроге, Новочеркасске, Ставрополе, Астрахани, Махачкале, Михайловске, Элисте и Владикавказе. В 2015 г. эта услуга стала доступна клиентам-юридическим лицам К

МТС реализовала в ЮФО проект мониторинга грузового транспорта на основе M2M-технологий Компания МТС сообщила об успешной реализации на территории Южного федерального округа масштабного проекта мониторинга грузового транспорта на основе M2M-технологий. В рамках совместного проекта с компанией «Южные технологии» МТС оснастила телематически

Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» "ВымпелКом" объявил о назначении Сергея Афонина на должность директора Южного региона компании. В должности регионального директора он будет отвечать за развитие всех направлений бизнеса в рамках объединенного Южного региона: Ростов-на-Дону, Краснодар, Став

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО переходит на единые счета для частных клиентов «Ростелеком» в ЮФО и СКФО вводит единый счет для всех частных клиентов, в независимости от количества услуг связи оператора, которыми он пользуется. Теперь абонентам будет выставляться один счет за все услуги

Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» Более 300 тыс. семей в ЮФО и СКФО смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Об этом сообщил вице-президент компан

В библиотеках Южного округа Москвы открылись пункты приема подержанной цифровой техники в рамках акции «Доброе дело» во любому из подопечных ТЦСО или выбрать конкретного получателя в момент передачи дара в пункте приема. Возможность оставить заявку на получение устройства в рамках акции есть и у читателей библиотек Южного округа при условии наличия у них читательского билета. Благотворительная акция «Доброе дело» была запущена в конце 2014 г. Департаментом информационных технологий города Москвы, Департам

Более 600 тыс. абонентов «Ростелекома» в ЮФО и СКФО управляют услугами с помощью «Личного кабинета» я себя преимущества дистанционного сервиса. Таким образом, более 600 тыс. пользователей оператора в ЮФО и СКФО оплачивают и управляют услугами связи, не выходя из дома или офиса. Единый личный

МТС открыла более 90 новых салонов на Юге России Волгоградской области – на 35%, Краснодарском крае – на 20%, Ростовской области – на 15%. В целом, открытие новых салонов МТС затронуло 240 городов южных регионов России. Всего на сегодняшний день на Юге России работает свыше 6 000 торговых точек, где представлены услуги МТС. «Очевидно, что одновременное развитие двух сетей – технической, обеспечивающей связь и доступ в интернет, и рознично

Совокупный доход «ТТК-Южный Урал» за 9 месяцев 2015 г. составил 698 млн руб. Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы за 3 квартала 2015 г. Совокупный доход филиала за девять месяцев 2015 г. составил i698 млн, увеличившись на 10% по сравнен

Максим Ледяев назначен руководителем блока «Доступ» макрорегионального филиала «Южный Урал» Компании ТТК Компания ТТК сообщила о назначении Максима Ледяева на должность заместителя директора – руководителя блока «Доступ» макрорегионального филиала «Южный Урал» («ТТК-Южный Урал»). Максим Ледяев будет отвечать за развитие розничного бизнеса ТТК в регионах Южного Урала – Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. Основным направ

«ТТК-Южный Урал» на 5,4% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса Количество корпоративных пользователей в сегменте среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») с начала 2015 г. увеличилось на 5,4% до 4,7 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщили в ТТК. Клиентами компании с начала года стали порядка 250 ор

«Мегафон» обеспечил интернетом «Южный IT-парк» Компания «Мегафон» стала генеральным партнёром проекта «Южный IT-парк», обеспечив главную ИТ-площадку Ростова-на-Дону интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Высокие скорости интернета открывают новые возможности у