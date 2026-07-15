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ТПП РФ Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) — негосударственная некоммерческая организация, основанная на членстве, созданная по инициативе торгово-промышленных палат, российских коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных законом РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом ТПП РФ.
СОБЫТИЯ
|15.07.2026
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«Флат-Про» вошел в состав Московской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты России
а лучшими практиками и реализации совместных проектов. «Членство в Московской промышленной палате и Торгово-промышленной палате России — важный этап в развитии нашей компании. Это не только при
|09.07.2026
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«Ростелеком» подписал соглашение с Уральской торгово-промышленной палатой о роботизации предприятий
В Екатеринбурге компания «Ростелеком» и Уральская торгово-промышленная палата (Уральская ТПП) официально стали партнерами. Подписи под документом поставили директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Дании
|27.05.2026
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Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей
Утечки из ТПП Как выяснил CNews, Минпромторг обратился в Торгово-промышленную палату (ТПП) с пре
|19.06.2025
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СПб ТПП и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Также соглашение предполагает обмен аналитикой и экспертными данными и популяризацию инструментов защиты прав предпринимателей, включая деятельность Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ в Санкт-Петербурге. Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Мы уверены, что объединение экспертного потенциала «СКБ Контур» и институциональной роли Санкт
|19.06.2025
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Ассоциация «Руссофт» и Санкт-Петербургская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве
й среде Санкт-Петербурга. Соглашение подписали президент «Руссофт» Валентин Макаров и президент СПб ТПП Владимир Катенев. Соглашение предусматривает многоплановое взаимодействие в сфере цифрово
|11.06.2025
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Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра
нных в реестр отечественной продукции. Ведомство направило обращение в Торгово-промышленную палату (ТПП) с требованием провести выездную проверку в отношении счетчиков электроэнергии производст
|21.11.2024
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ГК «Базовые Решения» стала членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
было принято 24 октября 2024 г. на очередном заседании Правления Палаты под руководством президента ТПП России Сергея Катырина. ТПП России — негосударственная некоммерческая организация,
|30.09.2024
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Торгово-промышленная палата России и «Авито» помогут в продвижении бизнеса
Торгово-промышленная палата России (ТПП) и онлайн-платформа объявлений «Авито» запустили совместную программу по поддержке предпр
|08.07.2024
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Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей
ованный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты. Его дизайн разработали вместе с командой Торгово-промышленной палаты России (ТПП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сти
|07.06.2024
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«СКБ Контур» и Торгово-промышленная палата России запланировали общие проекты по цифровой трансформации и развитию ИT-компетенций
директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП России) Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные инициативы будут
|22.04.2024
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Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica
орая также идет нам навстречу», – сказал Владимир Маслов, директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ. Polymatica – линейка российских продуктов для анализа и визуа
|26.12.2023
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Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется
ризнание телекоммуникационного оборудования отечественным, препятствуют передаче своих полномочий в ТПП. Об этом CNews сообщил осведомленный собеседник из отрасли. По его словам, отрасль многок
|12.07.2023
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«СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата заключили два соглашения о сотрудничестве
работать над развитием предпринимательства и помогать выходу бизнес-сообщества Свердловской области на международные рынки. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». «СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата договорились о стратегическом партнерстве по двум направлениям. Первый вектор сотрудничества подразумевает поддержку и развитие предпринимателей Свердловской области
|06.03.2023
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«Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки
н сократила время на верификацию новых членов с месяца до 10 минут с помощью «API Контур.Фокуса». В ТПП Республики Башкортостан входит более 1,5 тыс. предприятий — добровольных членов палаты. Ч
|30.06.2021
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СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа»
Yadro впала в немилость Торгово-промышленная палата (ТПП) аннулировала выданные ею ранее документы, подтверждающие российское происхождение ряда с
|11.06.2021
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НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте
«Национальная система платежных карт» (НСПК) и Compass Plus завершили проект интеграции своих технологических платформ: транспортной процессинговой платформы (ТПП) от НСПК и TranzWare от Compass Plus. Интеграция платформ позволит банкам-эквайрерам упростить процесс оплаты проезда в общественном транспорте с использованием банковских платежных техноло
|14.12.2020
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Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику
ой продукции». С соответствующей инициативой непосредственно выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). Свои предложения ТПП оформила письмом за подписью президента организации Сергея
|16.06.2020
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ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты
га на прибыль и страховых взносов до 1 января 2021 г. с последующей двухлетней рассрочкой платежей. ТПП России выступила с инициативой господдержки отечественных разработчиков ПО Меры поддержки
|28.05.2020
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Торгово-промышленная палата России и Фонд развития цифровой экономики запустили реестр цифровых компаний для бизнеса
В рамках совместной деятельности Торговой-промышленной палаты (ТПП) России и Фонда развития цифровой экономики запущен проект «Реестр цифровых компаний для
|31.03.2015
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Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила всю систему ТПП РФ и сделала мероприятия палаты общедоступными
Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) внедрила решение для видеоконференцсвязи TrueConf Enterprise с целью объединения всей
|05.12.2014
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В ТПП обсудили актуальные проблемы внедрения электронного документооборота в России
и» прошло очередное заседание рабочей группы по электронному документообороту при Экспертном совете ТПП России по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики. М
|03.12.2014
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Пермская торгово-промышленная палата выбрала Mango Office поставщиком облачных коммуникационных сервисов
Mango Office (компания «Манго Телеком») объявила о начале предоставления облачных коммуникационных сервисов Пермской торгово-промышленной палате (Пермская ТПП), крупнейшему бизнес-сообществу Прикамья. Цель – совершенствование работы Палаты и повышение качества обслуживания клиентов и партнеров. В рамках заключенного контракта в Пермской торгово-п
|20.03.2014
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«Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП
овые версии компонентов комплексного решения — «Лоцман:PLM 2014», «Вертикаль 2014», «Материалы и Сортаменты 2014», «Стандартные Изделия 2014» и приложения для технологической подготовки производства (ТПП). Как сообщили CNews в «Аскон», пользователей, чьи требования и пожелания легли в основу всех новинок комплекса 2014, ждет увеличение надежности и быстродействия систем, а также оптимизиров
|13.08.2013
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«АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ
Группа компаний «АйТи» стала членом Торгово-промышленной палаты РФ. Компания намерена активно участвовать в подготовке и реализац
|13.06.2012
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В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum
ий «Классическое делопроизводство» и «Управление совещаниями и заседаниями». Внедрение СЭД позволит ТПП организовать и структурировать бизнес-процессы, повысить скорость документооборота, обесп
|17.04.2012
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Специальный подкомитет ТПП займется изучением необходимости создания госпрограммы по развитию ШПД в России
Подкомитет по инвестициям в информационную инфраструктуру Торгово-промышленной палаты (ТПП) займется изучением необходимости создания государственной программы по развитию в РФ широкополосного доступа в интернет (ШПД), передает РБК со ссылкой на слова председателя комитета ТПП
|19.10.2007
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29 января откроется форум «Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах ТЭК»
ущих предприятий ТЭК России; поддержка мероприятия и участие представителей Министерств и ведомств, ТПП РФ, территориальных ТПП; мероприятие является импульсом к новому витку развития бе
|14.02.2005
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В ТПП РФ создадут рабочую группу по электронной торговле
В рамках комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ будет создана рабочая группа по электронной торговле. Об этом объявил председатель ком
|11.11.2004
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В ТПП прошло совещание руководителей информационно- издательских подразделений
10 ноября в Конгресс-центре ТПП РФ состоялся семинар-совещание руководителей информационно-издательских подразделений и г
|20.02.2004
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ТПП РФ и НАУЭТ будут вместе развивать электронную торговлю
удничестве в сфере развития инфраструктуры информационной поддержки предпринимательства. Со стороны ТПП РФ соглашение подписал вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Се
ТПП РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Комлев Николай 113 16
|Путин Владимир 3454 16
|Катырин Сергей 15 15
|Катков Павел 31 14
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Покровский Иван 136 10
|Федоров Алексей 142 10
|Мишустин Михаил 787 8
|Примаков Евгений 14 7
|Нуралиев Борис 298 7
|Шпак Василий 279 6
|Копосов Максим 74 6
|Малис Олег 86 6
|Шалманов Сергей 202 6
|Петров Георгий 6 6
|Малис Александр 158 6
|Иванов Борис 64 6
|Шаронов Андрей 60 5
|Емельянов Антон 63 5
|Коваленко Павел 70 5
|Белоусов Андрей 149 5
|Макаров Валентин 251 5
|Лихачев Алексей 44 5
|Решетников Максим 46 4
|Назипов Дмитрий 86 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Легостаева Светлана 96 4
|Михайлов Алексей 115 4
|Маслов Владимир 7 4
|Данилов-Данильян Антон 5 4
|Медведков Максим 4 4
|Коммо Ирина 4 4
|Митина Ирина 13 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Дергунова Ольга 120 4
|Калинин Александр 189 4
|Соколов Артем 56 3
|Сенаторов Михаил 42 3
|Беглов Александр 37 3
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