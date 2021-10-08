Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ТПП РФ
Торгово-промышленная палата Российской Федерации


08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 4
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 7
11.06.2021 НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
12.05.2021 Госсектор научился обходить импортозамещение. Власти заставят его полюбить российские ИТ допконтролем и санкциями 1
11.02.2021 Минцифры России предложило оптимизировать порядок включения продуктов в реестр ПО 1
18.12.2020 «Крок» предлагает автоматизировать систему поддержки сотрудников по вопросам благополучия 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 12
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные 1
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты 1
28.08.2020 Представлен отечественный моноблок «Гравитон М50Б» под управлением ОС Astra Linux 1
16.06.2020 ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты 5
28.05.2020 Торгово-промышленная палата России и Фонд развития цифровой экономики запустили реестр цифровых компаний для бизнеса 1
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 1
16.04.2020 МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса 1
31.10.2019 Власти назвали дату запуска сервиса для работы над законами «по принципу «Википедии» 1
25.07.2019 ФНС отвергла недостаточно российские серверы, чтобы заплатить за сертифицированные вдвое дороже 3
19.04.2019 Объявлены победители премии «ПРО ЭДО» 1
01.03.2019 Чего добились импортозамещением ПО другие страны мира 1
28.02.2019 Решение «Нетрики» вошло в каталог лучших российских разработок для цифровой экономики 2
10.12.2018 На практической конференции «Такском» рассказали, как правильно работать с маркировкой 2
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
10.10.2018 В России выпущен «первый официально отечественный» ноутбук. Видео 1
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
12.03.2018 Приглашение на конференцию «Блокчейн в государственных организациях – реальные шаги от модного тренда к практическому применению» 3
20.02.2018 «Рикор» разработал первый отечественный серверный корпус 2
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 1
11.05.2017 Электронные отходы в России: подходы есть, культуры нет 1
18.04.2017 25 апреля в «Экспоцентре» начнет работу выставка «Связь-2017» 1
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
07.04.2016 Росреестр представил новый сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
11.09.2015 Таможенники переходят на электронное взаимодействие с госструктурами 1
31.03.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила всю систему ТПП РФ и сделала мероприятия палаты общедоступными 9
12.03.2015 В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок» 1

Публикаций - 120, упоминаний - 176

ТПП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
IBM 3539 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
SAP SE 3212 3
Ростелеком Связьинвест 696 3
3738 3
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 3
Intel Corporation 4175 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Летограф - Letograf 63 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Крок 1219 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
СКБ Контур 416 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
АйТи 751 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
АФК Система ПАО 994 1
Samsung Electronics 5666 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Xerox 516 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Sinto - Синто 8 1
123 солюшнс 10 1
Xerox Евразия 47 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
SES 30 1
Irdeto 22 1
CDNvideo 21 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Почта России ПАО 1572 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Аэрофлот 493 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Auchan Holding - Ашан 148 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Shopping Live 4 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Газпром ПАО 520 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
АвтоВАЗ 118 1
Согласие СК 44 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Северсталь ПАО 204 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 5
Правительство РФ 2203 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 3 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Федеральное казначейство России 766 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Счётная палата РФ 460 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Администрация Президента РФ 267 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
Безопасный город 347 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
Открытый регион 23 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
MLPS - MultiProtocol Label Switching - Механизм передачи данных - Технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, основанная на метках 2 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
USB Type-C - USB-C 901 1
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 18 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
СКБ Контур - Контур.EDI 10 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 20 1
Intel Core 6 2 1
Intel Core H 5 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 25 1
Kotlin - Язык программирования 20 1
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 1
Aladdin JaCarta 147 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 1
Netrika - N3.Инвестиции и строительство 1 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
TrueConf Enterprise 6 1
МТС Workzen 3 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 3 1
ГАС СОЗД Законотворчество - Система обеспечения законодательной деятельности 3 1
3Logic Гравитон М - моноблок 4 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Naumen SETonline 20 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 1
PHP - Язык программирования 303 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Путин Владимир 1824 2
Иванов Борис 49 2
Готальский Михаил 91 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Покровский Иван 46 1
Шумовский Иван 6 1
Комарова Наталья 4 1
Орлова Анна 3 1
Урывская Лидия 5 1
Щербаков Борис 20 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Уколова Мария 5 1
Забозлаев Алексей 2 1
Зиборова Ольга 10 1
Дубов Борис 5 1
Червяков Александр 1 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Михалик Алексей 1 1
Варення Александр 1 1
Чупраков Александр 1 1
Каньшин Александр 1 1
Степанов Антон 56 1
Дорохина Юлия 42 1
Бойко Андрей 37 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Шадаев Максут 384 1
Мылицын Роман 79 1
Шипов Савва 70 1
Евдокимов Андрей 54 1
Борисов Юрий 91 1
Подольский Олег 15 1
Терещенко Денис 38 1
Семенихина Татьяна 2 1
Госьков Евгений 2 1
Волин Алексей 113 1
Кузнецов Александр 75 1
Кривоносов Александр 3 1
Моисеев Алексей 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Беларусь - Белоруссия 2088 8
Германия - Федеративная Республика 3633 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Европа 3752 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Япония 2780 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Украина 3365 4
Казахстан - Республика 2629 4
Индия - Республика 2169 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 2
Австрия - Австрийская Республика 527 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Россия - Сургутский район ХМАО-Югры 21 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Нижневартовск 106 1
Россия - Рыбинск 46 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Курская область 338 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Норвегия - Королевство 428 1
Бельгия - Королевство 398 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Торговля розничная 77 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 276 1
CNews Analytics 1988 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
Docflow 58 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
TeleMultiMedia Forum 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще