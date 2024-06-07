Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

​ «СКБ Контур» и Торгово-промышленная палата России запланировали общие проекты по цифровой трансформации и развитию ИT-компетенций ​

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП России) Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные инициативы будут направлены на цифровую трансформацию бизнес-процессов в условиях импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Торгово-промышленная палата России играет важную роль в создании благоприятных условий для бизнеса и повышении инвестиционной привлекательности отечественной промышленности. Сотрудничество Контура с этим институтом развития открывает новые возможности для достижения цифровой зрелости отраслей экономики и регионов страны, а также для повышения эффективности взаимодействия между бизнесом и государством».

Используя современные технологии и программные продукты «СКБ Контур», компании намерены модернизировать цифровую инфраструктуру и создать устойчивую бизнес-модель, которую требует digital-экономика.

В рамках сотрудничества запланированы совместные образовательные программы и онлайн-мероприятия по профориентации с помощью «Гида в ИT» — разработки благотворительного фонда «СКБ Контур».

Как вывести внутренний продукт на внешний рынок: чек-лист
Импортонезависимость

Стороны также рассчитывают построить модель быстрой подготовки кадров с ИT-компетенциями, способную ответить на вызовы цифровизации в экономике, социальной сфере, государственном управлении и обеспечить возможности для цифровой трансформации в России.

Сергей Катырин, президент ТПП России: «ТПП России последовательно отстаивает интересы предпринимательского сообщества, в том числе работающего в секторе информационных технологий, а в данном случае выступает одним из ведущих отечественных разработчиков решений для бизнеса и государства. Соглашение является логичным продолжением многолетнего сотрудничества ТПП России, которое направлено не только на продвижение отечественных решений, но и на повышение эффективности бизнеса за счет внедрения информационных технологий, наращивания передовых компетенций сотрудников российских компаний и индивидуальных предпринимателей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо»

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024