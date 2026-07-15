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ТПП РФ Торгово-промышленная палата Российской Федерации

ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) — негосударственная некоммерческая организация, основанная на членстве, созданная по инициативе торгово-промышленных палат, российских коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных законом РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом ТПП РФ.

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «Флат-Про» вошел в состав Московской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты России

а лучшими практиками и реализации совместных проектов. «Членство в Московской промышленной палате и Торгово-промышленной палате России — важный этап в развитии нашей компании. Это не только при
09.07.2026 «Ростелеком» подписал соглашение с Уральской торгово-промышленной палатой о роботизации предприятий

В Екатеринбурге компания «Ростелеком» и Уральская торгово-промышленная палата (Уральская ТПП) официально стали партнерами. Подписи под документом поставили директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Дании
27.05.2026 Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей

Утечки из ТПП Как выяснил CNews, Минпромторг обратился в Торгово-промышленную палату (ТПП) с пре
19.06.2025 СПб ТПП и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве ​

Также соглашение предполагает обмен аналитикой и экспертными данными и популяризацию инструментов защиты прав предпринимателей, включая деятельность Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ в Санкт-Петербурге. Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Мы уверены, что объединение экспертного потенциала «СКБ Контур» и институциональной роли Санкт
19.06.2025 Ассоциация «Руссофт» и Санкт-Петербургская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

й среде Санкт-Петербурга. Соглашение подписали президент «Руссофт» Валентин Макаров и президент СПб ТПП Владимир Катенев. Соглашение предусматривает многоплановое взаимодействие в сфере цифрово
11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра

нных в реестр отечественной продукции. Ведомство направило обращение в Торгово-промышленную палату (ТПП) с требованием провести выездную проверку в отношении счетчиков электроэнергии производст
21.11.2024 ГК «Базовые Решения» стала членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

было принято 24 октября 2024 г. на очередном заседании Правления Палаты под руководством президента ТПП России Сергея Катырина. ТПП России — негосударственная некоммерческая организация,
30.09.2024 Торгово-промышленная палата России и «Авито» помогут в продвижении бизнеса

Торгово-промышленная палата России (ТПП) и онлайн-платформа объявлений «Авито» запустили совместную программу по поддержке предпр
08.07.2024 Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей

ованный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты. Его дизайн разработали вместе с командой Торгово-промышленной палаты России (ТПП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сти
07.06.2024 ​ «СКБ Контур» и Торгово-промышленная палата России запланировали общие проекты по цифровой трансформации и развитию ИT-компетенций ​

директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП России) Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные инициативы будут
22.04.2024 Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica

орая также идет нам навстречу», – сказал Владимир Маслов, директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ. Polymatica – линейка российских продуктов для анализа и визуа
26.12.2023 Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется

ризнание телекоммуникационного оборудования отечественным, препятствуют передаче своих полномочий в ТПП. Об этом CNews сообщил осведомленный собеседник из отрасли. По его словам, отрасль многок
12.07.2023 «СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата заключили два соглашения о сотрудничестве

работать над развитием предпринимательства и помогать выходу бизнес-сообщества Свердловской области на международные рынки. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». «СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата договорились о стратегическом партнерстве по двум направлениям. Первый вектор сотрудничества подразумевает поддержку и развитие предпринимателей Свердловской области
06.03.2023 «Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки

н сократила время на верификацию новых членов с месяца до 10 минут с помощью «API Контур.Фокуса». В ТПП Республики Башкортостан входит более 1,5 тыс. предприятий — добровольных членов палаты. Ч
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа»

Yadro впала в немилость Торгово-промышленная палата (ТПП) аннулировала выданные ею ранее документы, подтверждающие российское происхождение ряда с
11.06.2021 НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте

«Национальная система платежных карт» (НСПК) и Compass Plus завершили проект интеграции своих технологических платформ: транспортной процессинговой платформы (ТПП) от НСПК и TranzWare от Compass Plus. Интеграция платформ позволит банкам-эквайрерам упростить процесс оплаты проезда в общественном транспорте с использованием банковских платежных техноло
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику

ой продукции». С соответствующей инициативой непосредственно выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). Свои предложения ТПП оформила письмом за подписью президента организации Сергея

16.06.2020 ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты

га на прибыль и страховых взносов до 1 января 2021 г. с последующей двухлетней рассрочкой платежей. ТПП России выступила с инициативой господдержки отечественных разработчиков ПО Меры поддержки
28.05.2020 Торгово-промышленная палата России и Фонд развития цифровой экономики запустили реестр цифровых компаний для бизнеса

В рамках совместной деятельности Торговой-промышленной палаты (ТПП) России и Фонда развития цифровой экономики запущен проект «Реестр цифровых компаний для

31.03.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила всю систему ТПП РФ и сделала мероприятия палаты общедоступными

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) внедрила решение для видеоконференцсвязи TrueConf Enterprise с целью объединения всей
05.12.2014 В ТПП обсудили актуальные проблемы внедрения электронного документооборота в России

и» прошло очередное заседание рабочей группы по электронному документообороту при Экспертном совете ТПП России по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики. М
03.12.2014 Пермская торгово-промышленная палата выбрала Mango Office поставщиком облачных коммуникационных сервисов

Mango Office (компания «Манго Телеком») объявила о начале предоставления облачных коммуникационных сервисов Пермской торгово-промышленной палате (Пермская ТПП), крупнейшему бизнес-сообществу Прикамья. Цель – совершенствование работы Палаты и повышение качества обслуживания клиентов и партнеров. В рамках заключенного контракта в Пермской торгово-п
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП

овые версии компонентов комплексного решения — «Лоцман:PLM 2014», «Вертикаль 2014», «Материалы и Сортаменты 2014», «Стандартные Изделия 2014» и приложения для технологической подготовки производства (ТПП). Как сообщили CNews в «Аскон», пользователей, чьи требования и пожелания легли в основу всех новинок комплекса 2014, ждет увеличение надежности и быстродействия систем, а также оптимизиров
13.08.2013 «АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ

Группа компаний «АйТи» стала членом Торгово-промышленной палаты РФ. Компания намерена активно участвовать в подготовке и реализац
13.06.2012 В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum

ий «Классическое делопроизводство» и «Управление совещаниями и заседаниями». Внедрение СЭД позволит ТПП организовать и структурировать бизнес-процессы, повысить скорость документооборота, обесп
17.04.2012 Специальный подкомитет ТПП займется изучением необходимости создания госпрограммы по развитию ШПД в России

Подкомитет по инвестициям в информационную инфраструктуру Торгово-промышленной палаты (ТПП) займется изучением необходимости создания государственной программы по развитию в РФ широкополосного доступа в интернет (ШПД), передает РБК со ссылкой на слова председателя комитета ТПП
19.10.2007 29 января откроется форум «Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах ТЭК»

ущих предприятий ТЭК России; поддержка мероприятия и участие представителей Министерств и ведомств, ТПП РФ, территориальных ТПП; мероприятие является импульсом к новому витку развития бе
14.02.2005 В ТПП РФ создадут рабочую группу по электронной торговле

В рамках комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ будет создана рабочая группа по электронной торговле. Об этом объявил председатель ком
11.11.2004 В ТПП прошло совещание руководителей информационно- издательских подразделений

10 ноября в Конгресс-центре ТПП РФ состоялся семинар-совещание руководителей информационно-издательских подразделений и г
20.02.2004 ТПП РФ и НАУЭТ будут вместе развивать электронную торговлю

удничестве в сфере развития инфраструктуры информационной поддержки предпринимательства. Со стороны ТПП РФ соглашение подписал вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Се

Публикаций - 456, упоминаний - 603

ТПП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Ростелеком 10948 28
МегаФон 10742 22
9594 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Microsoft Corporation 25775 17
Intel Corporation 12811 15
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Samsung Electronics 11064 11
Oracle Corporation 7074 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Т8 НТЦ 120 10
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 9
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 9
SAP SE 5601 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
Google LLC 12688 8
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 8
Супертел 21 8
Элтекс Коммуникации 29 8
Спектр РС - РС групп - RS Group - Life Tech 10 8
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Крок - Croc 1964 8
Такском - Taxcom 256 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Huawei 4676 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 7
Merlion iRU - Деловой офис 352 7
Eltex - Предприятие Элтекс 273 7
Qtech - Кьютэк 211 7
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 7
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 36
Газпром ПАО 1493 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Почта России ПАО 2370 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
Евросеть 1421 11
Связной ГК 1401 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 8
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 5
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 5
Газстройинжиниринг 6 5
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 5
Градиент Альфа 6 5
Альфа-Банк 1979 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Татнефть 243 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 4
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 95
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 90
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 71
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 57
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 57
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 50
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 24
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 16
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 16
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 11
Федеральное собрание Российской Федерации 318 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 27
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 16
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 16
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 16
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 13
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 10
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 10
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 7
Международная академия связи - МАС 46 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 5
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 5
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 5
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Союз нефтегазопромышленников России 5 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
Московская ассоциация предпринимателей 9 3
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 3
МСВЯ - Международный союз выставок и ярмарок 4 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 126
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 102
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 41
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 35
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 28
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
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