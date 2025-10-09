Разделы

Андреев Александр


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Компания «СберЗдоровье» представила ИИ-помощника для пациентов с артериальной гипертензией 1
26.10.2022 «АТС» и «Доктор рядом» научили голосовой бот на базе Yandex SpeechKit собирать анамнез у пациентов 1
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
03.02.2014 Аэропорт Уфы оптимизирует расходы и обслуживание авиапассажиров с внедрением «Астерос Контакт Авиа» 1
12.07.2013 В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги 1
19.07.2012 «Энвижн Груп» открыла два новых филиала в СФО 1
16.11.2010 Анатолий Горбунов возглавил Сочинское отделение Кавказского филиала «МегаФона» 1
20.08.2009 «МегаФон» назначил нового директора Сочинского регионального отделения 2
15.06.2009 Акции: дочки «Связьинвеста» растут намного быстрее рынка 1
08.06.2009 В ЮТК сменился генеральный директор 1
18.02.2009 Вышел февральский номер журнала CNews 1
11.06.2008 Совет директоров ЮТК продлил полномочия генерального директора 1
17.03.2008 Резиденты не хотят в питерскую ИТ-зону 1
13.03.2008 ЮТК запустила цифровое телевидение в Северной Осетии 1
06.03.2008 ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1
24.10.2007 "Инфоком-2007": ЮТК будет инвестировать в Сочи 5 млрд рублей в год 1
02.08.2007 Совет директоров ЮТК переизбрал правление компании 1
27.06.2007 Россия: от экспорта ИТ-сырья к экспорту готового ПО 1
27.06.2007 Акционеры ЮТК избрали новый совет директоров 1
06.06.2007 Docflow-2007: взгляд на СЭД без официоза 1
10.04.2007 ABBYY стала совладельцем «Переведем.ру» 1
29.12.2006 ЮТК подвела итоги конкурса "Краснодар – город новых технологий" 1
16.06.2006 Человек "Связьинвеста" не прижился на юге 2
16.06.2006 Совет директоров ЮТК назначил нового гендиректора 2
30.05.2006 DocFlow-2006: Переломный момент наступил 1
23.08.2004 CNews.ru 4 года: все идет быстрее плана 1

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Андреев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 13
Promt - Промт 306 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 3
Yandex - Яндекс 8211 2
МегаФон 9705 2
8818 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5200 2
IBM - International Business Machines Corp 9533 2
МегаФон - Мобиком 225 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
InterTrust - ИнтерТраст 333 2
Schneider Electric 588 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 23 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
SAP SE 5410 1
Oracle Corporation 6839 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9125 1
Крок - Croc 1812 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2238 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 1
Microsoft Corporation 25139 1
Информзащита 837 1
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 422 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
Компьюлинк ГК - Compulink 445 1
Docsvision - ДоксВижн 1028 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 481 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
NVision Group - Энвижн Груп 684 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
РИД - Российский институт директоров 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7968 1
Газпром нефть 660 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 241 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2640 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 231 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 85 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 102 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 15 1
ГПБ - Газпромбанк 1151 1
ГАЗЭКС - Уральские газовые сети 2 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 115 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 1
Курск-Строй НПП 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1763 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Unilever - Юнилевер Русь 161 1
Лидер УК 25 1
Роллтон ТД 11 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Курскпромтеплица 2 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Гранит 53 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
Лента - Сеть розничной торговли 2234 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 160 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 14 1
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4733 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12648 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3426 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3485 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2234 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5164 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2673 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1892 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 40 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 776 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25345 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12198 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21727 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7898 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4362 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11795 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4117 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11190 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7423 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2773 2
Workflow - Поток работ 344 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22393 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13297 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12173 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22632 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28752 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31526 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2377 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14523 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9476 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4216 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1400 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4010 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9198 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3110 2
Стандартизация - Standardization 2214 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 790 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4498 2
Управляемость - Manageability 1881 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1241 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1056 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 867 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 825 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 32 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 162 2
Google YouTube - Видеохостинг 2858 1
Apple AirPods - Наушники 151 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 780 1
Oracle Java - язык программирования 3307 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1006 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 60 1
Microsoft Dynamics 1182 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Microsoft Office 2007 241 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Docsvision СЭД - ECM-система 243 1
Linux OS 10712 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 582 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 79 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Microsoft Windows 16181 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2398 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 948 1
Реестр добросовестных экспортеров 208 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Антонюк Борис 69 2
Линев Андрей 24 2
Желонкин Владимир 17 2
Куликов Денис 27 2
Панченко Станислав 14 2
Шипулин Александр 29 2
Виньков Андрей 2 2
Енин Евгений 3 2
Зюзин Олег 2 2
Ромский Георгий 23 2
Васильев Евгений 125 1
Лебедев Алексей 25 1
Александров Юрий 4 1
Надеин Андрей 17 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 39 1
Керейник Юрий 4 1
Цветков Сергей 19 1
Амиров Алексей 1 1
Иванова Дагмара 42 1
Свириденко Владислав 7 1
Горшенин Станислав 7 1
Пчелинцев Андрей 2 1
Густайтис Андрей 1 1
Пылков Александр 1 1
Храмцовская Наталья 48 1
Кузнецов Сергей 161 1
Макаров Валентин 239 1
Андреев Владимир 99 1
Лукин Глеб 19 1
Яшин Валерий 79 1
Алейников Виталий 2 1
Старостин Ефим 7 1
Капцов Сергей 12 1
Корюкин Юрий 29 1
Тараба Вероника 29 1
Чечельницкий Евгений 19 1
Самохвалов Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14419 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1389 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2160 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1671 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18358 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1547 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3212 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53177 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4219 2
Украина 7757 2
Европа 24556 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 476 2
Европа Восточная 3119 1
Турция - Турецкая республика 2465 1
Казахстан - Республика 5754 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1617 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1315 1
Беларусь - Белоруссия 5978 1
Россия - СФО - Новосибирск 4588 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3314 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1786 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1676 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2635 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1646 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1195 1
Россия - СФО - Омская область 725 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1210 1
Россия - СФО - Кемеровская область 970 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 548 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 973 1
Россия - ЦФО - Курская область 683 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 533 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 517 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 383 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 1
Узбекистан - Республика 1853 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17179 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11589 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8443 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14796 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11332 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2900 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5210 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 995 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2563 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4267 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6215 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5962 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 588 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8165 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 93 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1551 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2876 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 24 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1322 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2963 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5258 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1038 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 763 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10534 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1812 1
Английский язык 6838 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2439 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5527 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 1
Аренда 2554 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2879 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9457 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1365 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11377 4
Forbes - Форбс 898 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Открытые системы ИД 175 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 3
Gartner - Гартнер 3593 1
Moody's Investors Service 136 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 570 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 3
Docflow 147 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391931, в очереди разбора - 733192.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

