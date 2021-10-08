Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТПП РФ
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 120, упоминаний - 176
ТПП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 2
|Иванов Борис 49 2
|Готальский Михаил 91 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Покровский Иван 46 1
|Шумовский Иван 6 1
|Комарова Наталья 4 1
|Орлова Анна 3 1
|Урывская Лидия 5 1
|Щербаков Борис 20 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Уколова Мария 5 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Зиборова Ольга 10 1
|Дубов Борис 5 1
|Червяков Александр 1 1
|Холодов Алексей 11 1
|Кроль Алексей 8 1
|Михалик Алексей 1 1
|Варення Александр 1 1
|Чупраков Александр 1 1
|Каньшин Александр 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Бойко Андрей 37 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Шадаев Максут 384 1
|Мылицын Роман 79 1
|Шипов Савва 70 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Борисов Юрий 91 1
|Подольский Олег 15 1
|Терещенко Денис 38 1
|Семенихина Татьяна 2 1
|Госьков Евгений 2 1
|Волин Алексей 113 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Кривоносов Александр 3 1
|Моисеев Алексей 30 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru