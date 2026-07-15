ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации

«Флат-Про» вошел в состав Московской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты России а лучшими практиками и реализации совместных проектов. «Членство в Московской промышленной палате и Торгово-промышленной палате России — важный этап в развитии нашей компании. Это не только при

«Ростелеком» подписал соглашение с Уральской торгово-промышленной палатой о роботизации предприятий В Екатеринбурге компания «Ростелеком» и Уральская торгово-промышленная палата (Уральская ТПП) официально стали партнерами. Подписи под документом поставили директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Дании

Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей Утечки из ТПП Как выяснил CNews, Минпромторг обратился в Торгово-промышленную палату (ТПП) с пре

СПб ТПП и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве ​ Также соглашение предполагает обмен аналитикой и экспертными данными и популяризацию инструментов защиты прав предпринимателей, включая деятельность Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ в Санкт-Петербурге. Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Мы уверены, что объединение экспертного потенциала «СКБ Контур» и институциональной роли Санкт

Ассоциация «Руссофт» и Санкт-Петербургская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве й среде Санкт-Петербурга. Соглашение подписали президент «Руссофт» Валентин Макаров и президент СПб ТПП Владимир Катенев. Соглашение предусматривает многоплановое взаимодействие в сфере цифрово

Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра нных в реестр отечественной продукции. Ведомство направило обращение в Торгово-промышленную палату (ТПП) с требованием провести выездную проверку в отношении счетчиков электроэнергии производст

ГК «Базовые Решения» стала членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации было принято 24 октября 2024 г. на очередном заседании Правления Палаты под руководством президента ТПП России Сергея Катырина. ТПП России — негосударственная некоммерческая организация,

Торгово-промышленная палата России и «Авито» помогут в продвижении бизнеса Торгово-промышленная палата России (ТПП) и онлайн-платформа объявлений «Авито» запустили совместную программу по поддержке предпр

Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей ованный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты. Его дизайн разработали вместе с командой Торгово-промышленной палаты России (ТПП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сти

​ «СКБ Контур» и Торгово-промышленная палата России запланировали общие проекты по цифровой трансформации и развитию ИT-компетенций ​ директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП России) Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные инициативы будут

Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica орая также идет нам навстречу», – сказал Владимир Маслов, директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ. Polymatica – линейка российских продуктов для анализа и визуа

Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется ризнание телекоммуникационного оборудования отечественным, препятствуют передаче своих полномочий в ТПП. Об этом CNews сообщил осведомленный собеседник из отрасли. По его словам, отрасль многок

«СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата заключили два соглашения о сотрудничестве работать над развитием предпринимательства и помогать выходу бизнес-сообщества Свердловской области на международные рынки. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». «СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата договорились о стратегическом партнерстве по двум направлениям. Первый вектор сотрудничества подразумевает поддержку и развитие предпринимателей Свердловской области

«Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки н сократила время на верификацию новых членов с месяца до 10 минут с помощью «API Контур.Фокуса». В ТПП Республики Башкортостан входит более 1,5 тыс. предприятий — добровольных членов палаты. Ч

СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» Yadro впала в немилость Торгово-промышленная палата (ТПП) аннулировала выданные ею ранее документы, подтверждающие российское происхождение ряда с

НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте «Национальная система платежных карт» (НСПК) и Compass Plus завершили проект интеграции своих технологических платформ: транспортной процессинговой платформы (ТПП) от НСПК и TranzWare от Compass Plus. Интеграция платформ позволит банкам-эквайрерам упростить процесс оплаты проезда в общественном транспорте с использованием банковских платежных техноло

Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику ой продукции». С соответствующей инициативой непосредственно выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). Свои предложения ТПП оформила письмом за подписью президента организации Сергея

ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты га на прибыль и страховых взносов до 1 января 2021 г. с последующей двухлетней рассрочкой платежей. ТПП России выступила с инициативой господдержки отечественных разработчиков ПО Меры поддержки

Торгово-промышленная палата России и Фонд развития цифровой экономики запустили реестр цифровых компаний для бизнеса В рамках совместной деятельности Торговой-промышленной палаты (ТПП) России и Фонда развития цифровой экономики запущен проект «Реестр цифровых компаний для

Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила всю систему ТПП РФ и сделала мероприятия палаты общедоступными Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) внедрила решение для видеоконференцсвязи TrueConf Enterprise с целью объединения всей

В ТПП обсудили актуальные проблемы внедрения электронного документооборота в России и» прошло очередное заседание рабочей группы по электронному документообороту при Экспертном совете ТПП России по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики. М

Пермская торгово-промышленная палата выбрала Mango Office поставщиком облачных коммуникационных сервисов Mango Office (компания «Манго Телеком») объявила о начале предоставления облачных коммуникационных сервисов Пермской торгово-промышленной палате (Пермская ТПП), крупнейшему бизнес-сообществу Прикамья. Цель – совершенствование работы Палаты и повышение качества обслуживания клиентов и партнеров. В рамках заключенного контракта в Пермской торгово-п

«Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП овые версии компонентов комплексного решения — «Лоцман:PLM 2014», «Вертикаль 2014», «Материалы и Сортаменты 2014», «Стандартные Изделия 2014» и приложения для технологической подготовки производства (ТПП). Как сообщили CNews в «Аскон», пользователей, чьи требования и пожелания легли в основу всех новинок комплекса 2014, ждет увеличение надежности и быстродействия систем, а также оптимизиров

«АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ Группа компаний «АйТи» стала членом Торгово-промышленной палаты РФ. Компания намерена активно участвовать в подготовке и реализац

В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum ий «Классическое делопроизводство» и «Управление совещаниями и заседаниями». Внедрение СЭД позволит ТПП организовать и структурировать бизнес-процессы, повысить скорость документооборота, обесп

Специальный подкомитет ТПП займется изучением необходимости создания госпрограммы по развитию ШПД в России Подкомитет по инвестициям в информационную инфраструктуру Торгово-промышленной палаты (ТПП) займется изучением необходимости создания государственной программы по развитию в РФ широкополосного доступа в интернет (ШПД), передает РБК со ссылкой на слова председателя комитета ТПП

29 января откроется форум «Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах ТЭК» ущих предприятий ТЭК России; поддержка мероприятия и участие представителей Министерств и ведомств, ТПП РФ, территориальных ТПП; мероприятие является импульсом к новому витку развития бе

В ТПП РФ создадут рабочую группу по электронной торговле В рамках комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ будет создана рабочая группа по электронной торговле. Об этом объявил председатель ком

В ТПП прошло совещание руководителей информационно- издательских подразделений 10 ноября в Конгресс-центре ТПП РФ состоялся семинар-совещание руководителей информационно-издательских подразделений и г